Москва, , 08:34 — REGNUM Twitter восстановил аккаунт первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского. Об этом 19 марта сообщил дипломат в Telegram-канале.

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Аккаунт Полянского в Twitter был заблокирован за твит о том, что удар ВС РФ по мариупольскому роддому — это фейк.

«Менее чем через 24 часа после того, как я отказался удалить не понравившуюся администрации Twitter запись и пообщался по этому поводу со СМИ, доступ в аккаунт был восстановлен, … без всяких уведомлений. Похоже, Twitter на этот раз решил не связываться. Посмотрим, надолго ли его хватит», — добавил он.