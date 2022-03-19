Москва, , 08:56 — REGNUM Использование сервисов VPN на компьютере, смартфоне или другом устройстве повышает риск утечки данных. Об этом рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин агентству «Прайм».

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Технология VPN (от англ. Virtual Private Network — виртуальная частная сеть) позволяет создавать несколько сетевых соединений поверх другой сети, включая глобальную сеть интернет. Например, такая сеть используется организациями для создания защищённой сети на базе открытых каналов связи.

Кашкин объяснил, что бесплатные сервисы VPN, предназначенные для личного использования, могут передавать третьей стороне информацию о конкретном пользователе. Для получения прибыли разработчики таких сервисов могут использовать большое количество рекламных вставок или нелегально продавать ваши данные.

Эксперт добавил, что при установке сервиса VPN на смартфон появляется ещё одна опасность. Приложение может затребовать доступ к фото, видео, сетям и другим функциям.

«…если файл скачан с сомнительного источника, возможен несанкционированный доступ к данным вашего смартфона», — предупредил специалист по информационной безопасности.

Он добавил, что риски существенно снижаются при использовании платных VPN-сервисов. Однако и в этом случае пользователям не гарантируется стопроцентная безопасность.

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