Петропавловск-Камчатский, 19 марта, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В частях и соединениях Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России на Камчатке в связи с приходом циклона объявлено штормовое предупреждение. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Атомный подводный крейсер (АПКР) «Александр Невский» в пункте постоянного базирования Вилючинск

пресс-служба ВВО «Суда аварийно-спасательного отряда сил ОКВС находятся в повышенной готовности для проведения спасательных мероприятий. Военнослужащие гарнизонов готовы к проведению аварийно-восстановительных работ на автомобильных дорогах, подъездных путях к военным городкам, пирсовым зонам, аэродромам и полигонам».

В связи с тем, что сила ветра на порывах может превышать 25 м/с, на всех кораблях, судах и подводных крейсерах ТОФ находятся все члены экипажей, заведены дополнительные швартовые концы, усилен контроль за стоянкой кораблей в базе и на рейде. Все базирующиеся на аэродромах и полевых позициях самолёты и вертолёты надёжно закреплены.

Специально сформированные дорожные группы находятся в готовности к ликвидации последствий стихии в районах близлежащих посёлков. Командованием войск и сил на северо-востоке и подводных силах ТОФ налажено взаимодействие с другими силовыми структурами, а также с администрацией Камчатского края.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке началась проверка технического состояния средств навигационного оборудования Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России, расположенных в материковых и островных зонах Берингова и Охотского морей.