Саянск, Иркутская область, 19 марта, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Двое жительниц Саянска (Иркутская область) получили уловные сроки за истязание 17-летней девушки. Дробности сегодня, 19 марта, сообщает территориальное СУ СК РФ.

Эдвард Мунк. Ревность. 1895

Следствием и судом установлено, что 6 августа 2021 года две женщины, находясь возле одного из домов по ул. Ангарской в Зима, из чувства ревности причинили 17-летней девушке физические и психические страдания путем нанесения побоев, оскорблением нецензурной бранью, срыванием одежды.

Указанные действия осужденные снимали на видео, после чего видеозаписи распространили в интернете. Следователи СК собрали полную доказательственную базу причастности обвиняемых к содеянному, после чего направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, судя по опубликованным кадрам, инцидент происходил вечером у подъезда многоэтажного дома. Вначале несовершеннолетнюю облили зелёнкой, а после словесных оскорблений женщина приступила к телесным: избила и раздела догола, а после — пинками гоняла девочку по двору.

В это время знакомые всё снимали на камеру, а проходившие мимо люди не реагировали на происходящее.

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