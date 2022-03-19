Донецк, , 09:34 — REGNUM За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 389 человек, включая 89 детей. Об этом 19 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

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В настоящее время эвакуированные находятся в пункте оказания помощи населению, который развернут силами МЧС ДНР.

Всего с 5 марта по 19 марта в ПОПН «Безыменное» эвакуированы почти 2 500 человек.