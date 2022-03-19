«Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция
Украинские боевики обстреляли два населенных пункта в Луганской Народной Республике, сообщает пресс-служба представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) на официальном канале в Telegram.
Об этом: Украинские боевики обстреляли два населенных пункта ЛНР
В связи с жестокими обстрелами территории ДНР со стороны ВСУ, войска республики начали зачистку оккупационных сил Киева в Марьинке.
Алексей Парамонов — директор первого европейского департамента МИД России — заявил, что захлестнувшая Европу борьба со всем русским граничит с расизмом.
Читайте подробнее: В МИД РФ заявили о граничащей с расизмом борьбе со всем русским в Европе
Оскар Крейчи — чешский политолог, профессор, комментируя визит в Киев премьеров Чехии, Польши, Словении, заявил, что Украине необходимо помнить о возможной угрозе для ее территориальной целостности с Запада.
Читайте также: В Чехии напомнили о возможных претензиях на запад Украины
Число желающих эвакуироваться с Украины в Россию достигло 2,7 миллиона человек, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Зеленский о переговорах с Россией: «Пришло время встречаться, время говорить».
Попытка президента США Джо Байдена склонить Китай к санкциям против России бесполезна — сенатор Владимир Джабаров.
Украинская артиллерия убила троих и ранила двоих мирных жителей, обстреляв поздно вечером 18 марта город Ирмино возле Стаханова в ЛНР, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.
Выезжающих из Мариуполя тщательно проверяют — ловят нацистов, пытающихся сбежать. Подозреваемых в причастности к националистическим группировкам отправляют для дополнительной проверки в местный райотдел полиции.
«Обнаруживаем, но не так много, как предполагали. Есть, да. Сегодня человек 25 выявили», — рассказал корреспонденту канала «Донбасс решает» военнослужащий НМ ДНР на блокпосту в Мариуполе. Поток беженцев из Мариуполя велик, даже несмотря на то, что людей никто не оповещал о гуманитарных коридорах.
«Сегодня целый день едут люди. Семьями, с вещами едут. Как могут, едут. Разбитые машины. Поток постоянный. Вчера ехали, сегодня едут», — говорит он.
Нацисты в Мариуполе расстреливали и выбрасывали из окон хозяев квартир на верхних этажах. В их жилище они оборудовали огневые точки, сообщили каналу «Донбасс решает» местные жители.
Люди не хотят говорить это на камеру. Они настолько запуганы, что вообще боятся разговаривать. То, что делают с городом и его жителями украинские бандформирования, — не поддается ни описанию, ни осмыслению.
В Минобороны Украины заявили, что ВС страны потеряли выход к Азовскому морю.
Украинские националисты продолжают нести потери в пригородах Донецка. Силы ДНР уже закрепились на окраинах Марьинки.
Читайте также: Силы ДНР с боем прорвались в Марьинку и зачищают ее от ВСУ
Twitter восстановил аккаунт первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского. Об этом 19 марта сообщил дипломат в Telegram-канале.
Читайте также: Twitter восстановил аккаунт первого зампостпреда РФ при ООН Полянского
В Иркутской области для граждан, вынужденно покинувших ЛНР, ДНР и Украину, пункты временного размещения планируется развернуть в Шелеховском районе, Ангарском городском округе, Иркутске и Саянске. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает телеграм-канал правительства региона.
По поручению губернатора Приангарья Игоря Кобзева его заместитель Константин Зайцев проверил один из пунктов возможного размещения. Это детский лагерь «Лукоморье» под Ангарском.
Об этом: Приангарье готовится принять 460 беженцев с Украины
США не намерены вводить бесполетную зону над Украиной, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Он отметил, что конфронтация Соединенных Штатов и России никому не нужна.
Сводка Представительства ЛНР в СЦКК по состоянию на 07:00 19 марта 2022 года.
Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по двум населенным пунктам Республики.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать новые факты преступных действий украинских националистов в отношении мирных граждан. Об этом 19 марта сообщается на сайте ведомства.
Подробности в материале: Глава СК РФ поручил расследовать новые факты преступлений националистов
19 марта, ДНР. После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
- 08:40 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 3снаряда калибра 122 мм.
Цитата DNR_SCKK.
Западные СМИ дезинформируют людей о ситуации на Украине, в частности, умалчивают о наличие в стране фактов нацизма. Об этом 19 марта заявила журналистка из США Лара Логан в интервью Real America’s Voice.
Читайте подробнее: Журналистка из США: западные СМИ лгут о ситуации на Украине
Депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик напомнил своим европейским коллегам об убийствах детей в Донбассе украинскими карателями и раскритиковал Запад за лицемерие и двойные стандарты.
«Где были международные санкции, когда США убили 200 тысяч гражданского населения в Ираке? Где были ваши резолюции, когда США выступали против международного права и бомбили Югославию, Ливию, Сирию? Где была Европа, когда украинские наемники убивали детей в Донбассе или жгли мирных людей в Одессе? То, что происходит сейчас на Украине, — ужасно, это необходимо прекратить, но некоторые из вас, коллеги, лицемерно игнорировали войны ранее, только потому, что их ведёт Америка», — возмутился Угрик.
Украинские войска обстреляли Донецк, выпущено три снаряда калибра 122 мм. Об этом 19 марта сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Подробности в материале: Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 122 мм
США и страны НАТО должны прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Читайте также: Володин: США и НАТО должны прекратить поставки оружия на Украину
19 марта, ДНР. Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению:
Цитата DNR_SCKK.
Украинские войска обстреляли Александровку и Кременец. Об этом 19 марта сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Фейк: Третья мировая война на подходе. Бразилия попросила Россию о помощи в создании атомных подводных лодок. Сообщения такого содержания распространяются в социальных сетях.
Правда: К третьей мировой эта просьба не имеет никакого отношения. Президент Бразилии Жаир Болсонаруозвучил ее еще во время своего февральского визита в Москву. Тогда Жаир Болсонару попросил Владимира Путина оказать содействие в проекте создания атомной подводной лодки.
Отметим, что Бразилия ведет строительство подводной лодки Álvaro Alberto с 2018 года. Предполагается, что она войдет в состав флота к 2029 году. Одна из проблем в рамках создания подлодки связана с сертификацией топлива.
На встрече с представителями бизнеса Бразилии и России Болсонару отметил, что его страна заинтересована в строительстве на ее территории небольших ядерных реакторов. В ответ Путин заявил, что госкорпорация «Росатом» готова принимать участие в сооружении новых энергоблоков АЭС в Бразилии, «включая атомные станции малой мощности и в наземном, и в плавучем исполнении, где у нее накоплен уникальный опыт и есть не имеющие мировых аналогов технологии».
Цитата канала «Война с фейками».
По оперативной линии от минздрава ДНР поступила информация о ранении пятнадцати мирных жителей с ранее освобождённой НМ ДНР частин.п Мариуполь:
Цитата канала DNR_SCKK.
Потерю контроля ВСУ над выходом к Азовскому морю подтвердили в минобороны Украины. Заявление опубликовано пресс-службой ведомства в Facebook.
Читайте подробнее: ВСУ подтвердили потерю выхода к Азовскому морю
За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 389 человек, включая 89 детей. Об этом 19 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
В ночь на 19 марта ВФУ обстреляли г. Ясиноватую.
Обстрел вёлся из реактивной артиллерии с Авдеевки. В результате этого террористического акта разбито 18 домов, детский сад №9, школа №2. Несколько частных домов полностью сгорели.
Ранение получил мужчина 1964 г.р.
Только за прошедшие сутки «Украиной» разрушено 52 многоквартирных и частных дома в г. Ясиноватая.
Телеграм-канал главы администрации города.
Ежедневная сводка Представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК с 03:00 18 марта по 03:00 19 марта.
За истекшие сутки представительство сообщало о 37 фактах ведения огня со стороны ВФУ. По территории ДНР применялось следующее вооружение:
Цитата DNR_SCKK.
ДНР. За прошедшие сутки, 18 марта, ранены 26 мирных жителей, из них 22 с ранее освобожденных ВС ДНР территорий.
Цитата DNR_SCKK.
Экипажи вертолетов Ка-52 ВКС России нанесли удары ракетным вооружением по опорным пунктам ВСУ. Об этом 19 марта сообщили в Минобороны России.
Читайте также: Минобороны РФ сообщило об ударе вертолетами Ка-52 по позициям ВСУ
Представительство ДНР в переговорном процессе:
Обстрелы ВФУ 18 марта были совершены в направлении населенных пунктов: Доломитное, Зайцево (южное), Горловка (шахты Изотова, Гагарина), Озеряновка, Михайловка, Верхнеторецкое, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Макеевка, Веселое, Донецк (Кировский район, Петровский район, пос. шахт «Трудовская» и «Октябрьская), Александровка, Кременец, Еленовка, Луганское
Общее количество примененных ВФУ боеприпасов — 311 единиц.
ЦРУ тайно проводило тренировки украинских военных. Об этом в эфире FOX News сообщил экс-сотрудник разведки США Райан Хиллсберг.
Читайте подробнее: Fox: ЦРУ тайно тренировало украинских военных
Дмитрий Рогозин — глава госкорпорации «Роскосмос» — процитировал монолог Тараса Бульбы (персонаж одноименного произведения русского писателя Николая Гоголя) в напоминание об историческом единстве народов России и Украины. Видео опубликовано в его Telegram-канале.
Подробности в материале: Рогозин процитировал монолог Тараса Бульбы
МИД ЛНР:
— Восемь лет Луганская Народная Республика проводила работу по сбору и фиксации доказательств военных преступлений военно-политического руководства Украины, а также ВФУ. Сейчас, когда каждый день освобождаются новые населенные пункты ЛНР, находившиеся под оккупацией ВФУ, мы имеем возможность получать подтверждения уже имеющейся информации, а также фиксировать все новые и новые страшные преступления, которые совершали ВФУ на протяжении всего этого времени.
Больше всего вызывает тревогу факт того, что мы получили подтверждение, что на протяжении всех этих восьми лет Украина, абсолютно презрев нормы международного прав, собиралась и применяла химическое оружие. Мы нашли предположительно захоронения химически опасных веществ возле реки Северский Донец, вблизи газовой станции, при взрыве которой детонация этого химического вещества привела бы к страшным, катастрофическим последствиям.
За минувшие сутки в результате обстрелов ВСУ территории Донецкой Народной Республики (ДНР), ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены как минимум 23 человека. Об этом 19 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
Об этом: За сутки на освобожденной территории ДНР ранены 23 человека
МИД ЛНР:
— В нашем распоряжении есть много различной документации, которая была изъята из расположений ВФУ, которые они покидали в спешном порядке при отступлении. Вся эта документация подтверждает целенаправленное уничтожение мирного населения, целенаправленные артиллерийские удары по гражданским объектам.
То есть из этих этих документов мы понимаем, что руководство ВФУ, военно-политическое руководство Украины в целом прекрасно понимало, что они, презрев нормы международного гуманитарного права, наносят удары по гражданским объектам, по мирному населению, что прямо им запрещено.
Руководитель специальной комиссии по фиксации преступлений военно-политического руководства Украины и ВФУ, первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока:
— Сейчас мы понимаем, что можно ожидать любой провокации в любой момент. Это основывается на анализе тех фактов, которые перед нами открываются в таких городах, как Рубежное и Попасная, которые сейчас частично освобождены Народной милицией ЛНР.
Люди свидетельствуют о том, что действительно применялась тактика живых щитов, а также запрещенные методы тотальной и агрессивной войны по отношению к мирным населенным пунктам.
За сутки ВСУ 37 раз обстреляли ДНР, общее количество примененных боеприпасов превысило 310 единиц. Об этом 19 марта сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Об этом: За сутки ВСУ 37 раз обстреляли ДНР
18 марта авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов ВСУ в н.п. Делятин Ивано-Франковской области. Об этом 19 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Подробности в материале: ВС РФ уничтожили подземный склад ракет в Ивано-Франковской области
ДНР, 19 марта. По оперативной линии от МЧС ДНР поступила информация о ранении мирной жительницы в результате ночного обстрела ВФУ Червоногвардейского р-на Макеевки — женщины 1963 г.р. по адресу ул. Черепанова, 153.
Также повреждения получили домостроения по адресам:
Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.
Цитата DNR_SCKK.
Береговым ракетным комплексом «Бастион» уничтожены центры радио‑ и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил (ВСУ) в населенных пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области. Об этом 19 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Об этом: «Бастион» уничтожил центры радиотехнической разведки ВСУ
19 марта российской оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 69 военных объектов Украины. Об этом 19 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте также: Российской авиацией поражены 69 военных объектов Украины
Средствами противовоздушной обороны ВКС России сбиты в воздухе 12 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом 19 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Об этом: ВКС РФ сбили в воздухе 12 украинских беспилотных летательных аппаратов
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в «Военном клиническом госпитале» Минобороны России в подмосковном Подольске вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.
Подробности в материале: Участникам специальной военной операции вручены госнаграды
Заявление президента России Владимира Путина в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем о том, что киевский режим стремится затянуть переговоры, выдвигая всё новые нереалистичные предложения, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 19 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: «Перед смертью не надышишься» — Путин Шольцу: Киев затягивает переговоры
️В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки ВСУ в ЛНР понесли существенные потери в живой силе и военной технике. Об этом 19 марта сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Подробности в материале: Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении 40 военных ВСУ за сутки
Регионы Сибири готовятся принять более 11,5 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины.
Республики Алтай, Тува и Хакасия примут соответственно 170, 240 и 424 беженцав. В Алтайский край прибудут 500 человек, и 3920 — в Красноярский. В Иркутской области остановятся 460 беженцев, Кемеровской — 1530, Новосибирской — 1200, Омской — 2369, Томской — 755. По данным пресс-службы МЧС РФ, с начала эвакуации границу России пересекли более 300 тысяч человек, из которых почти 70 тысяч — дети.
С каждым днем эта цифра увеличивается.
ВСУ атаковали Александровку и Петровский район Донецка. Об этом 19 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
Читайте подробнее: ВСУ атаковали Александровку и Петровский район Донецка
ВСУ намеренно разрушают города Донбасса для картинки в западных СМИ.
ВСУ обстреливали жилые кварталы на тот момент подконтрольного им Рубежного для того, чтобы потом продемонстрировать разрушения иностранным журналистам. Об этом рассказал житель освобожденного Народной милицией ЛНР города Рубежное Николай.
«Зашли украинские войска, стали у нас на квартале Линева и начали бомбить наши дома. У нас в округе не было никаких ни ЛНР, ни ДНР, никого. Спустя трое суток пошли только русские войска… И теперь нам рассказывают, что украинцы освободители. Эти сволочи расстреляли наш город, поубивали людей» — рассказал он.
Заявление официального представителя НМ ДНР по обстановке на 10:30
США пытаются вбить клин между Россией и Китаем, используя тему российской военной спецоперации на Украине, пишет китайская газета Global Times.
Читайте также: Global Times: США пытаются вбить клин между РФ и Китаем
Волонтерский корпус #МыВместе доставил гуманитарную помощь жителям Херсона. Грузовик с продуктами прибыл в город при содействии российских военных. Помимо традиционных продуктовых наборов, добровольцы раздали людям лекарства и фрукты.
Читайте также: Волонтеры #МыВместе привезли жителям Херсона фрукты и лекарства
В Ясиноватой в ДНР из-за обстрела ВСУ повреждены 18 жилых домов, детский сад и школа. Об этом 19 марта сообщает Народная милиция ДНР.
Подробности в материале: В Ясиноватой во время обстрелов со стороны ВСУ повреждены 18 жилых домов
В результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка повреждена газовая труба по ул. Марковникова. Об этом 19 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
Подробности в материале: В Киевском районе Донецка перебит газопровод
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 63 украинских военных за минувшие сутки.
Подробности в материале: В ДНР сообщили об уничтожении 63 украинских военных за сутки
ВСУ выпустили по Ясиноватой 8 снарядов калибра 122 мм. Об этом 19 марта сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Читайте также: ВСУ выпустили по Ясиноватой 8 снарядов калибра 122 мм
В Псковской области проводили в последний путь ещё одного военнослужащего Псковского территориального гарнизона, погибшего в ходе спецоперации.
Об этом: В Псковской области простились с десантником, погибшим в ходе спецоперации
Фейк: Журналист Дмитрий Гордон сообщил о создании на территории России фильтрационных лагерей для украинцев. По его словам, там над людьми якобы издеваются и подвергают пыткам.
Правда: Украинская пропаганда выдает за доказательство существования «фильтрационных лагерей» фотографии, сделанные на выезде из Мариуполя. На них бойцы ДНР осматривают мужчин с татуировками — по наличию определенных изображений можно понять, состоял ли человек в националистическом формировании.
На самом деле самый настоящий концлагерь устроила СБУ в аэропорту Мариуполя. Это так называемая «библиотека», где людей действительно пытали и калечили. О тайной тюрьме рассказал журналистам бывший подполковник СБУ Василий Прозоров. Кстати, накануне мариупольский аэропорт полностью перешел под контроль ДНР, концлагерь уничтожен, факты пыток националистами уже расследует СК РФ.
Цитата канала «Война с фейками».
По данным Представительства ДНР в СЦКК
За 30 дней эскалации со стороны ВФУ погибли 55 мирных жителей, за вчерашние сутки погибли 4 женщины. Ранения различной степени тяжести получил 301 мирный житель (109 человек с ранее освобожденных ВС ДНР территорий), в том числе 21 ребенок.
ДНР, 19 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
Цитата DNR_SCKK.
Роскомнадзор снова призвал Google снять ограничения с заблокированных YouTube-каналов российских СМИ.
Читайте подробнее: Роскомнадзор призвал снять ограничения с каналов российских СМИ на YouTube
Жители кузбасского посёлка Тяжинский выразили поддержку президенту РФ и его решению о проведении спецоперации на Украине. Об этом сообщили в администрации города Кемерово.
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку снарядами калибра 122 мм. Об этом 19 марта сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Пантелеймоновку снарядами калибра 122 мм
ДНР? 19 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
Цитата DNR_SCKK.
Решение главы Чечни Рамзана Кадырова ответить президенту США Джозефу Байдену, назвавшему российского лидера Владимира Путина «военным преступником», указав на то, что американский президент — маньяк, который возомнил себя мировым жандармом и «буквально наслаждается хаосом в других регионах», стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане оставили свои комментарии об этом 19 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Сеть: «Клейма негде ставить» — Кадыров описал маниакальность Байдена
«Итальянская партия коммунистического возрождения» выступила против поставок вооружения на Украину. Депутаты партии потребовали от политического руководства страны предоставить объяснения по поводу отправки под видом гуманитарного груза вооружений на Украину из гражданского аэропорта имени Галилео Галилея в городе Пиза (Италия).
«Министр обороны обязан ответить за этот случай перед парламентом… Граждане имеют право знать, какие военные операции проводит их страна, особенно когда какой-нибудь город предоставляет для этого свои аэропорты, таким образом, становясь и непосредственным участником конфликта, и потенциальной целью. В Пизе произошел серьезный инцидент, который, к сожалению, подтверждает наше беспокойство», — подчеркивают в совместном заявлении председатель партии Маурицио Ачербо, советник местной правозащитной организации «Общие права» Чиччо Аулетта и представитель «Федерации Пизы» Джованни Бруно.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в связи с участившимися случаями травли российских и русскоговорящих детей за пределами страны обратилась в адрес верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.
Подробности в материале: Мария Львова-Белова обратилась в ООН из-за травли российских детей
В ходе зачистки от украинских войск Марьинки 9 человек сложили оружие, двоим оказана медпомощь. Об этом 19 марта сообщает Народная милиция ДНР.
Подробности в материале: Во время зачистки Марьинки в ДНР девять человек сложили оружие
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал украинских националистов добровольно сложить оружие.
Подробности в материале: Кадыров призвал украинских националистов сложить оружие
Зеленский сейчас мало управляет процессами на Украине, заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина не должна иметь ядерное оружие и угрожать России.
Об этом: Лукашенко: Украина не должна иметь ядерное оружие и угрожать России
19 марта ДНР. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
Цитата DNR_SCKK.
ВСУ выпустили по Донецку две мины калибра 120 мм. Об этом 19 марта сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Читайте подробнее: ВСУ выпустили по Донецку две мины калибра 120 мм
ЛНР 19 марта. Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован 1 обстрел:
В Воронеже готовятся принять около 200 эвакуированных граждан с территории Украины, об этом сообщил в телеграм-канале 19 марта мэр Вадим Кстенин.
Подробности в материале: В Воронеже готовятся принять около 200 эвакуированных жителей Украины
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский мало управляет процессами на Украине.
Читайте подробнее: Лукашенко: Зеленский мало управляет процессами на Украине
ДНР 19 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
Цитата DNR_SCKK.
Ростовская область продолжает принимать мирных граждан, эвакуированных из Донбасса и с Украины. Беженцы долгое время провели в подвалах, убежищах. Первую помощь люди получают в городках жизнеобеспечения МЧС России, затем им помогают с расселением.
«Из Мариуполя мы бежали. Нас не выпускали, обложили со всех сторон. Опасно было, так как могли расстрелять за то, что хотели эвакуироваться из Мариуполя. Они нам сказали: «Хотите жить, значит, оставайтесь!» Мы им [боевикам нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)] нужны были для прикрытия. Они прикрывались нашими телами. Мы просидели в подвале 21 день. Первое время выходили, а последние пять-шесть дней [оставались в подвале], потому что горело все здание после обстрелов. «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это жесткие люди, с ними договориться нельзя. Это страшно: хочешь вылезти, а можешь быть погребенным заживо. С нами были маленькие дети. Все, слава богу, живы», — поделился беженец, потерявший связь с дочерью.
Читайте также: Беженец из Мариуполя: «Нацисты «Азова»* прикрывались нашими телами»
Если бы СССР сохранился, мы могли бы избежать любых конфликтов в мире — Лукашенко.
ЛНР 19 марта. Со стороны вооруженных формирований украины зафиксирован 1 обстрел:
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ситуацией на Украине управляют представители США и Запада, которые находятся в Киеве.
Подробности в материале: Лукашенко: остановить бои на Украине может звонок Зеленскому из США
В Пантелеймоновке ранены три мирных жителя. Об этом 19 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
Читайте также: В Пантелеймоновке при обстреле ВСУ ранены три мирных жителя
Россию поддерживает только Минск, остальные страны — нейтральные или поддерживают Украину. Об этом 19 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
ВСУ обстреляли населенный пункт Голубовское в ЛНР, выпущено 7 снарядов калибра 122 мм. Об этом 19 марта сообщает представительство ЛНР в СЦКК.
Подробности в материале: Украинские войска обстреляли Голубовское в ЛНР
Поезд из освобожденного Старобельска в Луганск запустили в тестовом режиме. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе ГУП ЛНР «Луганская железная дорога».
Об этом: Впервые за 8 лет в Луганск прибыл поезд из Старобельска
Нацисты из полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорили, занимая дома мирных граждан Мариуполя, что превратят их в полигоны. Об этом рассказала жительница города Галина Сургуч.
Об этом: Жительница Мариуполя: нацисты использовали дома граждан как полигоны
ДНР 19 марта. Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению:
Цитата DNR_SCKK.
Представительство ДНР 19 марта. По оперативной линии от администрации н.п. Горловка поступила информация о ранении женщины 1980 г.р. в результате прямого попадания снаряда по ул. Парковая, 9 в н.п. Пантелеймоновка в результате обстрела ВФУ. Пострадавшая доставлена в травмпункт.
Также по ул. Островского ранения получил мирный житель. Анкетные данные и обстоятельства ранения устанавливаются.
В н.п. Пантелеймоновка зафиксированы повреждения по адресам:
ДНР 19 марта. По оперативной информации администрации Петровского района Донецка поступила информация о повреждениях в результате обстрела со стороны ВФУ по адресам:
Также зафиксированы повреждения в н.п. Александровка по адресам:
Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.
Народная милиция ДНР.
В предчувствии скорого поражения, боевики ВФУ наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре — в ночь с 18 на 19 марта в результате обстрела г. Макеевки повреждены 5 домов и ранен мирный житель.
Из-за обстрелов ВСУ обесточены две шахты в Донецке, под землей находятся 165 человек. Об этом 19 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли шахту в Донецке, под землей — 165 горняков
ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, в том числе из «Градов» и 15 снарядами калибром 122 мм. Об этом 19 марта сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Подробности в материале: ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что кибероружие опаснее ядерного.
Читайте подробнее: Лукашенко: кибероружие опаснее ядерного
Президент РФ Владимир Путин находится как никогда в форме, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Читайте подробнее: Лукашенко: Путин находится как никогда в форме
ЛНР 19 марта. Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован 1 обстрел:
ВСУ обстреляли Горловку минами калибра 120 мм. Об этом 19 марта сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Подробности в материале: ВСУ обстреляли Горловку минами калибра 120 мм
Народная милиция ЛНР.
Луганск возобновляет ЖД сообщение с освобождённой территорией.
ЛНР 19 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
Народная милиция ДНР. Жители освобожденной Ольгинки надеются на счастливое будущее в составе Донецкой Народной Республики.
Жителям освобожденного населенного пункта Ольгинка военнослужащими Народной милиции и волонтерами общественного фонда «За правду» была доставлена гуманитарная помощь.
19 марта на Украину прибыл целый батальон добровольцев из Чечни. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале.
Читайте также: Кадыров сообщил о прибытии батальона добровольцев из Чечни на Украину
Погрузка первой партии гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса прошла 19 марта в аэропорту Читы. На борт самолёта загружено более 20 тонн, завтра он через Ростовскую область отправится в регионы, принявшие у себя беженцев из Луганской и Донецкой Народных Республик, а также жителям освобождённых территорий Украины. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
«Груз формировали порядка двух недель. Нам удалось собрать свыше 20 тонн, в первую очередь — это предметы первой необходимости: продукты питания — это крупы, масло, тушенка, бытовые принадлежности, одежда, лекарства. Хочется сказать огромное спасибо всем неравнодушным забайкальцам, которые с этим гуманитарным грузом отправляют частичку своего сердца, поддерживая жителей Украины, Донецкой, Луганской Народных Республик. Хочется заверить их, что гуманитарная помощь обязательно дойдёт до адресата», — сказал заместитель губернатора Андрей Кефер.
Читайте также: Забайкалье собрало для Украины свыше 20 тонн гуманитарной помощи
ДНР 19 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
ВСУ выпустили по Донецку 14 снарядов. Об этом 19 марта сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Подробности в материале: ВСУ выпустили по Донецку 14 снарядов
Представительство ДНР 19 марта. По оперативной линии от администрации города Донецка поступила информация о повреждениях подстанции «Трудовская» в результате обстрела со стороны ВФУ.
Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.
Своими действиями США осложняют процесс переговоров между Москвой и Киевом, не позволяя украинской стороне идти на уступки, заявил 19 марта глава МИД РФ Сергей Лавров.
Читайте подробнее: Лавров: США не позволяют Украине соглашаться на требования России
Призыв украинского президента Владимира Зеленского, мол, настало время начать обсуждение «восстановления целостности» страны в диалоге с российской стороной вызвало недоумение в Сети. Некоторые люди усомнились в его дееспособности, а некоторые откровенно не понимают: как из юмориста получился фашист? Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.
«Восстанавливать целостность? Так этим и занимается российская армия!» — отметил Алексей Старшов.
«Какая целостность, Зеленский, ты уже навосстанавливал на Донбассе целостность, да… Для бандеровцев другое время пришло», — подтверждает Дмитрий Бобков.
«Что он курит или нюхает? Это результат деятельности биолабораторий?» — иронизирует Людмила Дедюхина.
Об этом: Зеленский: пришло время восстанавливать целостность Украины. Сеть: «Трус»
Украинский кризис был вызван тем, какую политику проводил Запад в отношении России, когда понял, что она «не будет послушной» — Лавров.
Следственный комитет (СК) РФ пообещал установить всех причастных к совершению преступлений на территории Донбасса.
Подробности в материале: СК РФ пообещал установить всех причастных к преступлениям в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем заострил внимание на непрекращающихся ракетных ударах силовиков ВСУ по Донецку. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба Кремля.
Читайте подробнее: Путин заострил внимание на непрекращающихся ракетных ударах ВСУ по Донецку
Задачи спецоперации России на Украине легитимны, заявил Лавров.
ДНР 19 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
Слова Владимира Зеленского практически невозможно воспринимать всерьез, так как они зачастую расходятся с реальными действиями. Об этом 19 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Подробности в материале: Лавров: слова Зеленского расходятся с действиями
Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем рассказал о жертвах среди мирных жителей от ракетных ударов Киева по городам ДНР и ЛНР, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин заострил внимание на непрекращающихся ракетных ударах украинских силовиков по Донецку и другим городам ДНР и ЛНР, приводящих к многочисленным жертвам среди мирного населения», — говорится, в частности, в сообщении.
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает демагогической инициативу Польши о вводе миротворцев НАТО на территорию Украины.
Читайте подробнее: Лавров назвал демагогической идею об отправке миротворцев НАТО на Украину
Житель города Боровичи Новгородской области, рядовой Вооруженных сил России Николай Калинин скончался в госпитале от ранений, полученных в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса.
Подробности в материале: Умер раненный в ходе спецоперации солдат из Новгородской области
Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Запад в начале украинского кризиса.
Читайте также: Лавров обвинил Запад в появлении украинского кризиса
Задачи специальной операции России на Украине — легитимны. Об этом 19 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Читайте подробнее: Лавров назвал задачи России на Украине легитимными
Клип на песню «Встанем» с участием детей из Донбасса снят в Севастополе ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале.
Подробности в материале: В Севастополе сняли клип с участием детей из Донбасса
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг спецоперации на Украине. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба Кремля.
Читайте подробнее: Путин и премьер-министр Люксембурга обсудили ситуацию на Украине
Вооруженные силы России впервые с начала специальной операции на Украине применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал», удар пришелся по складу украинских военных. Об этом 19 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Подробности в материале: ВКС России уничтожили украинский склад боеприпасов ракетами «Кинжал»
Флешмобы и патриотические акции состоялись в Ростове-на-Дону в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Участники также выступили в поддержку специальной военной операции России на Украине.
Общественные организации и национально-культурные автономии провели автопробег «ZаРоссию», который завершился церемонией возложения цветов к памятнику «Героям Донбасса». Мемориал был открыт осенью 2017 года.
Читайте подробнее: Ростовчане развернули триколор и почтили память ополченцев Донбасса
В Сургуте (ХМАО) прошёл автопробег в поддержку военнослужащих, которые проводят специальную операцию на Украине, а также в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма и России. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
В рамках акции «Мы вместе» в единой колонне собрались общественники и активисты Сургута и Сургутского района — более 50 автомобилей.
Автопробег закончился флешмобом, в рамках которого участники растянули флаг и спели гимн Российской Федерации.
Читайте также: Флаги, гимн, автопробег — в Сургуте отмечают 8-ю годовщину Крымской весны
В центре Еревана в митинге в поддержку специальной операции России на Украине участвуют порядка 1 тыс. человек.
Читайте также: В Ереване проходит митинг в поддержку спецоперации России
Населенный пункт Березовское в Луганской Народной Республике обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 марта сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ обстреляли населенный пункт Березовское в ЛНР
Ошибочным стал бы шаг Британии в сторону нормализации отношений с Россией, заявил 19 марта премьер-министр королевства Борис Джонсон.
Читайте подробнее: Джонсон заявил, что нельзя налаживать отношения с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если бы СССР удалось сохранить, то многих конфликтов в мире можно было бы избежать.
Подробности в материале: Лукашенко: сохранение СССР помогло бы избежать многих конфликтов в мире
В Донецкой Народной Республике (ДНР) завершены ремонтно-восстановительные работы на шахте имени Челюскинцев. Об этом 19 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
Читайте также: В ДНР завершили ремонтно-спасательные работы на шахте им. Челюскинцев
Из-за России британские власти не отменяют для украинских беженцев визовый режим, заявила 19 марта британский министр внутренних дел Прити Пател на съезде Консервативной партии.
Подробности в материале: Власти Британии заявили, что «из-за России» не делают безвиза для беженцев
В Новосибирске метрополитен присоединился к патриотической акции в поддержку спецоперации России. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.
Подробности в материале: На поездах Новосибирского метрополитена появилась буква Z
В Донецкой Народной Республики (ДНР) за минувшие сутки из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли четыре мирных жителя. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1».
Читайте также: Четыре мирных жителя погибли за сутки в ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ
Три населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Военно-морские силы (ВМС) Украины после начала специальной операции России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба ФСБ.
Об этом: ВМС Украины установили более 400 мин на подходах к портам
Американцы отправляли спецназ на Украину для обучения украинских военных, заявил бывший сотрудник ЦРУ Райан Хиллсберг 19 марта в эфире Fox News.
