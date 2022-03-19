Екатеринбург, , 08:14 — REGNUM В Свердловской области предельные цены на жизненно важные лекарства не повышены. Об этом сообщает региональное управление Росздравнадзора.

Лекарства

Domadoktor.ru

При этом аптечные сети имеют необходимый минимум таких лекарственных средств.

Как отмечает глава свердловского Росздравнадзора Наталья Зильбер, по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко представители ведомства встретились с производителями лекарственных препаратов и крупнейшими дистрибьютерами. Установлено, что все производители продолжают свою работу на российском рынке. А объёмы производства и поставок лекарств и фармсубстанций, в том числе импортных, значительно опережают показатели 2021 года.