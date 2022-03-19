Иркутск, , 08:37 — REGNUM В Иркутской области для граждан, вынужденно покинувших ЛНР, ДНР и Украину, пункты временного размещения планируется развернуть в Шелеховском районе, Ангарском городском округе, Иркутске и Саянске. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает телеграм-канал правительства региона.

КУ «Донбасс» George Chernilevsky

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По поручению Губернатора Приангарья Игоря Кобзева, его заместитель Константин Зайцев проверил один из пунктов возможного размещения. Это детский лагерь «Лукоморье» под Ангарском.

«Сегодня мы осмотрели жилые корпуса детского лагеря «Лукоморье», столовую, кухонный блок, зоны рекреации. Здесь есть вся необходимая инфраструктура для комфортного размещения 180 граждан. С руководителем учреждения обсудили алгоритм встречи и размещения граждан», — отметил Константин Зайцев.

Правительство России определило Иркутской области принять 460 человек. Из зоны спецоперации в Приангарье самостоятельно приехало несколько семей, все они проживают у родственников.

В настоящее время в адрес правительства Иркутской области информация о направлении в регион граждан из мест спецоперации не поступала.

Напомним, неимоверными, героическими усилиями российская армия ведёт борьбу с геноцидом на Украине. К спецоперации по демилитаризации и денацификации, начатой российским президентом Владимиром Путиным 24 февраля по просьбе руководства ЛНР и ДНР, приковано внимание всего мира. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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