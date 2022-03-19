19 марта 2022 | Время чтения 5 мин

Станислав Тарасов, , 11:38 — REGNUM В отношениях между США и Ираном назревает неожиданная сенсация. Как сообщил информационный портал Axios со ссылкой на источники, администрация президента США Джо Байдена обсуждает вопрос об исключении иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) из списка «террористических организаций». Правда, при этом указывается, что «данное решение рассматривается лишь как возможное и пока не было принято». Но дело сейчас даже не в этом. Вашингтон допустил утечку информации, несмотря на то, что накануне КСИР взял на себя ответственность за ракетный удар по консульству США в Эрбиле, столице Иракского Курдистана. Атака была сопоставима с операцией «Мученик Сулеймани» — местью иранцев американцам за гибель генерала КСИР в январе 2020 года.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Был выдвинут предлог, что в здании консульства США размещается резидентура израильской разведки «Моссад», а удар нанесли в ответ на действия израильских ВВС в районе Дамаска, когда были убиты два офицера КСИР. Более того, когда появились американские комментарии со ссылками на источники в Белом доме, что «в обмен на исключение КСИР из списка Иран должен взять на себя обязательство по деэскалации в регионе», представитель Стражей пошел дальше, заявив, что «без колебаний будут наносится удары по другим израильским базам в Иракском Курдистане, если официальные лица не демонтируют их». Эту во многих отношениях загадочную историю многие эксперты квалифицируют как попытку определенных сил в Тегеране сорвать почти готовое к подписанию в Вене ядерное соглашение (Совместный всеобъемлющий план действий — СВПД).

Комиссия СВПД. Вена Mfa.gov.ir

Интрига тут в следующем. Израиль выступает против СВПД и всеми силами пытается его дезавуировать. Но никто не может ответить на вопрос, какими оперативными соображениями диктовалась атака Израиля по объектам КСИР в Сирии, что инициировало ответный удар Стражей, правда, не по Израилю, а по Иракскому Курдистану. Это первое. Второе. Объективно атака была ориентирована на срыв почти готового к подписанию в Вене соглашения. Израиль такой ход событий устраивал. Ранее Россия потребовала от США письменных гарантий о том, что американские санкции не будут распространяться на открывающиеся возможности в расширении сотрудничества с Ираном после подписания СВПД. Американцы ответили. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что по просьбе Москвы в текст проекта соглашения были внесены необходимые положения для обеспечения сотрудничества Тегерана и Москвы по ядерным проектам.

Но из официальной хроники событий следует, что Иран внес требования об исключении КСИР из списка террористических организаций «в самый последний момент». США вновь ответили позитивно, организуя утечку о готовности положительно решить и этот опрос. Теперь в списке требований Тегерана осталось только одно: обязательство со стороны американцев не выходить из СВПД, вне зависимости от того, какая партия в будущем окажется в Белом доме. Именно на этом тренде у иранской дипломатии могут возникнуть проблемы, сковывающие ее дальнейшее маневрирование. Так напрашивается промежуточный вывод. США готовы пойти на важные уступки Ирану, чтобы подписать СВПД. Вашингтон играет на заинтересованности Тегерана вырваться из режима санкций. Он также рассчитывает на то, что Иран способен в короткие сроки вбросить на мировой рынок около 100 млн баррелей накопленной за время санкций нефти, что позволит Западу сбить цены на топливо.

Солдат КСИР sayyed shahab-o- din vajedi

Далее. США пытаются политически нейтрализовать КСИР, который выступает против СВПД. Эксперты, которые наблюдают за развитием внутриполитических процессов в Иране, отмечают активизацию там так называемых либеральных СМИ, ориентированных на возобновление сотрудничеств Тегерана с Западом и призывающих держаться от России «на определенном удалении». Что касается требований иранцев предоставить им письменное заверение в том, что американцы не повторят то, что сделала администрация Дональда Трампа, то есть не выйдут из ядерного соглашения в будущем. По этому поводу госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что «не существует такой вещи, как гарантии». Тем временем Роберт Малли, специальный посланник США по Ирану, подчеркнул: «Это не характерно для дипломатии. Ни у нас, ни у президента Байдена нет намерений тратить все эти месяцы на переговоры о возвращении к сделке, чтобы отказаться от нее».

Потом было изменено условие, предложенное в несколько абстрактном варианте: выход из сделки будет возможным только в случае одобрения ООН, хотя сегодня мало кто считается с ней. А в Тегеране в целом набирают силы такие настроения: завершить переговоры в Вене, назвав их победой с большой экономической выгодой для страны. Другое дело, что Иран опасается возможной победы республиканцев на следующих президентских выборах в 2024 году, после чего Вашингтон быстро похоронит новую-старую ядерную сделку с Ираном. Поэтому Тегеран ведет острожную политику с Москвой, понимая, что осложнения по линии Россия — Запад дадут ему больше, чем временные дополнительные доходы от экспорта нефти и газа. Если в таком контексте оценивать возникшую историю вокруг КСИР, то объективно она создает предпосылки для замораживания или появления длительной паузы на переговорах в Вене.

И еще одна парадоксальная деталь. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид направили резкое послание администрации Байдена, протестуя против ее намерения вычеркнуть КСИР из списка «террористических организаций». Но услышат ли их на сей раз в Вашингтоне, когда игра идет по-крупному?