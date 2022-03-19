Кызыл, 19 марта, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Собственные доходы Тувы в 2022 году планируется увеличить до 10,8%, что на 7% больше, чем прошлом году. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, за два месяца доходы выросли на 382 млн рублей (+41% по сравнению с январём — февралём 2021 года).

Правительство Тувы Правительство Тувы

Наибольший вклад внесло увеличение поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых — в четыре раза, или на 42 млн рублей, благодаря росту объёмов добычи.

На 92% или на 17 млн рублей выросли доходы от бизнеса, использующего упрощённую систему налогообложения. Кроме того, рост показали сборы от акцизов на нефтепродукты, по налогу на прибыль и так далее.

«За 2022 год планируется получить 10,8 млрд собственных доходов, или на 7% больше, чем в прошлом году. Однако специалисты не исключают некоторых потерь в связи с повышением ключевой ставки Банка России с 9,5 до 20%», — добавили в правительстве.