Читайте подробнее: Бывший сотрудник ЦРУ заявил, что американцы обучали ВСУ
Россия хочет получить гарантии безопасности, которые будут общими как для Москвы, так и для Украины и всей Европы, заявил 19 марта глава МИД РФ Сергей Лавров.
Читайте также: Лавров рассказал, каких гарантий безопасности хочет Россия
Более 250 человек эвакуировали из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 19 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
Подробности в материале: Силы ДНР эвакуировали более 250 человек из Мариуполя
Требования, которые Россия выдвинула Украине на переговорах, ведущихся на фоне спецоперации, совершенно минимальные, но и на них Киев не решается под влиянием Вашингтона, заявил 19 марта российский министр иностранных дел Сергей Лавров на мероприятии «Лидеры России».
Об этом: Лавров назвал абсолютно минимальными требования России к Украине
Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 19 марта сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
Жители населенных пунктов Кременец, Луганское и Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) остались без электроэнергии из-за обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом 19 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
Читайте подробнее: В ДНР еще три населенных пункта обесточены из-за обстрелов со стороны ВСУ
Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) освободили от украинских вооружённых формирований 98 населённых пунктов республики. Об этом 19 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Об этом: В ДНР сообщили об освобождении 98 населённых пунктов
Населенный пункт Луганское в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Власти западных стран считают, что Киев дает неясные и противоречивые сигналы относительно хода переговоров с Россией, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Подробности в материале: Washington Post: Запад считает неясной позицию Украины на переговорах с РФ
Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 19 марта сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР
Энергоснабжение 31 тыс. абонентов Донецка, оставшихся без света в результате обстрелов украинских националистов, возобновлено. Об этом сообщили в министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР).
Читайте также: Энергоснабжение оставшихся без света жителей Донецка восстановлено
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, сейчас находящийся в грузинской тюрьме, 18 марта на своей странице в «Фейсбуке», выразил своё желание отправиться на Украину для участия в боевых действиях.
Подробности в материале: Саакашвили: Если бы я сейчас был на Украине, я тоже пошёл бы на фронт
Акции в поддержу российской спецоперации на Украине прошли 19 марта в городе Набатия (Ливан). Мероприятия организованы Ассамблеей Российско-ливанских деловых кругов.
Читайте также: «За правду». В Ливане прошли акции в поддержку Путина
Российские военные отбили очередную бандеровскую базу на Украине и освободили группу мирных жителей, которых националисты удерживали без воды, еды и медикаментов. Об этом 19 марта сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Читайте подробнее: Кадыров: российские военные отбили очередную бандеровскую базу
На сторону Донецкой Народной Республики с начала спецоперации перешли 265 украинских военнослужащих. Об этом сообщили 19 марта в Народной милиции ДНР.
Читайте подробнее: Более 260 украинских военных перешли на сторону ДНР
Подразделения Вооруженных сил Украины за сутки открыли огонь в направлении девяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 100 снарядов и мин. Об этом 19 марта заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Читайте также: Украинские боевики с начала суток обстреляли девять населенных пунктов
Военнослужащие Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток уничтожили более 40 украинских националистов. Об этом 19 марта сообщили в Народной милиции ДНР.
Читайте подробнее: В ДНР сообщили об уничтожении более 40 украинских националистов за сутки
Ошибочный подход к России, которую некоторые в американском руководстве путают с Ираком, не принесёт пользы США, заявил 19 марта бывший старший советник американского министра обороны Дуглас Макгрегор в интервью Fox News.
Читайте подробнее: Экс-советник Пентагона напомнил властям США, что Россия не Ирак
Не президент Украины Владимир Зеленский командует сейчас украинской армией. Это, скорее всего, делают американские военные, заявил 19 марта белорусский президент Александр Лукашенко в интервью TBS.
Об этом: Лукашенко предположил, что армией Украины напрямую командуют американцы
В ходе проведения специальной военной операции российским военнослужащим добровольно сдался сотрудник главного управления Службы безопасности Украины по Донецкой и Луганской областям, сообщили 19 марта в Министерстве обороны России.
Читайте подробнее: На Украине российским военным сдался сотрудник управления СБУ
Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной операции прорвали оборону батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вышли на рубеж Шахтерское-Новоукраинка. Об этом 19 марта заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.
Читайте подробнее: Военные ДНР взяли под контроль населенный пункт Тарамчук — Минобороны РФ
Российской оперативно-тактической и армейской авиацией поражены еще 59 военных объектов Украины. Об этом 19 марта заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.
Об этом: Российской авиацией поражены 59 военных объектов Украины
Беспилотники «Байрактар» не смогут обеспечить стратегического превосходства ВСУ. Об этом 19 марта заявил корреспонденту ИА REGNUMвоенный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.
Читайте также: Эксперт: «Украинские «Байрактары» — это чистый Голливуд»
Населенные пункты Горловка и Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 марта сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
На Украине, в т. ч. в Донбассе воюют американские наёмники, и они творили там несусветные зверства. Об этом 19 марта заявил корреспонденту ИА REGNUMвоенный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.
Читайте подробнее: Эксперт: Американские наёмники творили на Донбассе несусветные зверства
Пять беспилотников ВСУ уничтожены российскими средствами ПВО 19 марта, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Об этом: Средствами ПВО ВС России сбиты пять беспилотников ВСУ
ВСУ перешли к новой тактике, но она не оригинальна и с ней можно эффективно бороться. Об этом 19 марта заявил корреспонденту ИА REGNUMвоенный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.
Читайте подробнее: Эксперт: ВСУ перешли к партизанщине, но с ней можно бороться
Сдавшийся российским военным офицер Службы безопасности Украины (СБУ) сообщил о спланированных боевиками националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористических актах во Львове. Об этом 19 марта сообщили в Министерстве обороны России.
Об этом: Сдавшийся офицер СБУ сообщил о подготовке терактов во Львове
Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) вышли к северным окраинам города Лисичанск, расположенного к северо-западу от Луганска, сообщает Министерство обороны России.
Об этом: Войска ЛНР вышли к Лисичанску
Переговоры по Украине имеют политический и гуманитарный смысл. Об этом 19 марта заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.
Читайте также: Эксперт: Переговоры по Украине ведутся для сопровождения спецоперации
Стратегическая авиация применяться на Украине для бомбардировок не будет. Об этом 19 марта заявил корреспонденту ИА REGNUMвоенный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.
Об этом: Эксперт: ВС РФ не будут осуществлять массированные бомбардировки Украины
Запад не будет поставлять Украине зенитные комплексы «Пэтриот», равно как и выкупать и поставлять советские С-300. Об этом 19 марта заявил корреспонденту ИА REGNUMвоенный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.
Читайте подробнее: Эксперт: Украине не дадут ни «Пэтриот», ни С-300
В связи с обстрелами украинскими националистами жителей Донбасса возбуждены ещё два уголовных дела. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Об этом: СК РФ возбудил два дела по фактам обстрелов военными ВСУ жителей Донбасса
ВС РФ следует теснее взаимодействовать с волонтёрами, в т. ч. готовясь снабжать освобожденные от Украины города самым элементарным. Об этом 18 марта заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политологБогдан Безпалько.
Читайте также: Эксперт: После освобождения Харькова людям потребуется помощь волонтёров
Еленовский комбинат хлебопродуктов в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 марта сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Еленовский комбинат хлебопродуктов
Россия открыла на Украине 10 гуманитарных коридоров на киевском, мариупольском, черниговском, сумском и харьковском направлениях.
Читайте также: Россия открыла на Украине десять гуманитарных коридоров
Украинские националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором в Сумах, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Об этом: В Минобороны РФ сообщили о подготовке националистами химатак на Украине
Последняя группа сотрудников белорусской дипмиссии покинула Украину, заявил 19 марта посол Белоруссии в Киеве Игорь Сокол в интервью СТВ.
В ходе проведения 464 гуманитарных акций Россия доставила в ДНР, ЛНР и различные области Украины 3619 тонн груза.
Читайте также: Более 3,6 тысячи тонн гуманитарной помощи доставила Россия на Украину
Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации, которые в ходе специальной операции прорвали оборону украинского батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уничтожили до 30 боевиков. Об этом 19 марта заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.
Подробности в материале: ВС России форсировали реку Кашлагач и прорвали оборону батальона «Айдар"*
Офицер вооруженных сил США Брент Иствуд в статье для 19Fortyfive рассказал об «умной» российской артиллерии, предназначенной для точного поражения важных целей.
Читайте подробнее: В США восхитились «умной» российской артиллерией
Попытки американского руководства изменить политику Китая по России и Украине пока не имеют успеха, пишет 19 марта The Washington Post. Издание опубликовало материал по итогам минувших переговоров между лидерами США и Китая.
Читайте также: В США усомнились в эффективности давления Байдена на Си по теме России
Власти Украины вновь не согласовали гуманитарные коридоры в Россию, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Читайте подробнее: В Минобороны РФ рассказали о ходе эвакуации жителей Украины
При обстреле населенного пункта Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны украинских силовиков получил повреждения завод. Об этом 19 марта сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: Завод в ЛНР получил повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ
В Донецкой Народной Республике из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) обесточены еще два поселка. Об этом 19 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: В ДНР еще два поселка обесточены из-за обстрелов со стороны ВСУ
Есть информация о том, что ряд французских граждан отправился на Украину, несмотря на обстановку в стране, заявил 19 марта посол Франции в Киеве Этьен де Понсен в эфире BFMTV.
Читайте также: Посол Франции заявил, что некоторые его соотечественники поехали на Украину
Украинскими националистами были обстреляны село Васильевка и город Донецк в Донецкой Народной Республике. Информация о возможных пострадавших и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.
Подробности в материале: Украинские боевики обстреляли город Донецк и село Васильевку в ДНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров 20 марта опубликовал еще один видеоролик, снятый чеченскими военнослужащими при освобождении Мариуполя.
«Несмотря на сопротивление, наступление и освобождение города планомерно продолжается», — отметил Кадыров.
Подробности в материале: Рамзан Кадыров заявил о скором освобождении Мариуполя
Доводы России должны быть услышаны странами Запада в рамках новой архитектуры безопасности между Москвой и западным блоком. Об этом 19 марта заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью газете The New York Times.
Подробности в материале: В Турции заявили, что Западу необходимо услышать доводы России
Минздравом Чечни были сформированы четыре бригады медиков из работников Станции скорой медицинской помощи. Реанимобили для этих бригад были оснащены самым современным медицинским оборудованием.
Об этом: Кадыров сообщил о создании Минздравом Чечни медбригад для помощи бойцам
Не менее 70 тыс. тонн энергетического угля в целях обеспечения энергетической безопасности Украины направят Киеву власти Австралии. Об этом 20 марта рассказала глава австралийского МИД Марис Пейн.
Подробности в материале: Власти Австралии направят Киеву не менее 70 тыс. тонн угля
Власти Швейцарии объявили о готовности принять переговоры между Украиной и Россией на своей территории, либо сыграть роль посредника за кулисами переговорного процесса.
Об этом: Власти Швейцарии готовы выступить посредниками в переговорах по Украине
55% граждан Италии выступают против поставок оружия на Украину, таковы результаты опроса социологической группы OMG.
Противоположной точки зрения придерживаются 33% граждан. 12% респондентов воздержались от ответа.
Об этом: Большинство итальянцев выступили против поставок оружия на Украину
Четыре контейнера с соком были предварительно оплачены заказчиком из КНР и должны были направиться в Китай, но были конфискованы в порту для нужд Украины.
Об этом: Власти Украины конфисковали партию сока производства молдавской компании
«На время военного положения» на Украине запрещена деятельность десяти политических партий, заявил Владимир Зеленский 20 марта.
Решение было принято советом национальной безопасности и обороны и касается «Оппозиционной платформы за жизнь», «Партии Шария», партии «Наши», «Оппозиционного блока» и других.
Читайте подробнее: Зеленский запретил деятельность оппозиции на Украине
Возможность передачи Турцией зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 российского производства Киеву обсуждали должностные лица США в ходе консультаций со своими турецкими коллегами. Об этом 19 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Об этом: США обсуждали с Турцией возможность передачи Анкарой Киеву С-400 — Reuters
Из-за российского ядерного оружия президент США Джо Байден опасается нападать на Россию. Об этом 20 марта заявил бывший американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Флорида.
Подробности в материале: Байден боится нападать на Россию из-за ее ядерного оружия — Трамп
Для продвижения позиции Лондона по вопросу специальной операции ВС России по денацификации Украины одно из подразделений правительства Британии закупало рекламу в российских социальных сетях. Об этом 20 марта сообщает газета The Sunday Telegraph.
Читайте подробнее: Правительство Британии закупало рекламу в российских соцсетях
Российские военнослужащие доставили в Херсон более 75 тонн гуманитарной помощи, сообщили в Министерстве обороны 20 марта.
Местные предприниматели из-за дефицита продуктов существенно завышают цены на товары первой необходимости, при этом власти Украины прекратили выплату социальных пособий, а работодатели — выплату зарплат, отметили представители ведомства.
Об этом: Российские военнослужащие доставили в Херсон 75 тонн гуманитарной помощи
Вооружённые силы Украины четырежды обстреляли территорию Луганской народной республики, сообщили представители ЛНР 20 марта.
Обстрелам подверглись четыре населенных пункта.
Подробности в материале: Украинская армия четырежды обстреляла территорию ЛНР
Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Джо Байден совершил стратегическую ошибку перед обострением конфликта на Украине.
Политик напомнил, что действующий американский лидер и НАТО постоянно подчеркивали, что Запад ни в коем случае не будет вмешиваться в ситуацию.
В Китае на следующий день после переговоров председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом подвергли резкой критике западные антироссийские санкции. Об этом 19 марта заявил заместитель министра иностранных дел Китая Ле Юйчэн, его слова приводит немецкий телеканал Welt.
Читайте также: В Китае назвали санкции Запада против России возмутительными — Welt
Украинские войска (ВСУ) 19 марта отрыли огонь из тяжелой артиллерии во время эвакуации людей из здания школы в Рубежном. Об этом 20 марта сообщает Народная милиция ЛНР.
Об этом: ВСУ отрыли огонь во время эвакуации людей из здания школы в Рубежном
Минобороны РФ впервые показало кадры выполнения ночных полетов истребителей Су-35 в ходе спецоперации на Украине. Видео обнародовано на сайте ведомства.
Подробности в материале: Минобороны РФ показало кадры ночных полетов Су-35 в ходе спецоперации
Экс-президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в боязни ядерного потенциала России.
Читайте подробнее: Трамп: я послал Украине «Джавелины», а Обама и Байден — одеяла
ВСУ обстреляли Донецк минами калибра 120 мм. Об этом 20 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Донецк минами калибра 120 мм
ДНР 20 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
Американское транспортное судно Liberty Passion доставило военную технику в порт Александруполис (Греция).
Об этом: Транспортное судно США доставило военную технику в порт Греции
В Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса.
Читайте подробнее: В Минобороны РФ рассказали о подвигах военных в ходе спецоперации
ВСУ выпустили по Донецку 5 мин калибра 120 мм. Об этом 20 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Позиция Китая в отношении украинского кризиса объективна и справедлива, время покажет, что она — на «правильной стороне истории», заявил 20 марта глава МИД КНР Ван И.
Подробности в материале: МИД КНР назвал позицию Китая по Украине объективной и справедливой
Народная милиция ДНР: ВФУ продолжает террор мирных жителей республики.
ДНР 20 марта. По оперативной линии от Минздрава ДНР поступила информация о ранении семи мирных жителей ранее освобождённых НМ ДНР территорий:
н.п. Мариуполь:
н.п. Новотроицкое:
н.п. Владимировка:
н.п. Мирное:
Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Республики, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Цитата канала DNR_SCKK.
ДНР 20 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
Китай заявил, что намерен сохранять независимую позицию по Украине. Одновременно глава КНР призвал США признать ошибки и пересмотреть свою политику. Санкции против России КНР полагает усугубляющим фактором мировой политики.
Самолёт с первой партией гуманитарной помощи, собранной забайкальцами для жителей Донбасса, вылетел сегодня, 20 марта, из Читы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Подробности в материале: Из Читы на Украину направили партию гуманитарного груза
За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуирован 541 человек, включая 114 детей. Об этом 20 марта сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Читайте подробнее: За сутки из Мариуполя эвакуирован 541 человек
В Хакасии 19 марта простились с рядовым контрактной службы Александром Савельевым, геройски погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
Читайте также: В Хакасии простились с военнослужащим, геройски погибшим на Украине
США всегда находятся там, где есть их экономические интересы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Об этом: Володин: США всегда находятся там, где есть их экономические интересы
За минувшие сутки результате обстрелов со стороны ВСУ территории ДНР, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 16 человек, из них 2 детей. Об этом 20 марта сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Читайте также: На освобожденной территории ДНР за сутки ранены 16 человек
Доводы России по вопросу военной спецоперации на Украине должны быть услышаны, заявил в интервью The New York Times главный внешнеполитический советник президента Турции Ибрагим Калын.
Об этом: Турция посоветовала Западу прислушаться к доводам России
Националистов надо давить. Жалко, что не начали еще в 2014 году, как только неонацизм стал поднимать голову. Так считает предприниматель и депутат районного Совета депутатов Аркадий Аветян (Алтайский край). Его комментарий о спецоперации на Украинецитирует газета «На земле Троицкой».
«К сожалению, мы, как всегда, в силу своего менталитета и доброты опаздываем, эту операцию нужно было начать проводить еще тогда, в этом случае не погибло бы столько людей. Долго запрягаем, зато быстро едем.
У многих из нас на Украине родственники и друзья, и они видят, как там возрождается фашизм уже в новом, современном виде. Президент Украины, клоун, играющий на рояле причинным местом, делает то, что ему заказывают руководители западных стран…».
Об этом: Депутат райсовета в Алтайском крае: «Националистов надо давить»
Ежедневная сводка Представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК с 03:00 местного времени 19 марта по 03:00 20 марта.
За истекшие сутки Представительство сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны ВФУ. По территории ДНР применялось следующее вооружение:
Горловское направление:
Донецкое направление:
За прошедшие сутки ранены 19 мирных жителей, из них 17, в том числе один ребенок, — с ранее освобожденных ВС ДНР территорий.
В украинском сегменте Сети активно появляются объявления о продаже оружия, которое власти раздавали населению. Оплата преимущественно в криптовалюте, оборот которой легализован сейчас на Украине.
ДНР. 19 марта. Повреждено 30 домостроений в Донецке, Горловке, Александровке, Еленовке, а также 13 объектов гражданской инфраструктуры.
Обстрелы ВФУ совершены в направлении населенных пунктов: Зайцево (южное), Горловка (шахты 6/7, Гагарина), Михайловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Васильевка, Донецк (Кировский район, Петровский район, пос. шахт «Трудовская»), Александровка, Сигнальное, Кременец, Еленовка, Луганское
Общее количество примененных ВФУ боеприпасов — 222 единицы.
Позиция Китая в отношении украинского кризиса объективна и справедлива, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
«Позиция Китая объективна и справедлива, соответствует чаяниям большинства стран, и время покажет, что она находится на правильной стороне истории», — приводит его слова официальный сайт ведомства.
Как напомнил дипломат, ранее председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом «четко и всесторонне» изложил отношение Пекина к украинскому вопросу, и посыл китайских властей заключается в том, что для решения кризиса и обеспечения стабильности на европейском континенте необходимо отказаться от менталитета холодной войны и блокового противостояния.
В результате обстрела со стороны ВСУ в Киевском районе Донецка повреждена ЛЭП в районе «Ветки», которая питала Центральный и Северный водоузлы. Об этом 20 марта сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Подробности в материале: ВСУ атаковали ЛЭП в Киевском районе Донецка
За минувшие сутки, 19 марта, из Мариуполя в ДНР эвакуирован 541 человек, включая 114 детей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства боится военным путём вмешиваться в украинский кризис из-за ядерного оружия, которое есть у России.
В результате обстрела со стороны ВСУ в Киевском районе Донецка обесточена шахта им. Засядько. Об этом 20 марта сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Об этом: В Донецке обесточена шахта им. Засядько, под землей — 35 горняков
ВСУ выпустили по Донецку снаряды калибра 122 мм. Об этом 20 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
В Греции левые активисты устроили акцию протеста против захода канадского корабля НАТО в порт Пирей, передает издание 902.gr.
Об этом: Греческие активисты устроили акцию против захода корабля НАТО
ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибра 152 мм. Об этом 20 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Подробности в материале: ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибра 152 мм
Фейк: Пленный русский солдат на Украине оказался склонен к аморальному поведению, пишут украинские телеграм-каналы.
Правда: Этот военный билет не принадлежит пленному солдату: идентичное фото распространяется в подборках юмористических картинок уже минимум два года, а может, и дольше, если верить дате
Судя по тому, что картинка публикуется в юмористических пабликах, вероятно, это фотошоп, сделанный на потеху публике.
Цитата канала «Война с фейками».
НМ ДНР при поддержке ВС РФ в ходе спецоперации на Украине подавляет укрепленные позиции националистов противника при помощи ТОС-1А «Солнцепек».
Мариупольцы, которые добрались до блокпоста ДНР, рассказывают, что им пришлось пережить. Местная жительница Татьяна говорит, что все это время они прятались в подвалах.
«Вышли перебежками, что-то приготовили покушать хотя бы детям. Бедные дети. Они ни при чем», — рассказала женщина корреспонденту канала «Донбасс решает».
Представительство ЛНР: украинское командование бросило своих солдат умирать.
ДНР 20 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
Цитата DNR_SCKK.
Детская городская больница повреждена в результате обстрела Донецка украинскими войсками — представительство ДНР в СЦКК.
Во время карабахских и бакинских событий, которые происходили в перестроечные времена, Владимир Киселёв (ныне пенсионер МВД, житель Алтайского края) принимал активное участие в подавлении антигосударственных и националистических выступлений в городе Шевченко Казахской ССР.
Ветеран считает, что фашизм не победить, если не ввести смертную казнь бандеровцам и иностранным наемникам. Его комментарий о спецоперации на Украине цитирует газета «На земле Троицкой».
Читайте подробнее: Пенсионер МВД выступил за смертную казнь для бандеровцев и наемников
Новые заявления Минобороны России:
Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ, где базировались прибывшие на Украину иностранные наемники, в районе населенного пункта ОВРУЧ Житомирской области. Об этом 20 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Об этом: ВС РФ нанесли удар по центру подготовки наемников на Украине
Вечером 19 марта и утром 20 марта нанесены удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом 20 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Подробности в материале: ВС РФ крылатыми ракетами уничтожили цеха по ремонту бронетехники ВСУ
Из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами морского базирования «Калибр», а также из воздушного пространства над территорией Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области. Об этом 20 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Об этом: Военные РФ нанесли удар «Кинжалом» по украинской базе ГСМ
За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 62 военных объекта Украины. Об этом 20 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Подробности в материале: Армейской авиацией поражены 62 военных объекта Украины
Кадры выполнения ночных полётов истребителей Су-35 впервые представлены Минобороны РФ 20 марта. Видео опубликовано на официальной странице Минобороны России в социальной сети «ВКонтакте».
На представленных кадрах демонстрируется применение истребителей Су-35 в ходе специальной военной операции.
Читайте также: Минобороны РФ показало кадры боевых вылетов истребителей Су-35
Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе: один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Коханное, шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, включая один «Байрактар ТБ-2» в районе Шибенное, а также одна украинская тактическая баллистическая ракета «Точка-У» в районе Чистоводовка севернее населенного пункта Изюм. Об этом 20 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте также: Российскими средствами ПВО сбита баллистическая ракета «Точка-У»
Всего с начала проведения военной спецоперации на Украине уничтожены 207 беспилотных летательных аппаратов. Об этом 20 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте подробнее: 1467 танков и 207 БПЛА уничтожены с начала спецоперации на Украине
Группировка войск ДНР, развивая наступление, взяла под полный контроль населенный пункт Степное и преследует отступающие подразделения 53-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил. Уничтожено до 25 человек личного состава, 2 танка, 2 БМП и 5 автомобилей повышенной проходимости. Об этом 20 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте также: Группировка войск ДНР преследует отступающие подразделения ВСУ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил об очередной ошибке Зеленского.
«Киев запретил деятельность 11 политических партий Украины. Обычная для киевских властей практика затыкания рта неугодным. Так, без суда, можно объявлять врагами каждого, кто говорит о произволе режима, взявшего в заложники украинский народ», — написал он в Telegram-канале.
Читайте подробнее: Володин заявил об очередной ошибке Зеленского
Последствия обстрела г. Донецк (Киевский район) 19 марта.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение Владимира Зеленского запретить деятельность оппозиционных партий на территории Украины.
Подробности в материале: Медведев раскритиковал решение Зеленского запретить оппозиционные партии
Действия украинской стороны в отношении русскоговорящих жителей Донбасса имеют признаки геноцида, заявил вступивший в ряды Народной милиции ДНР ветеран французской армии Эрван Кастель.
В интервью от 19 марта он рассказал, что получает сообщения от друзей в Мариуполе, которые заблокированы в своих домах украинскими радикалами. Доброволец сообщил об одном случае, когда украинские военные сожгли дом женщины, попытавшейся его покинуть.
«Украинская сторона считает, что русские, прорусские и русскоговорящие на Донбассе — это население для уничтожения не в военном смысле, а в смысле геноцида. Это носит характер геноцида», — подчеркнул Эрван Кастель.
Подробности в материале: Украина хочет уничтожить русскоговорящих в Донбассе — доброволец из Франции
ДНР 20 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
ВСУ обстреляли Донецк из БМ-21 «Град». Об этом 20 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Пользователи соцсетей в Италии бурно обсуждают предложение вручить Нобелевскую премию мира Владимиру Зеленскому. Многие считают, что премии не существует с 2009 года, когда её вручили Бараку Обаме.
Читайте также: «Премия ненависти» — в Италии предложили переименовать Нобелевскую премию
Будущее — мрачное и не определяемое. Душевные силы у многих иссякли.
Читайте также: Государства нет. Кто поможет Херсону, освобожденному от неонацистов?
За 30 дней обстрелов со стороны украинских войск (ВСУ) погибли 55 мирных жителей, 301 человек пострадал, сообщили в ДНР.
Читайте подробнее: За 30 дней обстрелов со стороны ВСУ погибли 55 мирных жителей ДНР
Большегрузный автомобиль с гуманитарной помощью из Калужской области был среди первых, прибывших в Волноваху по гуманитарным коридорам. Калужане передали жителям ДНР продукты питания и предметы первой необходимости. Об этом 20 марта сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.
Читайте подробнее: Калужане доставили в освобождённую донецкую Волноваху гуманитарную помощь
Заявление официального представителя НМ ЛНР по обстановке
В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно:
ЛНР. Несмотря на поражения на фронте, противник продолжает террор мирного населения Республики, подвергая обстрелам объекты гражданской инфраструктуры прифронтовых населенных пунктов ЛНР, не представляющие опасности для противника и не являющиеся военными объектами.
За прошедшие сутки, 19 марта, противник выпустил более 40 снарядов и мин из 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм миномётов по территории Республики, под обстрелы попали районы 4 населённых пунктов Республики. В результате обстрелов в н.п. ПЕРВОМАЙСК получил повреждения Первомайский электромеханический завод им. К. Маркса.
(Из заявления официального представителя НМ ЛНР по обстановке
Минобороны РФ опубликовало видеоролик, на котором запечатлен момент уничтожения бронетанковой техники ВСУ высокоточным ракетным ударом беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
Читайте подробнее: Опубликовано видео уничтожения бронетанковой техники ВСУ российским БПЛА
98 населенных пунктов находятся под контролем войск ДНР. Об этом 20 марта сообщили в штабе территориальной обороны республики.
Читайте подробнее: Войска ДНР взяли под контроль 98 населенных пунктов
В Воронежскую область из Белгородской области автобусами отправлены около 240 эвакуированных жителей ДНР, ЛНР и Украины — 19 марта люди прибыли в Воронеж. Об этом сообщила пресс-служба администрации Белгородской области
Подробности в материале: В Воронежскую область прибыли более 200 эвакуированных жителей Украины
В ходе боестолкновений в ЛНР за минувшие сутки ВСУ потеряли 160 человек личного состава. Об этом 20 марта передает Народная милиция ЛНР.
ДНР 20 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
ДНР 20 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
Цитата канала DNR_SCKK.
Ситуация с водоснабжением в ДНР остается сложной. Из-за активных боевых действий ремонтные работы по восстановлению подачи воды по каналам Северский Донец — Донбасс и Южно-Донбасский водовод не проводятся, сообщает пресс-служба МЧС ДНР.
ДНР 20 марта. По оперативной линии от администрации Петровского района Донецка поступила информация о ранении в результате обстрела со стороны ВФУ двух мирных жительниц 2000 г.р. и 1942 г.р. по адресу: ул. Волочаевская, 10/1.
Одна из пострадавших доставлена в хирургическое отделение Института неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака.
Также получена информация о повреждениях в результате обстрела ВФУ по адресам:
В Риме и Пизе (Италия) прошли массовые манифестации против отправки вооружений на Украину и участия страны в миссиях НАТО.
Митинг в Пизе прошел возле гражданского аэропорта, а в Риме, — недалеко от военного аэродрома. Митингующие вышли с баннерами «Нет НАТО», «Нет войне», «Из Тосканы — мосты мира, не войны» и скандировали антивоенные лозунги, сообщают РИА Новости.
ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибра 122 и 152 мм. Об этом 20 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибра 152 мм
Силами МЧС ДНР совместно с коммунальными службами республики оперативно организован подвоз воды в котельные централизованного отопления, а также другие социально значимые объекты.
По состоянию на 8 часов утра 20 марта в республике обесточено 70 трансформаторных подстанций, 4 котельные, 1 школа и свыше 6 600 бытовых абонентов. Ремонтные работы затруднены в связи с проведением боевых действий.
За минувшие сутки вследствие попаданий взрывоопасных предметов повреждения получил ряд объектов гражданской инфраструктуры в Горловке и Донецке. В результате обстрела пострадал Еленовский комбинат хлебопродуктов: повреждено зернохранилище с двумя отсеками и воздуховод.
За минувшие сутки подразделения МЧС ДНР ликвидировали 10 пожаров, причиной которых стало попадание взрывоопасных предметов.
В МЧС ДНР продолжает работу круглосуточная горячая линия по розыску родственников, проживавших в населенных пунктах, ранее находящихся под контролем Украины, по номерам телефонов: +38 071−342−69−99; +38 062−342−69−99; +7 863−318−29−99.
Сотни человек собрались 19 марта в центре столицы Болгарии Софии с требованием к болгарскому правительству отказаться от идеи предоставления военной помощи Украине. Об этом 20 марта сообщает софийская газета «Факты».
Читайте подробнее: В Болгарии прошла акция против оказания военной помощи Украине
На Украине погибли трое военных Грузии, воевавших в рядах украинской армии (ВСУ), сообщает грузинская телекомпания «Мтавари архи».
Об этом: СМИ: на Украине погибли трое грузинских военнослужащих
Вблизи одной из газовых станций на территории, освобождённой силами ЛНР, обнаружено захоронение опасных химвеществ, организованное властями Киева. Об этом заявила руководитель Специальной комиссии по фиксации преступлений военно-политического руководства Украины, первый замглавы МИД ЛНР Анна Сорока.
Об этом: ЛНР: Украина готовилась применить химическое оружие
В Россию за последние сутки прибыли ещё более 12 тыс. беженцев, эвакуированных из Донбасса и с Украины. Об этом 20 марта сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.
Читайте также: В Россию эвакуированы ещё более 12 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины
На Украине участились случаи преследования тех, кто распространяет объективную информацию о происходящем и сопротивляется нелегитимному режиму, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.
Читайте также: Член СПЧ рассказал о притеснениях инакомыслящих украинскими властями
Порядка 335 тыс. человек прибыли в Россию с Украины и из Донбасса, сообщили в силовых структурах.
Читайте подробнее: 335 тыс. человек прибыли в Россию с Украины и из Донбасса
210 человек получили пенсии в освобожденных населенных пунктах Староигнатьевка и Андреевка, еще 4 жителя получили соцпособия. Об этом 20 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
Подробности в материале: 210 человек получили пенсии в освобожденных Староигнатьевке и Андреевке
Пока вы читаете этот текст, на полях сражений рождаются новые герои. Способность к героизму и самопожертвованию в крови у нашего народа. Именно это качество всегда, на протяжении столетий обеспечивало победы нашего оружия. Обеспечит и сейчас.
