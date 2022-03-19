Москва, , 08:04 — REGNUM Алексей Парамонов — директор первого европейского департамента МИД России — заявил, что захлестнувшая Европу борьба со всем русским граничит с расизмом.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Он выразил надежду, что в Риме, и в других столицах Европы, «придут в себя и вспомнят о глубинных интересах своих народов».

«Захлестнувшая их борьба со всем русским, граничащая с расизмом, уступит место … взвешенным шагам, направленным на поиск путей обеспечения безопасности и процветания всего европейского континента, а не только одной его части», — отметил он.

На фоне антироссийских санкций, по его словам, власти Италии забыли о действующих двусторонних соглашениях, а также об особом характере связей с РФ и успешном опыте сотрудничества.