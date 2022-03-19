Кабул, , 08:00 — REGNUM Четверо детей погибли в результате срабатывания неразорвавшегося артиллерийского снаряда в афганской провинции Кандагар на юге страны. Об этом 19 марта сообщил телеканал TOLOnews.

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По данным местной полиции, трагедия произошла в уезде Шах-Вали-Кот. Уточняется, что дети нашли снаряд, который по неизвестной причине не был утилизирован, и начали с ним играть. В процессе игры снаряд сдетонировал.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства гибели детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в афганской провинции Гор в результате взрыва заложенной возле местной больницы бомбы, погиб один человек.

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