Читайте также: Самопожертвование в нашей крови: к 30-летию учреждения звания Герой России
ДНР 20 марта. По оперативной линии СЦКК ДНР от МВД ДНР поступила информация о гибели двух мирных жителей 1975 г.р. и 1947 г.р. в результате обстрела со стороны ВФУ н.п. Александровка по адресу: ул. Школьная, 375.
Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.
ДНР 20 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
12:06 — н.п. Марьинка — н.п. Александровка: выпущено 6 мин калибра 120 мм.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Греции.
Подробности в материале: СК РФ возбудит дело после осквернения памятника советским воинам в Афинах
В Югре за дискредитацию Вооруженных сил России к административной ответственности привлечены двое жителей Нижневартовска. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.
Так, 23-летний вартовчанин разместил в качестве заставки к своему профилю в популярном мессенджере изображение дискредитирующего содержания и публично объяснял неограниченному количеству пользователей значение картинки.
Другой, 34-летний житель Нижневартовска, в сообществе социальной сети под постом о специальной операции на территории Украины разместил негативный комментарий, дискредитирующий действия Вооружённых сил России.
Подробности в материале: В Югре двое мужчин наказаны за дискредитацию российских военных в интернете
ВСУ выпустили 6 мин калибра 120 мм по населенному пункту Александровка. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Подробности в материале: ВСУ обстреляли Александровку
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрелов школы в ЛНР, минирования химзавода в Сумской области и школы в Николаевской области.
Читайте также: Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела школы в ЛНР
Военнослужащие Росгвардии взяли в плен нескольких лидеров нацформирований и пособников СБУ при освобождении города Изюм (Харьковская область), сообщили 20 марта в пресс-службе ведомства.
Читайте также: В Росгвардии сообщили о взятии в плен лидеров нацформирований
ДНР 20 марта.
Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
Последствия обстрела Петровского района Донецка 20.03.2022.
Зеленский подписал указ о едином вещании для всех украинских телеканалов при военном положении.
Народная милиция ДНР 20 марта. Украинские оккупанты обстреляли Петровский район г. Донецка. Две мирные жительницы получили ранения.
Также повреждения получили жилые дома по адресам:
С канцелярии посольства РФ в городе Тарту (Эстония) сорвали государственный флаг.
Читайте также: С канцелярии посольства России в Тарту сорвали государственный флаг
Заявление МИД Китая о намерении сохранить независимую позицию по Украине активно комментируют в сети. Мнения разделились. Если первые благодарят граждан сопредельной страны, то другие предпочитают подождать с выводами до того времени, когда Пекин не на словах, а на деле докажет «правильную сторону». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения.
«Единственное государство, которое сохраняет свою неизменную политику», — поделился мнением М.
«Спасибо, товарищи из Китая», — поддерживает Алексей Валерьевич.
«Китайцы тоже люди с твёрдым характером. Молодцы», — соглашается Рамиль Батрудинов.
Читайте также: МИД КНР об Украине: Китай на правильной стороне истории. Сеть: Молодцы!
Кадры боевого применения ТОС-1А «Солнцепёк» для подавления укреплённых позиций украинских националистов представила Народная милиция ДНР. Видео опубликовано 20 марта в Telegram-канале Народной милиции ДНР.
В Народной милиции ДНР отметили, что использование тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» проводится при поддержке ВС РФ. В опубликованном видео военные заряжают огнеметные системы, после чего проводят залпы по позициям украинских националистов.
Об этом: Опубликовано видео работы тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк»
ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР. Об этом 20 марта сообщает представительство ЛНР в СЦКК.
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Первомайск снарядами калибра 122 мм
Город Донецк и населенный пункт Железная балка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 20 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В ливанской столице Бейруте у главного здания ООН состоялась акция в поддержку специальной военной операции России на Украине.
Подробности в материале: В Бейруте возле здания ООН прошла акция в поддержку России
Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли шесть населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР) почти за шесть часов (с 09:27 до 15:03). Об этом 20 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в ДНР почти за шесть часов
МЧС России доставило еще 250 тонн гуманитарной помощи для Украины и Донбасса. Об этом 20 марта сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
Об этом: МЧС России доставило на Украину и в Донбасс 250 тонн гумпомощи
Конфликт на Украине не должен выйти за пределы этой страны, Североатлантический альянс намерен обеспечить это, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу NBC.
Читайте также: Столтенберг оценил вероятность вмешательства НАТО в конфликт на Украине
Если бы мировое сообщество «должным образом отреагировало» на воссоединение Крыма с Россией, то конфликта на Украине не было бы, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе выступления в Анталье.
Подробности в материале: Чавушоглу: мир не отреагировал должным образом на воссоединение Крыма с РФ
Майор вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Соболев, который без боя сдался российским военным, объяснил свое решение фашистско-нацистским режимом в стране. Телеканал «Звезда» обнародовал 20 марта кадры с украинским офицером.
Читайте подробнее: Сдавшийся без боя майор ВСУ назвал режим на Украине нацистским
Населенный пункт Красный Партизан в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 20 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские силовики обстреляли населенный пункт Красный Партизан в ДНР
Сотни участников общественных организаций Болгарии собрались в центре Софии, Варны и других крупных городов страны для того, чтобы выразить поддержку спецоперации России по денацификации Украины. Об этом 20 марта сообщает софийское издание «Монитор».
Об этом: В Болгарии общественники выступили в поддержку спецоперации РФ на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, как он управляет трофейной украинской бронемашиной, и сообщил о планах въехать на ней в Киев.
Подробности в материале: Кадыров заявил о планах въехать в Киев на трофейной бронемашине ВСУ
Решение президента России о начале спецоперации — единственно правильное. Такое мнение высказал кемеровчанин, полковник СОБР в отставке Василий Казаков.
Читайте подробнее: В Кузбассе уверены, что решение о спецоперации — единственно правильное
Общий объем военной помощи США для Украины превысил $2 млрд, военные ВСУ получают вооружения, которыми они обучены пользоваться. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.
Подробности в материале: Пентагон: общий объем военной помощи Киеву превысил $2 млрд
Кемеровская область одной из первых присоединилась ко всероссийской акции #МыВместе и #Время_помогать. Об этом сообщил телеграм-канал администрации Кемерова.
Читайте также: Пункты сбора гуманитарной помощи открыли в учреждениях образования Кузбасса
Более 210 человек эвакуировали из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 19 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
Читайте также: Силы ДНР эвакуировали более 210 человек из Мариуполя
Заявление советника руководителя офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что действия экс-президента Украины Петра Порошенко, направленные на закрепление в украинской конституции курса на членство в НАТО, стали одной из причин российской специальной военной операции, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 20 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «Пауки в банке зашуршали» — Киев нашёл виновника спецоперации России
На Украине в боях за освобождение Мариуполя погиб заместитель командующего Черноморским флотом России, капитан 1 ранга Андрей Палий. Об этом 20 марта сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Читайте подробнее: В боях за Мариуполь погиб замкомандующего Черноморским флотом Андрей Палий
В селе Шагалово Новосибирской области около 20 автомобилей проехали в единой колонне с флагами с буквами Z и V в поддержку спецоперации России. К акции присоединились сотни местных жителей.
Читайте также: В новосибирском селе прошёл автопробег в поддержку спецоперации России
В боях за свободу и независимость Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли за сутки семь защитников республики. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил 20 марта заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин журналистам.
Об этом: Семь защитников ДНР погибли в боях за сутки — Басурин
Населенный пункт Зайцево (южное) в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 20 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Украинские силовики обстреляли населенный пункт Зайцево (южное) в ДНР
Под обстрел со стороны украинских военных в Мариуполе попала группа журналистов из России. Об этом представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил РИА Новости.
Читайте подробнее: Российские журналисты попали под обстрел в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, однако в случае неудачи есть риски начала третьей мировой войны. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.
Читайте также: Зеленский допустил начало третьей мировой войны
Представители вооруженных сил Украины обстреляли из «Градов» город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки уничтожены более 20 украинских боевиков. Об этом 20 марта говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.
Читайте подробнее: В ДНР за сутки уничтожили более 20 украинских боевиков
По состоянию на 20 марта 2022 года число беженцев с Украины, прибывших на территорию Румынии, составило более 650 тыс. человек. Об этом говорится в заявлении Управления Румынской пограничной полиции, опубликованном 20 марта.
Населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 20 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР
Российской оперативно-тактической и армейской авиацией поражены еще 89 военных объектов Украины. Об этом 20 марта заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.
«За день оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 89 военных объектов Украины», — отметил он.
Читайте также: Российской авиацией поражены 89 военных объектов Украины
Военнослужащие Вооруженных сил России завершают разгром националистического батальона «Донбасс» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 20 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте подробнее: Минобороны РФ: российские военные завершают разгром нацбатальона «Донбасс"*
Российскими средствами ПВО сбиты на Украине еще семь беспилотников. Об этом 20 марта заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.
«Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе семь украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявил он.
Читайте подробнее: Российские ПВО сбили семь беспилотников ВСУ
Группировка войск Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжала преследование отступающих подразделений 53-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, развивая наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка. Об этом 20 марта заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Об этом: Войска ДНР развивают наступление в направлении Новомихайловки
Проверить на причастность к преступлениям лидеров захваченных в плен украинских нацформирований поручил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. Об этом 20 марта сообщается на сайте СК РФ.
Читайте также: Бастрыкин поручил проверить захваченных лидеров украинских нацформирований
Горняков обесточенной шахты имени Засядько в Донецке вывели на поверхность. Об этом 20 марта сообщили в министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР).
«Эвакуационные работы на шахте им. Засядько завершены, — говорится в сообщении. — … Горняки подняты на поверхность, пострадавших нет».
Подробности в материале: В Донецке эвакуировали горняков из обесточенной после обстрела шахты
Премьер-министр Пакистана Имран Хан поддержал независимость позиции Индии во внешней политике, передает телеканал NDTV.
Об этом: Пакистан поддержал позицию Индии в отношении России
Заявление руководителя пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрия Струговца о том, что жёлтые костюмы с синими элементами трёх российских космонавтов, прибывших на МКС, которые ряд западных СМИ воспринял как поддержку Украины, на самом деле окрашены в цвета герба МГТУ имени Баумана, выпускниками которого и являются эти члены экипажа, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 20 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «Нельзя впадать в паранойю» — российские космонавты всколыхнули Запад
Информация Минобороны РФ о том, что офицер Службы безопасности Украины (СБУ) сдался российским военным и сообщил о спланированных боевиками националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористических актах во Львове против сотрудников и объектов западных дипломатических представительств, чтобы выдать это за агрессию России, стала поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 20 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «Крайне логично» — Минобороны РФ: нацисты готовят теракты во Львове
Сообщение Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации о том, что Военно-морские силы Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный, и теперь не исключено, что они могут дрейфовать в сторону пролива Босфор и дальше, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 20 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «Подарок Эрдогану» — Босфор могут «атаковать» украинские мины
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед кнессетом Израиля, заявил о «повреждении российскими ракетами Бабьего Яра», что является ложью, сообщает 20 марта телеграм-канал «Война с фейками».
Читайте подробнее: Зеленского уличили во лжи о повреждении Бабьего Яра
Населенный пункт Лозовое в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 20 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Лозовое в ДНР
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала европейские страны принять украинских беженцев.
Читайте подробнее: Германия призвала европейские страны принять у себя беженцев с Украины
Москва призывает Киев отменить указания засевшим в Мариуполе боевикам стать «мучениками», заявил на брифинге 20 марта начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Об этом: Минобороны РФ призвало Киев отменить указание боевикам стать «мучениками»
Гуманитарные колонны с беженцами систематически обстреливает украинская сторона, пытающаяся обвинить в этом войска России, Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Об этом 20 марта заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Читайте подробнее: ВСУ систематически обстреливают гуманитарные колонны — Минобороны РФ
В ходе проведения 492 гуманитарных акций Россия доставила в Донецкую Народную Республику (ДНР), Луганскую Народную Республику (ЛНР) и различные области Украины почти 3800 тонн груза. Об этом 20 марта сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Подробности в материале: Почти 3800 тонн гуманитарной помощи доставила Россия на Украину
Власти Мариуполя в настоящее время имеют возможность сделать выбор и перейти на сторону народа, иначе военный трибунал, который их ждет, это лишь немногое, что они заслужили за свои ужасные преступления. Об этом 20 марта начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Читайте также: Минобороны России призвало власти Мариуполя перейти на сторону народа
Украинские националисты в тех кварталах Мариуполя, которые они ещё контролируют, убивают от 80 до 235 мирных граждан в сутки, сообщил 20 марта начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Читайте также: Минобороны РФ: нацисты убивают в Мариуполе до 235 человек в сутки
Россия 21 марта откроет гуманитарные коридоры из Мариуполя в восточном и западном направлениях. Об этом 20 марта сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Читайте подробнее: Минобороны РФ объявило об открытии гумкоридоров из Мариуполя 21 марта
Россия гарантирует всем сложившим оружие в Мариуполе боевикам безопасный выход из города и сохранение жизни, заявил 20 марта начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Об этом: ВС России обеспечат сложившим оружие боевикам безопасный выход из Мариуполя
Великобритания будет отстаивать интересы Украины на предстоящих встречах Группы семи (G7) и НАТО, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.
Читайте также: Джонсон: Британия будет отстаивать интересы Украины на встречах G7 и НАТО
Депутат Кнессета (парламента — ред.) Израиля от партии «Ционут Дати» (религиозных сионистов) Симхи Ротман отреагировал 21 марта на выступление Зеленского перед членами израильского парламента на своей странице в соцсети Twitter.
Об этом: В Кнессете Израиля отреагировали на призывы Зеленского помочь Киеву
В Чечне в ночь на 21 марта состоится коллективный намаз, во время которого жители республики помолятся за военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Он состоится в главной мечети республики «Сердце Чечни». К совершению коллективной молитвы призвала дочь главы Чечни Рамзана КадыроваХадижат Кадырова.
Об этом: В Чечне пройдет коллективная молитва за бойцов, выполняющих долг на Украине
Идею властей Польши о развёртывании на Украине «миротворческой миссии» Североатлантического альянса (НАТО) будет затруднительно реализовать с точки зрения международного права, и в ней должны принимать участие все страны НАТО. Это 20 марта признал в интервью телеканалу CNN посол Польши в США Марек Магеровский.
Читайте также: Идею миссии НАТО на Украине будет сложно реализовать — посол Польши в США
Сравнение, допущенное Владимиром Зеленским во время его речи с призывом о помощи Киеву перед депутатами Кнессета (парламента — ред.) Израиля, ситуации, сложившейся в настоящее время на Украине, с Холокостом является возмутительным. Об этом 21 марта написал израильский министр связи Йоаз Гендель на своей странице в соцсети Twitter.
Читайте подробнее: В правительстве Израиля раскритиковали речь Зеленского о помощи Киеву
Примерно половина сотрудников украинской Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), которую контролируют российские военные, смогла смениться. Об этом 20 марта сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Об этом: Половина персонала Чернобыльской АЭС смогла смениться — МАГАТЭ
Представитель правых в парламенте Израиля Юваль Штайниц (партия «Ликуд») счел искажением истории слова президента Украины Владимира Зеленского в обращении к законодателям и израильтянам, с которым он выступил 20 марта. По мнению депутата, как бы ни была тяжела ситуация на Украине в настоящее время, но сравнивать её с геноцидом еврейского народа в годы Второй мировой войны недопустимо.
Читайте также: В Израиле увидели искажение истории в обращении Зеленского к израильтянам
Депутаты кнессета Израиля были возмущены неблагодарностью президента Украины Зеленского, а также сравнением ситуации на Украине с Холокостом, учитывая роль украинцев в уничтожении евреев.
Читайте подробнее: Депутаты парламента Израиля возмутились речью президента Украины Зеленского
Использование видеорегистраторов запретили украинским водителям власти этой страны. Об этом 21 марта сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем телеграм-канале.
Читайте подробнее: Водителям на Украине запретили использование видеорегистраторов
Киевские боевики обстреляли Донецк из установок реактивного залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 21 марта сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Власти Польши рассмотрят вопрос о конфискации имущества России и финансовых активов, имеющихся на территории республики. Этот вопрос будет обсужден 21 марта на встрече руководства Польши с оппозицией, сообщил глава польского правительства Матеуш Моравецкий в интервью изданию Wprost.
Об этом: Польша намерена конфисковать российскую собственность
Минобороны России запустило исторический проект, рассказывающий о фактах зверств и преступлений украинских националистов в годы Великой Отечественной войны. В нем опубликованы документы из архивов времен войны и послевоенного времени.
Подробности в материале: Минобороны запустило проект о зверствах бандеровцев на Украине в годы войны
В ходе миротворческой спецоперации в защиту Донбасса погиб уроженец Сахалина Сергей Юрьевич Толмачев.
Читайте подробнее: В ходе спецоперации в Донбассе погиб житель Сахалина
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил возможность проведения переговоров с Россией в Израиле. Он высказал благодарность премьер-министру Израиля Нафтали Беннету за все усилия, которые тот прикладывает для организации переговоров в Иерусалиме.
Подробности в материале: Зеленский вновь заявил о возможности переговоров с Россией в Израиле
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о трофеях, добытых в ходе проведения российской специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Одним из них стал бронированный автомобиль, принадлежавший одному из высших чинов украинской армии
Читайте также: Кадыров прокатился на трофейной бронемашине командира националистов
Как уточнила вице-премьер Украины Ирина Верещук, о том, чтобы сложить оружие и сдать Мариуполь, речи быть не может.
Об этом: Вице-премьер Украины заявила, что украинская армия не сдаст Мариуполь
Командующий силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем уточнил, что Украине были переданы только боеприпасы. Ни одного пускового комплекса передано не было.
Читайте также: Эстония опровергла заявления о передаче Украине противотанкового оружия
Северная Осетия отправила в Донбасс очередную партию гуманитарного груза. На этот раз она предназначается бойцам, выполняющим свой долг в ходе специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины. Всего для них собрано около 40 тонн груза, в том числе теплые вещи и осетинские пироги. Об этом сообщил глава Пригородного района РСО-Алании Алан Гаглоев.
Подробности в материале: Северная Осетия отправила военным в Донбасс теплые вещи и осетинские пироги
В столице Амурской области прошёл флешмоб, приуроченный к годовщине воссоединения Крыма с Россией и в поддержку армии России, участвующей в спецоперации в защиту республик Донбасса.
Читайте подробнее: В столице Приамурья военнослужащих России поддержали автопробегом
Мэр Магадана Юрий Гришан записал обращение, в котором поддержал Крымскую весну и спецоперацию России в защиту Донбасса. Также он признался, что много лет не общается с сыном, который живёт на Украине.
Читайте также: Я не общаюсь с ним уже давно — мэр Магадана о своём сыне на Украине
Для того, чтобы добиться мира, иногда необходимо прибегать к таким спецоперациям, о начале которой принял решение президент России Владимир Путин.«Это тяжело! Но это правильно», — такое мнение высказала заведующая хирургическим отделением городской больницы Южно-Сахалинска Евгения Светличная.
Читайте подробнее: Это тяжело! Но это правильно — о спецоперации России в защиту Донбасса
В Якутии прошёл танцевальный флешмоб «Россия_Мы». Жители республики в национальных одеждах исполнили танец в поддержку военнослужащих России, участвующих в спецоперации по защите республик Донбасса.
Подробности в материале: Якутяне станцевали в поддержку армии России
На протяжении 8 лет Россия пыталась решить вопросы с властями Украины путём диалога, но нас так и не услышали, поэтому глава государства Владимир Путин был вынуждены принять решение о начале спецоперации в защиту Донбасса для спасения нашего братского народа, такое мнение высказал президент федерации рукопашного боя Сахалинской области Александр Боровиков.
Читайте также: Россия вынуждена пойти на меры для спасения братского народа — мнение
Один из беженцев из Донбасса выбрал для проживания Магаданскую область.
Читайте подробнее: Беженец из Донбасса выбрал Колыму
Четвёртый солдат из Еврейской автономии погиб во время специальной операции России по защите Донбасса — молодой человек из села Амурзет, ефрейтор Денис Тонких.
Об этом: Житель Еврейской АО погиб в ходе спецоперации России в защиту ЛНР и ДНР
Председатель регионального отделения Союза женщин России в Еврейской автономной области Ольга Михна поддержала проведение спецоперации в защиту ЛНР и ДНР и назвала её единственно верным решением в сложившихся условиях.
Подробности в материале: Мы уверены: мир очнется! — о спецоперации в защиту Донбасса
В украинском городе Сумы произошла утечка аммиака на заводе «Сумыхимпром». Аварию ликвидируют силами заводской аварийной бригады при помощи экстренных служб. Угрозы населению Сум аварийная ситуация на заводе не представляет, так как поток воздушных масс направлен не в сторону города, сообщил глава областной администрации Дмитрий Живицкий. Причину утечки амммиака чиновник не называет, однако ранее сообщалось о минировании, которое проводили на территории завода украинские военные.
Читайте подробнее: В украинском городе Сумы произошла утечка аммиака
Решение выделить Киеву 5 млн новозеландских долларов ($3,5 млн) из собственных запасов для приобретения нелетального оружия и защитного снаряжения приняли власти Новой Зеландии. Об этом 21 марта сообщила новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн, ее слова приводятся на сайте правительства страны.
Об этом: Новая Зеландия намерена выделить Киеву $3,5 млн на нелетальное оружие
Восемь тонн гуманитарного груза доставили российские военнослужащие жителям освобождённого от украинских нацбатальонов города Балаклея в Харьковской области.
Читайте подробнее: Российские военные доставили 8 тонн гуманитарной помощи жителям Балаклеи
За последние 24 часа киевские боевики один раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 21 марта сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ за сутки один раз обстреляли территорию ЛНР — СЦКК
Из Чечни направлено несколько большегрузов с продуктами питания для военнослужащих из республики, выполняющих воинский долг в Донбассе и на Украине. Груз был собран с учетом пожеланий самих чеченских силовиков, сообщил представитель главы Чечни в Ростовской области Руслан Гончаев. Помощь в направлении гуманитарного груза оказал Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова.
Об этом: Чечня направила своим бойцам на Украину 50 тонн продуктов питания
Вооружённые формирования Украины обстреляли город Первомайск Луганской Народной Республики. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Читайте также: Украинские военные обстреляли Первомайск
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, соратник лидера ЛДПР Владимира Жириновского опубликовал очередной отрывок из своей книги «Пророк в своём Отечестве». В новой публикации в телеграм-канале говорится о НАТО и Украине. По мнению Жириновского, НАТО никогда не была нужна Украина, её использовали как пушечное мясо.
Читайте подробнее: Украина для НАТО была пушечным мясом — «пророчество» Жириновского
После полной зачистки Мариуполя будет создан трибунал для доказательства всех преступлений украинских нацистов, заявила омбудсмен Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарья Морозова.
Об этом: В ДНР предупредили о трибунале для засевших в Мариуполе нацистов
Жители оккупированных Украиной территорий Донбасса подвергались пыткам, если высказывали несогласие с действиями киевского режима. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.
Подробности в материале: Морозова: Киев пытал и сажал в тюрьму несогласных жителей Донбасса
Вертолёт ВКС России Ми-24 уклонился от попадания во время выполнения задачи. Об этом 21 марта заявили в Министерстве обороны России.
Подробности в материале: МО РФ: российский вертолёт уклонился от попадания «Стингера»
Соединённые Штаты Америки могут принять решение о расширении санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова замдиректора Национального экономического совета Белого дома Далипа Сингха.
Об этом: США могут расширить санкции против российского сырья
В ходе спецоперации по защите Донбасса российские лётчики совершили ещё один подвиг. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, лётчики группы вертолётов Ми-24 эвакуировали экипаж вертолёта Ка-52, повреждённый в ходе обеспечения высадки тактического десанта на одном из аэродромов.
Подробности в материале: В Минобороны России рассказали об эвакуации повреждённого Ка-52 на Украине
Власти Украины обязаны компенсировать ущерб, причинённый жителям Донецкой Народной Республики. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
По её словам, компенсации должны получить в том числе граждане ДНР, проживающие на оккупированной Киевом территории. Факты мародёрства отрабатывают следователи правоохранительных органов и МВД ДНР.
Читайте также: В ДНР заявили об обязанности Киева выплатить населению компенсации
Украинские националистические батальоны вытеснены из пригородов Киева, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Читайте подробнее: Минобороны РФ заявило о вытеснении нацбатов из пригородов Киева
Реакции Красного Креста после удара украинских войск по жилым кварталам Донецка с применением ракеты «Точка-У» не поступало. Об этом 21 марта заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова, передаёт РИА Новости.
Читайте подробнее: ДНР не получила реакции Красного Креста после удара «Точки-У»
Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибра 122 мм, сообщает 21 марта представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка
Около 500 вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской Народных Республик прибудут в Тульскую область 21 марта, сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.
Об этом: Тульская область примет ещё почти 500 эвакуированных жителей Донбасса
Вооружённые силы Украины устроили обстрел Донецка с использованием системы «Град». Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Читайте также: Украинские военные обстреляли Донецк из «Града»
ООН и другие международные организации на протяжении нескольких лет «не замечают» нарушений прав военнопленных на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.
«Почему я не вижу сейчас заявлений международных организаций? Почему не осуждает генсек ООН действия Киева по отношению к пленным?» — сказала Морозова в беседе с РИА Новости.
Читайте также: ООН игнорирует нарушение прав военнопленных на Украине, заявили в ДНР
Биооружие, которое разрабатывалось на Украине, действует на репродуктивную систему женщин и иммунитет «определенных этносов», заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Об этом: Рогозин рассказал, какое биооружие разрабатывалось на Украине
Украинские военные стреляли в мирных жителей Рубежного Луганской Народной Республики. Об этом сообщил сумевший выбраться из города местный житель Максим, передаёт РИА Новости.
Читайте также: Сбежавший из Рубежного рассказал о стрельбе украинской армии по жителям
В результате обстрела Донецка пострадал мирный житель. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
В Луганск прибыл очередной, 112-й, гуманитарный конвой МЧС России. В регион 20 марта было доставлено свыше 56,7 тонны гуманитарной помощи, в том числе от Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.
Об этом: В Луганск прибыл 112-й гуманитарный конвой МЧС России
В город Балаклея Изюмского района Харьковской области доставлено восемь тонн гуманитарного груза. Об этом 21 марта сообщили в Минобороны РФ.
Об этом: Российские военные доставили гуманитарную помощь в Балаклею
Министерство обороны России опубликовало кадры захваченных в Киевской области вооружения и военной техники националистических батальонов и Вооруженных сил Украины.
Читайте также: Минобороны РФ показало кадры захваченного вооружения нацбатальонов и ВСУ
О гибели четырёх военнослужащих в ходе спецоперации в Донбассе сообщил 20 марта губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Читайте также: Рязанский губернатор сообщил о гибели четырёх военнослужащих
За последние сутки на территории Донецкой Народной Республики погибли двое местных жителей. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Читайте также: В ДНР за сутки погибли двое мирных жителей
В Донецкой Народной Республике получили ранения двое журналистов из Китая. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
За сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков пострадали почти 30 человек. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Подробности в материале: Два корреспондента из Китая ранены при обстреле ВСУ в ДНР
В Оренбургской области пункты временного размещения для беженцев из Донбасса появятся в четырех муниципальных образованиях. Постановление губернатора Дениса Паслера «Об организации временного размещения на территории Оренбургской области лиц, постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших указанные территории и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке» опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В Оренбурге пункт временного размещения организуют на базе регионального молодёжного центра «Авангард» в СНТ «Дубки». Здесь смогут принять 200 человек. В Оренбургском районе в реабилитационно-оздоровительном центре «Русь» подготовят 85 мест для беженцев. В Медногорске на базе реабилитационного центра для инвалидов «Бодрость» организуют 10 мест. Еще четыре беженца сможет принять комплексный центр соцобслуживания населения в Орске.
Читайте также: В Оренбуржье для беженцев из Донбасса развернут четыре пункта размещения
За последние сутки украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 26 раз. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Читайте также: Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 26 раз
Два населённых пункта Луганской Народной Республики попали под обстрел украинских военных. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Читайте подробнее: Украинские военные обстреляли два населённых пункта ЛНР
Украинские боевики пытаются бить по электросетям Донецкой Народной Республики (ДНР), ситуация очень сложная. Об этом 21 марта заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Читайте подробнее: Басурин: ВСУ пытаются бить по электросетям ДНР
Правительство Молдавии приняло решение разблокировать часть воздушного пространства и возобновить пассажирские рейсы в Румынию. Об этом 21 марта сообщил вице-премьер республики, министр инфраструктуры Андрей Спыну в своём телеграм-канале.
Об этом: В Молдавии анонсировали разблокирование части воздушного пространства
Обстановка в Донецкой Народной Республике остаётся напряжённой. Обстрелы со стороны украинских силовиков не прекращаются. Об этом 21 марта в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Об этом: Земля реально дрожит — в ДНР рассказали об обстрелах ВСУ Донецка
В Ульяновской области в поддержку военной специальной операции России на Украине выступили лидеры национальных общин, казачества и духовенства.
Читайте также: Главы ульяновских национальных общин поддержали спецоперацию на Украине
Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Еленовка Донецкой Народной Республики. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Читайте подробнее: Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
Население города Рубежное эвакуируют из-под огня украинских войск. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Об этом: ЛНР эвакуирует население Рубежного из-под огня украинских войск
Четверо детей пострадали в ДНР за последние сутки из-за обстрелов украинской стороны. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
Читайте также: В ДНР сообщили о детях, пострадавших при обстрелах ВСУ
В Донецкой Народной Республике за сутки ранили 24 жителя освобождённых территорий. Об этом 21 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Читайте подробнее: На освобождённых территориях ДНР за сутки ранены 24 человека
Президент Украины Владимир Зеленский утратил контроль над вооружёнными силами Украины, он ими не управляет. Об этом 21 марта в эфире телеканала «Россия 24» заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
Об этом: В ДНР заявили об имитации Зеленским контроля над ВС Украины
На территорию России из Ясиноватой Донецкой Народной Республики эвакуируют население. Об этом 21 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Читайте подробнее: Из Ясиноватой в Россию эвакуировали 17 детей
Семье погибшего в ходе спецоперации России на Украине Сергея Толмачёва из резервного фонда Сахалина перечислили финансовую помощь.
Об этом: Семья погибшего на Украине уроженца Сахалина получит помощь от региона
По всему миру наблюдается беспрецедентное ущемление прав русских людей по признаку национальности. Об этом говорится в заявлении уполномоченного по правам человека в РФ. Татьяны Москальковой.
Об этом: Омбудсмен Москалькова: масштабы русофобии на Западе беспрецедентны
США и их союзники по НАТО помогают Украине, чтобы затянуть конфликт и обеспечить западным военно-промышленным компаниям максимум прибыли, пишет 21 марта китайская газета Global Times.
«США и их союзники по НАТО поставляют вооружения на Украину для того, чтобы предотвратить слишком быстрое окончание войны и максимизировать прибыль своих военно-промышленных гигантов», — говорится в публикации.
Читайте также: США затягивают кризис на Украине ради прибыли от оружия — Global Times
За прошедшие сутки из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района Донецкой Народной Республики (ДНР) эвакуированы 466 человек, в том числе 89 детей. Об этом 21 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Читайте также: За сутки из Мариуполя в ДНР эвакуировали 466 человек
Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Читайте также: Украинские военные обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Большинство жителей Грузии поддерживает правительство страны в стремлении сохранить нейтралитет в отношениях с Россией. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведённого Международным центром GORBI, передаёт телеканал «Имеди».
Об этом: Три четверти жителей Грузии поддержали нейтралитет с Россией — опрос
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди объявила об эвакуации девяти граждан Индонезии с Украины, сообщает CNN Indonesia.
Об этом: МИД Индонезии объявил об эвакуации с Украины девяти граждан
В Ульяновске для эвакуированных из Донбасса детей прошли мастер-классы с известными спортсменами города. В частности, состоялась открытая тренировка для школьников с бойцом FN TEAM, чемпионом мира и Европы по кикбоксингу Владимиром Минеевым.
На Украине в ходе специальной военной операции погиб контрактник из Оренбургской области, уроженец Сорочинска Глеб Сова. Об этом сообщает администрация Сорочинского городского округа.
«Достойный сын своей земли, он выбрал делом жизни одну из самых мужественных и благородных профессий — защитника Отечества — и погиб, защищая женщин и детей, свою Родину от неонацизма. Глеб Сова до конца оставался верным военной присяге, мужественно и стойко, с честью, достойной своих предков, выполнял свой воинский долг как истинный герой и патриот», говорится в сообщении мэрии.
