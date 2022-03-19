Москва, 19 марта 2022, 09:39 — REGNUM Экипажи вертолетов Ка-52 ВКС России нанесли удары ракетным вооружением по опорным пунктам ВСУ. Об этом 19 марта сообщили в Минобороны России.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»
Отмечается, что в результате авиационного удара уничтожен опорный пункт роты украинских националистов и замаскированная бронетехника.
Экипажи выполняли удары парами с малых и предельно малых высот.
Между тем, националисты продолжают нести потери в пригородах Донецка. Силы ДНР уже закрепились на окраинах Марьинки.
Читайте ранее в этом сюжете: ВКС РФ нанесли ракетные удары по опорным пунктам украинских националистов