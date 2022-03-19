Владивосток, , 09:21 — REGNUM Экс-директора департамента образования администрации Приморья Виталия Оноприенко арестовали по подозрению в убийстве своей жены в 2013 г. Об этом 19 марта сообщили в региональном СУ СК РФ.

«Как оказалось, мужчина инициировал нападение на себя после совершения убийства супруги и ввел в заблуждение следствие. По версии следствия, 14 июня 2013 г. в квартире, где проживали супруги, между ними возник конфликт. В ходе ссоры фигурант нанес 3 удара … супруге, от полученных ранений она скончалась», — отмечается в сообщении.

Тело женщины с ножевыми ранениями нашли в жилом доме. Рядом с ней был обнаружен муж в бессознательном состоянии. Тогда следователи рассматривали несколько версий случившегося, в том числе ограбление.