Читайте также: Во время военной спецоперации на Украине погиб контрактник из Оренбуржья
Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Подробности в материале: Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские боевики обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив десять снарядов калибра 122 мм, сообщило 21 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские боевики обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Президента Украины Владимира Зеленского и его соратников надо поставить к стенке. Они достойны высшей меры наказания, выразил мнение депутат Госдумы Александр Бородай («Единая Россия») в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Подробности в материале: Депутат Госдумы считает, что Зеленского «надо поставить к стенке»
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении телеведущей украинского телеканала «1+1» Натальи Мосейчук. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба СК России.
Об этом: Бастрыкин поручил возбудить дело против украинской телеведущей
Украинские боевики в ходе боестолкновений с подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) за прошедшие сутки потеряли 60 человек, сообщили 21 марта в оборонном ведомстве ЛНР.
Об этом: В Луганске оценили потери украинских боевиков за сутки
Группу радикальных украинских экстремистов обезвредили в Херсоне, сообщает 21 марта RT.
Из Ясиноватой к северу от Донецка на территорию России 21 марта эвакуировали 42 человека, в том числе 17 детей, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
Читайте подробнее: В Россию из Ясиноватой эвакуировали более 40 человек
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении украинского врача, руководителя проекта «Мобильный госпиталь» Геннадия Друзенко. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба СК.
Подробности в материале: Бастрыкин поручил возбудить дело за призывы насилия к пленным
Заключительным этапом операции по денацификации Украины должен стать Международный военный трибунал. Об этом в своём Telegram-канале 21 марта сообщил политолог Олег Николаев (Хакасия — Севастополь).
По его словам, на скамье подсудимых должны оказаться Виктор Ющенко, Пётр Порошенко, Владимир Зеленский, Александр Турчинов, Андрей Парубий, Арсен Аваков, Арсений Яценюк и другие.
В Тюменской области прощаются с погибшими в ходе спецоперации на Украине военнослужащими Андреем Петровым и Никитой Анциперовичем. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
Соболезнования родным и близким павших смертью храбрых воинов выразил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Наши земляки выбрали защиту Отечества делом своей жизни. Пожертвовав жизнью за безопасность России и освобождение Украины от неонацизма, они проявили мужество и героизм, остались до конца верны воинскому долгу. Светлая память о воинах-героях навсегда останется с нами», — заявил глава региона.
Читайте также: В Тюменской области прощаются с воинами, героически погибшими на Украине
Населённый пункт Сладкое Донецкой Народной Республики взят под полный контроль российскими военнослужащими. Об этом 21 марта сообщили в Минобороны РФ.
Об этом: Российские военные взяли под контроль населённый пункт Сладкое
Ночью 21 марта группа российских вертолетов Ка-52 и Ми-28Н уничтожила восемь танков, сообщили в Министерстве обороны России.
Подробности в материале: Российские вертолеты уничтожили ночью восемь украинских танков
Жители освобождённой части Мариуполя покидают город, однако в районах, остающихся под контролем украинских националистов, эвакуация затруднена. Об этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24».
«Но сейчас ситуация, к сожалению, не меняется в тех районах, которые ещё остаются под контролем нацбатов. Это усложняет и так непростую гуманитарную ситуацию», — сказал Пушилин.
Читайте подробнее: Глава ДНР рассказал о ситуации с вывозом людей из Мариуполя
Группы националистического батальона «Донбасс» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожаются российскими войсками. Об этом 21 марта заявили в Министерстве обороны РФ.
Читайте также: Российские войска уничтожают остатки нацбата «Донбасс"*
Группировка войск Донецкой Народной Республики завершает разгром остатков 53-й механизированной бригады украинских вооружённых сил, развивая наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка. Об этом 21 марта в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте также: Войска ДНР за ночь уничтожили до 50 боевиков — Минобороны РФ
Группировка войск Донецкой Народной Республики завершает разгром остатков 53-й механизированной бригады вооружённых сил Украины. Об этом 21 марта сообщили в Министерстве обороны России в ходе брифинга.
Подробности в материале: МО РФ: силы ДНР завершают разгром 53-й механизированной бригады ВСУ
Правительство Болгарии подписало распоряжение о принятии экстренных мер по охране границ страны в северо-восточной части акватории Черного моря. Об этом 21 марта сообщает БНР.
Читайте подробнее: Болгария приняла экстренные меры по охране морских границ
Депутат Госдумы Тамара Фролова («Единая Россия») рассказала о письме ветерана Великой Отечественной войны из Тамбовской области Марии Ивановны Поливановой, которая накануне своего 100-летнего юбилея написала очень мудрое, трогательное письмо в поддержку президента России и российских военных, участвующих в спецоперации против нацизма на Украине.
В годы войны Мария Ивановна была фронтовой медсестрой, пройдя путь от Курска до Берлина. Она награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу».
«Кровью обливается сердце за наших российских солдат, офицеров, медиков. Мы снова спасаем мир от фашистской чумы и сохраняем тысячи человеческих жизней, — пишет Поливанова. — Мы, ветераны Великой Отечественной войны, в своё время не задумываясь поступили бы так же, как и вы сегодня».
Российские военные нанесли удар крылатыми ракетами по полигону в Ровенской области Украины, где готовили иностранных наёмников и участников националистических формирований. Об этом официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил 21 марта на брифинге.
В результате уничтожены более 80 иностранных наёмников и националистов.
Читайте также: ВС России поразили ракетами центр подготовки наёмников под Ровно
Вооруженные силы России взяли под контроль село Сладкое в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил 21 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте подробнее: ВС России взяли под полный контроль населенный пункт Сладкое в ДНР
До 50 украинских боевиков уничтожены минувшей ночью. Об этом 21 марта сообщили в Министерстве обороны РФ.
Читайте также: МО РФ: за ночь уничтожено до 50 украинских боевиков
Группировка войск Донецкой Народной Республики завершает освобождение населённого пункта Верхнеторецкое. Об этом 21 марта сообщили в Министерстве обороны РФ.
Читайте подробнее: МО РФ: силы ДНР завершают освобождение Верхнеторецкого
Нужно сделать все, чтобы не отдать Украину под контроль России. Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в интервью американскому телеканалу CNN.
Читайте подробнее: Премьер Эстонии: «Мы не должны потерять Украину»
Воздушно-космические силы России за прошедшую ночь поразила 44 украинских военных объекта, заявил 21 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Об этом: ВКС России уничтожили 44 украинских военных объекта
В населённом пункте Николаевка под Киевом российские военнослужащие взяли под контроль командный пункт вооруженных сил Украины. Об этом 21 марта сообщили в Министерстве обороны России.
Подробности в материале: Под Киевом сдался в плен 61 военнослужащий ВСУ
Утечка аммиака на химическом предприятии в украинском городе Сумы произошла из-за действий националистов. Российская сторона предупреждала о провокации, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 21 марта в ходе брифинга.
«В городе Сумы ночью была реализована спланированная провокация украинских националистов, о которой несколько дней назад официально предупреждало Минобороны России», — сказал Конашенков.
Об этом: Минобороны РФ: авария на химзаводе в Сумах — итог провокации националистов
Заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что нынешний американский лидер Джозеф Байден не способен остановить кровопролитие на Украине из-за боязни ядерного потенциала России, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 21 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «Империя лжи захлёбывается» — Трамп обвинил Байдена в страхе перед РФ
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на время действия военного положения в стране остановил любую деятельность целого ряда политических партий, среди которых «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Партия Шария», вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане выразили своё отношение к этому 21 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: Сеть: «Нацистские порядки» — Зеленский запретил оппозицию на Украине
Минувшей ночью нанесён ракетный удар по центру подготовки наёмников в Ровенской области Украины, сообщили 21 марта в Министерстве обороны РФ.
Читайте также: МО РФ: ракетный удар по полигону под Ровно уничтожил 80 боевиков
За прошедшую ночь оперативно-тактической и армейской авиацией были поражены 44 военных объекта Украины. Об этом 21 марта сообщили в Министерстве обороны РФ.
Читайте подробнее: МО РФ: за ночь поражены 44 военных объекта Украины
Информация, которую жители США получают о происходящем на Украине, не объективна. Действия России на украинской территории носят исключительно оборонительный характер, заявил бывший советник Дональда Трампа Роджер Стоун в интервью Real America’s Voice.
По его словам, российский президент Владимир Путин, начавший в феврале военную спецоперацию по защите Донбасса, «действует оборонительно, он не действует наступательно». Однако в мейнстримных СМИ об этом не пишут.
«Украина едва ли похожа на то, о чем нам говорят в СМИ. На деле украинцы использовали свою землю для размещения ракетных блоков двойного пуска», — заявил Стоун.
Читайте также: Экс-советник Трампа: жителям США не говорят правду об Украине
В Донецкой Народной Республике добровольно сложили оружие 19 украинских военных. Об этом 21 марта сообщили в Народной милиции ДНР.
Читайте также: В ДНР 19 украинских военных добровольно сложили оружие
Более 150 тонн гуманитарного груза жителям Мариуполя было собрано в экстренном порядке в Ростовской области. Помощь оказали волонтёры штаба #МыВместе, спасатели.
Подробности в материале: Ростовский штаб #МыВместе помог доставить гуманитарный груз в Мариуполь
Болгария не намерена предоставлять Украине оружие и боеприпасы, а также снабжать ВСУ танками и самолётами. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Кирил Петков, пишет 21 марта софийская газета «Дума».
В городе Сумы украинские националисты устроили провокацию, сообщили 21 марта в Министерстве обороны России.
Об этом: Минобороны РФ: украинские боевики устроили в Сумах утечку аммиака
Вооруженные силы России взяли под контроль вблизи Киева заглубленный командный пункт, 61 украинский военный сдался в плен, сообщил 21 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте также: Российские военные взяли под контроль командный пункт под Киевом
Сотрудница телеканала, устроившая инцидент с плакатом в прямом эфире программы «Время», совершила предательство за 30 сребреников, заявил телеведущий, шеф новостей Первого канала Кирилл Клеймёнов.
По его словам, инцидент с Мариной Овсянниковой не стоил бы упоминания, если бы не сопровождавшие его обстоятельства. Кадры с её плакатом, критиковавшим проведение российской операции на Украине, через считаные минуты появились во всех ведущих западных СМИ. У входа в телецентр уже дежурил её адвокат.
Более того, до инцидента Овсянникова вела телефонные переговоры с английским посольством, с его сотрудником «в штатском». Это подтверждает, что поступок женщины — не эмоциональный порыв, а нечто совсем другое.
Об этом: Ведущий Клеймёнов высказался об инциденте с плакатом в телестудии
Группировка сил Донецкой Народной Республики освободила 98 населённых пунктов в ходе специальной военной операции. Об этом 21 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Читайте подробнее: Силы ДНР освободили в ходе спецоперации 98 населённых пунктов
Утверждения украинских пропагандистов о том, что российские военные силы якобы не выпускают граждан Украины из городов по гуманитарным коридорам, являются ложью. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Гуманитарные коридоры организуются. И все утверждения о том, что там окружение городов, никого не выпускают, — это абсолютная ложь», — сказал Песков.
Читайте подробнее: Песков назвал ложью слухи об отсутствии гумкоридоров с Украины в РФ
За последний месяц в Румынию прибыли более 500 тыс. переселенцев с Украины. Об этом со ссылкой на румынское МВД сообщает бухарестская газета Jurnalul.
Петровский район Донецка оказался под обстрелом украинских вооружённых формирований. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Читайте также: Украинские военные обстреляли Донецк
В Донецке в связи с повреждением высоковольтных линий электропередачи в зонах боевых действий обесточены 179 трансформаторных подстанций. В результате чего без электроэнергии находятся свыше 23 тыс. абонентов Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов города. Об этом сообщил глава администрации г. Донецка Алексей Кулемзин.
Российские военные в ходе спецоперации продолжают блокирование позиции ВСУ и нацбатальонов в Сумской области. Об этом 21 марта сообщили в Минобороны России.
Об этом: ВС России блокируют позиции ВСУ и нацбатальонов в Сумской области
Мероприятие в столичных «Лужниках» в честь годовщины воссоединения с Крымом, которое собрало несколько сотен тысяч человек, продемонстрировало красноречивую поддержку президенту РФ Владимиру Путину. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается этого мероприятия, то это более чем красноречивая демонстрация поддержки, которой пользуется президент, поддержки тех решений, которые принимались и народом Крыма, когда они возвращались в Россию, и руководством страны, когда Крым был принят в состав России», — сказал Песков.
Читайте также: Песков рассказал об уровне поддержки Путина на концерте в «Лужниках»
В результате обстрела ВФУ обесточены 25 ТП, 4 котельные, 2 насосные станции, 2 детсада, 1 школа и 3272 абонента в Горловке, сообщает Штаб территориальной обороны ДНР. Ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка.
Вооружённые силы Украины совершили обстрел населённого пункта Минеральное в Донецкой Народной Республике. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Читайте подробнее: Украинские военные обстреляли населённый пункт Минеральное в ДНР
В Чечне в эти дни проходят коллективные намазы (молитвы) за воюющих в Донбассе и на Украине военнослужащих из республики. В ночь на 21 марта состоялась молитва в центральной мечети региона «Сердце Чечни». В ней приняли участие не только мужчины, как полагается по традиции, но и женщины.
Подробности в материале: В Чечне тысячи людей собираются второй день подряд на коллективные молитвы
Все, кто может, должны повлиять на власти Украины, чтобы сделать позиции Киева более конструктивными в рамках переговоров с Россией. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действительно, здесь, кто может, должен использовать свое влияние на Киев с тем, чтобы сделать Киев более сговорчивым, более конструктивными эти переговоры», — сказал Песков.
Подробности в материале: Песков призвал повлиять на сговорчивость украинских властей
Китай будет судить о ситуации на Украине и формировать свою позицию самостоятельно. Об этом 21 марта заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге.
Читайте подробнее: Китай заявил о сохранении независимой позиции по ситуации на Украине
Россия не планирует приостанавливать действие спецоперации в защиту ДНР и ЛНР на время проведения переговоров между российской и украинской делегациями. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.
Об этом: Россия не приостановит спецоперацию на Украине на время переговоров
Прикрывающиеся мариупольцами националисты довели гуманитарную ситуацию в городе до катастрофических масштабов, зафиксированы случаи смерти людей от голода и жажды. Об этом сегодня, 21 марта, в прямом эфире программы «Пятая студия» на телеканале «Россия 24» рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
«Дальше будет продолжаться поставка гумпомощи, потому что люди находятся в ужаснейшем состоянии. Часть из них просто умирают от голода и жажды. Ситуация доведена до этого, но их по-прежнему не выпускают националисты, по-прежнему они стараются прикрываться гражданским населением. Единственное спасение — это те районы, которые уже под нашим контролем, где люди могут выдохнуть и получить поддержку со стороны ДНР и России», — подчеркнул глава ДНР.
Россия негативно воспримет любое вмешательство в спецоперацию по защите ДНР и ЛНР со стороны стран НАТО. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Негативно об этом сказал 22-го числа в своем ночном обращении к гражданам России и ко всему миру президент Путин», — сказал Песков.
Подробности в материале: Песков напомнил НАТО про слова Путина о невмешательстве в спецоперацию
Продолжаются мероприятия по жизнеобеспечению освобожденных территорий ДНР. По данным межведомственного оперативного штаба за 20 марта, силами МЧС ДНР выполнены работы по обследованию и очистке дорог, территорий, а также линий электропередачи населенных пунктов от взрывоопасных предметов. Всего обследовано более 11 гектаров территорий, 7800 кв. м помещений, обнаружено 638 единиц взрывоопасных предметов.
Помимо этого, ведется работа по выдаче гуманитарной помощи. 350 продуктовых и гигиенических наборов получили жители Рыбинского, детских наборов — 10. В Мангуше выдано 700 продуктовых наборов и 51 детский, 500 — в Волновахе.
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин подвергла критике решение Вашингтона выделить деньги Киеву.
Читайте также: Американский конгрессмен раскритиковала помощь Украине из-за нацистов
Силами министерства транспорта ДНР продолжается аварийно-ямочный ремонт на участке Октябрь — Пищевик. Выполнены работы по засыпке ям на участке от населенного пункта Петровское до Николаевки через Викторовку и Богдановку.
Сотрудники ТК «Железные дороги Донбасса» выполнили пусконаладочные работы стационарной электростанции для резервного питания. Запуск запланирован на сегодня, 21 марта.
Специалисты «Вода Донбасса» продолжили работы по определению дополнительных источников водоснабжения в Волновахе. Сегодня запланирована установка генератора и передача его администрации города для дальнейшей эксплуатации и осуществления раздачи воды потребителям на территории детского сада.
Сотрудники министерства здравоохранения ДНР выехали в Волноваху для проведения проверки ремонтно-восстановительных работ амбулатории № 25. Был запущен дизельный генератор.
Специалисты компании «Углетелеком» продолжают работы по восстановлению кабеля волоконно-оптической линии связи на трассе Новоазовск — Мариуполь. Выполнена подача канала передачи данных для ГУП ДНР «Комтел» в г. Волноваха. Кроме этого, проводились работы по обследованию линий связи Волноваха — Володарское, Мангуш. В Володарском и Волновахе осуществлялась подготовка к включению базовых станций.
В Андреевке произведено начисление пенсий для выплаты 21 марта. Также ведется работа по приему заявлений на оформление выплат. В Донском принято 615 заявлений, в Новотроицком — 127, в Виноградом — 147, в Волновахе — 186. В работах временного характера в Волновахе задействованы 18 человек.
Украинские военные скоро не смогут обстреливать Донецк, недавние обстрелы были, вероятно, одними из последних. Об этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24».
«В последние дни, я думаю, что это уже одни из последних обстрелов, но они будут присутствовать по окраинам Донецка, по Петровскому району, ему очень серьёзно сейчас достаётся», — сказал Пушилин.
Читайте подробнее: Пушилин ожидает прекращения обстрелов Донецка
Спасатели МЧС ДНР оказывают помощь населению на освобожденных территориях. Так, в Волновахе на улице Юбилейная курсанты Академии гражданской защиты МЧС ДНР при помощи спасательной веревки извлекли двух женщин, 1953 и 1962 годов рождения, из подвального помещения, которое было заблокировано обрушенными конструкциями дома. В госпитализации пострадавшие не нуждались. В Безыменном в пункте временного размещения неотложную медицинскую помощь получили двое мужчин. Оба госпитализированы в городскую больницу Новоазовска.
Специалисты Региональной энергопоставляющей компании выполнили ремонт провода на подстанции Рыбинская на высоковольтной линии «Новоигнатьевка-Староигнатьевка» протяженностью более 1400 метров. В Гнутово выполнены ремонтные работы на силовом трансформаторе, сообщает межведомственный оперативный штаб ДНР.
Государственный концерн «Донбассгаз» обеспечил доставку сжиженного газа в Новоалексеевку — 36 баллонов, в Красновку — 40. Проведено подключение к системе газоснабжения населенных пунктов Новоигнатьевка, Бугас, Николаевка.
Сотрудники министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР провели оперативный мониторинг работы животноводческих предприятий в Николаевке и Прохоровке. В Новотроицкое доставлены хлеб и хлебобулочные изделия.
Кроме этого, организована выездная торговля в 10 населенных пунктах Новоазовского и Тельмановского районов.
Жители Болгарии не поддерживает ни риторику, ни действия правительства страны в отношении России, заявила посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова.
Читайте подробнее: Жители Болгарии выступают против антироссийской политики, заявила посол
Вооружённые формирования Украины обстреляли населённый пункт Александровка, сообщили 21 марта в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Читайте подробнее: Украинские военные обстреляли Александровку в ДНР
Жители украинских городов Мариуполь и Мелитополь, эвакуированные в Крым, рассказали журналистам о жизни в оккупированных нацистами городах.
Читайте также: «Это всё творили нацики» — свидетельство беженки из Мариуполя
Складывающиеся беспрецедентные условия с точки зрения навязывания ненависти ко всему русскому требуют беспрецедентных решений. Об этом 21 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя законопроект, расширяющий наказания за фейки о России, в частности о работе госорганов страны за рубежом.
Читайте подробнее: Песков прокомментировал законопроект по расширению наказаний за фейки
Решение президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины поддержали российские хоры. Онипровели акцию солидарности, совместно исполнив песню «Хотят ли русские войны?».
Об этом: Российские хоры поддержали спецоперацию по денацификации Украины
В Подмосковье семьям участников спецоперации на Украине хотят выплачивать дополнительные средства в случае гибели военнослужащего при исполнении своего долга. Об этом 21 марта заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.
Глава Подмосковья отметил, что выплаты семьям военнослужащих, погибших или пострадавших при исполнении своего воинского долга во время спецоперации, предусмотрены на федеральном уровне. Однако региональные власти планируют обеспечить местных жителей дополнительными выплатами из областного бюджета.
Подробности в материале: В Подмосковье готовят дополнительные выплаты семьям участников спецоперации
В ходе спецоперации на территории Украины погиб уроженец Глушковского района Курской области Сергей Омельченко. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба областной администрации.
Об этом: Власти Курской области подтвердили гибель ещё одного военного
Несколько тысяч представителей националистических батальонов остаются в Мариуполе, заявил 21 марта глава ДНР Денис Пушилин.
Об этом: Пушилин: в Мариуполе остаются несколько тысяч боевиков
Войска Луганской Народной Республики (ЛНР) эвакуировали 135 человек из города Рубежное Северодонецкого района, сообщает 21 марта Народная милиция ЛНР.
Читайте подробнее: Военные ЛНР эвакуировали из Рубежного 135 человек
В столице Латвии зарегистрировано 6 253 украинских беженца, это первая волна мигрантов не является большой, и с ней городские власти справятся. Об этом латвийскому гостелевидению LTV заявил мэр Риги Мартиньш Стакис.
Читайте подробнее: Мэр Риги: «первой волной беженцев с Украины мы точно справимся»
Вооружённые украинские войска совершили обстрел населённого пункта Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Читайте подробнее: Украинские военные обстреляли посёлок Гольмовский в ДНР
Возле посёлка Мангуш Донецкой Народной Республики подорвался автомобиль, сообщили 21 марта в штабе территориальной обороны ДНР.
Об этом: В ДНР на мине подорвался автомобиль, погибли три человека
Заявление министра иностранных дел КНР Ван И о том, что позиция Китая в отношении украинского кризиса объективна и справедлива, «и время покажет, что она находится на правильной стороне истории», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 21 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «Тайвань напрягся» — МИД КНР: позиция Китая по Украине справедлива
Гуманитарная обстановка в городе Мариуполь Донецкой Народной Республики (ДНР) остаётся критической. Об этом 21 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, военнослужащие ДНР, рискуя собственной жизнью, производят эвакуацию мирных жителей из города. Однако этому препятствуют боевики из украинских вооружённых формирований.
Подробности в материале: Пушилин: в Мариуполе люди вынуждены пить воду из луж
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым ситуацию на Украине, передаёт 21 марта пресс-служба Кремля.
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор, сообщает 21 марта сайт Кремля.
Об этом: Путин рассказал Мирзиёеву о ходе спецоперации по защите Донбасса
Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Еленовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Читайте также: Украинские военные обстреляли Еленовку из «Града»
На пока ещё подконтрольной украинским неонацистам части территории города Мариуполь находятся около 130 тыс. мирных жителей. Об этом 21 марта сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Больше 100−130 тыс. людей там еще есть. Людей держат в заложниках. Из контролируемых нацбатами районов их просто не выпускают — вплоть до расстрела», — сказал Пушилин.
Об этом: Пушилин: неонацисты удерживают в Мариуполе свыше 130 тыс. человек
За сутки границу с Россией пересекли ещё более 9 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 21 марта.
Об этом: Границу с Россией пересекли ещё более 9 тыс. беженцев
В Донецке оказался обесточен Петровский водоузел, сообщил 21 марта мэр города Андрей Кулемзин.
Читайте подробнее: Петровский район Донецка остался без воды
По населённому пункту Еленовка в Донецкой Народной Республике украинские боевики дважды за сутки открывали огонь. Об этом 21 марта сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: Еленовка в ДНР дважды за сутки подверглась обстрелу ВСУ
Специалисты министерства транспорта Донецкой Народной Республики восстановили мост на автодороге Мариуполь — Урзуф. Об этом 21 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Об этом: В ДНР восстановили на дороге из Мариуполя в Урзуф мост
Партия СРЗП запустила сайт, где планируют собирать вопросы от граждан о «вредителях», сообщения будут переадресовываться главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, сообщили в пресс-службе сопредседателя СРЗП Захара Прилепина.
Подробности в материале: В СРЗП запустили сайт по поиску «вредителей» во власти
Вынужденные переселенцы из Донецкой и Луганской народных республик прибыли в Татарию, среди них более 50 детей. В настоящее время они проживают в Казани и в районах республики. Беженцы разместились у своих родственников, а также в пунктах временного размещения.
Читайте подробнее: В Татарию самостоятельно прибыли несколько семей из Донбасса
Жительнице Тулы назначен штраф в 48 тысяч рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Тульской области 21 марта.
Читайте также: Жительница Тулы оштрафована за дискредитацию Вооружённых сил РФ
Проблематику военно-биологической деятельности США на Украине обсудил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков с чрезвычайным и полномочным послом Китая в России Чжан Ханьхуэем. Об этом говорится в сообщении МИД.
Подробности в материале: Рябков обсудил с послом Китая деятельность биолабораторий США на Украине
МИД Киргизии выразил готовность выступить посредником на переговорах России с Украиной.
Читайте подробнее: МИД Киргизии готов выступить посредником на переговорах России с Украиной
В результате обстрела ВФУ в Донецке обесточена шахта им. Челюскинцев. Под землей находятся 78 горняков, сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
В настоящее время проводятся ремонтно-восстановительные работы.
Огнем ВФУ обесточена шахта в Донецке
21.03.2022
Удар Вооружённых сил РФ по торгово-развлекательному центру Retroville в Киеве был нанесён из-за стоянки военной техники.
Подробности в материале: В Сети узнали причину удара по ТРЦ Retroville в Киеве
В историческом парке «Россия — моя история» в Омске 26 марта пройдёт рок-концерт «Песни победы». Об этом сообщили в правительстве Омской области.
Читайте подробнее: В Омске пройдёт рок-концерт в поддержку жителей Донбасса
Сотрудники Росгвардии во время патрулирования Бердянска (Запорожская область) задержали за нарушение комендантского часа гражданина Украины, который оказался агентом СБУ.
Читайте подробнее: В Бердянске сотрудники Росгвардии задержали завербованного агента СБУ
Жителей Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины, вынужденно покинувших свои дома, встретили на Московском вокзале Тулы 21 марта, сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.
Читайте также: В Тулу прибыли 493 эвакуированных жителя Донбасса и Украины
В Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате обстрела со стороны украинских боевиков обесточен вентиляционный ствол на шахте имени Скочинского. Об этом 21 марта сообщило министерство угля и энергетики ДНР.
Читайте также: В ДНР из-за обстрелов ВСУ обесточен вентиляционный ствол шахты
Конгресс США обязан объявить импичмент президенту Штатов Джо Байдену, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Читайте также: Володин: Конгресс США должен объявить Байдену импичмент
Публичное заявление украинского врача, потребовавшего кастрировать пленных российских солдат, взбесило соцсети. Люди прямо говорят: сказать так мог только фашист. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.
«Его случаем не Йозеф Менгеле зовут?» — спрашивает S.
«Каннибализм в государственных масштабах!» — считает Елена.
«Зря он это сказал! Ибо теперь я сама готова взяться за оружие, и думаю, ещё много матерей встанут рядом!» — поделилась Татьяна В.
«Ему после этих слов лучше самому харакири сделать!» — считает Сергей.
«Сколько можно гуманно действовать нашим солдатам? Нацисты угрожают вырезать русских детей, женщин, кастрировать солдат! Пора это закончить», — призывает Любовь Агафонова.
Об этом: Сеть о призыве врача ВСУ кастрировать пленных: «Вот они — нацисты XXI века»
Жители Мариуполя покидают опасные зоны города по коридорам, открытым Вооруженными силами России, сообщил 21 марта глава Чечни Рамзан Кадыров.
Читайте также: Кадыров рассказал об эвакуации мирных жителей Мариуполя
Решение украинского президента Владимира Зеленского подписать закон о продлении срока действия военного положения на Украине с 26 марта 2022 года на 30 суток вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 21 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: Сеть: «До последнего украинца?» — Зеленский продлил военное положение
В Молдавии возобновляются пассажирские перевозки по разным направлениям. Расписание на ближайшие дни было размещено на сайте Кишинёвского аэропорта.
Читайте подробнее: В Молдавии возобновили продажу билетов на авиарейсы по всем направлениям
Греческие власти осуждают осквернение в Афинах памятника советским воинам, боровшимся за свободу и независимость Греции. Об этом говорится в сообщении МИД страны.
19 марта на памятнике советским воинам, установленном на проспекте Сингру, появились название и символика одного из украинских нацистских батальонов. Неизвестные нанесли их желтой краской.
«Греция, страна, пострадавшая от нацистской оккупации, проявляет особую чуткость в защите памяти жертв нацизма и осуждает любое использование символов того темного периода истории», — заявили в МИД.
Об этом: МИД Греции отреагировал на осквернение памятника советским воинам в Афинах
Стихийный митинг жителей Афин в защиту памятника советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции, на который неизвестные краской нанесли название и символ неонацистской группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 21 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Сеть: «Бандеровская традиция» — неонацисты осквернили памятник в Греции
Украинские боевики обстреляли населенные пункты Старомихайловка, Ясиноватая и Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило 21 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Украинские боевики обстреляли три населенных пункта в ДНР
США уже признали, что Украина уже потеряла Крым и Донбасс, теперь важно, чтобы они убедили в этом украинские власти. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
Читайте также: Миронов: США осталось убедить Украину в потере Крыма и Донбасса
Горловку, Донецк и посёлок Зайцево украинские силовики обстреляли менее чем за 40 минут 21 марта. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево
Специальная военная операция России по защите Донбасса. 16:00(Мск).
Специальная военная операция России по защите Донбасса. 16:00(Мск).
Неделя — это слишком маленький срок, чтобы освободить от ВСУ такой большой город, как Мариуполь, заявил 21 марта глава ДНР Денис Пушилин в эфире «России 1».
Читайте также: Пушилин заявил, что за неделю Мариуполь не освободить
Несмотря на обострение ситуации на Украине, в Грузии продолжает сохраняться стабильность. Об этом заявил журналистам грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Подробности в материале: Премьер-министр Грузии обратился к согражданам из-за ситуации на Украине
Очередные российско-украинские переговоры состоялись 21 марта. Они, как заявил член украинской делегации Давид Арахамия, длились полтора часа.
Читайте также: Российско-украинские переговоры продлились полтора часа
Социальные сети сравнили с доктором Менгеле украинского врача, призвавшего к расправе над российскими военными.
Читайте подробнее: «Преемник доктора Менгеле» — сети о призывах к расправе над военными России
Гроссмейстер из Крыма Сергей Карякин дисквалифицирован решением международной шахматной федерации (FIDE) на срок шесть месяцев, причиной стала поддержка Карякиным специальной военной операции, которую проводит Россия. Об этом в соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов 21 марта.
Читайте также: Крымский гроссмейстер Карякин дисквалифицирован FIDE за поддержку России
Российский военный атташе вызван в министерство обороны Британии, сообщает 21 марта пресс-служба британского военного ведомства.
По утверждению минобороны Британии, вызов связан с российской спецоперацией на Украине.
Читайте также: Военный атташе России вызван в минобороны Британии
Инициатива запретить на законодательном уровне деятельность на Украине «антиукраинских политических партий» будет рассмотрена Верховной радой, 21 марта сообщается на её сайте.
Читайте также: Рада рассмотрит инициативу о запрете «антиукраинских политических партий»
Отсылки президента Украины к Холокосту невыносимо слушать, заявил 21 марта депутат израильского кнессета Шломо Кархи на своей странице в Твиттере.
По его словам, можно испытывать сочувствие к народу, который оказался в жерновах войны, но украинский лидер не имеет права сравнивать это с Холокостом.
Читайте также: Не поминай Холокост! В Израиле возмущены речью Зеленского
Двое военнослужащих из Ивановской области героически погибли при исполнении воинского долга, защищая мирное население, в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, сообщили 21 марта в пресс-службе правительства региона.
Подробности в материале: Двое военнослужащих из Ивановской области погибли в ходе спецоперации
Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили создать список враждебных России иностранцев, передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта.
Читайте также: В ЛДПР предложили создать список враждебных России иностранцев
Деятельность в России соцсетей Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отныне запрещена по решению суда. Вердикт вынес 21 марта Тверской суд Москвы.
Читайте подробнее: Суд запретил Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории России
Глава военного ведомства Германии Кристина Ламбрехт заявила о новой программе помощи Украине в размере €500 млн.
