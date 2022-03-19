Кемерово, , 08:58 — REGNUM Власти Кемеровской области договорились с торговыми сетями о наценке на социальные группы товаров до 5%. Об этом сообщили в региональном министерстве промышленности и торговли.

Магазин larsen9236

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«Мы успешно договорились с торговыми сетями «Магнит», «Лента», «Пятёрочка» об установлении минимальных наценок на социальные группы товаров. 24 позиции у нас в этой группе. Наценка составила 5% (не более 5%). И остальные сети также подключаются к этой инициативе и стремятся к снижению наценки в 5%, — отметил министр промышленности и торговли Кузбасса Леонид Старосвет. — Основная пятёрка наших сетей (продуктовых магазинов) перешли на расчёты картами «Мир». Вы можете и визой рассчитываться, и наличными. Но при расчётах картой «Мир» вы получаете 15% скидку на продукцию с понедельника по пятницу. Это хорошая мера».

Отметим, что ранее наценка составляла до 10%.