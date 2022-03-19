Челябинск, 19 марта, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Челябинской области бизнесмена задержали за взятку таможеннику. Операцию провели сотрудники таможни и ФСБ, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

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Коммерсант хотел дать должностному лицу 50 тыс. рублей за то, чтобы пропустить товар из Казахстана без соответствующего контроля. Передача денег происходила 16 марта в автомобиле. В этот момент предпринимателя поймали.

Материалы переданы в Челябинский следственный отдел на транспорте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Взяткодателю грозит восемь лет колонии. Пока он находится под подпиской о невыезде.