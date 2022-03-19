Донецк, 19 марта, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Александровку и Кременец. Об этом 19 марта сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: ️08:55 — н.п. Победа — н.п. Александровка: выпущено 7 снарядов калибра 122 мм; ️09:00 — н.п. Победа — н.п. Кременец: выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк, выпущено три снаряда калибра 122 мм.