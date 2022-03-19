Кемерово, , 08:32 — REGNUM В Кемерове 44-летняя женщина хотела заработать на инвестициях, но потеряла около 2,3 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Мошенничество Цитата из т/ф «Мёртвые души». Реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР

Как выяснили полицейские, в декабре 2021 года женщина нашла в интернете предложение дополнительного заработка и прошла по ссылке на сайт, где было предложено стать вкладчицей крупной инвестиционной компании. Она оставила свои контактные данные, по которым с ней связался якобы менеджер проекта. Потерпевшая заявила готовности зарабатывать, внесла вступительный взнос и выбрала несколько пакетов акций для приобретения. На протяжении трех месяцев кемеровчанка брала кредиты в банках и переводила заёмные деньги на указанные счета. После чего решила вывести доход на свою карту и сообщила об этом «брокеру», который заявил, что нужно заплатить комиссию 137 тысяч рублей. Женщина сделала и это, после чего мужчина перестал выходить на связь.

В настоящее время полицейские устанавливают личности подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».