Дубовский район, Ростовская область, , 09:29 — REGNUM На хуторе Вербовый Лог Дубовского района Ростовской области мужчина погиб при пожаре в жилом доме. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

На пожаре 24.mchs.gov.ru

Сообщение о возгорании в переулке Магазинном в экстренные службы поступило примерно в 18:40 мск 18 марта. Площадь пожара в частном доме составила 20 кв. метров. Спустя полчаса огнеборцы ликвидировали возгорание.

В результате случившегося от отравления продуктами горения погиб мужчина. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.