19 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили идею ужесточить наказание за госизмену в России вплоть до пожизненного лишения свободы.

Артур Савин, , 11:37 — REGNUM Заявление депутата Госдумы Бийсултана Хамзаева («Единая Россия») о том, что ответственность за госизмену нужно ужесточить вплоть до пожизненного лишения свободы, спровоцировало дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 19 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Константин Маковский. Узник (фрагмент). 1882

«Да чего уж там. И смертную казнь пора бы уже разрешить», — поделился своим мнением Александр Д.

Многие пользователи положительно отозвались о данной инициативе и даже больше — считают, что в отношении изменников Родины необходимо ввести смертную казнь.

«Зачем до пожизненного ужесточать? Можно сразу, без всяких экивоков к смертной казни таких подводить. Что мы, зря, что ли, из Совета Европы выходили?» — задаётся вопросом Андрей О.

«Даже не знаю. По моему сугубо личному мнению, измена Родине должна караться только смертной казнью», — написал Даниил С.

Некоторые комментаторы отмечают, что за госизмену привлекают к ответственности тех, кто наносит ущерб своему государству в пользу чужого, поэтому кара за сие деяние должна быть самая жёсткая.

«Изменники не просто предпочитают чужую страну своей родной, они работают на чужое государство против нашего, нанося ему ущерб изнутри. Эти твари не имеют права существовать. Если хочешь уехать — уезжай, тебя мало кто осудит. А вот если ты иностранный агент, пытаешься разрушить мою страну — сразу к стенке!» — пишет Максим Ч.

Николай Ге. Совесть. Иуда

Часть людей полагает, что Россия слишком долго пыталась проявляла милосердие по отношению к изменникам.

«Давно пора ввести подобные законы. В большинстве стран за госизмену люди либо лишаются жизни, либо гниют в тюрьмах. А наша страна — одна из немногих, кто сюсюкался с подобными изменниками Родины», — отметил Дмитрий Б.

Ряд пользователей указывает на то, что государственными изменниками могут быть и носители нацистской идеологии, которая на территории России запрещена на законодательном уровне.

«Кто будет содействовать нацистам и каким-либо образом оправдывать эту идеологию, того ждут серьёзные последствия», — считает Владимир Е.

Отдельные комментаторы отмечают, что специальная военная операция России на Украине стала проявителем разного рода предателей и вредителей.

«Интересно, тот, кто устроил обрыв связи на выступлении Путина в «Лужниках», пройдёт по статье «Государственная измена»?» — интересуется Валентин А.

Нашлись и те, кто считают изменниками тех, кто живёт сразу на две, а то и на три родины, при этом смеют занимать руководящие посты в России.

«У чиновников и олигархов двойное, а то и тройное гражданство. Куда ни плюнь — везде госизмена», — поделился своим мнением Евгений Ф.

«Множество управленцев в стране имеют двойное, а то и тройное гражданство. У многих дети живут за рубежом, имея огромную собственность и кучу недвижимости за границей. Я надеюсь, что этот закон будет работать как раз таки в первую очередь в отношении этих людей», — пишет Евгений З.

Напомним, 18 марта депутат ГосдумыХамзаев заявил РИА Новости о том, что ответственность за госизмену нужно ужесточить вплоть до пожизненного лишения свободы. По его мнению, такое суровое наказание необходимо сегодня, в связи с «происходящими в целом событиями».