Вашингтон, 19 марта, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Западные СМИ дезинформируют людей о ситуации на Украине, в частности, умалчивают о наличии в стране фактов нацизма. Об этом 19 марта заявила журналистка из США Лара Логан в интервью Real America's Voice.

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Она пишет о военных событиях 35 лет и за все время не сталкивалась с таким большим количеством дезинформации в прессе, добавила журналистка.

«Нас загнали в рамки, мы должны ненавидеть Владимира Путина и верить во все плохое, что о нем говорят, а Украину обязательно любить», — добавила она.

Те, кто не поддерживает данную позицию, сталкиваются с травлей — власти США умышленно не позволят писать о нацизме на Украине, заявила она.

«Мы, представители западных СМИ и Запада в целом, должны отрицать факты о происходящем», — отметила Логан.