Прага, , 08:17 — REGNUM Оскар Крейчи — чешский политолог, профессор, комментируя визит в Киев премьеров Чехии, Польши, Словении, заявил, что Украине необходимо помнить о возможной угрозе для ее территориальной целостности с Запада.

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По его словам, приезд европейских политиков — лишь политический жест, который не мог изменить реальное положение вещей и не преследовал таких целей.

15 марта в Киев направились вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, премьеры Чехии и Словении — Петр Фиала и Янез Янша. Политики провели встречи с Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

«…Прага отказалась от позиции переговорщика … А Киеву нельзя забывать, что, помимо вопросов насчет восточной границы Украины, кое-кто может поднять вопрос о границе западной», — предостерег политолог в беседе с Parlamentní listy.

При этом он не уточнил, кто именно может предъявить территориальные претензии на Западную Украину, по его мнению.