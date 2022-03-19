Володин: США и НАТО должны прекратить поставки оружия на Украину
Москва, 19 марта, 2022, 09:07 — ИА Регнум. США и страны НАТО должны прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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"В этой связи ООН должна определиться. И не руководствоваться двойными стандартами. Если хотите скорейшего мира — примите немедленные решения. США и страны НАТО должны прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину», — отметил Володин в телеграм-канале.
Он обратил внимание на то, что президент США Джо Байден его коллеги по НАТО призывают к миру, они в первую очередь должны начать с себя.
«Всё, что происходит сегодня на Украине: гибель мирных людей, потоки беженцев — прямая ответственность Вашингтона и Брюсселя», — отметил спикер Госдумы.
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