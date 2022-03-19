Москва, 19 марта, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Планировавшееся на конец марта заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству отменено. Об этом сообщил советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой агентству ТАСС.

Admoblkaluga.ru 2022 год назначен Годом культурного наследия народов России

В начале марта Толстой предупреждал о возможности переноса заседания совета на более поздний срок. Сейчас он подтвердил, что запланированное на конец марта заседание не состоится.

Толстой добавил, что в марте вместо заседания совета будет проведено другое мероприятие. Планировалось, что на заседании будет обсуждаться проведение Года культурного наследия народов России.

2022 год объявлен годом культурного наследия народов России в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Целью мероприятия является популяризация народного искусства, сохранение памятников истории и культуры, а также культурной самобытности всех народов и этнических общностей России.