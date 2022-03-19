Донецк, 19 марта, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Донецк, выпущено три снаряда калибра 122 мм. Об этом 19 марта сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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"После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:40 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские националисты продолжают нести потери в пригородах Донецка. Силы ДНР уже закрепились на окраинах Марьинки.

Зачистка Марьинки позволит вывести из-под огня боевиков Александровку, микрорайон Текстильщик, Петровский район.