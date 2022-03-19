Балтийск, Калининградская область, , 08:24 — REGNUM На одном из полигонов в Калининградской области прошли учения ракетчиков береговых соединений Балтийского флота (БФ) ВМФ России по уничтожению критически важных объектов условного противника. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

ОТРК «Искандер-М» Минобороны России

пресс-служба ЗВО «Расчёты оперативно-тактических комплексов (ОТРК) «Искандер-М» ракетного соединения БФ со стартовых позиций отработали нанесение групповых ракетных ударов по командным пунктам, аэродрому, железнодорожным узлам и другим критически важным объектам условного противника».

Как следует из сообщения, для нанесения учебных (электронных) пусков ракет по объектам «противника» использовалась версия с крылатыми ракетами. В учениях, которые проходили на завершающем этапе лагерного сбора ракетных войск и артиллерии БФ, было задействовано четыре ОТРК.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные атаковали ракетами «Искандер» украинские пусковые ракетные установки, расположенные на окраине Запорожья. Установки, с которых баллистические ракеты «Точка-У» с кассетными боевыми частями запускались по жилым кварталам Мелитополя, были уничтожены.

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