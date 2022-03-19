Овюрский район, Тыва, 19 марта, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Туве 41-летнему жителю Овюрского района предъявили обвинение в совершении преступления сексуального характера в отношении малолетней дочери. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Pixabay.com Жестокое обращение с детьми

По данным следствия, днём 15 марта 2022 года пьяный мужчина воспользовался тем, что супруга находилась на работу и совершил иные действия сексуального характера в отношении 4-летней дочери. К настоящему времени обвиняемый задержан, решение вопрос о заключении его под стражу.

«По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление других фактов сексуального насилия в отношении малолетней девочки. Расследование уголовного дела», — добавили в управлении.