Об этом она сообщила журналистам 21 марта в Брюсселе.
Читайте также: Министр обороны ФРГ заявила о выделении Украине помощи на €500 млн
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поручил создать центр оказания технической поддержки, который позволит защитить информационные системы от внешнего вредоносного воздействия и кибератак. Об этом сообщили в правительстве региона.
Читайте также: На ресурсы правительства Кузбасса за месяц совершено более 4 млн кибератак
Совет Думы по предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина принял решение вынести на рассмотрение Госдумы 22 марта проект постановления о создании комиссии по парламентскому расследованию деятельности биологических лабораторий на Украине.
Подробности в материале: Госдума обсудит комиссию по биологическим лабораториям на Украине
Неприемлемые заявления, сделанные президентом США Джо Байденом о российском президенте Владимире Путине, ставят отношения двух стран на грань разрыва, сообщает 21 марта МИД России.
В связи с этим послу США в России Джону Салливану вручена нота протеста.
Читайте также: Слова Байдена о Путине ставят отношения с США на грань разрыва — МИД России
Структуры Румынской православной церкви (РуПЦ) объявили о сборе в общей сложности 24 млн леев ($5,3 млн) на нужды украинцев, пострадавших от усугубления общественно-политической ситуации на Украине. Об этом 21 марта сообщает бухарестский информационный портал HotNews.
Читайте подробнее: Румынская православная церковь выделила Украине $5,3 млн
Берлин не может продолжать поддерживать Украину оружием из запасов своего военного ведомства, но сделает это по другим каналам и без подробной огласки, заявила 21 марта в Брюсселе министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.
Об этом она сообщила по итогам встречи со своими коллегами в Брюсселе.
Читайте также: Поставим оружие Украине без подробной огласки — минобороны ФРГ
Боевое применение авиационного ракетного гиперзвукового комплекса «Кинжал» по объектам военной инфраструктуры Украины подтвердило эффективность этого оружия, сообщил 21 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По данным военного ведомства, комплекс отлично проявил себя в уничтожении хорошо защищенных специальных объектов, и такая практика будет продолжена.
Читайте также: Удары «Кинжалом» по Украине дают эффект и будут продолжены — Минобороны РФ
В поставках летального оружия на Украину Венгрия участвовать не будет, сообщил 21 марта журналистам в Брюсселе венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
Читайте также: Венгрия не допустит передачи оружия со своей территории на Украину
В результате применения гиперзвуковой ракеты «Кинжал» было уничтожено хранилище боевых частей для украинских тактических ракетных комплексов «Точка-У», расположенное в Ивано-Франковской области, сообщил 21 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Он уточнил, что удар был нанесён по подземным хорошо защищённым складам боеприпасов для авиации и ракетных частей, а также складам горючего, размещённым в Николаевской области.
Читайте также: Удар «Кинжала» уничтожил украинское хранилище ракет «Точка-У» — Минобороны
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» — демонстрация для НАТО. Об этом 21 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.
Читайте подробнее: Эксперт: «Кинжал» показал НАТО — никакой «бесполётной зоны» не будет
Удар гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса «Кинжал» по военным объектам украинских нацистов был произведён с дальности свыше 1000 км, сообщил 21 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Он уточнил, что гиперзвуковая ракета комплекса «Кинжал» преодолела это расстояние менее чем за 10 минут.
Читайте также: Свыше 1000 км за 10 минут — Минобороны о деталях применения «Кинжала»
В одном из районов Киева уничтожены установки реактивного залпового огня, прикрывавшиеся жилыми домами и мирным населением, сообщил 21 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Он отметил, что украинские нацисты продолжают применять тактику «живого щита» из местного населения.
Читайте также: Минобороны: в Киеве уничтожены украинские РСЗО, скрытые между жилых домов
Подразделения военно-морских сил Румынии приведены в состояние готовности в связи с возможным обнаружением в румынской акватории Чёрного моря водных мин. Об этом 21 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Читайте подробнее: ВМС Румынии приведены в состояние готовности из-за ситуации на Украине
Эффективность беспилотных комплексов «Байрактар» оказалась переоценена. Об этом 21 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.
Подробности в материале: Эксперт: Эффективность «Байрактаров» оказалась сильно преувеличена
Ещё 243 жителя города Мариуполя (ДНР) эвакуированы в село Безыменное (Новоазовский район) 21 марта, сообщает Штаб территориальной обороны республики.
Об этом: Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали ещё 243 человека, включая 37 детей
Распространяемые украинскими официальными лицами «реальные данные» о потерях Вооружённых сил РФ являются самым обычным враньём, сообщил 21 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
В качестве примера он привёл заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.
Читайте также: Конашенков поставил диагноз «данным Украины» о российских потерях
Невероятная история экипажа танка под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Романа Кулаги Вооружённых сил РФ стала достоянием общественности благодаря тому, что о ней решило поведать Министерство обороны Российской Федерации. В рамках военной спецоперации России на Украине боевая машина под командованием Кулаги вступила в неравный бой с превосходящими силами украинских националистов и иностранных наёмников.
Подробности в материале: «У героев страха нет» — спецоперация РФ породила новых «советских» героев
Два года назад, весной 2020 года, когда пандемия коронавируса только пришла из Китая в Европу, в эпицентре заболеваемости оказалась Италия. С каждым днём число пациентов увеличивалось в прогрессии, в итальянских стационарах не было места, а морги оказались переполнены. Что делать, как быть — не знали ни врачи, ни чиновники. А медицинская промышленность не могла обеспечить граждан не только пока не появившимися ещё вакцинами, но и средствами индивидуальной защиты.
Подробности в материале: Италия против России. А итальянцы?
ВСУ не спасёт ни новая тактика, ни другие ухищрения, им нужно только капитулировать. Об этом 21 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.
Читайте подробнее: Эксперт: «Новая тактика» не спасёт ВСУ, им придётся капитулировать
Мира с Украиной невозможно достичь без проведения денацификации этой страны, а против российской спецоперации на Украине выступает состоятельная прослойка, тесно связанная с Западом, считает большинство участников соцопроса, проведенного интернет-сервисом V-Project.
Авторы исследования опросили 13,9 тысячи человек. Все респонденты совершеннолетние и проживают на территории России. В центре опроса была тема Украины и российской спецоперации.
Читайте также: Мир с нацистской Украиной невозможен — результаты соцопроса в России
Возможные поставки зенитных ракетных комплексов С-300 Украину не спасут. Об этом 21 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.
Об этом: Эксперт: Передача Украине С-300 маловероятна, «Пэтриот» — невозможна
Массовое использование коптеров, вооружённых легкими кумулятивными снарядами, могло бы существенно помочь в боевых действиях в городских условиях. Об этом 21 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил публицист из Донбасса Егор Ветров.
Читайте подробнее: Эксперт: Для городских боёв армии ДНР нужны недорогие дроны
Нота протеста вручена американскому послу в России Джону Салливану в связи с недавним скандальным заявлением президента США Джо Байдена о российском руководстве, сообщили 21 марта в пресс-службе МИД РФ.
Читайте также: Послу США вручили ноту протеста из-за недостойных слов Байдена
Нужно сформировать и проводить грамотную информационную политику в отношении местного населения на Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 марта заявил политолог, автор телеграм-канала «Русский Ориенталист» Игорь Димитриев.
Подробности в материале: Эксперт: Россия должна объяснить украинцам, что она уже никуда не уйдёт
В Приднестровье спокойно реагируют на проведение спецоперации ВС РФ на Украине. Об этом 21 марта заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.
Читайте подробнее: Эксперт: В Приднестровье достаточно спокойно реагируют на спецоперацию РФ
Сербский адвокат Александр Оленик намерен подать в суд иск против троих участников митинга в поддержку России 4 марта в Белграде за то, что они использовали символ Z, «подстрекая население к агрессивной войне». Об этом сообщили сербские СМИ 21 марта.
Одним из участников митинга, который из-за открытой поддержки России может стать фигурантом уголовного дела, является лидер движения «Освобождение» Младжан Джорджевич.
Об этом: Сербский политик: Буква Z символизирует справедливость, истину и свободу
Специальная военная операция России по защите Донбасса. 20:00(Мск). 21.03.2022
Украина постоянно ждёт удара со стороны Тирасполя. Об этом 14 февраля заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.
Подробности в материале: Эксперт: Украина боится Приднестровья и постоянно ждёт от него удара
Поддержку Украины в разработке ядерного оружия не исключают в руководстве Британии. Это следует из разговора, который произошёл 17 марта у британского министра обороны Бена Уоллеса с человеком, которого он посчитал премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём.
Об этом: Минобороны Британии допускает помощь Киеву в разработке ядерного оружия?
Румыния не станет оказывать военную помощь Украине, поскольку присутствие румынского вооружения на украинской территории может втянуть Бухарест в частности и страны НАТО в целом в противостояние с Россией. Об этом 21 марта сообщает «Румынское телевидение».
Читайте подробнее: Румыния окончательно отказалась от поставок оружия Украине
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Донецкой Народной Республики сбили две украинские оперативно-тактические ракеты «Точка-У» в небе над Макеевкой, сообщает 21 марта штаб территориальной обороны ДНР в своём Telegram-канале.
По данным военных ДНР, обломки украинских ракет упали на посёлок Пролетарский и рядом с одним из районов Макеевки.
Читайте также: Украинские нацисты пытались ударить ракетами «Точка-У» по Макеевке
Шесть из десяти стокгольмских компаний выступают за членство Швеции в НАТО. Руководство компаний также попросили ответить, как они относятся к санкциям Запада против России. Две трети опрошенных компаний сочли их слишком слабыми.
Подробности в материале: Большинство компаний в Стокгольме выступают за членство Швеции в НАТО
Представитель министерства обороны США заявил, что они не могут «опровергнуть или независимо подтвердить» факт применения Россией гиперзвукового оружия на Украине, а также не понимают смысла такого применения, сообщает 21 марта газета The Hill.
«Честно говоря, это своего рода головоломка, так как непонятно, зачем применять гиперзвуковую ракету с относительно небольшого расстояния, чтобы поразить здание… С военной точки зрения, это не совсем практично», — цитирует издание слова представителя Пентагона.
Читайте также: Пентагон не знает, зачем Россия применила гиперзвуковое оружие на Украине
Все злодеяния неонацистов, массово производившиеся в Мариуполе, будут расследованы, и виновных постигнет заслуженное наказание, заявил 21 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он отметил, что уже сейчас фиксируются все заявления жителей Мариуполя, которые смогли покинуть город.
Читайте также: Все преступления неонацистов в Мариуполе будут расследованы — Минобороны
Вопрос договорённостей с Россией — вопрос такого уровня, что народ должен решать, можно ли идти на те или иные компромиссы Киеву. Об этом 21 марта заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью украинской Национальной общественной телерадиокомпании.
Читайте также: Зеленский заявил, что может вынести на референдум вопрос соглашений с РФ
Нацисты из состава группировки, удерживавшей Мариуполь, пытаются покидать город под видом мирных жителей, сообщил 21 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он уточнил, что такой приказ получен боевиками из Киева.
Читайте также: Нацисты пытаются уходить из Мариуполя, прикинувшись мирными жителями
Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом России в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона за публичные призывы к развязыванию агрессивной войны и за фейки о действиях российских военных, сообщили 21 марта в пресс-службе ведомства.
Об этом: Украинский журналист Гордон стал фигурантом уголовного дела в России
Новый пакет антироссийских санкций ЕС до конца недели ввести не успеет: эта процедура требует времени, сообщил 21 марта журналистам верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Подробности в материале: Боррель заявил, что ЕС до конца недели не успеет с новыми санкциями
Предложения об организации бесполетной зоны над Украиной опасны, и Венгрия будет выступать против этой идеи на предстоящем саммите НАТО в Брюсселе, заявил 21 марта венгерский премьер-министр Виктор Орбан по итогам переговоров по видеосвязи с главой Евросовета Шарлем Мишелем.
«На столе НАТО лежат опасные предложения»,— сказал по этому поводу Орбан. Он подчеркнул, что блок НАТО — это оборонительный альянс, направленный на защиту друг друга, но не на участие в военных действиях за пределами НАТО.
Читайте также: Орбан назвал разговоры о бесполётной зоне над Украиной опасными для НАТО
Донецк обстрелян вечером 21 марта украинскими формированиями с применением артиллерии и миномётов, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.
Об этом: Украинские боевики обстреляли Донецк из тяжёлой артиллерии и миномётов
Вашингтон готов обсуждать «спектр идей» по Украине, включая версию Польши о вводе «миротворческих войск» НАТО в эту страну, заявила 21 марта на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
США не собираются посылать свои войска на Украину, пояснила она, но будут поддерживать «украинский народ».
Читайте также: Псаки отозвалась на идею Польши отправить на Украину «миротворцев» НАТО
Ряд населённых пунктов ДНР, в том числе города Горловка и Ясиноватая, обстреляны украинскими боевиками вечером 21 марта, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватую
Жилые кварталы города Северодонецка (ЛНР) обстреляны украинскими боевиками с применением реактивных систем залпового огня «Град», сообщает ЛуганскИнформЦентр.
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли «Градами» жилые кварталы Северодонецка
Российская стратегическая авиация может применяться на нынешнем этапе спецоперации, ранее она могла понести потери от украинских ЗК С-300. Об этом 21 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.
Читайте подробнее: Эксперт: настало время для применения стратегической авиации ВКС РФ
Президент США Джо Байден заявил, что идея о недостаточности западных поставок современной военной техники Украине «не является точной». Об этом он сказал 21 марта на совещании с представителями бизнеса в Белом доме, посвящённом ситуации вокруг Украины.
Об этом: Байден заявил о «неточности идеи» о нехватке на Украине западного оружия
По словам Зеленского, он готов поднять тему Крыма и Донбасса на первой же встрече с российским лидером, но сомневается в том, что будет принято какое-то решение в пользу Украины.
Читайте также: Зеленский заявил о готовности обсудить вопрос Крыма и Донбасса с Путиным
Министерство обороны США приступило к сбору «доказательств», которые должны подтвердить якобы совершаемые Россией «военные преступления» во время проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 21 марта заявил на брифинге в Вашингтоне.
Читайте подробнее: Пентагон взялся уличать Россию в приписываемых ей «военных преступлениях»
Наказание за распространение недостоверной информации о спецоперации России в защиту Донбасса необходимо ужесточить, считает общественный деятель Сахалина Владислав Фролов.
Читайте подробнее: Наказание за распространение фейков о спецоперации надо ужесточить — мнение
Количество жителей Еврейской автономной области, погибших в ходе специальной операции России в защиту республик Донбасса, достигло пяти. Погиб сержант Глеб Медведев.
Подробности в материале: В ходе спецоперации России погиб ещё один уроженец Еврейской АО
Почётный житель Южно-Сахалинска Анатолий Телегин уверен, что провести спецоперацию в защиту Донбасса нужно было ещё 8 лет назад.
Подробности в материале: Спецоперацию в защиту Донбасса нужно было провести 8 лет назад — мнение
В город Мелитополь Запорожской области из Крыма прибыла очередная партия гуманитарной помощи — около 20 тонн продовольствия, — доставленная российскими военнослужащими. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Читайте также: Российские военные доставили в Мелитополь 20 тонн продовольствия
Лидер профсоюзов Магаданской области Игорь Легенький на митинге «Крымская весна» поделился мнением о событиях на Украине.
«Украина должна быть свободной от неонацистов, от фашистов. Мы должны этому положить конец», — сказал он.
Об этом: Украина должна быть свободной от неонацистов — мнение о спецоперации
По словам главы «Нафтогаза Украины», в ходе спецоперации на Украине российские войска чрезвычайно бережно относятся к инфраструктуре, необходимой для транзита газа, и стараются не наносить ей ущерба. Транзит российского газа решено продолжать до тех пор, пока будет технически возможно это осуществить.
Подробности в материале: Глава «Нафтогаза Украины» обещал продолжить транзит газа из России
Депутат Национального собрания Франции Ксавье Палюшкевич предложил главе французского МВД выдавать гражданам Украины водительские права республики по упрощенной схеме. Об этом сообщает RT.
Подробности в материале: Во Франции предложили выдавать водительские удостоверения украинцам
Как заявил Байден, предположения российской стороны о том, что США занимались разработками биологического оружия на Украине, могут свидетельствовать о том, что власти России «изучают возможность использования» такого вида оружия.
Читайте также: Байден опроверг наличие биологического и химического оружия США в Европе
Три населённых пункта Луганской Народной Республики оказались под обстрелом украинских вооружённых формирований. Об этом 22 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Читайте также: Украинские военные обстреляли три населённых пункта ЛНР
Городской суд Якутска вынес приговор женщине, которая выходила на пикет против спецоперации России в защиту республик Донбасса. Горожанке назначили 40 часов обязательных работ.
Читайте также: Жительницу Якутии приговорили к обязательным работам за дискредитацию ВС РФ
Школьники из Забайкалья в рамках акции «Zащитникам Отечества» отправили рисунки и написали письма военнослужащим, задействованным в военной спецоперации на Украине. Подробности сегодня, 22 марта, сообщает пресс-служба правительства региона.
Как рассказали в Забайкальском региональном отделении партии «Единая Россия», активно откликнулись более 700 детей из всех районов Читы, в ближайшее время к акции присоединятся ребята со всего Забайкалья.
Читайте также: Забайкальские школьники направили письма и рисунки российским воинам
Перед Минобороны России стоит задача не захватить Украину — с современными технологиями это можно сделать быстро, разбомбить все объекты, как в Ираке или Югославии, а потом зачистить кого не добили. Стоит задача в том, чтобы освободить население, снизить потери со всех сторон, так прокомментировал ход спецоперации начальник штаба военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Южно-Сахалинске Юлиан Красавин.
Читайте также: Задача состоит не в захвате Украины, а в освобождении населения — мнение
В Еврейской АО в Облучье оштрафованы несколько человек, распространивших видеоролик с недостоверными сведениями, связанными с проведением специальной операции России в защиту ЛНР и ДНР. Они разместили видео в интернете и за это наказаны штрафами.
Читайте также: Жителей ЕАО наказали за недостоверные сведения о спецоперации России
Донбасс, прежде известный как шахтерский край, стал территорией горя, такое мнение высказала ветеран Великой Отечественной войны из Магадана 87-летняя Мария Ротваль.
Об этом: Неужели это дети и внуки освобождавших Украину от фашизма? — ветеран
Сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю подготовили видеоролик в поддержку российских военнослужащих.
По мнению Карякина, сделать альтернативу ФИДЕ следует, чтобы шахматисты не зависели от одной федерации и её спортивных чиновников, которые часто в своих решениях руководствуются политическими мотивами.
Об этом: Крымский гроссмейстер Карякин предложил создать новую федерацию шахмат
О героических действиях командира взвода саперных войск старшего лейтенанта Сергея Овчаренко во время спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины рассказали 22 марта в Минобороны РФ.
Читайте также: В Минобороны РФ рассказали о подвиге командира взвода саперов Балаганского
Применение Вооруженными силами России гиперзвуковых ракет «Кинжал» на Украине ставит НАТО перед неразрешимой проблемой. Такое мнение в статье для немецкого издания Die Welt высказал обозреватель Герхард Хегман.
Об этом: В ФРГ назвали применение «Кинжала» на Украине предостережением для НАТО
Ветеран Великой Отечественной войны в Магадане Мария Ротваль намерена перечислить часть своей пенсии жителям Донбасса.
Читайте подробнее: Ветеран Великой Отечественной войны хочет отдать пенсию жителям Донбасса
Первый обмен пленными состоялся между Россией и Украиной, об этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в интервью Антону Красовскому на телеканале RT.
Киев передал Москве девять военнослужащих, попавших в плен в ходе военной спецоперации РФ. Российская сторона в ответ передала мэра Мелитополя.
Подробности в материале: Россия и Украина впервые обменялись пленными — Москалькова
В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских формирований попал посёлок Гольмовский. Об этом 22 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Об этом: Украинские военные обстреляли посёлок Гольмовский в ДНР
О героических действиях командира парашютно-десантной роты старшего лейтенанта Сергея Овчаренко в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины рассказали 22 марта в Минобороны РФ.
Читайте также: В Минобороны России сообщили о подвиге старшего лейтенанта Дмитрука
Силы Донецкой Народной Республики обнаружили пункт управления и казарму в школе освобождённого от украинских боевиков населённого пункта Степное. Об этом 22 марта сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Об этом: Украинские боевики оборудовали казарму в донецкой школе
Украинские боевики обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) из танка, сообщило 22 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли из танка населенный пункт Гольмовский в ДНР
Американские средства массовой информации в своих сообщения, в частности с заявлениями украинских властей о якобы создании российскими военными «фильтрационных лагерей» на территории Мариуполя, переходят все границы. Об этом 22 марта заявили в посольстве РФ в США.
Читайте подробнее: Ложь американских СМИ переходит все границы — посольство России
О героических действиях начальника медицинского пункта десантно-штурмового батальона прапорщика Артура Шихжамалова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины рассказали 22 марта в Минобороны РФ.
Об этом: В Минобороны России сообщили о подвиге прапорщика Шихжамалова
Херсонская область заинтересована в поставках горюче-смазочных материалов (ГСМ) и медикаментов из Крыма. Об этом сообщил заместитель полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе Кирилл Степанов, передаёт РИА Новости.
Читайте также: Херсонская область заинтересовалась поставками из Крыма
Депутаты от «Единой России», крупные предприятия Алтайского края, бизнесмены, представители фермерских хозяйств и жители региона для помощижителям Луганской и Донецкой Народных Республик собрали более 2,5 млн рублей.
Читайте подробнее: Алтайские единороссы собрали более 2,5 млн рублей жителям Донбасса
67 украинских военнослужащих сдались в плен российским военным под Киевом, сообщает RT.
Читайте подробнее: Под Киевом российским военным сдались 67 бойцов ВСУ
Экстренная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по Украине возобновит работу в среду, 23 марта. Об этом сообщается на сайте организации.
Подробности в материале: Спецсессия ГА ООН по Украине возобновит работу 23 марта
Мариуполь в ближайшее время будет взят под контроль российскими военными. В его штурме участвуют военнослужащие из Чечни. Ими руководит депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов («Единая Россия»). Об этом рассказал 21 марта в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Читайте также: Кадыров: чеченские бойцы приступили к штурму Мариуполя
Украина пока не получила от США оборонную помощь на $800 млн, заявил высокопоставленный представитель Пентагона в ходе брифинга.
«По крайней мере первые партии начнут поступать в ближайшее время», — передаёт слова представителя Пентагона РИА Новости.
Об этом: Оборонная помощь США на $800 млн ещё не дошла до Украины
Франция отправила на Украину через Польшу 55 тонн медицинского оборудования, компьютеров, детского молока и генераторов, передает BFM TV со ссылкой на министерство иностранных дел страны.
Читайте подробнее: Франция отправила на Украину 55 тонн гуманитарной помощи
Петровский район Донецка попал под новый обстрел украинских вооружённых формирований. Об этом 14 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Подробности в материале: Украинские войска обстреляли Донецк
Власти Омской области выразили соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Об этом: Ещё двое омских военнослужащих погибли во время спецоперации на Украине
Украинские боевики утром 22 марта выпустили восемь снарядов калибра 122 мм по Петровскому району на западной окраине Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские боевики выпустили восемь снарядов по Донецку
Колонна с российской гуманитарной помощью направляется в Черниговскую область, сообщили 22 марта в Министерстве обороны России.
Подробности в материале: Колонна с российской гумпомощью направляется в Черниговскую область
Зенитно-ракетный дивизион ВС РФ, оснащённый комплексами «Бук-М3», с начала военной операции уничтожил свыше 20 воздушных целей с начала специальной военной операции, сообщает RT.
Читайте также: ЗРК «Бук-М3» уничтожили два штурмовика Су-25 ВСУ
Производитель экипировки для плавания Speedo остановил действие спонсорского контракта с пловцом из России Евгением Рыловым. Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на заявление компании.
Читайте подробнее: Speedo разорвал контракт с олимпийским чемпионом Рыловым
Франция, США, Италия, Великобритания и Германия осуждают «критическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе», передает BFM TV.
Об этом: Франция и четыре страны осуждают «критическую ситуацию» в Мариуполе
Порядка 100 тонн гуманитарной помощи было доставлено жителям республик Донбасса самолетами военно-транспортной авиации Восточного военного округа (ВВО). Об этом 22 марта сообщает пресс-служба ВВО.
Об этом: Самолеты ВВО доставили гуманитарную помощь жителям республик Донбасса
Президент Франции Эммануэль Макрон до встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом обсудил ситуацию вокруг Украины, передает BFM TV.
Об этом: Франция продолжит поставки вооружения и техники на Украину
Подробности о российской спецоперации на Украине рассказал командир экипажа вертолёта Ка-52 ВКС РФ, интервью с ним опубликовало Министерство обороны России.
«Постоянно после боевых вылетов происходит сбор личного состава лётного и идёт разбор того, что произошло на территории противника. То есть рассказываются нюансы, чем противник дышит, как работает. Потому что очень сильное идёт противодействие ПЗРК иностранных производств», — приводит слова пилота RT.
Читайте подробнее: Командир экипажа вертолёта Ка-52 рассказал о спецоперации на Украине
Пункт обогрева для граждан, эвакуированных с территории Украины, развёрнут в автомобильном пункте пропуска «Джанкой» в Крыму, сообщили 22 марта в пресс-службе МЧС России.
Об этом: МЧС в Крыму развернуло пункт обогрева для жителей Украины и Донбасса
Соединенные Штаты должны отказаться от эскалации отношений с Россией и перестать накачивать Украину вооружением, заявил 22 марта журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Читайте подробнее: Рябков призвал США остановиться в эскалации отношений с Россией
Четвёртый грузовик с предметами первой необходимости для жителей Донбасса и беженцев с Украины отправился в Ростовскую область из Ленинградской области, сообщили 22 марта в пресс-службе администрации Ленобласти.
Читайте подробнее: Ленобласть отправила четвертый грузовик гумпомощи жителям Донбасса
За прошедшие сутки украинские боевики 32 раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом 22 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 290 снарядов
Отношения России и США находятся на грани разрыва, дальнейшие перспективы их развития зависят от того, какую линию выберет Вашингтон, заявил 22 марта журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Об этом: Рябков: отношения России и США стоят на грани разрыва
Пункты обогрева для беженцев из Донбасса и с Украины, развёрнутые в Матвеевом Кургане и Весело-Вознесенке Ростовской области, посетили более 7,5 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 22 марта.
Подробности в материале: Пункты обогрева в Ростовской области посетили более 7,5 тыс. беженцев
Президент РФ Владимир Путин совершил несколько «фундаментальных ошибок» в ходе спецоперации по защите ДНР и ЛНР. Об этом перед началом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.
«Первое — это недооценка реакции, сопротивления украинского общества, а также украинского правительства. Во-вторых, он совершил ошибку, полагая, что ЕС не ответит единым образом, как это делаем мы», — сказал Санчес.
Читайте также: Премьер-министр Испании рассказал об «ошибках» Путина на Украине
Железнодорожная станция Донецк-Северный в Ясиноватовском районе попала под обстрел вооружённых формирований Украины, сообщили 22 марта в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Об этом: Украинские военные обстреляли станцию и завод в ДНР
На территории Донецкой Народной Республики донские спасатели развернут мобильный городок жизнеобеспечения. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области 22 марта.
Об этом: Донские спасатели развернут городок жизнеобеспечения в селе Безыменное
Город Ясиноватая Донецкой Народной Республики оказался под обстрелом вооружённых формирований Украины. Об этом 22 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Читайте также: Украинские военные обстреляли Ясиноватую из «Града»
Министерство обороны России опубликовало кадры применения зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3», сбившего два украинских штурмовика Су-25. Об этом 22 марта сообщили в российском оборонном ведомстве.
Об этом: Минобороны РФ показало кадры применения ЗРК «Бук-М3», сбившего Су-25 ВСУ
За прошедшие 24 часа из Мариуполя, в котором в окружении находятся прикрывающиеся мирными жителями украинские нацисты, было эвакуировано 619 человек, включая 134 ребенка. Об этом 22 марта сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.
Подробности в материале: В ДНР сообщили, что за сутки из Мариуполя эвакуированы 619 человек
Украинские боевики выпустили 10 ракет из РСЗО «Град» по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщили 22 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Украинские боевики выпустили по Ясиноватой десять ракет из «Града»
Найденные в одной из разрушенных Вооружёнными силами Украины школ учебники, в которых рассказывалось о военных схемах НАТО, поражают воображение, и такой учебник — лишнее свидетельство пропаганды жестокости среди украинских школьников. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Такие факты поражают, ведь учебник, по сути, это то, с чего начинается образование, это основной инструмент. Мы видим, что происходит с украинской системой образования, сначала там запрещают использовать слово «Отечество», теперь в открытую пропагандируют среди детей жестокость, милитаристские западные концепции, показывают фотографии жителей Донбасса, изображая их террористами», — цитирует Кравцова пресс-служба ведомства в телеграм-канале «Большая перемена РФ».
Читайте подробнее: Кравцов раскритиковал украинские учебники с главами о НАТО
Уровень нацизма настолько вырос на Украине, что это составило очень серьёзную угрозу для безопасности России. Об этом во время прямой линии сегодня, 22 марта, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.
Об этом: «Мы все едины» — глава Кузбасса призвал поддержать российских военных
Из Мариуполя за сутки в населенный пункт Безыменное в Донецкой Народной Республике за сутки эвакуировали более 600 человек, в том числе 134 ребенка. Об этом 22 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Читайте подробнее: Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали 134 ребенка
«В 2010 году ООН приняла резолюцию, согласно которой доступ к чистой и безопасной питьевой воде является общечеловеческим правом, «необходимым условием полноценной жизни человека». Киевский режим самым наглым и грубым образом его нарушил, но «цивилизованный мир» этого даже не заметил: ни слова осуждения мы не услышали. И только специальная военная операция России позволила это фундаментальное право восстановить», — написал в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов.
Подробности в материале: Воды в водохранилищах Крыма в четыре раза больше, чем год назад — Аксёнов
В ходе освобождения территории Донецкой Народной Республики (ДНР) от киевских боевиков войска ДНР уничтожили несколько подразделений ВСУ. Об этом 22 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте также: Войска ДНР уничтожили несколько подразделений ВСУ — Минобороны РФ
Территория Донецкой Народной Республики за сутки была обстреляна украинскими вооружёнными формированиями 32 раза. Об этом 22 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР
Вооруженные силы России, развивая наступление, продвинулись еще на шесть километров и овладели населенным пунктом Урожайное, заявил 22 марта на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Подробности в материале: В Минобороны России рассказали о ходе спецоперации на Украине
Подразделения народной милиции Луганской Народной Республики продолжают теснить силы Украины, за сутки установлен контроль над пятью населёнными пунктами. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил 22 марта в ходе брифинга.
Силы республики продолжают уничтожать подразделения 30-й отдельной механизированной бригады украинских вооружённых сил.
Читайте также: За сутки под контроль ЛНР перешли пять населённых пунктов — Минобороны РФ
За прошедшие 24 часа российская военная авиация в ходе спецоперации по денацификации Украины уничтожила 137 военных объектов киевских боевиков. Об этом 22 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-майор Игорь Конашенков.
Об этом: Российская авиация за сутки уничтожила 137 военных объектов ВСУ — МО РФ
Украинские боевики обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР) в том числе снарядами калибра 122 мм, сообщает 22 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: Украинские боевики обстреляли из «Града» Макеевку в ДНР
По словам представителя Пентагона, применение Россией гиперзвукового оружия во время спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины заставило американское военное ведомство «чесать затылок» в поисках мотивов такого решения. Об этом представитель минобороны США 22 марта заявил журналистам.
Подробности в материале: В Пентагоне не понимают применение Россией гиперзвукового оружия
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать преступления, совершённые украинскими боевиками в отношении мирных жителей на территории Николаевской области. Об этом сообщает 22 марта пресс-служба СК России.
Об этом: Бастрыкин поручил расследовать бесчинства боевиков в Николаевской области
137 украинских военных объектов поразили российские военные за минувшие сутки в ходе специальной операции. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил 22 марта в ходе брифинга.
Он отметил, что средства ПВО сбили в воздухе 14 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В их числе — один аппарат «Байрактар ТБ-2» турецкого производства.
Читайте подробнее: Российские средства ПВО поразили на Украине 14 беспилотников
Финансовая и другая помощь Киеву во время спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины влечет в России уголовную ответственность, максимальное наказание при которой может составить до 20 лет лишения свободы. Об этом 22 марта напоминает Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в своем телеграм-канале.
