Ханты-Мансийск, , 09:38 — REGNUM В Югре спрос на лекарства за последние две недели вырос в 10 раз. Об этом сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Югры Максим Малхасьян.

Лекарства

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Санкции не коснулись лекарственного обеспечения региона, поставщики медикаментов письменно подтвердили продолжение поставок.

«В этом вопросе не нужно поддаваться панике. Все проблемы которые мы видим с искусственным дефицитом лекарственных препаратов, связаны с тем, что спрос за две недели вырос в 10 раз. Происходит то же самое, что и с сахаром», — заявил Максим Малхасьян.

Он отметил, что дефицита лекарственных препаратов в ХМАО нет, а по ряду позиций запас сформирован на полтора года. Отсутствие «L-тироксина» в аптеках Малхасьян пояснил проблемами с логистикой. В ряде городов Югры дефицит данного медикамента уже восполнен, в остальные аптеки, по словам чиновника, его доставят в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «L-тироксин» недавно исчез из аптек Тюменской области. Его отсутствие власти региона связали с искусственным ажиотажем. Тюменский депздрав обещал восполнить дефицит «L-тироксина» в краткие сроки.

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