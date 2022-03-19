Донецк, 19 марта, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Украинские националисты продолжают нести потери в пригородах Донецка. Силы ДНР уже закрепились на окраинах Марьинки.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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"Наши войска продвигаются, зашли на окраины Марьинки. Сейчас потихонечку зачищают улицы от бандитов этих всех, нацистов. Тяжело бои идут, но потихоньку двигаемся», — рассказал офицер НМ ДНР с позывным Седой.

По его словам, зачистка Марьинки позволит вывести из-под огня боевиков Александровку, микрорайон Текстильщик, Петровский район.

Народная милиция ДНР использует высокоточные средства поражения противника, корректировка огня по технике и опорным пунктам националистов ведется при помощи беспилотных средств.