Читайте подробнее: Жителям России напомнили об ответственности за помощь Киеву
Группа российских вертолётов — «ночных охотников» уничтожила ещё 16 украинских танков, БМП и БТР, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 22 марта на брифинге.
«Группой «ночных охотников», состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28н, в ходе ночных ударов уничтожено девять украинских танков, семь БМП и БТР», — уточнил Конашенков.
Подробности в материале: Вертолёты ВКС России уничтожили ещё 16 боевых машин ВСУ
Вооружённые формирования Украины устроили обстрел Макеевки с применением установок залпового огня «Град». Об этом 22 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Подробности в материале: Украинские войска обстреляли Макеевку из «Града»
Уведомление Navtex, которое предупреждает о дрейфующих в Черном море минах, выпустило 22 марта управление навигационной гидрографии и океанографии ВМС Турции.
Читайте подробнее: В Турции предупредили о дрейфующих минах в Черном море
Российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» практически невозможно остановить, заявил 22 марта президент Соединённых Штатов Джо Байден.
Об этом: Байден заявил о невозможности остановить российский «Кинжал»
За последние сутки 27 жителей освобождённых территорий Донецкой Народной Республики получили ранения в результате обстрелов. Об этом 22 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Подробности в материале: ВФУ ранили за сутки 27 мирных жителей освобождённых территорий ДНР
Трудоустройство, в том числе с предоставлением жилья, предлагают в Тульской области гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую Народные Республики и Украину. Вопрос помощи эвакуированным гражданам обсуждался на оперативном совещании в правительстве региона 21 марта. Об этом сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.
Читайте подробнее: В Туле эвакуированным жителям Украины и Донбасса предлагают трудоустройство
Заявления властей Соединенных Штатов о том, что Россия якобы может использовать химическое и биологическое оружие, являются злонамеренными инсинуациями. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 22 марта заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Читайте подробнее: Рябков ответил на заявления США о возможном применении химоружия на Украине
С начала операции группировка войск Донецкой Народной Республики при поддержке Вооружённых сил РФ освободила 99 населённых пунктов. Об этом 22 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Читайте также: Силы ДНР освободили 99 населённых пунктов
Военно-морские силы Турции призвали экипажи кораблей отслеживать дрейфующие мины, установленные Украиной в Чёрном море. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.
Об установке украинских мин на подходах к черноморским портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный 20 марта предупредила ФСБ России. Течение может унести их в пролив Босфор и далее в Средиземное море.
Подробности в материале: Власти Турции предупредили корабли о дрейфующих украинских минах
Замглавы Минпромторга Василий Шпак предложил создавать кибервойска, которые будут защищать Россию от цифровых угроз, которые сейчас не менее актуальны, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.
Подробности в материале: В Минпроторге предложили создать кибервойска
Девять военных 54-й механизированной бригады и шесть из 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сложили оружие, сообщает 22 марта Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР).
Читайте подробнее: ДНР: 15 украинских военных добровольно сложили оружие
На глобальном уровне стало ясно, что Запад хочет расправиться с русским народом до конца и что спецоперация является лишь оправданием для самых изощрённых форм этой расправы. Отстранение спортсменов (и даже кошек) от международных соревнований, отчисление студентов и художников, травля русских и граффити против них, вплоть до преступных санкций против России — все это лишь некоторые из видов войны, которая сегодня ведется по всему миру. Сербы и Сербия должны сделать все, чтобы остаться на стороне своего братского народа и сохранить многовековые связи, благодаря которым, пожалуй, мы вообще существуем. Сербы и русские — братья навеки!
Читайте также: Вучич продолжает предавать как Россию, так и Сербию
Российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» имеет единственное отличие от других ракет, заявил 22 марта президент США Джо Байден.
Об этом: Байден заявил, что российский «Кинжал» «невозможно остановить»
Из Новосибирской области сегодня, 22 марта, отправлен гуманитарный груз для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик. Всего было собрано около 20 тонн продовольственных товаров.
Об этом: Новосибирцы собрали 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса
За сутки в Россию эвакуировали более 15 тыс. мирных жителей Донбасса, сообщает пограничное управление ФСБ РФ по Ростовской области 22 марта.
Читайте также: Ещё 15 тыс. беженцев из Донбасса пересекли границу России
Вооружённые формирования Украины совершили обстрел двух населённых пунктов Луганской Народной Республики. Об этом 22 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Об этом: Украинские военные обстреляли посёлок в ЛНР из «Урагана»
В результате обстрела украинскими боевиками города Брянка в Луганской Народной Республике (ЛНР) два дома, газопровод и линия электропередачи получили повреждения. Об этом 22 марта сообщается на сайте администрации города.
Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли город Брянка в ЛНР
В Дагестане передали звезду Героя России родным офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. С его родителями и вдовой встретился 21 марта заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, сообщили в пресс-службе главы республики.
Подробности в материале: В Дагестане передали Звезду Героя родным погибшего на Украине офицера
Студенты педагогических вузов из разных регионов страны присоединились к волонтёрским программам помощи детям и взрослым, приехавшим из Донецкой и Луганской Yародных Hеспублик, сообщает Минпросвещения России 22 марта
Волонтёры из Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского и Тульского государственного университета им. Л. Н. Толстого встретили беженцев из ДНР и ЛНР, приехавших в их города, помогли им с размещением и подготовили программы для детей.
Третьекурсники центра «Вектор» Волгоградского государственного социально-педагогического университета провели для детей, проживающих в одном из пунктов временного пребывания, мастер-класс по пальчиковому рисованию в рамках программы арт-терапии.
Они также помогают педагогам проводить учебные занятия и реализовывать программы дополнительного образования.
В Мариуполе задержаны украинские военнослужащие, устроившие огневую точку в одном из многоквартирных домов. Кадры их допроса 22 марта показал RT.
Читайте также: «Азов"* поставил нас сюда»: допрос боевиков из жилых домов Мариуполя
Нежелание Украины и США услышать позиции России привело к тому, что украинский кризис затянулся на долгие годы. Такую точку зрения изложил профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро, обозреватель американского журнала The National Interest.
По его словам, наиболее важен внутренний украинский конфликт — разногласия между населением восточной и западной частей страны. Иностранные игроки пользовались ими, чтобы разжечь противостояние, и устранение этого конфликта ослабило бы нарпряжённость.
«Однако решить её можно только путём диалога, сострадания и взаимного примирения между самими украинцами», — полагает Петро.
Об этом: Услышать Москву: в США увидели лишь одно решение украинского кризиса
В Донецкой Народной Республике за последние 33 дня из-за обстрелов украинских боевиков погибли 58 мирных жителей, еще 378 пострадали, сообщило 22 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Читайте подробнее: В ДНР с начала эскалации из-за обстрелов ВСУ погибли 58 мирных жителей
Число случаев дистанционного мошенничества в Севастополе снизилось в десять раз за последний месяц — с момента начала специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом заявил 22 марта в ходе отчёта перед Заксобрание Севастополя начальник городского УМВД Павел Гищенко.
Читайте подробнее: В Севастополе за месяц число случаев мошенничества снизилось в 10 раз
В Белоруссию за прошедшие сутки прибыли 542 гражданина Украины, сообщили 22 марта в госпогранкомитете республики.
Об этом: В Белоруссию за сутки 21 марта прибыли более 540 граждан Украины
В настоящее время миграционные власти Дании пытаются справиться с «волной беженцев» с Украины, которые прибывают в страну каждый день. В этой связи в стране начался прием на работу дополнительного персонала в миграционные центры, чтобы обработать все заявления просителей убежища в короткие сроки. Об этом 22 марта сообщила шведская новостная служба TT.
Читайте подробнее: В Дании нанимают дополнительный персонал для принятия беженцев с Украины
Российское присутствие в мировом информационном поле устраняется, это сравнимо со страшной волной, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу «Россия 24».
«Нас отрезают от каналов общения, нам запрещают высказывать нашу точку зрения, нам вырывают язык», — подчеркнул Небензя.
Подробности в материале: России «вырывают язык», отрезают от каналов общения в мире — Небензя
Украинские боевики обстреляли два населенных пункта в Луганской Народной Республике из РСЗО БМ-27 «Ураган», сообщило 22 марта представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: ВСУ обстреляли два населенных пункта в ЛНР из «Урагана»
Без энергоснабжения в Донецкой Народной Республики из-за обстрелов украинских военных остаются свыше 30 тыс. абонентов. Об этом 22 марта сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР.
Об этом: Более 30 тыс. абонентов в ДНР остаются без энергоснабжения
Шесть пунктов временного размещения для эвакуированных жителей Донбасса и Украины развёрнуто на территории Республики Крым на 22 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Читайте также: В Крыму развернули шесть пунктов временного размещения
Населённый пункт Тарамчук Донецкой Народной Республики освобождён от украинских боевиков. Об этом 22 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Об этом: Силы ДНР освободили от боевиков населённый пункт Тарамчук
Россия планирует выпустить в 2022 году один новый и один модернизированный ракетоносец Ту-160. Об этом сообщил 22 марта вице-премьер Юрий Борисов.
Подробности в материале: Борисов раскрыл планы по выпуску ракетоносцев Ту-160
Москва не видит желания Киева считаться с её требованиями по гарантиям безопасности. Об этом 22 марта заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».
Читайте подробнее: МИД не видит желания Киева считаться с требованиями Москвы по безопасности
Американские биолаборатории на территории Украины действуют в крайне секретной обстановке, что существенно увеличивает опасность для России. Об этом 22 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Аслан Рубаев.
Об этом: Эксперт: Биолаборатории США на Украине — огромная угроза для России
Войска Донецкой Народной Республики (ДНР) совместно с Вооруженными силами России освободили порядка 50% площади Мариуполя, заявил 22 марта первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
Подробности в материале: В ДНР заявили об освобождении половины Мариуполя
Заместитель министра обороны России Сергей Рябков заявил, что начинается новая эпоха, которая подведет черту под незыблемостью принципов глобализации.
Подробности в материале: Рябков заявил о начале новой исторической эпохи
По меньшей мере половина площади Мариуполя освобождена российскими войсками и подразделениями ДНР. Об этом первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов заявил 22 марта в эфире Первого канала.
«Насколько я понимаю, если брать по площади, то где-то, наверное, 50 процентов минимум освобождено», — уточнил Безсонов.
Читайте также: Мариуполь освобождён как минимум наполовину, заявили в ДНР
В Свято-Успенской Николо-Васильевской обители в Донецкой Народной Республике после обстрела из миномёта один человек погиб, ещё один получил ранение. Об этом 22 марта сообщает RT со ссылкой на рассказ местного жителя.
Читайте также: Украинский боевик обстрелял из миномёта монастырь с мирными жителями
Очередная группа добровольцев отправилась из Чечни для участия в денацификации и демилитаризации Украины. Перед бойцами с напутственными словами выступили спикер парламента Магомед Даудов и заместитель председателя правительства Абузайд Висмурадов.
Подробности в материале: Еще одна колонна добровольцев из Чечни отправилась на Украину
Российская Федерация выступила с призывом к международным агентствам активнее проработать возможности гуманитарного снабжения Украины, в том числе восточных регионов. Об этом 22 марта сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
Об этом: Россия призвала международные агентства помочь населению Украины
Большинство населения России поддерживает проведение спецоперации по защите ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Подавляющее большинство граждан, об этом свидетельствует и статистика, и опросы, 75% поддерживают операцию и действия президента России. Мы надеемся, что те, кто не согласен [с проведением спецоперации по защите ДНР и ЛНР — прим. ИА REGNUM], поймут, что происходит», — сказал Песков.
Читайте подробнее: Песков дал совет противникам спецоперации на Украине
Госдума приняла обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину о возбуждении парламентского расследования обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.
Об этом: Госдума инициирует парламентское расследование биолабораторий на Украине
Украина может проводить внутригосударственные процедуры, в том числе и референдумы, однако необходимо учитывать и те предложения, которые фигурируют в рамках российско-украинских переговоров. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Украина — суверенное государство, и могут быть внутригосударственные процедуры. Но есть и субстанции, которые находятся на столе переговоров двух делегаций. Не могу вторгаться в детали этих субстанций», — сказал Песков.
Подробности в материале: Песков оценил возможность референдума на Украине
В столице Киргизии Бишкеке проходит митинг в поддержку военной спецоперации России на Украине.
Читайте подробнее: В Бишкеке проходит митинг в поддержку России
Участники республиканского турнира по национальной тувинской борьбе «Хуреш» поддержали российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине.
Об этом: Борцы в Туве поддержали российских военных, участвующих в спецоперации
Задача Вашингтона, уверен ряд экспертов, будет заключаться в том, чтобы держать Россию в изоляции, а также не отвлекаться от противостояния с Китаем .
Читайте также: Как быть США с Россией после операции на Украине? — Foreign Policy
Российская сторона передала много дней назад Украине проекты документов в рамках переговорного процесса, заявил журналистам 22 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Об этом: Песков: Москва давно передала Киеву документы по переговорам
В Ростовской области проводили в последний путь военного лётчика Вячеслава Маклагина, погибшего в ходе специальной операции России по защите республик Донбасса.
Донецкий город Горловка подвергся обстрелу со стороны украинских войск. Об этом 22 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Подробности в материале: Украинские военные обстреляли Горловку
Россия не создаёт никаких специальных структур на украинских территориях, освобождённых от националистов. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 22 марта журналистам.
«Никаких структур не создается на этот счёт», — сказал Песков.
Подробности в материале: Россия не создаёт властных структур на Украине — Песков
В городе Горловка Донецкой Народной Республики вновь рвутся снаряды. Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, обстрел со стороны военных формирований Украины по населённому пункту был зафиксирован 22 марта в 13:20.
Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли Горловку минами калибра 120 мм
Власти Украины могут принимать решение о проведении референдума в стране по тому или иному вопросу, так как Украина — это суверенное государство. Об этом 22 марта, комментируя словах президента Украины Владимира Зеленского про референдум по теме гарантий безопасности и вопросу Донбасса и Крыма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте также: Песков прокомментировал планы Зеленского по референдуму на Украине
Министерство обороны России показало видео уничтожения артиллерийской батареи ВСУ огневым налетом из реактивной системы залпового огня (РСЗО).
Об этом: Минобороны РФ показало кадры уничтожения артиллерийской батареи ВСУ
Вооружённые силы Украины обстреляли Донецк. Об этом 22 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Читайте также: Украинские военные обстреляли Донецк
Никаких переговоров с западными странами по поводу выступления президента России Владимира Путина в зарубежных парламентах Москва не ведёт. Об этом 22 марта заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Песков ответил, планирует ли Путин выступить в зарубежных парламентах
В городе Горловка Донецкой Народной Республики, который подвергся обстрелу со стороны военных формирований Украины, есть новые жертвы. Об этом 22 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Читайте также: Два человека ранены в Горловке при обстреле ВСУ
Село Весёлое в Ясиноватском районе ДНР подверглось обстрелу со стороны украинских силовиков, сообщает 22 марта представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.
В 13:30 в направлении села было выпущено шесть мин калибра 120 мм.
Об этом: Украинские силовики выпустили мины по селу Весёлому в ДНР
Всю информацию о проведении переговоров с Киевом и ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины постоянно получает президент России Владимир Путин. Об этом 22 марта рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Путин получает данные о спецоперации ВС РФ и переговорах с Киевом — Песков
Парижский совет утвердил гуманитарный пакет на сумму один миллион евро, передает BFM TV.
Подробности в материале: Парижский совет утвердил гуманитарный пакет для Украины
Большая часть российских граждан поддерживает проводимую Россией спецоперацию по защите Донбасса и действия главы государства Владимира Путина. Об этом 22 марта сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков назвал долю граждан, поддерживающих спецоперацию России на Украине
Госдума во втором и в третьем приняла закон о наказании за фейки об исполнении органами госвласти полномочий за пределами России и дискредитацию, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.
Читайте также: Госдума наказывает за дискредитацию работы органов власти за рубежом
Никаких переговоров о возможном выступлении президента России Владимира Путина с темой Украины перед парламентами зарубежных стран не ведётся, об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 22 марта журналистам.
Ранее стало известно, что перед иностранными парламентами намерен выступить с видеообращением президент Украины Владимир Зеленский. Пескова спросили, нет ли подобных планов в Кремле.
«Никакие переговоры [на этот счет] не ведутся», — ответил Песков.
Подробности в материале: Планов по выступлению Путина перед иностранными парламентами нет — Песков
После того, как в Швецию стали прибывать беженцы с Украины, многие жители страны открыли свои двери и поселили нуждающихся людей у себя дома. В то же время граждане должны принимать подобное решение взвешенно, чтобы не причинить боль себе или людям, находящимся в бедственном положении. Об этом 22 марта в эфире телеканала SVT рассказала антикризисный менеджер из шведского отделения Красного Креста Сара Хедрениус.
Подробности в материале: Жителей Швеции призвали хорошо подумать, прежде чем принимать беженцев
Госдума во втором, основном чтении и в третьем приняла поправки, разграничивающие административное и уголовное наказание за фейки и дискредитацию действий органов государственной власти за границей, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.
Об этом: Госдума устанавливает штрафы за дискредитацию органов власти за границей
Выступление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, посвящённое ситуации на Украине, прервал писатель и политический активист Ив Энглер. Видеозапись инцидента опубликована 22 марта в телеграм-канале «Известий».
«Почему ни вы, ни НАТО не подтолкнули Киев к выполнению Минских соглашений? Позор вам! Вы толкаете нас к третьей мировой войне!» — заявил писатель в зале, где выступала Жоли.
Читайте также: Канадский писатель прервал выступление главы МИД по Украине
Распространение ложной информации о Вооружённых силах России требует противодействия, заявил 22 марта замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
Подробности в материале: Медведев заявил, что ложь о ВС РФ требует противодействия
Украине очень обидно, что Россия получает деньги за экспорт газа, а прекратить транзит и стать виновникам экономического коллапса Евросоюза Украина опасается, так как ей за это могут сделать очень грустно вместо помощи. Таким мнением по поводу предложения главы правления «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко заморозить деньги от экспорта газа поделился с корреспондентом ИА REGNUM член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.
Подробности в материале: «Поучи Байдена щи варить» — эксперт об идее Киева заморозить газовые деньги
Жители Украины и республик Донбасса, бежавшие в Россию, могут стать удобной мишенью для злоумышленников. Этих людей нужно максимально обезопасить, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 22 марта на совещании по криминогенной обстановке в России.
«Понятно, что беженцы как люди, которые находятся в сложной жизненной ситуации, могут стать удобной мишенью для различного рода преступников. Поэтому нужно максимально оградить их от действий злоумышленников», — заявил Медведев.
Об этом: Медведев призвал оградить беженцев с Украины от преступных посягательств
22 марта министр сельского хозяйства Швеции Анна-Карен Сетерберг провела пресс-конференцию, в ходе которой рассказала о том, как именно события, происходящие в настоящее время на территории Украины, отразятся на ценах на продовольственные товары в стране, передает телеканал SVT.
Читайте также: В Швеции опровергли слухи о нехватке продовольствия
Администрация президента РФ не уполномочена оглашать данные о числе погибших военных в ходе спецоперации на Украине. Такие полномочия имеет исключительно Минобороны РФ. Об этом 22 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Песков назвал достоверный источник информации о погибших в ходе спецопераци
В Краснохолме Оренбурга простились с погибшим 15 марта при выполнении боевого задания на Украине сержантом контрактной службы Антоном Торговиным. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Об этом: В Оренбурге простились с десантником, погибшим на Украине
Венгерские истребители Gripen были подняты в воздух 21 марта из-за неопознанного летательного аппарата, вторгшегося в воздушное пространство страны со стороны Украины. Об этом сообщило министерство обороны страны.
Подробности в материале: Неопознанный самолёт с Украины вторгся в воздушное пространство Венгрии
«Я не раз говорил и буду говорить, что пензенская земля богата смелыми и решительными людьми. И я горжусь нашими ректорами, нашими научными работниками, которые прямо выступили против нацизма на Украине, против его варварской сути. Это позиция настоящих патриотов и людей широкой души, мечтающих не только о благополучии нашего края или страны, но и задумывающихся о будущем всего мира», — заявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ответ на возбуждение на Украине пяти уголовных дел в отношении ректоров пензенских вузов.
Об этом: Против ректоров пензенских вузов на Украине возбудили пять уголовных дел
Неопознанное воздушное судно 22 марта было зафиксировано в воздушном пространстве Венгрии: истребители венгерских ВВС Gripen были направлены на перехват, пишет Hungary Today.
Читайте подробнее: Истребители Венгрии направились на перехват самолёта, залетевшего с Украины
Президент России Владимир Путин принял правильное решение, начав военную специальную операцию на Украине, потому что там «нацисты взяли власть». Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM несовершеннолетний узник фашизма, руководитель общественной организации «Еврейская национально-культурная автономия города Чебоксары» 82-летний Михаил Лавин.
Читайте также: Зеленский заварил «кашу» нацизма — глава еврейской автономии Чебоксар
В ходе спецоперации на территории Украины погиб уроженец Сампурского района Тамбовской области, командир орудия самоходной артиллерийской установки сержант Даниил Абрамов. 21 марта состоялась траурная церемонии прощания, на которую пришли сотни жителей района.
Подробности в материале: Власти Тамбовской области сообщили о гибели военного
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил военнослужащих и сотрудников Росгвардии в главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии РФ в Балашихе. Об этом 22 марта сообщается на сайте правительства Московской области.
На базе медучреждения проходят лечение раненые участники специальной военной операции на Украине. Во время визита глава региона поблагодарил бойцов за отвагу, пожелал им скорейшего выздоровления и вручил ордена «За доблесть и мужество».
Об этом: Губернатор Подмосковья встретился с ранеными бойцами Росгвардии
В настоящее время важно, чтобы украинская сторона не затягивала переговорный процесс. От Киева на переговорах Москва ждёт, что украинская сторона проявит политическую волю и согласится на предложения России.
Читайте также: Песков заявил, что от Киева ждут не референдума, а динамики на переговорах
Британское военное ведомство отправило украинским нацистам более четырёх тысяч противотанковых ракетных комплексов (ПТУР) NLAW и готовит новые партии этого оружия, заявил министр обороны Британии Бен Уоллес украинскому премьер-министру Денису Шмыгалю, в роли которого выступали российские пранкерыЛексус иВован.
Читайте также: Британия отдала нацистам Украины почти все свои ПТУРы — министр Уоллес
Жители Нью-Йорка провели мирную акцию в поддержку России на фоне украинского конфликта. Демонстранты вышли с плакатами «Россия для нас не враг! НАТО и украинские нацисты нам враги».
Читайте также: В Нью-Йорке прошла акция в поддержку России
Среди 3,5 миллиона беженцев, которые покинули Украину с 24 февраля, может быть до 500 тысяч лиц с психическими расстройствами, заявила 22 марта на брифинге представитель Всемирной организации здравоохранения в Польше Палома Кучи.
По её словам, на данный момент Польша уже приняла более двух млн украинских беженцев.
Читайте также: Беженцы с Украины имеют психические расстройства — ВОЗ
Российская сторона требует, чтобы арестованного в Латвии интернет-блогера Кирилла Фёдорова освободили, говорится в опубликованном 22 марта заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Читайте также: В МИД РФ арест российского блогера в Латвии назвали правовым беспределом
Жители Киева боятся, что, если российские войска уйдут из Киева, остатки нацистских батальонов устроят «ночь длинных ножей», сообщает 22 марта телеграм-канал Коtsnews.
Читайте также: Жители Киева боятся ухода российский войск
Первомайский районный суд столицы Киргизии рассмотрел дело о незаконном митинге в поддержку Украины, прошедшем 17 марта возле здания посольства России.
Читайте также: В Киргизии суд оштрафовал активистов, устроивших антироссийский пикет
Специальная военная операция России по защите Донбасса. 17:30 (Мск). 22.03.2022
Командование военно-морских сил (ВМС) Румынии отправило тральщик «Вице-адмирал Константин Бэлеску» для борьбы с угрозой, которую создают украинские морские мины в территориальных водах страны, сообщает 22 марта минобороны Румынии.
«Командование румынских военно-морских сил приказало срочно усилить наблюдение за румынским морским пространством. Для этого тральщик «Вице-адмирал Константин Бэлеску» покинул военный порт Констанца 21 марта, начав выполнение задачи в морских районах румынских территориальных вод», — указано в сообщении на официальном сайте румынского военного ведомства.
Читайте также: ВМС Румынии начали борьбу с украинскими морскими минами
Специальная военная операция России по защите Донбасса. Восток. 17:30 (Мск). 22.03.2022
Специальная военная операция России по защите Донбасса. Юг. 17:30 (Мск).
Одним из последствий военного конфликта на территории Украины стал стремительный рост цен на продукты питания, энергию и удобрения во всем мире, заявил 22 марта генсек ООН Антониу Гутерреш.
По его утверждению, это может привести к глобальному кризису и дефициту продовольствия, а затем к голоду.
Читайте также: Конфликт на Украине повлечёт голод мирового масштаба — генсек ООН
Обращение руководства движения русинов к президенту России с просьбой поддержать образование русинской автономии в Закарпатье отражает реальность нынешнего состояния национальной политики на Украине, заявил 22 марта член Общественной палаты РФ Владимир Зорин.
Комментируя обращение лидера движения русинов Петра Гецко к президенту России, он отметил, что нынешняя Украина проводит политику вытеснения не только русских, но и близкой им этнической группы русинов.
Читайте также: В Общественной палате РФ поддержали идею автономии русинов Закарпатья
Министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович заявил 22 марта, что на данный момент в Хорватию прибыло более 8300 беженцев из Украины, но худшая фаза противостояния еще впереди, сообщает Hina.
Читайте также: В Хорватию прибыли более 8 тысяч беженцев с Укрианы
Госсекретарь США Антони Блинкен и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили дальнейшие экономические и дипломатические меры в отношении России и Белоруссии, сообщает Госдепартамент.
Читайте подробнее: Госдеп: США и Франция обсудили шаги по сдерживанию России
Из аэропорта Сургута (ХМАО) тремя авиабортами Минобороны РФ будут доставлены 70 тонн гуманитарной помощи для эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщает оперативный штаб Югры.
Об этом: Минобороны предоставило Югре три самолёта для доставки гуманитарной помощи
Законопроект о признании участников спецоперации на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России» во главе с Андреем Турчаком, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.
Подробности в материале: ГД обсудит статус ветеранов боевых действий для участников спецоперации
Резидентура Украины, действовавшая под дипломатическим прикрытием в Белоруссии, ликвидирована. По сообщению КГБ, в «действиях отдельных украинских дипломатов были признаки шпионажа, в связи с этим приняты меры по сковыванию разведдеятельности».
Ещё 256 жителей Мариуполя эвакуировали в село Безыменное (Новоазовский район, ДНР) 22 марта, сообщает Штаб территориальной обороны республики.
Подробности в материале: Из Мариуполя в Безыменное эвакуированы ещё 256 человек, включая 45 детей
Официальный Бухарест заинтересован в увеличении иностранного воинского контингента на румынской территории в рамках программ НАТО. Об этом 22 марта заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, пишет бухарестская газета Jurnalul.
Читайте подробнее: Румыния увеличит иностранное военное присутствие на своей территории
Подразделения Вооруженных сил России, участвующие в спецоперации на Украине, за прошедший день с боями продвинулись на четыре километра и вышли на подступы к населённому пункту Новомихайловка, сообщил 22 марта на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте также: Российские войска продвинулись к Новомихайловке — Минобороны РФ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.
Об этом: СК возбудил уголовное дело в отношении Александра Невзорова
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что украинских беженцев не следует интегрировать в датское общество, поскольку через какое-то время они должны отправиться домой восстанавливать свою страну, — Associated Press.
Наступающая группировка войск ДНР овладела населённым пунктом Верхнеторецкое, сообщил 22 марта на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Наступление войск ДНР продолжается, отметил он.
Читайте также: Войска Донецкой Народной Республики взяли Верхнеторецкое — Минобороны РФ
Заявление замглавы МИД Рябкова о том, что Западу не удастся поставить Россию на колени, активно комментируют в сети. Многие люди пишут, что врагам российского государства не хватает смелости признать: они уже сами стоят в такой позе.
«Русские стоят на коленях только перед иконами. На одно колено — когда целуют знамя и когда шнуруют берцы», — напомнила Ольга Ломакина.
«Сломают об нас зубы. С Россией лучше дружить, друзья мы хорошие, а как враги — страшны», — отметил Юрий Новиков.
«Они сами уже стоят перед Россией на коленях, только смелости не хватает это признать!» — считает Анна.
Об этом: Рябков: Запад не поставит Россию на колени. Сеть: «Сломают об нас зубы»
Патриарх Сербский Порфирий призвал всех верующих Сербской православной церкви оказать помощь беженцам с Украины, независимо от того, являются ли они православными, католиками или атеистами. Об этом патриарх Порфирий заявил 22 марта во время встречи с семьёй Геращенко, которая прибыла в Сербию с Украины.
Подробности в материале: Патриарх Сербский встретился в Белграде с семьёй беженцев с Украины
Два жителя Кетовского района Курганской области награждены орденами Мужества посмертно за героизм, проявленный в ходе спецоперации российских войск на Украине. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
Об этом: Два воина из Курганской области награждены орденами посмертно
По военным объектам украинских нацистов были нанесены ракетные удары с морских и воздушных носителей, сообщил 22 марта на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Целями ударов стали склады горючего и боеприпасов.
Читайте также: Минобороны сообщило о ракетных ударах с моря и с воздуха по объектам ВСУ
За прошедший день над территорией Украины российские войска уничтожили шесть БПЛА украинских нацистов, сообщил 22 марта на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
В том числе, уточнил он, в районе населенного пункта Мерефа Харьковской области уничтожен один БПЛА турецкого производства «Байрактар ТБ-2».
Читайте также: За день над Украиной были сбиты шесть беспилотников нацистов
Специальная военная операция России по защите Донбасса. 21:00 (Мск). 22.03.2022
Специальная военная операция России по защите Донбасса. Восток. 21:00 (Мск). 22.03.2022
Главная цель российских военных в Мариуполе — очищение города от националистических подразделений, — Дмитрий Песков.
Правительство ФРГ проигнорировало просьбу украинских властей о предоставлении Киеву тяжелого вооружения, — немецкая газета Bild.
Завершён процесс «полной денацификации» 36-й бригады Вооружённых сил Украины в окрестностях Мариуполя, сообщает 22 марта военное ведомство ДНР в своём Telegram-канале.
На завершающем этапе уничтожения этой бригады подразделениями ДНР были захвачены четыре танка, две бронемашины, а также два комплекта тактической связи Harris.
Читайте также: Военные ДНР заявили о «полной денацификации» 36-й бригады ВСУ
Наталья Поклонская допускает действия, которые заставляют думать о ней как о проукраинском лоббисте.
Подробности в материале: Наталья Поклонская — лоббист интересов Украины?
Российская спецоперация на Украине идёт чётко в соответствии с заранее установленными планами и задачами, заявил 22 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте также: Песков заявил, что спецоперация на Украине идёт по плану
Реальная угроза для безопасности России явилась бы причиной применения ядерного оружия, заявил 22 марта пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков в интервью CNN.
Подробности в материале: Песков ответил, станет ли Россия применять ядерное оружие
В морских портах Украины до сих пор остаются заблокированными 67 судов из 15 стран мира, сообщил 22 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Такая ситуация сложилась из-за минных постановок, проведенных в феврале 2022 года украинскими военными, отметил он.
Читайте также: В морских портах Украины блокированы минами 67 иностранных судов — МО РФ
«Люди боятся, что власть вернётся. Даже те люди, которые готовы с нами сотрудничать и хотят поменять жизнь к лучшему, они боятся это делать. Боятся, что не будет защиты. Здесь война идёт на выживание. Не только в военном смысле, но и в этическом», — заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Специальная военная операция на Украине преследует цель очистить страну от националистических батальонов, заявил 22 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN.
Об этом: Песков заявил, что Украина будет очищена от нацбатальонов
Вопрос российско-украинских переговоров обсудили 22 марта по телефону президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, сообщили в пресс-службе Кремля.
Читайте подробнее: Макрон позвонил Путину по поводу Украины
В Латвии украинские беженцы ведут себя нагло и агрессивно. Об этом 22 марта ИА REGNUM сообщил житель Риги на условиях анонимности.
Подробности в материале: Житель Риги: «Беженцы» с Украины ведут себя очень нагло и агрессивно
Москва располагала прямыми указаниями на то, что Украина готовилась к военной операции против Донбасса. «В течение пары дней нам, нашим военным экспертам стало абсолютно понятно, что Украина намеревается начать наступление на Донбасс», — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN.
Донецк подвергся вечером 22 марта обстрелу со стороны украинских вооружённых формирований, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.
