Овюрский район, Тува, , 09:35 — REGNUM В Туве 41-летнему жителю Овюрского района предъявили обвинение в совершении преступления сексуального характера в отношении малолетней дочери. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Жестокое обращение с детьми Pixabay.com

По данным следствия, днём 15 марта 2022 года пьяный мужчина воспользовался тем, что супруга находилась на работу и совершил иные действия сексуального характера в отношении 4-летней дочери. К настоящему времени обвиняемый задержан, решение вопрос о заключении его под стражу.

«По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление других фактов сексуального насилия в отношении малолетней девочки. Расследование уголовного дела», — добавили в управлении.

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