Шарыпово, Красноярский край, , 09:30 — REGNUM В городе Шарыпово Красноярского края перед судом предстанет рабочий, обвиняемый в нарушении правил безопасности на стройке, повлёкшем гибель его коллеги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

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По данным ведомства, 56-летний работник Межрегиональной транспортной компании работал водителем транспортного цеха с выполнением обязанностей оператора бетононасосной установки. Он участвовал в работах по модернизации караульного помещения филиала «Березовская ГРЭС».

19 февраля 2021 года мужчина при укладке бетонной смеси на перекрытии пола допустил нарушения процесса при сборке, монтаже бетновода и эксплуатации бетононасоса.

«Вследствие допущенных обвиняемым нарушений правил охраны труда и техники безопасности возникли сильные колебания бетоновода с амплитудой не менее 0,1 метра, которые повлекли за собой ослабление незакрепленного надлежащим образом хомута, скреплявшего второе звено от выходного раструба бетоновода, в результате чего произошел разрыв труб бетоновода», — отметили в ведомстве.

Струя бетона под давлением ударила работника, стоявшего в шести метрах. В результате от полученных травм бетонщик погиб через несколько часов. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.

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