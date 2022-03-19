Флорида, США, , 08:20 — REGNUM Ракету-носитель Falcon 9 с группой спутников связи Starlink запустила американская компания SpaceX. Трансляция запуска велась в прямом эфире 18 марта на сайте компании.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

Ракета-носитель стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Старт был перенесён на час в связи с неблагоприятными метеоусловиями. На околоземную орбиту планируется вывести 53 микроспутника.

При этом первую ступень ракеты-носителя предполагается вернуть на Землю, ранее она была использована при 11 запусках. По плану ступень после старта ракеты-носителя в автоматическом режиме должна приземлиться на плавучую платформу в Атлантическом океане. За счёт этой технологии компания существенно удешевляет стоимость запусков.

Сеть микроспутников Starlink предназначена для обеспечения устойчивого доступа в интернет за счёт развёртывания на околоземной орбите большого количества спутников массой 260 кг. Всего с мая 2019 на орбиту Земли было выведено около двух тысяч спутников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что основатель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал об инфляционном давлении на них из-за санкций Евросоюза и США против России.

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