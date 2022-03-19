Москва, , 08:23 — REGNUM Специалисты Сбербанка рекомендуют пользователям продуктов компании временно отказаться от обновления различного программного обеспечения из-за повышенных рисков в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Компьютерный вирус Pixabay.com

Пользователям порекомендовали отключить функцию автоматического обновления программного обеспечения. При острой необходимости загрузки программного обеспечения требуется проверить все загруженные файлы антивирусом.

Разработчиков в Сбербанке призвали усилить контроль за внешним исходным кодом. В частности, перед использованием внешнего исходного кода в своих программах рекомендуется провести ручную или автоматизированную проверку.

В Сбербанке объяснили эти рекомендации возросшими рисками в сфере кибербезопасности. Отмечается, что в последние дни участились случаи внедрения «провокационного медиаконтента» и вредоносного кода в свободно распространяемое программное обеспечение.