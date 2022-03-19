Москва, 19 марта, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Алексей Парамонов — директор первого европейского департамента МИД России — заявил, что захлестнувшая Европу борьба со всем русским граничит с расизмом.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

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Он выразил надежду, что в Риме и в других столицах Европы «придут в себя и вспомнят о глубинных интересах своих народов».

«Захлестнувшая их борьба со всем русским, граничащая с расизмом, уступит место … взвешенным шагам, направленным на поиск путей обеспечения безопасности и процветания всего Европейского континента, а не только одной его части», — отметил он.

На фоне антироссийских санкций, по его словам, власти Италии забыли о действующих двусторонних соглашениях, а также об особом характере связей с РФ и успешном опыте сотрудничества.