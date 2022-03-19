Москва, , 08:30 — REGNUM ВКС России нанесли удары ракетным вооружением по укрепленным опорным пунктам украинских националистов, в результате уничтожена замаскированная бронетехника. Об этом 19 марта сообщили в Минобороны России.

Между тем, националисты продолжают нести потери в пригородах Донецка. Силы ДНР уже закрепились на окраинах Марьинки.

«Наши войска продвигаются, зашли на окраины Марьинки. Сейчас потихонечку зачищают улицы от бандитов этих всех, нацистов. Тяжело бои идут, но потихоньку двигаемся», — рассказал офицер НМ ДНР с позывным «Седой».

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