Подробности в материале: ВСУ обстреляли Донецк из миномётов и артиллерии
В настоящее время Украина «защищает» не только себя, но и «весь наш мир, свободу и безопасность», сказал во вторник, 22 марта, премьер-министр Италии Марио Драги.
Он также заявил о «героическом сопротивлении (украинской армии), свирепости Владимира Путина во всех местах», где идут боевые действия.
Читайте также: Премьер Италии рассказал, кого «защищает» Украина
Сегодня, 22 марта, в 20:05 в результате обстрела были зафиксированы повреждения возле стадиона «Донбасс-Арена»: 10 фасадных оконных блоков, также во внутреннем периметре для посетителей осколками посечены ящики для хранения вещей, сообщает пресс-служба МЧС ДНР.
Кроме этого, в Киевском районе на улице Левицкого в четырехэтажном жилом доме повреждения получили 1 балконный и 25 оконных блоков, посечены 4 легковых и 1 грузовой автомобили. В школе №54 и отдельно стоящем спортивном зале также нет остекления. Из-за попадания взрывоопасного предмета разрушен памятник В. И. Дегтярёву, зафиксирован обрыв проводов, поврежден фонарь уличного освещения.
Специальная военная операция России по защите Донбасса. Киевская область. 23:00(Мск). 22.03.2022
Сообщение Министерства иностранных дел Российской Федерации о том, что неприемлемые заявления, сделанные президентом США Джозефом Байденом о российском президенте Владимире Путине, которого американский лидер позволил себе назвать «военным преступником», ставят отношения двух стран на грань разрыва, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 22 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Сеть: «Рухнул план десятилетия» — почему Байден погубил отношения с Россией
Для обеспечения «беженцев» с Украины правительство Латвии расходует последние резервы. Об этом 22 марта ИА REGNUM заявил житель Риги на условиях анонимности.
Об этом: Рижанин: Украинские «беженцы» напоминают бандитов 90-х
Города Ясиноватая и Докучаевск (ДНР) обстреляны вечером 22 марта украинскими боевиками из артиллерийских орудий, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.
Подробности в материале: Украинские боевики обстреляли Ясиноватую и Докучаевск из артиллерии
Отступающие украинские нацисты подорвали на территории ЛНР 22 моста, пытаясь задержать продвижение российских войск, сообщил 22 марта премьер-министр Луганской Народной Республики Сергей Козлов в эфире телеканала «Луганск 24».
Он отметил, что теперь одной из главных задач правительства является восстановление этих жизненно важных сооружений.
Читайте также: Правительство ЛНР: украинские нацисты взорвали 22 моста в республике
Связь с Украиной полностью прервана, на некоторые товары в Приднестровье введены ограничения. Об этом 22 марта заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.
«В торгово-экономическом плане Приднестровье всегда очень плотно было связано с Украиной. Сейчас все контакты с соседним государством прекращены», — заявил эксперт.
Об этом: Эксперт: Все контакты Приднестровья с Украиной прекращены
Власти Италии намерены продолжать оказывать беженцам с Украины гуманитарную поддержку, заявил 22 марта премьер-министр Марио Драги.
Вместе с тем он отметил, что Италия «должна помочь сопротивлению Украины, оказать в том числе военную помощь».
Читайте подробнее: Премьер Италии хочет оказать Украине военную помощь
Канцлер Германии находится полностью под влиянием украинской повестки. Об этом 22 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.
Об этом: Эксперт: Власти Германии находятся под влиянием Украины
Беспорядочный огонь по центру Донецка был открыт вечером 22 марта украинскими боевиками, сообщает Штаб территориальной обороны республики.
Об этом: ВСУ обстреляли центр Донецка, снаряды разорвались у школы и «Донбасс Арены»
В Донецкую Народную Республику (ДНР) прибыла автомобильная колонна из Абхазии, доставившая в Донецк и Волноваху гуманитарную помощь. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Подробности в материале: Гуманитарная помощь из Абхазии прибыла в Донецк и Волноваху
В Турции в настоящее время не обсуждается вопрос об отказе под давлением США от российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и передаче их Украине. Об этом со ссылкой на главу Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира 23 марта сообщает газета «Известия».
Об этом: Турция не передаст Украине российские ЗРК С-400 под давлением США
После освобождения Херсонской области от украинских националистов и карателей начнётся восстановление транспортных и железнодорожных магистралей, в том числе связывающих регион с Крымом.
Об этом: В Крыму готовятся восстановить магистрали с Херсонской областью
Увеличение поставок вооружений Украине со стороны Запада является безответственным и ведет к подрыву международной безопасности, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом сообщает пресс-служба российской дипмиссии.
Читайте подробнее: Антонов заявил об угрозе мировой безопасности из-за Украины
Более 30 тонн продуктов питания и непродовольственных товаров собрали жители Омской области для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик.
Читайте подробнее: Омичи собрали для жителей Донбасса более 30 тонн гуманитарной помощи
Россия может попросить международные финансовые институты сохранить средства за поставки газа транзитом через Украину, если не доверяет «Нафтогазу». Такое мнение высказал политолог из Якутии Андрей Данилов.
Подробности в материале: Лучше разбираться с транзитом газа после завершения спецоперации — мнение
Посол России в США Антонов пояснил, что удары российских ВС направлены исключительно на разрушение объектов военной инфраструктуры Украины. В то время как со стороны украинских карателей можно наблюдать тактику фашистов во времена Второй мировой войны.
Читайте подробнее: Антонов заявил об использовании радикалами на Украине тактики фашистов
Власти Японии плотно сотрудничали по украинскому вопросу с членами «Группы семи», и на встрече в Брюсселе планируется продвигать сплочённость G7.
Читайте также: Премьер Японии посетит Брюссель и примет участие в саммите G7
Спецслужбы Украины посоветовали президенту страны Владимиру Зеленскому «первым бежать с тонущего корабля». Об этом в своём телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Зеленский! Твои спецслужбы посоветовали тебе бежать из Украины? Таких советников врагу не пожелаешь, говорю без иронии. Иными словами, они посоветовали тебе первым бежать с тонущего корабля», — написал Кадыров.
Читайте также: Кадыров посоветовал Зеленскому согласиться на условия Путина
Президент Украины Владимир Зеленский должен «расстрелять» тех, кто советует ему бежать из страны. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Если не хочешь войти в историю президентом, который из-за слабохарактерности и недальновидности не справился с внутренней угрозой и внешними подстрекателями, проблемами страны и чуждой западной идеологией, то тебе нужно расстрелять таких советников как госизменщиков. Не к лицу такому главнокомандующему сначала прятаться в убежищах за сотни километров от боевых действий, а затем позорно бросать свою страну и народ. Это в Европе не стыдно потерять мужество. А в реальной жизни мужчина должен оставаться мужчиной, до последнего», — написал Кадыров.
Об этом: Зеленский рассказал, каким местом Зеленскому нужно повернуться к России
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность упрощения условий въезда в страну для ряда граждан Украины, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
Подробности в материале: США могут упростить въезд в страну для граждан Украины
Глава Чечни Рамзан Кадыров готов ходатайствовать перед президентом РФ Владимиром Путиным о предоставлении убежища в Чечне для украинского президента Владимира Зеленского. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
«Если ты переживаешь за свою жизнь, то я готов обратиться к Владимиру Владимировичу [Путину], чтобы предложить тебе убежище в Чеченской Республике. Не бойся, сохраним твоё лицо. А самое главное, тебя никто не найдёт», — написал Кадыров.
Читайте также: Кадыров предложил Зеленскому убежище в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров проводил бойцов полка полиции спецназа имени Ахмата Кадырова на Украину, где они будут участвовать в спецоперации по защите ДНР и ЛНР. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
«Сегодня лично проводил на Украину бойцов из легендарного полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Они являются одними из самых подготовленных и боеспособных бойцов Чеченской Республики, которыми командует мой дорогой брат, Герой России Замид Чалаев», — написал Зеленский.
Об этом: Кадыров отправил на Украину самых подготовленных бойцов Чечни
ВМС Турции опубликовали предупреждение о высокой минной опасности для судов, находящихся в акватории Черного моря, из-за дрейфующих украинских мин.
В Кемеровской области бойцы юнармейских отрядов и школьники Тисульского муниципального округа в ходе акции поддержали решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации и военнослужащих российской армии.
Подробности в материале: Юные кузбассовцы выстроились в большую надпись «Zа наших»
Более 1,2 тысячи жителей ДНР, ЛНР и Украины с 18 февраля получили временное убежище в России — МВД.
Заявления посла РФ в США Анатолия Антонова:
Донецкий волонтер Андрей Лысенко помогает жителям прифронтовых районов с 2014 года. Теперь горизонты его помощи значительно расширились — добавились жители освобожденных сел.
«Привез спасенным из Мариуполя все необходимое. Сейчас тут будут организовывать пункт приема, распределят между людьми и приготовят им покушать. Многие из них давно ничего не ели», — рассказал каналу «Донбасс решает» Андрей Лысенко, который доставил продовольственную помощь в село Виноградное под Мариуполем.
Правовая система США продолжает деградировать, периодически от официальных лиц Вашингтона практически одновременно звучат два противоречащих друг другу заявления, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Читайте также: Володин: в США наступил хаос
Сводка Представительства ЛНР в СЦКК по состоянию на 07:00 23 марта 2022 года.
Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 8 обстрелов по 4 населенным пунктам Республики.
ЛНР 23 марта. Со стороны вооруженных формирований украины зафиксирован 1 обстрел:
Решение комиссии по этике Международной шахматной федерации (FIDE) дисквалифицировать на шесть месяцев российского гроссмейстера Сергея Карякина, который отказался осуждать действия Российской Федерации на Украине и, наоборот, поддержал военную спецоперацию России, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 22 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: «Родину не предал» — сети о дисквалификации российского шахматиста Карякина
ДНР 23 марта. Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению:
Украинские формирования совершили обстрел посёлка Донецкий Луганской Народной Республики. Об этом 23 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Читайте также: ВСУ обстреляли посёлок Донецкий в ЛНР
Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка и Пантелеймоновки. Об этом 23 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Подробности в материале: Украинские боевики обстреляли Донецк
На заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса об истощении у страны запасов комплексов противотанковых управляемых ракет из-за отправки их Киеву отреагировали 22 марта читатели британской газеты Daily Mail.
Об этом: Жителей Британии возмутили слова Уоллеса о нехватке запасов ракет у страны
Украинские боевики оборудовали опорный пункт в школе н.п. Верхнеторецкое.
В населенном пункте Верхнеторецкое прямо в местной школе ВСУ и нацбаты сделали опорный пункт. НМ ДНР при поддержке ВС РФ зачистили поселок от врага, после чего ВСУ начали наносит удары из артиллерии.
Народная милиция ДНР.
В ходе спецоперации России в защиту республик Донбасса погиб рядовой Анатолий Артамонов. Он был родом из села Ванкарем Иультинского района Чукотки, об этом в своём телеграм-канале написал губернатор автономного округа Роман Копин.
Об этом: В ходе спецоперации в защиту Донбасса погиб военнослужащий с Чукотки
В городок жизнеобеспечения в Донецкой Народной Республики (ДНР) колоннами МЧС России было доставлено почти 18 тонн гуманитарного груза. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба ведомства.
Читайте также: МЧС РФ доставило в ДНР около 18 тонн гуманитарного груза
Власти Соединенных Штатов уже забыли о недавних бомбёжках Пентагоном и американскими союзниками по НАТО Югославии, Ирака и Ливии. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Читайте подробнее: Антонов напомнил США о бомбежках Югославии, Ирака и Ливии
Населённый пункт Первомайск в Луганской Народной Республике подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны вооружённых сил Украины. Как сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) 23 марта, повреждения получили несколько зданий.
Об этом: Украинские снаряды попали в здание колледжа и отделения МЧС в Первомайске
Вооружённые формирования Украины совершили обстрел гражданской инфраструктуры Донецка, сообщили 23 марта в штабе территориальной обороны ДНР.
Читайте также: Стадион «Донбасс Арена» попал под удар украинских военных
Для Японии существует угроза повторения ошибки властей Украины и превращения в «пешку» США. Такое мнение 23 марта высказал научный сотрудник международного института исследования проблем мира при Университете Мэйдзи Гакуин Рюдзи Исида во время онлайн-семинара аналитического центра «Тайхэ», посвященного вопросу влияния спецоперации ВС РФ по денацификации Украины на ситуацию в Восточной Азии.
Читайте также: Япония может повторить ошибку Киева, став «пешкой» США — эксперт
В Пентагоне забыли, как самолёты НАТО бомбили города Югославии, Ирака, Ливии. Об этом 23 марта заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Подробности в материале: Посол РФ в США напомнил Пентагону об ударах по Ираку и Ливии
В Сахалинской области шесть местных жителей попали под административное преследование за дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе УМВД по Сахалинской области.
Читайте также: Четверо жителей Сахалина оштрафованы за дискредитацию российских военных
За период с 18 февраля по 16 марта временное убежище на территории России получили более 1,2 тыс. жителей Донбасса и Украины, заявили 23 марта в МВД РФ.
Подробности в материале: В России временное убежище получили 1,2 тыс. жителей Донбасса и Украины
Из-за обстрела украинских военных разрушился жилой дом в посёлке Донецкий Луганской Народной Республики. Об этом 23 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Об этом: В результате артобстрела посёлка в ЛНР разрушился жилой дом
ДНР 23 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
Цитата DNR_SCKK.
Вооружённые формирования Украины обстреляли из артиллерийского орудия Петровский район Донецка. Об этом 23 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и военные ВСУ пытаются покинуть окруженный Мариуполь, растворившись в потоке мирных жителей.
«Они пытаются под видом мирных жителей выходить на нашу сторону, чтобы где-то раствориться и уйти. Они зачастую ходят в женской одежде», — сказал командир батальона сил ДНР майор Олег Кокарев.
Вооружённые формирования Украины устроили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 23 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Читайте подробнее: Украинские военные обстреляли Ясиноватую
Нынешняя ситуация, сложившаяся в мире, является наследием «русофобского слоя истории». Такое мнение высказал сербский режиссёр Эмир Кустурица.
Подробности в материале: Кустурица назвал истоки нынешней ситуации в мире
Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что более 26 тысяч украинских беженцев прибыли на территорию страны, передает BFM TV.
Читайте также: Франция приняла более 26 тысяч украинских беженцев
Украинские боевики пытаются сбежать из Мариуполя, притворяясь мирными гражданами и даже одеваясь в женскую одежду. Об этом 23 марта рассказал командир батальона сил Донецкой Народной Республики (ДНР) майор Олег Кокарев.
Читайте также: Киевские боевики пытаются покинуть Мариуполь в женской одежде
ДНР 23 марта. По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о повреждениях газопроводов в результате обстрела со стороны ВФУ н.п. Докучаевск по адресам:
поселок Ясное:
В результате обстрела остановлена котельная Докучаевской опытной станции виноградарства.
Также поступила информация о возгорании на очистных сооружениях в здании турбовоздуходувки 42.
Беженцев из Донбасса и с Украины приняли десять регионов РФ, сообщили в МВД России.
Читайте также: Десять регионов РФ приняли беженцев из Донбасса и с Украины
Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка и населенный пункт Пантелеймоновка, сообщает 23 марта представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: Украинские боевики обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед французскими депутатами и сенаторами 23 марта, передает RTL.
Читайте подробнее: Зеленский выступит перед французскими депутатами
ДНР 23 марта. По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 17 мирных жителей, в том числе одного ребенка, в результате обстрелов со стороны ВФУ в ранее освобожденных НМ ДНР населенных пунктах:
н.п. Сартана:
н.п. Мариуполь :
Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения республики, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Петровский район Донецка обстрелян из миномёта членами украинских вооружённых формирований. Об этом 23 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Подробности в материале: ВСУ обстреляли из миномёта Донецк
Украинские боевики утром 23 марта выпустили две мины калибра 120 мм по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ выпустили две мины по Ясиноватой в ДНР
Усилия по укреплению восточного фланга Североатлантического альянса стали одной из тем обсуждения в ходе разговора государственного секретаря Энтони Блинкена с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа США.
Об этом: Блинкен обсудил с генсеком НАТО укрепление восточного фланга альянса
На «поддержание стабильности» на Украине, а также на «противодействие российской дезинформации» выделили сумму $200 млн власти США. Это 23 марта следует из отчёта американского Агентства по международному развитию (USAID), который приводит RT.
Об этом: США выделили $200 млн для «поддержания стабильности» на Украине
Вооруженные силы Украины утром 23 марта выпустили один снаряд калибра 122 мм по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинские военные обстреляли Донецк
Россия успешно применила гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине. Об успехе говорит отсутствие зарубежных заявлений о неэффективности комплекса, сообщает китайский портал Sina.com.
«Значит, первый боевой опыт «Кинжала» был успешным, и удар, который на первый взгляд был нанесён по Украине, на самом деле стал пощёчиной для НАТО», — говорится в статье.
Подробности в материале: Первый боевой опыт российского «Кинжала» стал пощёчиной для НАТО — Sina
Ежедневная официальная сводка СЦКК ДНР с 03:00 22 марта по 03:00 23 марта.
За истекшие сутки представительство сообщало о 16 фактах ведения огня со стороны ВФУ.
По территории ДНР применялось следующее вооружение:
ДНР. За прошедшие сутки, 22 марта, ранения различной степени тяжести получили 28 мирных жителей, в том числе один ребенок (25 с ранее освобожденных ВС ДНР территорий).
Повреждено 13 домостроений в Донецке (Петровский, Куйбышевский и Киевский районы), Старомихайловке, Горловке, Ясиноватой, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры.
Обстрелы ВФУ совершены в направлении населенных пунктов: Гольмовский, Горловка (пос. шахты им. Изотова), Озеряновка, Ясиноватая, Макеевка, Веселое, Донецк (Петровский район, пос. шахт «Трудовская» и «Октябрьский Рудник», Киевский район), Старомихайловка, Александровка.
Общее количество примененных ВФУ боеприпасов — 132 единицы.
Цитата DNR_SCKK.
За последние сутки из Мариуполя эвакуированы 562 человека, сообщили 23 марта в штабе территориальной обороны ДНР.
Читайте подробнее: В ДНР сообщили об эвакуации за сутки 562 жителей Мариуполя
ДНР 23 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
За прошедшие сутки из Мариуполя в населенный пункт Безыменное в Донецкой Народной Республике эвакуировали 562 человека, включая 110 детей. Об этом 23 марта сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Читайте подробнее: Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали 562 человека
Начать посевную в Донбассе призвал депутат Госдумы от СРЗП Олег Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.
Читайте также: В Госдуме призвали начать посевную в Донбассе
За последние сутки в Донецкой Народной Республике получили ранения 28 мирных жителей, сообщили 23 марта в штабе территориальной обороны ДНР.
Об этом: В ДНР из-за обстрелов боевиков получили ранения ещё 28 мирных жителей
На фоне проведения на Украине спецоперации по денацификации депутат Госдумы от СРЗП Олег Нилов предложил создать комиссию по расследованию фактор геноцида в Великую отечественную войну, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.
Подробности в материале: В Госдуме предложили выставить счет за геноцид во время великой войны
Сравнивая в своём выступлении перед депутатами израильского кнессета (парламента) Россию, которая ценой десятков миллионов жизней внесла решающий вклад в победу над гитлеровской Германией, с Третьим рейхом, президент Украины Владимир Зеленский по сути довёл ситуацию до абсурда. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Об этом: Захарова обвинила Зеленского в гнусных манипуляциях после слов о Холокосте
В Россию прибыли более 15 тыс. мирных граждан, в экстренном порядке эвакуированных из республик Донбасса. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 23 марта.
Читайте также: За сутки в Россию прибыли более 15 тыс. беженцев из Донбасса
О героических действиях наводчика-оператора младшего сержанта Евгения Балухты в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины рассказали 23 марта в Минобороны РФ.
Об этом: В Минобороны России рассказали о подвиге наводчика-оператора Балухты
Средства противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики вечером 22 марта перехватили украинскую ракету «Точка-У» в районе поселка имени Карла Маркса в Енакиево. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Об этом: В ДНР сообщили о перехвате украинской ракеты «Точка-У»
В столице Чувашии военнослужащих, погибших при выполнении спецоперации на Украине, будут хоронить на кладбище в «Зоне почётных захоронений».
Об этом: Погибших на Украине чувашских военных будут хоронить на мемориальной аллее
На территорию России прибыли почти 385 тыс. беженцев из Донецкой и Луганской Народной Республик. Об этом 23 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Об этом: В Россию прибыли около 385 тыс. беженцев из Донбасса
Украина не ведёт самостоятельных переговоров с Россией, а использует методички США. Об этом 23 марта сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Читайте подробнее: Захарова: Украина ведёт переговоры по методичкам США
Запад пытается вовлечь Турцию в жёсткие антироссийские санкции и заставить её поставлять современное оружие Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.
Об этом: Эксперт: Запад хочет заставить Турцию поставлять оружие Украине
О героических действиях начальник штаба понтонно-переправочного батальона капитана Антона Михайлуся в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины сообщили 23 марта в Минобороны РФ.
Подробности в материале: В Минобороны РФ сообщили о подвиге капитана Антона Михайлуся
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 22 марта на своей странице в «Фейсбуке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвал украинскую строну не доверять России во время проведения с ней переговоров о заключении гуманитарного перемирия.
Читайте также: Саакашвили призвал украинцев не доверять мирным инициативам России
Украинские вооружённые формирования совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 23 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Подробности в материале: Военные Украины обстреляли Донецк
О героических действиях командира зенитного ракетного взвода старшего лейтенанта Алексея Гришина в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины рассказали 23 марта в Минобороны РФ.
Подробности в материале: В Минобороны России рассказали о подвиге старшего лейтенанта Гришина
Утром 23 марта губернатор Ростовской области Василий Голубев навестил в окружном военном госпитале военнослужащих. Донской губернатор поблагодарил бойцов за отвагу и пожелал им скорейшего выздоровления.
Об этом: Ростовский губернатор навестил раненых участников спецоперации на Украине
Подразделения НМ ДНР совместно с ВС РФ завершают зачистку Левобережного района г. Мариуполь
Украинские боевики ведут огонь прямо из жилых кварталов — огневые позиции расположены в непосредственной близости от домов, ведется огонь с верхних этажей зданий, переодеваются в гражданскую одежду. Однако противник деморализован и наступление продолжается.
Народная милиция ДНР.
За прошедшую ночь артиллерийские обстрелы вооружённых формирований Украины обрушили 17 домостроений в Ясиноватой. Об этом 23 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Об этом: Украинские войска за ночь разрушили в Ясиноватой 17 домов
Турция не намерена из-за возможных поставок оружия Украине осложнять отношения с Россией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.
Читайте также: Политолог: Анкара не будет поставлять оружие Киеву
Сообщение спикера штаба Одесской военной администрации Сергея Братчука о якобы «подбитом» киевскими боевиками около Одессы корабле ВМФ России опроверг 23 марта телеграм-канал «Война с фейками».
Подробности в материале: В сети опровергли сообщение о якобы «подбитом» ВСУ корабле ВМФ России
Госдума приняла постановление о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.
Читайте также: Госдума вновь создала комиссию по расследованию вмешательства в дела РФ
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 22 марта на своей странице в «Фейсбуке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступил против нейтрального статуса Украины.
Читайте также: Саакашвили отверг нейтральный статус Украины
Вооружённые формирования Украины обстреляли два населённых пункта Донецкой Народной Республики.
Об этом: Два населённых пункта ДНР обстреляны украинскими военными
Украинские боевики за сутки выпустили по Луганской Народной Республике 67 снарядов из РСЗО «Ураган», артиллерийских орудий калибра 122 мм и минометов калибра 120 м, сообщает 23 марта Народная милиция ЛНР.
Читайте также: ВСУ за сутки выпустили 67 снарядов по ЛНР
Несколько семей, приехавших в Грузию с Украины, проводят ночь в машине в Батуми, сообщает 22 марта грузинский телеканал «Мтавари архи». По данным издания, три автомобиля, прибывшие с Украины, стоят возле детской больницы в Батуми, в них ночуют 22 человека, девять из них — дети. Они прибыли с Украины четыре дня назад. Пока у них было достаточно денег, они жили в отеле. Вчера они выселились из гостиницы и не смогли найти пристанища в Батуми, поэтому ночь провели в машинах.
Читайте также: Украинские беженцы, приехавшие в Батуми, вынуждены жить в машинах
Военнослужащих РФ поддержали в столице Приамурья. На стеле у въезда в город теперь написано «БлагоVещенск».
Об этом: Стелу на въезде в столицу Приамурья переименовали в поддержку армии России
Тела двух воевавших на Украине грузинских боевиков, Давида Ратиани и ГииБериашвили, пока не смогли доставить на территорию Грузии, сообщает 22 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».
Об этом: Трупы грузинских боевиков, погибших на Украине, ещё не привезли в Грузию
В настоящее время в Мариуполе находятся от 100 тыс. до 150 тыс. человек, сообщил 23 марта глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Читайте подробнее: Пушилин: в Мариуполе находятся до 150 тыс. человек
Церемония прощания с заместителем командующего Черноморским флотом Андреем Палием проходит в Севастополе в Театре Черноморского флота 23 марта.
Об этом: Севастополь прощается с погибшим в боях за Мариуполь Андреем Палием
Российские следователи займутся выяснением обстоятельств обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики, в результате которых ранения получили мирные граждане, в том числе ребёнок. Такое поручение Главному следственному управлению дал председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе СКР.
Подробности в материале: СКР расследует новые факты обстрелов мирных граждан в ДНР
Украинских неонацистов и бандеровцев ждет сюрприз, который станет малоприятным для них. Его готовят чеченские военные, принимающие участие в специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом сообщил 23 марта глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Об этом: Кадыров сообщил о сюрпризе, от которого у нацистов на Украине снесет головы
На освобожденных улицах города Попасная Луганской Народной Республики в подвалах полуразрушенных домов без света воды и еды находятся тысячи мирных жителей. Казаки Народной милиции ЛНР, рискуя своей жизнью, проводят эвакуацию населения.
«Нас покажут по российским каналам? Можно сказать матери, если она меня видит. Мама, я живая. Саша, Коля, если вы меня видите, я живая. Сыночек, передай, пожалуйста, бабушке», — сквозь слёзы говорит жительница Попасной.
Читайте подробнее: «Мама, я живая!» — казаки эвакуируют мирных жителей ЛНР
США устраивают в других странах бессмысленные войны, после которых остаются кровь и руины, и безразличны к их дальнейшей судьбе. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал 23 марта в своём телеграм-канале.
«Потом стало понятно, что именно в этом — суть американского взгляда на проблемы других. Им просто наплевать, что и с кем станется дальше. Они этого и не скрывают», — добавил Медведев.
Об этом: Медведев заявил о безразличии США к послевоенной судьбе других стран
Противник несёт серьёзные потери в Мариуполе, заявил 23 марта глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Об этом: Пушилин заявил о серьёзных потерях противника в Мариуполе
Вооруженные силы Украины несут серьезные потери и утратили возможность восполнять их, заявил 23 марта глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Читайте подробнее: Пушилин: ВСУ лишены возможности проводить ротацию
Делегация представительства Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в России прибыла в Ростовскую область, которая с 18 февраля принимает беженцев из республик Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.
Читайте также: Делегация ООН оценит приём беженцев в Ростовской области
В Донецкой Народной Республике жители освобождённых территорий страны начали получать пенсии, сообщили 23 марта в штабе территориальной обороны ДНР.
Читайте также: На освобождённых территориях ДНР началась выдача пенсий
Подразделения российских Вооружённых сил продолжают уничтожение подразделений 54-й отдельной механизированной бригады ВС Украины. Об этом 23 марта в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Военнослужащие и добровольцы из Чечни, принимающие участие в специальной военной операции России на Украине, действуют в строгом соответствии со стоящими перед ними задачами и во взаимодействии с руководством Луганской Народной Республики, об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 23 марта в своем Telegram-канале, рассказав о встрече министра внутренних дел по ЧР Руслана Алханова с главой ЛНР Леонидом Пасечником.
Об этом: Главы МВД Чечни и Луганской Республики согласовали совместные действия
Заинтересованность властей Великобритании в том, чтобы Украина вступила в Североатлантический альянс (НАТО), подтвердил 22 марта глава британского минобороны Бен Уоллес.
Об этом: Британские военные пять лет готовили Украину к вступлению в НАТО
Арсенал украинских вооружённых сил в посёлке Оржев под Ровно уничтожен в результате высокоточного удара ВС России. Об этом официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 23 марта на брифинге.
Удар по арсеналу был нанесён вечером 22 марта «высокоточным оружием большой дальности морского базирования».
Об этом: Ударом с моря уничтожен крупный арсенал ВСУ под Ровно — Минобороны РФ
Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Михайловка в Донецкой Народной Республике.
Российские системы ПВО за сутки 22 марта сбили в воздухе украинский Су-24 и 16 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
Читайте также: Российские средства ПВО за сутки сбили Су-24 и 16 беспилотников ВСУ
Вооружённые силы РФ ведут бои за населённый пункт Новомихайловка. Об этом 23 марта на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Об этом: ВС РФ ведут бои за Новомихайловку, заявил Конашенков
Ещё 97 объектов военной инфраструктуры Украины поражены в результате действий российских войск, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков 23 марта на брифинге.
В их числе две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса «Точка-У», десять командных пунктов, восемь орудий полевой артиллерии, три станции артиллерийской разведки производства стран НАТО, восемь зенитных ракетных комплексов.
Подробности в материале: Авиация России уничтожила ещё 97 украинских военных объектов
В Южной Осетии прошел автопробег в поддержку военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции РФ по защите Республик Донбасса.
Десятки машин с флагами России, Южной Осетии, Луганской и Донецкой Народных Республик выстроились в виде символов Z и V на Театральной площади Цхинвала, после чего автомобилисты устроили автопробег по улицам столицы Южной Осетии в поддержку российской спецоперации.
Удар залпом из восьми ракет «Калибр» нанес по военным объектам Украины корабль ВМФ России. Об этом 23 марта сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте также: Корабль ВМФ России нанес удар «Калибрами» по военным объектам Украины — МО
Госдума в первом чтении и в целом приняла закон о признании участников спецоперации на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.
Читайте также: Участники спецоперации на Украине получат статус ветеранов боевых действий
На территории Донецкой Народной Республики сложили оружие почти 20 военных ВСУ. Об этом 23 марта сообщили в Народной милиции ДНР.
Читайте подробнее: В ДНР сложили оружие два десятка украинских военных
Украина была выбрана Западом как инструмент для подавления российской самостоятельности — Лавров.
Встреча главы российского МИД Сергея Лаврова с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером намечена на 24 марта. Лавров и Маурер обсудят гуманитарные вопросы на Украине, говорится в сообщении МИД России.
Предполагается, что участники встречи обсудят ключевые направления работы МККК в области гуманитарного реагирования. Они предметно поговорят об оказании помощи нуждающимся жителям Украины и республик Донбасса, а также об организации и бесперебойной работе гуманитарных коридоров.
Читайте подробнее: Лавров 24 марта обсудит с главой МККК ситуацию на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украине «необходимо гарантировать беспрепятственное осуществление европейской помощи», сообщает Le Figaro.
Подробности в материале: Макрон призывает гарантировать беспрепятственную помощь Украине
Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар с применением береговых ракетных комплексов «Бастион». Видео с работой комплексов опубликовало Министерство обороны России.
Читайте подробнее: Минобороны РФ показало кадры удара ракетами БРК «Бастион»
Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики при поддержке Вооруженных сил России за сутки 22 марта ликвидировали 76 украинских оккупантов и поразили 28 огневых точек врага, заявил 23 марта заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Читайте также: Войска ДНР за сутки уничтожили 76 украинских нацистов в Донбассе
В четверг, 24 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Москве обсуждение гуманитарных вопросов на Украине с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба МИД РФ.
Об этом: Лавров 24 марта обсудит с главой МККК гуманитарные вопросы на Украине
Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 23 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Подробности в материале: ВСУ обстреляли из миномёта Донецк
Петровский район Донецка оказался под обстрелом вооружённых формирований Украины. Об этом 23 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Читайте подробнее: Украинские войска выпустили мины по Петровскому району Донецка
В настоящее время происходит апофеоз связанного с Украиной кризиса. Об этом 23 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со студентами и преподавателями МГИМО.
Читайте также: Лавров: Запад хочет реализовать сдерживание любого конкурента
В украинском Закарпатье есть реальная угроза этнических чисток, и надвигающуюся катастрофу может предотвратить только официальная позиция правительства Венгрии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель Тверской региональной общественной организации «Новая Карелия» Михаил Дронь.
