Иркутск, , 09:30 — REGNUM Чиновники и охотники не оставляют попыток «подобраться» к байкальской нерпе, последовательно убеждая общественность в том, что необходимо возобновить отстрел этих животных. В очередной раз об этом заговорили в ходе круглого стола, организатором которого выступил новый подкомитет по охране Байкала, созданный в комитете Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Подробности сообщает телеграм-канал «Байкал».

Нерпа

В связи с постоянно растущим туристическим потоком на Байкале, предлагается вовлечь туристов в саму охоту (установить жесткую квоту), показывать им, как выделывается шкура, как топят жир. Инициаторы идеи говорят, что нерпы развелось очень много, по разным оценкам, от 100 тыс. до 130 тыс. особей, это грозит возникновением эпидемии подобной той, что была в 1988 году. А квотируемый отстрел якобы поможет регулировать численность и развлекать туристов.

Несогласие выразил депутат Госдумы Николай Будуев. «Нерпа является символом Байкала, особенно маленькие нерпята — бельки. И туристы будут в ужасе от перспективы их убивать», — сказал он.

Нерпа, эндемик, единственное млекопитающее на Байкале, исторически была добычей для местных жителей, которые называли ее морским зверем. Законодательно запрет промышленной охоты на нерпу ввели не так давно, но фактически ее прекратили добывать еще в советское время, потому что ее шкуры, мясо и жир перестали быть востребованы экономикой. Сейчас добывать нерпу разрешено только для собственных нужд представителям коренных малочисленных народов, к которым относятся на Байкале эвенки.

Напомним, появление сайта «Байкальское сафари» (закрыт после статьи ИА REGNUM), на котором москвичам за 150 тысяч рублей предлагали поохотиться на байкальских тюленей, можно считать знаковым событием, а не очередной изощрённой выходкой браконьеров. Скорее всего, бизнесмены уверены, что охоту на байкальских тюленей всё-таки разрешат.

Тем временем, иркутской зоолог Виталий Рябцев в своём блоге подчеркивает, что как раз «наша наука», занимающаяся Байкальской природной территорией и отдельно Байкалом, в один голос говорит: «Отстрел нерп допустить нельзя».

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