Тюмень, , 08:10 — REGNUM В Тюменской области предприятие обвинили в незаконной добыче песка на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Карьер в Тобольском районе Пресс-служба прокуратуры Тюменской области

В ходе прокурорской проверки соблюдения законодательства о недрах ООО «Уваткарьерстрой» при обследовании участков недр «Ломайковский» и «Ломаево-2», расположенных в Тобольском районе, выявлено, что общество самовольно вело добычу песка за границами указанных лицензионных участков.

Суммарная площадь нарушенных земель составила более 15 гектаров, общий объём незаконно добытого песка составил более 908 тыс. куб.м. Недрам, по версии прокуратуры, причинён вред окружающей среде на сумму 121,87 млн рублей.

Тобольским межрайонным прокурором в Тобольский районный суд направлено исковое заявление о взыскании с ООО «Уваткарьерстрой» ущерба. Предприятие с заявленными требованиями не согласилось, но суд оказался на стороне надзорного ведомство. Вердикт не вступил в законную силу.