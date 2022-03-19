Москва, 19 марта, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать новые факты преступных действий украинских националистов в отношении мирных граждан. Об этом 19 марта сообщается на сайте ведомства.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин

Следите за развитием событий в трансляции: «Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Ранее, 18 марта, Бастрыкин дал поручение расследовать обстрелы республик Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители.

«Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК РФ расследовать обстоятельства обстрелов на Донбассе, в результате которых погибли мирные жители», — говорится в информации на сайте СК России.