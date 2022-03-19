Киев, , 09:32 — REGNUM Потерю контроля ВСУ над выходом к Азовскому морю подтвердили в минобороны Украины. Заявление опубликовано пресс-службой ведомства в Facebook.

Морской торговый порт в Мариуполе Mtu.gov.ua

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

В оперативной сводке сказано, что российские войска достигли успеха в Донецком оперативном районе и лишили Украину выхода к Азовскому морю.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские военные готовы открыть шлюз для нацистов, засевших в Мариуполе