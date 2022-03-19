Копейск, Челябинская область, 19 марта, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области задержали серийного вора. Об этом сообщает пресс-служба областного главкам МВД.

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Представитель одного из магазинов заявил в полицию о краже табачной продукции на общую сумму более 41 тыс. рублей. Стражи порядка поймали жителя Челябинска 2002 года рождения. Задержанный признался в содеянном и пояснил, что похитил сигареты, затем их продал, а деньги потратил.

В ходе расследования уголовного дела силовики установили причастность задержанного ещё к девяти аналогичным кражам. Все они были совершены в Копейске.