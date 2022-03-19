Троицк, Челябинская область, , 09:14 — REGNUM В Челябинской области три человека лишились денег при заказе услуг и товаров в интернете. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Мошенники

Gtrk-kaluga.ru

Так, 50-летний гражданин опубликовал в интернете объявления о продаже автомобиля, а затем к нему обратился неизвестный, предложивший перевести задаток. Мужчина продиктовал ему номер своей карты и пришедший в смс-сообщении код, а затем у него со счёта списали 40 тыс. рублей.

Пострадавший позвонил в банк и заблокировал карту. Но «покупатель» позвонил ему снова и рассказал, что списание денег якобы произошло случайно. Также он убедил троичанина продиктовать ему номер карты своей знакомой и код из смс-сообщения. У женщины в итоге списалось 64 тыс. рублей.

Пострадавшие сняли в банкомате остатки денег и заявили в полицию. Было установлено, что мошенники перевели деньги женщины на её вклад, но вывести не смогли.