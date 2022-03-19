Москва, 19 марта, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Сотрудники киностудии «Мосфильм» провели реставрацию изображения и звука 12 классических фильмов студии, подготовив их к повторному прокату. Об этом сообщает пресс-служба «Мосфильма».

Андрей Тарковский на съемках фильма «Солярис»

В список вошли работы режиссёров Андрея Тарковского («Иваново детство», «Андрей Рублёв», «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер»), Карена Шахназарова («Мы из джаза», «Курьер» и «Белый тигр»), Александра Птушко («Илья Муромец» и «Вий»), Александра Прошкина («Холодное лето пятьдесят третьего…» и Геральда Бежанова («Самая обаятельная и привлекательная»).

В «Мосфильме» напомнили, что многие из этих фильмов пользовались большим успехом в год выхода. Так, зрители признавали фильм «Курьер» лучшей картиной 1987 года, а «Мы из джаза» — лучшим музыкальным фильмом 1983 года.

На студии добавили, что эти фильмы продолжают пользоваться спросом и в наши дни. Об этом свидетельствует статистика просмотра этих картин на цифровых ресурсах «Мосфильма». Только военная картина «Белый тигр» набрала более 37 млн просмотров на YouTube-канале студии.

Напомним, ранее многие американские студии отказались от проката своих новых фильмов в России. Это решение было принято на фоне антироссийских санкций США, ЕС и ряда других стран, введённых после начала специальной военной операции на Украине.