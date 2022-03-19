Куритиба, Бразилия, 19 марта, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Бывший президент Бразилии Луис Лула да Силва 18 марта заявил, что страной правит психопат, явно намекая на действующего главу государства ультраправого Жаира Болсонару. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

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Заявление было сделано в столице штата Парана публично, на собрании Рабочей партии штата. Лула заявил, что при его правительстве страна «не была изгоем, как сегодня, под управлением психопата, не знающего, как управлять страной и заботиться о ней».

«Этот человек не знает, как произносить слово «мир», он умеет говорить только о ненависти. Человек, который не умеет говорить о любви и культуре, способен вести разговоры лишь об оружии», — продолжил экс-президент.