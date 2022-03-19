Москва, 19 марта 2022, 09:20 — REGNUM Планировавшееся на конец марта заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству отменено. Об этом сообщил советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой агентству ТАСС.

2022 год назначен Годом культурного наследия народов России
2022 год назначен Годом культурного наследия народов России
Admoblkaluga.ru

В начале марта Толстой предупреждал о возможности переноса заседания совета на более поздний срок. Сейчас он подтвердил, что запланированное на конец марта заседание не состоится.

Толстой добавил, что в марте вместо заседания совета будет проведено другое мероприятие. Планировалось, что на заседании будет обсуждаться проведение Года культурного наследия народов России.

2022 год объявлен годом культурного наследия народов России в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Целью мероприятия является популяризация народного искусства, сохранение памятников истории и культуры, а также культурной самобытности всех народов и этнических общностей России.

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