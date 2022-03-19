Луганск, , 07:54 — REGNUM Украинские боевики обстреляли два населенных пункта в Луганской Народной Республике, сообщает пресс-служба представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) на официальном канале в Telegram.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по двум населенным пунктам республики», — заявили в представительстве.

Отмечается, что в результате обстрела со стороны украинских карателей в населенном пункте Ирмино погибли трое мирных жителей. Еще два человека получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подразделения Народной Милиции ЛНР смогли прорваться в восточную часть Северодонцека. В настоящее время подразделения зачищают кварталы города от киевских оккупантов.