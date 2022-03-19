Куритиба, Бразилия, , 09:45 — REGNUM Бывший президент Бразилии Луис Лула да Силва 18 марта заявил, что страной правит психопат, явно намекая на действующего главу государства ультраправого Жаира Болсонару. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Луис Инасиу Лула да Силва thierry ehrmann

Заявление было сделано в столице штата Парана публично, на собрании Рабочей партии штата. Лула заявил, что при его правительстве страна «не была изгоем, как сегодня, под управлением психопата, не знающего, как управлять страной и заботиться о ней».

«Этот человек не знает, как произносить слово «мир», он умеет говорить только о ненависти. Человек, который не умеет говорить о любви и культуре, способен вести разговоры лишь об оружии», — продолжил экс-президент.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-президент Бразилии: под руководством Болсонару страна «катится назад»