Об этом: Над Закарпатьем нависла угроза этнических чисток — эксперт
Почти 40 российских дипломатов будут высланы из Польши за шпионаж. Об этом решении польские власти должны объявить 23 марта, сообщает портал Onet со ссылкой на «хорошо информированные источники».
«Польские власти приняли решение о высылке около 40 российских дипломатов за их деятельность, несовместимую со статусом дипломата, что на языке дипломатии означает шпионаж», — говорится в публикации.
Читайте также: Власти Польши решили выслать около 40 российских дипломатов
В результате обстрелов вооружённых формирований Украины в Донецкой Народной Республике ранены три человека. Об этом 23 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Читайте также: Три мирных жителя ДНР ранены в результате обстрела украинских войск
Переговорный процесс между Российской Федерацией и Украиной проходит тяжело, заявил 23 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Читайте подробнее: Лавров оценил ход переговоров между Россией и Украиной
Украинский кризис показал цели западного мира. Об этом 23 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО
Читайте подробнее: Запад поставил целью полное возрождение однополярного мира — Лавров
Соединённым Штатам Америки невыгодно быстрое завершение переговоров между Российской Федерацией и Украиной. Об этом 23 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Читайте подробнее: Лавров заявил, что завершение переговоров РФ и Украины невыгодно США
Министр МВД Чечни Руслан Алханов навестил бойцов из Чечни, получивших ранения при выполнении задач по освобождению Украины от нацистских бандформирований. Глава правоохранительного ведомства убедился, что их хорошо лечат и скоро бойцы встанут в строй, сообщил 23 марта глава Чечни Рамзан Кадыров.
Читайте подробнее: Глава МВД Чечни Руслан Алханов навестил раненных на Украине бойцов
До 102 увеличилось количество населённых пунктов в Донецкой Народной Республике, освобождённых от сил Украины. Об этом сообщает 23 марта штаб территориальной обороны ДНР.
Отмечается, что в числе населённых пунктов, освобождённых группировкой войск республики, Сладкое, Урожайное и Золотая Нива. Бои идут за Мариуполь, Марьинку, Верхнеторецкое, Новомихайловку и Новобахмутовку.
Подробности в материале: Под контроль ДНР перешли 102 населённых пункта
Вооружённые силы России уничтожили в Киеве украинский зенитно-ракетный комплекс С-300. Об этом 23 марта сообщили в Министерстве обороны России.
Читайте также: Минобороны РФ показало кадры уничтожения С-300 в Киеве
То, что в данный момент происходит в мире, связано не только напрямую с Украиной, а является попыткой США доминировать в нем. Об этом 23 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со студентами и преподавателями МГИМО.
Направление на территорию Украины миротворческого контингента НАТО приведёт к прямому столкновению альянса и Вооружённых сил РФ. Об этом 23 марта заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
Подробности в материале: Лавров предупредил о последствиях направления миротворцев НАТО на Украину
Происходящее на сегодняшний день в мире — это попытка создать новый миропорядок. Об этом 23 марта в ходе выступления в МГИМО заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Подробности в материале: Лавров заявил о стремлении Запада возродить однополярный мир
Российская Федерация даст соответствующий ответ Польше в случае высылки дипломатов, сообщили 23 марта в Министерстве иностранных дел РФ.
Подробности в материале: МИД РФ: Москва ответит Варшаве на высылку дипломатов
У жителей России имеются здоровье, дух и воля для защиты своей страны. Об этом 23 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со студентами и преподавателями МГИМО.
Об этом: Лавров: у жителей РФ есть здоровье, дух и воля, чтобы защитить свою страну
За время спецоперации на Украине более 2500 тонн гуманитарного груза отправлено из Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 23 марта в пресс-службе правительства региона.
Об этом: Более 2,5 тыс. тонн гуманитарного груза отправила Белгородская область
ДНР 23 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
На территорию республик Донбасса и Украины прибыли 37 российских автоколонн спасателей, доставившие свыше 3 тыс. тонн гуманитарных грузов. Об этом 23 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб
Читайте подробнее: В Донбасс и на Украину прибыли 37 автоколонн с помощью
Самостоятельно прибыли в Иркутскую область 18 беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, где проводится спецоперация. Об этом 23 марта 2022 года во время прямого эфира в социальных сетях сказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области ЕвгенийГоголев, сообщает «Областная».
»Прибыли самостоятельно 18 человек, в том числе четыре ребенка. Все размещены у родственников. Министерство социального развития, опеки и попечительства готовит документы для предоставления матпомощи», — отметил Евгений Гоголев.
Донецкий город Горловка попал под обстрел Вооружённых сил Украины. Об этом 23 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Читайте подробнее: Украинские военные обстреляли Горловку
Глава ДНР Денис Пушилин: «У Украины нет шансов одержать хоть какую-то локальную победу в рамках спецоперации».
Путин уже победил, пока власти Украины бегут из страны с деньгами и драгоценностями. Об этом заявил американский политический обозреватель Брайан Кейтс в своём телеграм-канале:
«Путин уже победил. Сейчас просто вырабатываются детали, и несколько дней назад началась стадия разворовывания: все до единого коррупционеры в украинской власти реализуют стратегию бегства с любыми деньгами, ювелирными изделиями, золотом и так далее, которыми могут завладеть».
В Москву прибыл президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба международной гуманитарной организации.
Подробности в материале: Президент Красного Креста прибыл в Москву
Бывший советник президента Перу Альберто Адриансен назвал предстоящее изъятие канала Russia Today из услуг кабельного телевидения компании Movistar актом политической цензуры. Об этом пишет Prensa Latina.
По его словам, исключение канала, которое не позволит услышать российскую точку зрения на ситуацию на Украине, поднимает вопрос о том, является ли это нарушением «нашего права на информацию и свободу прессы, помимо того, что это частная компания, которая предоставляет услугу».
Читайте также: Экс-советник президента Перу раскритиковал цензуру в отношении RT
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов обсудить тему Крыма и Донбасса с президентом России Владимиром Путиным, но решения, скорое всего, не удастся достичь в ходе первой встречи, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 23 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: «Умрёт в одиночестве» — сети о надежде Зеленского на встречу с Путиным
Страны Запада используют избирательную мораль, заявил 23 марта президент Сербии Александр Вучич.
Читайте также: Вучич упрекнул Запад в избирательной морали
С проблемой пополнения новых ракет после того, как тысячи переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и зенитных управляемых ракет Stinger были направлены Киеву, столкнулся Пентагон. Об этом 23 марта сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники.
Об этом: В Пентагоне столкнулись с проблемой пополнения новых ракет — Politico
Одно из требований России к Украине коснётся законодательства, направленного против русского языка. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 23 марта во время выступления перед студентами и преподавателями МГИМО.
«Мы сейчас будем требовать это отменить», — сказал Лавров.
Подробности в материале: Россия потребует от Украины отменить законы против русского языка
Националистический батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использует в Мариуполе специальную тактику, сообщил взятый в плен военнослужащий ВСУ.
Об этом: Пленный раскрыл тактику «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мариуполе
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области переименовали в знак поддержки спецоперации России на Украине. Новое название ведомства «министерство обраZоVания». Соответствующая информация указана на официальном сайте министерства.
Подробности в материале: Свердловское министерство поддержало спецоперацию России на Украине
Донецкий город Ясиноватая дважды подвергся обстрелу вооружённых формирований Украины. Об этом 23 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Читайте также: Украинские войска дважды обстреляли Ясиноватую
Решение НАТО об отправке миротворческого контингента на Украину было бы крайне опасным шагом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это было бы весьма опрометчивым и крайне опасным решением», — сказал Песков.
Читайте подробнее: Песков пригрозил НАТО последствиями ввода миротворцев на Украину
Накануне, 22 марта, в 20:05 ВФУ снова подвергли обстрелу центр Донецка. СЦКК ДНР уточнены направление и тип боеприпаса — артиллерийское орудие калибром 122 мм. Огонь велся с направления н.п. Водяное.
В результате обстрела зафиксированы повреждения:
Также зафиксировано 2 разрыва снарядов в парке «Лесная сказка».
По оперативной линии СЦКК ДНР 23 марта поступила информация о ранении мирного жителя 1976 г.р. в результате обстрела со стороны ВФУ н.п. Ясиноватая.
Также поступила уточненная информация о ранении мирной жительницы 1965 г.р. в результате вчерашнего обстрела города Донецка.
Кроме того, 4 мирных жителя получили ранения в ранее освобожденных НМ ДНР населенных пунктах: н.п. Мариуполь:
Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Республики, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Также по оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о повреждениях 23 марта в результате обстрелов со стороны ВФУ по адресам:
Поселок шахты «Трудовская»:
н.п. Горловка (поселок Михайловка):
Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.
Москва и Киев провели два обмена пленными — МИД РФ.
Решение о введении на Украину миротворцев НАТО стало бы опрометчивым и опасным, соприкосновение с ними российских войск грозит труднопоправимыми последствиями. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 23 марта журналистам.
«Это было бы весьма опрометчивым и крайне опасным решением», — заявил Песков.
Читайте подробнее: Песков заявил об опасности идеи о миротворцах НАТО на Украине
Президенту России Владимиру Путину пока не поступила информация от Главной военной прокуратуры о причинах нахождения срочников на Украине. Об этом 23 марта сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Об этом: Песков: Путину пока не доложили, почему срочники оказались на Украине
Специальная военная операция на Украине проходит в строгом соответствии с планами и задачами. Об этом 23 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Песков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине
Вопрос о возможности проведения обмена пленными между Россией и Украиной не стал комментировать 23 марта в ходе беседы с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом: Песков переадресовал вопрос об обмене пленными с Киевом в Минобороны РФ
Решение отправить миротворцев НАТО станет опрометчивым и опасным решением, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Об этом: Песков предупредил о последствиях отправки миротворцев НАТО на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский выступит с обращением перед представителями народа Швеции, заседающими в риксдаге. Об этом сообщил телеканал SVT Nyheter.
Выступление Зеленского запланировано на 24 марта.
Об этом: Зеленский выступит перед депутатами риксдага Швеции
ДНР 23 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
Цитата канала DNR_SCKK.
Украинские боевики обстреляли поселок Молочный в Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщило 23 марта представительство ДНР в СЦКК.
Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли поселок Молочный в ДНР
В школах Чечни прошла акция по сбору гуманитарной помощи для детей Донбасса, пострадавших от военных действий. Тем, кто был вынужден покинуть свои дома и выехать на территорию России, были собраны посылки с самым необходимым. В акции приняли участие свыше 60 школ города Грозного, сообщил заместитель мэра — начальник департамента образования мэрии Грозного Зелимхан Ахматов.
Читайте подробнее: Школьники Чечни собрали посылки для детей Донбасса
В настоящее время между Россией и Украиной было проведено уже два обмена удерживаемыми лицами. Об этом 23 марта говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с последними заявлениями главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Читайте подробнее: Россия и Украина провели уже два обмена пленными — МИД РФ
Обвинения в адрес России в том, что она якобы «использует беженцев с Украины как очередной инструмент давления, направляя их в ЕС», безосновательны. Об этом 23 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Читайте также: Киев запрещает эвакуацию беженцев в Россию — МИД РФ
Российские военные на Украине не стреляют в мирных граждан, не наносят по ним удары, а помогают им, заявил 23 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков: российские военные не стреляют в гражданских на Украине
Новая информация о потерях в ходе специальной военной операции России на Украине будет известна, когда Министерство обороны сочтёт нужным раскрыть эту информацию. Об этом 23 марта сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте также: Песков ответил на вопрос о российских потерях в спецоперации
Возбуждение уголовного дела против журналиста Александра Невзорова за распространение им ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по денацификации Украины не стал комментировать 23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Песков не стал комментировать возбуждение уголовного дела против Невзорова
По официальным данным СЦКК ДНР
За 34 дня эскалации со стороны ВФУ погиб 61 мирный житель. Ранения различной степени тяжести получили 414 мирных жителей (192 — с ранее освобожденной ВС ДНР территории), в том числе 33 ребенка.
За прошедшие сутки ранены 33 человека.
Повреждено:
Под ударом ВФУ находится Донецк (Петровский, Куйбышевский и Киевский районы), Старомихайловка, Горловка, Ясиноватая.
ЕС одобрил соглашение с Украиной, которое позволит предоставлять Киеву засекреченную информацию, в том числе спутниковые снимки — Bloomberg.
Донецкий город Ясиноватая подвергся обстрелу вооружённых формирований Украины. Об этом 14 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Читайте подробнее: Украинские войска обстреляли город Ясиноватая
Возбуждение дела против журналиста Александра Невзорова за распространение фейков о российских военных не комментируют в Кремле. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 23 марта журналистам.
Он подчеркнул, что закон о фейках достаточно жёсткий, но вместе с тем он соответствует ситуации тотальной, жесточайшей информационной войны, которая ведётся против России.
Подробности в материале: Песков не стал комментировать возбуждение дела против Невзорова
Количество интернет-мошенничеств в столице России резко снизилось после начала спецоперации Вооруженных сил РФ до денацификации Украины. Об этом 23 марта рассказал начальник московской полиции Олег Баранов в ходе заседания Мосгордумы.
Об этом: В Москве резко сократилось число случаев интернет-мошенничеств
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не поднимала вопрос участия Белоруссии или других стран в специальной военной операции на Украине. Об этом 23 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте также: В ОДКБ не обсуждали вопрос участия Белоруссии в спецоперации — Песков
Закон о введении наказания за распространение недостоверной информации о деятельности российских госорганов за рубежом оперативно поступит на подпись президенту страны. Об этом 23 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Закон о наказании за фейки оперативно поступит на подпись Путину — Песков
Европейский союз одобрил соглашение с Украиной о передаче Киеву секретной информации, которой располагает ЕС. Об этом 23 марта сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Читайте также: Евросоюз одобрил соглашение с Украиной по обмену секретной информацией
На территории Украины с российскими войсками воюют террористы из Идлиба (Сирия). Об этом на открытии форума «Нефтегазовая столица» в Ханты-Мансийске 23 марта заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации господин Риад Хаддад.
Читайте подробнее: Сирийский посол заявил о присутствии террористов из Идлиба на Украине
Российскому послу в Польше Сергею Андрееву вручили ноту о высылке 45 российских дипломатов в польском МИД. Об этом посол сообщил 23 марта журналистам.
«Я получил ноту о высылке 45 наших сотрудников по причине деятельности, не соответствующей Венской конвенции», — сказал посол.
Читайте также: Польша уведомила посла России о высылке 45 российских дипломатов
Концепция национальной безопасности Белоруссии перерабатывается, о ней в ближайшее время доложат президенту. Об этом заявил государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович, сообщает 23 марта издание «СБ.Беларусь сегодня».
«В ближайшее время она будет доложена президенту страны, а потом — вынесена на суд Всебелорусского народного собрания», — сказал Вольфович.
Об этом: В Белоруссии перерабатывают концепцию национальной безопасности
В Луганской Народной Республике в результате артиллерийского обстрела пострадали многоэтажные дома. Об этом 23 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Подробности в материале: Многоэтажки в Первомайске пострадали в результате артобстрела
Украинские боевики обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщили 23 марта в представительстве республики в СЦКК.
Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли населённый пункт Гольмовский в ДНР
Соглашение с Киевом, позволяющее предоставлять украинской стороне секретные данные, включая спутниковые снимки, одобрил Евросоюз. Об этом 23 марта сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Читайте подробнее: ЕС одобрил соглашение с Киевом по обмену секретными данными — Bloomberg
Посёлок Гольмовский Донецкой Народной Республики обстрелян вооружёнными формированиями Украины. Об этом 23 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
По данным министерства национального образования Франции, 2433 ребенка с Украины получили образование в стране, передает BFM TV.
Читайте также: Более 2000 украинских детей получили образование во Франции
Новый обстрел донецкого города Ясиноватая совершили украинские вооружённые формирования. Об этом 23 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Читайте также: Украинские военные совершили обстрел Ясиноватой
Обстрелы со стороны украинских силовиков, усилившиеся более месяца назад, стали причиной гибели 61 мирного жителя Донецкой Народной Республики. Свыше 400 человек пострадали, сообщает 23 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Данные представлены за период с 17 февраля по 23 марта. Так, за минувшие сутки ранения получили 33 человека, всего раненых — 414, в их числе 33 ребёнка.
Читайте также: В ДНР за 34 дня эскалации погибло более 60 мирных жителей
Ноту о высылке из Польши 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже получил в польском МИД посол России в Варшаве Сергей Андреев. Он рассказал об этом 23 марта журналистам после своего выхода из здания внешнеполитического ведомства Польши.
Читайте также: МИД Польши потребовал высылки 45 российских дипломатов
Слухи об эвакуации из Южной Осетии семей военнослужащих Российской армии не соответствуют действительности. Эту информацию 23 марта распространила пресс-служба Комитета государственной безопасности (КГБ) республики.
Читайте также: В КГБ Южной Осетии опровергли слухи об эвакуации семей военнослужащих РФ
Первое боевое применение российских гиперзвуковых ракет «Кинжал», поразивших подземные защищенные хранилища боевых частей для украинских тактических ракет «Точка-У» на Украине, вызвало реакцию у президента США Джозефа Байдена, который заявил, что это такая же, как и любая другая ракета, но «её почти невозможно остановить». Данное высказывание вызвало обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 23 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Сеть: «Противопоставить нечего» — Байден оценил гиперзвуковые ракеты России
ДНР 23 марта. Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям:
Количество жителей России, которые поддерживают проведение специальной военной операции России по денацификации Украины, с 25 февраля выросло на девять процентных пунктов (п.п.) и составило 74%. Это 23 марта следует из обнародованных данных исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Читайте подробнее: Число поддерживающих в России спецоперацию ВС РФ продолжает расти — опрос
Вооруженные силы Украины получают спутниковые снимки от стран НАТО с конца весны 2014 года, заявил 23 марта глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Подробности в материале: НАТО: Украина с 2014 года получает спутниковые снимки от НАТО
В Греции предпринимается попытка нового разделения греков по отношению к украинскому кризису. Об этом в ходе выступления в Кипрском университете заявил известный греческий учёный, профессор Иоаннис Мазис.
Читайте также: Греческий учёный пожаловался на угрозы из-за своей позиции по Украине
Министр иностранных дел Бразилии Карлос Франса заявил 22 марта, что 25 бразильцев всё ещё не могут покинуть Украину. Об этом сообщает новостное агентство Correio Braziliense.
Подробности в материале: 25 граждан Бразилии не могут покинуть Украину
Вооружённые формирования Украины совершили обстрел трёх населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 23 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Читайте также: Украинские войска обстреляли три населённых пункта ДНР
Возможность привлечения Североатлантического альянса (НАТО) к событиям вокруг Украины, включая отправку в эту страну миротворцев НАТО или создание бесполетной зоны, исключил 23 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе своего выступления в бундестаге.
Читайте также: Шольц исключил возможность вовлечения НАТО в ситуацию вокруг Украины
Вооружённые формирования Украины обстреляли шахту имени Челюскинцев в Донецке. Об этом 23 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Подробности в материале: В Донецке из-за обстрелов обесточена шахта, 14 горняков под землёй
Президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся где-то трудиться после окончания российской военной спецоперации, и власти Чечни готовы обеспечить его работой. Об этом глава республики Рамзан Кадыров написал 23 марта в своём телеграм-канале.
«Можем даже организовать отдельное шоу на ЧГТРК «Грозный», — сообщил Кадыров.
Читайте также: Кадыров предложил Зеленскому сниматься в телешоу в Грозном
Шахта имени Челюскинцев в Донецкой Народной Республике обесточена из-за обстрелов со стороны украинских боевиков, под землей находятся 14 шахтеров.
Читайте подробнее: В ДНР в результате обстрела ВСУ обесточена шахта имени Челюскинцев
Решение о высылке из Польши 45 российских дипломатов было принято Варшавой «в координации с союзниками». Об этом 23 марта рассказал на брифинге пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина.
Читайте также: В МИД Польши пояснили решение о высылке российских дипломатов
Концерн Nestlé (Швейцария) приостановил работу в России брендов KitKat и Nesquik. Об этом 23 марта заявили в компании.
Читайте подробнее: Nestle остановил работу KitKat и Nesquik в России
В Таджикистане состоялся концерт в поддержку российских военнослужащих, задействованных в специальной операции на Украине. Об этом 23 марта сообщает «Азия Плюс».
Читайте также: В Таджикистане состоялся концерт в поддержку российских военнослужащих
Генеральный директор — художественный руководитель Донецкой государственной академической филармонии Александр Парецкий отметил, что сегодня артисты Донецкой филармонии повторяют историю прославленных советских исполнителей — Любови Орловой, Клавдии Шульженко, Лидии Руслановой, Леонида Утесова и многих других, которые вдохновляли советских воинов на ратные подвиги. А также подчеркнул, что сейчас особенно актуальны слова Василия Лебедева-Кумача: «Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне!» Артисты Донецкой филармонии включили в программу своих выступлений и песни военных лет, и современные патриотические композиции, и вдохновляющие песни о любви.
Стартовала серия концертов артистов Донецкой государственной академической филармонии в военных частях Донецкой Народной Республики. Солисты филармонии с воодушевлением и энтузиазмом откликнулись на инициативу Министерства культуры и Народной милиции ДНР.
Данная акция стала своеобразным продолжением прошлогодней культурно-патриотической акции «Концертный батальон», в рамках которой ведущие творческие коллективы республики посетили с концертами расположения защитников Донбасса. Нынешние концерты — это не просто акция, а желание донецких музыкантов поддержать своих земляков и соотечественников, вступивших в борьбу за свободу, независимость и благополучие нашей земли.
«Нынешняя акция Донецкой государственной академической филармонии — это возможность передать безграничную благодарность всех жителей Донбасса нашим защитникам за их ежедневный подвиг, за готовность заслонить всех нас от ужасов войны. Сложно переоценить тот огромный вклад, который вносит каждый из этих отважных людей в процесс достижения мира на нашей земле. В это нелегкое время на защиту Родины встали не только профессиональные военные, но и самые обычные граждане, представители мирных профессий, далёкие от ратных дел. Среди них — работники филармонии и других учреждений культуры и искусства. И каждый из нас стремится поддержать наших смелых воинов.
Концерты артистов Донецкой филармонии — это тот небольшой вклад в наше общее дело, который, как мы надеемся, поднимет боевой дух наших защитников и наполнит их уверенностью в скорой Победе», — отметила начальник редакторского отдела филармонии Анна Кравец.
Россия по принципу взаимности ответит на решение Польши выслать 45 российских дипломатов. Об этом посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил 23 марта журналистам.
«Мы имеем право на ответные решения, на ответные шаги. Они точно будут», — заявил посол.
Об этом:Посол России в Польше: ответные шаги на высылку дипломатов «точно будут»
В Польше пока не принято решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом 23 марта сообщили в МИД этой страны.
Читайте также:МИД Польши прокомментировал возможность разрыва дипотношений с РФ
Только украинская сторона может в ходе переговоров обсуждать возможные компромиссы с Россией. Об этом 23 марта в интервью газете Die Zeit заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Читайте также: Шольц указал, кто может идти на «компромисс ради украинцев»
К сожалению польских сторонников великодержавности, Берлин подбрасывает дрова в костер версии настроя Западной Европы на восстановление отношений с Россией и нежелания менять геополитический статус-кво в пользу Варшавы.
Читайте также: Украина Украиной, а на польско-немецком фронте без перемен
На фоне ситуации вокруг Украины концерн из Швейцарии Nestlé приостанавливает работу в России своих брендов KitKat и Nesquik. Об этом 23 марта говорится в обнародованном заявлении компании.
Подробности в материале: Nestle приостановит работу своих брендов KitKat и Nesquik в России
Житель города Подпорожье Ленинградской области Сергей Солоев погиб как герой, защищая Родину, помогая избавить землю Украины от нацистов и националистов, сообщили 23 марта в пресс-службе администрации Ленобласти.
Подробности в материале: Житель Подпорожья в Ленобласти погиб в ходе спецоперации на Украине
Жительница города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике погибла в результате обстрела украинских военных. Об этом 23 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Подробности в материале: В Ясиноватой в результате обстрела погибла женщина
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью в ходе специальной военной операции по защите Донбасса полковника Николая Овчаренко, сообщили 23 марта в Смольном.
Читайте также: В ходе спецоперации Петербург потерял полковника Овчаренко
Из-за наплыва беженцев с Украины власти Литвы вводят досмотр пассажирского автотранспорта, который въезжает с территории Польши. Об этом 23 марта рассказала журналистам литовский министр внутренних дел Агне Билотайте.
Читайте подробнее: В Литве вводят досмотр пассажирского автотранспорта, въезжающего из Польши
Анатолий Чубайс покидает пост специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Об этом со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией, 23 марта сообщает агентство Bloomberg.
Об этом: Bloomberg: Чубайс ушёл с поста спецпредставителя президента России
Вооружённые формирования Украины совершили обстрел трех населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 23 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Читайте подробнее: Украинские войска обстреляли три населённых пункта в ДНР
По сообщению Штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела ВФУ в мк-рне Зорька погибла мирная жительница.
Без электроснабжения остаются 12 168 абонентов, работают аварийные службы.
Ранее сообщалось о ранении жителя Ясиноватой 1976 г.р., пострадавшего также от снарядов украинских боевиков, и женщины. Также в Ясиноватую был доставлен с ранением местный житель из Верхнеторецкого.
Представительством ДНР в СЦКК сегодня, 23 марта, зафиксированы обстрелы Ясиноватой со стороны украинских боевиков.
08:25 — Авдеевка-Ясиноватая, выпущено 2 мины 120 мм калибра;10:00 — Авдеевка-Ясиноватая, выпущено 3 снаряда 122 мм калибра;12:30 — Авдеевка-Ясиноватая, выпущено 6 снарядов 122 мм калибра;13:10 — Авдеевка-Ясиноватая, выпущено 3 снаряда 122 мм калибра;13:50 — Авдеевка-Ясиноватая, выпущено 3 снаряда 122 мм калибра.
Отели на территории Крыма, принадлежащие украинским собственникам, могут быть национализированы. Об этом на заседании совета министров Республики Крым 23 марта заявил глава региона Сергей Аксёнов. Он пояснил, что соответствующая работа ведётся совместно с ФСБ России, подчеркнув, что решение простых граждан Украины не коснётся.
Читайте также: В Крыму намерены национализировать отели украинских собственников
Заявление постпреда России при Организации Объединённых Наций (ООН) Василия Небензи о том, что просьба президента Украины Владимира Зеленского к Генсеку ООН Антониу Гутеррешу, чтобы тот отозвал право голоса РФ в Совете Безопасности ООН, не будет реализована, потому что Россию нельзя лишить членства в Совбезе, согласно Уставу этой организации, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 23 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: «Нацисты меняют уставы?» — сети о вероятности исключения России из ООН
В связи с проводимым комплексом мероприятий по переводу экономики Донецкой Народной Республики на работу в условиях военного времени, предприятия, предоставляющие услуги водоснабжения, пошли навстречу потребителям и не станут проводить начисления по нормативам потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в случае превышения сроков, предусмотренных для выполнения поверки приборов учета. Об этом в среду, 23 марта, сообщил врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Владимир Ярошевский.
«В адрес предприятий, предоставляющих услуги водоснабжения, мы направили рекомендательное письмо, в котором на период действия военного положения, а также на 30 календарных дней со дня прекращения его действия, рекомендовано производить начисление объемов услуг потребителям, которые не могут своевременно выполнить поверку приборов учета, исходя из расчетного среднего фактического потребления за предыдущие три месяца. Сейчас трудно всем, и предприятиям, которые остались без специалистов, и потребителям услуг, поэтому все с пониманием отнеслись к рекомендациям», — пояснил Ярошевский.
Россия приняла почти 400 тыс. человек с территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также с Украины. Об этом врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил 23 марта во время рабочей поездки в Ростовскую область.
Он отметил, что число людей, пересекающих российскую границу, растёт. Расширяется и география встреч, расселения прибывших по регионам.
Читайте также: Около 400 тыс. человек прибыли в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины — МЧС
Совфед одобрил закон о признании участников спецоперации на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.
Читайте подробнее: Совфед одобрил статус ветеранов боевых действий для участников спецоперации
В столице Республики Карелия — Петрозаводске — пройдёт автопробег в поддержку специальной военной операции России на Украине. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе администрации региона.
Подробности в материале: В Карелии пройдёт автопробег в поддержку специальной военной операции
Пентагон предлагает администрации президента США Джо Байдена несколько вариантов усиления военной группировки, размещенной в Европе, сообщает 23 марта телеканал CNN.
Читайте также: Пентагон предлагает Байдену усилить войска США в Восточной Европе — СМИ
НАТО не отправит войска на Украину, заявил Столтенберг, комментируя предложение Польши послать туда миротворческие силы альянса.
НАТО считает, что власти Китая распространяют ложь об Украине и НАТО, заявил Столтенберг.
Кремль: Путин поговорил с Шольцем, при обсуждении Украины сфокусировались на российско-украинских переговорах, Путин изложил ряд соображений в контексте принципиальных позиций России на этих переговорах.
Более 18 тысяч эвакуированных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также граждан Украины приняла Республика Крым с 18 февраля, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Читайте также: Крым принял 18 тысяч переселенцев из Донбасса и с Украины
Президент США Джо Байден считает «реальной угрозой» возможное применение Россией химического оружия. Об этом он заявил журналистам перед вылетом в Европу для участия в саммите НАТО.
Читайте также: Байден заявил о «реальной угрозе» применения Россией химического оружия
Инициатива отправить на Украину в помощь ВСУ натовские миротворческие силы не принимается руководством альянса. Об этом 23 марта сообщил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Подробности в материале: Столтенберг ответил Польше насчёт отправки НАТО на Украину: нет
Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем. При обсуждении ситуации вокруг Украины внимание было сконцентрировано на проблематике ведущихся переговоров российских и украинских представителей. Владимир Путин изложил ряд соображений в контексте принципиальных позиций Российской Федерации на этих переговорах.
В Тюмени 23 марта прошла церемония прощания с павшим смертью храбрых при проведении спецоперации на Украине старшим лейтенантом Иваном Кузьминым. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«Вместе со своими боевыми товарищами Иван Кузьмин выполнял святую миссию — защищал безопасность нашей Родины, спасал мирных жителей Донбасса от неонацистской агрессии, служил делу мира и справедливости. Светлая память о павшем герое-земляке навсегда останется с нами», — заявил глава региона Александр Моор.
Об этом: В Тюмени простились с героически погибшим на Украине офицером
Переговоры, которые продолжает вести Россия с Украиной на фоне спецоперации ВС РФ по демилитаризации украинской территории, обсудили по телефону 23 марта российский президент Владимир Путин и германский федеральный канцлер Олаф Шольц, сообщили в пресс-службе Кремля.
Об этом: Путин и Шольц обсудили ход российско-украинских переговоров
Сегодня, 23 марта, в Донецкую Народную Республику прибыл 114-й гуманитарный конвой МЧС РФ. Восемь грузовых автомобилей доставили около 100 тонн гуманитарного груза, сообщает МЧС ДНР.
«Сейчас, когда временно оккупированные украинскими властями территории Донецкой Народной Республики освобождаются, потребность в гуманитарной помощи становится всё выше, ведь местные жители испытывают острую потребность в продуктах питания, средствах гигиены, товарах первой необходимости и строительных материалах. Полученная гуманитарная помощь будет распределена на заседаниях Государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности согласно предоставленным заявкам», — прокомментировали в МЧС ДНР.
В ДНР прибыл очередной гуманитарный груз — около 100 тонн. dnronline. su
В Гранитном установлена временная переправа через реку Кальмиус. Сотрудниками МЧС совместно с министерством транспорта ДНР с 7 марта в поселке Гранитное Тельмановского района проводились работы по наведению временной мостовой переправы через р. Кальмиус для обеспечения доступа местного населения к пгт Тельманово.
На данный момент передвижение по временной мостовой переправе открыто как для пешеходов, так и для легкового автомобильного транспорта, сообщает МЧС ДНР.
В Гранитном установлена временная переправа через реку Кальмиус. dnronline. su
Старшая дочь экс-президента США Дональда ТрампаИванка Трамп отправила один миллион порций еды жителям Украины и украинским беженцам на польско-украинской границе, сообщает Reuters.
Подробности в материале: Иванка Трамп отправила еду украинским беженцам
Трое военнослужащих из Ивановской области погибли при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе правительства региона. Во время исполнения воинского долга они проявили высочайшие мужество и героизм.
Читайте подробнее: Трое ивановских военнослужащих погибли в ходе спецоперации
Выстрел со стороны Украины на территорию Белгородской области произошёл 23 марта, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Читайте также: Со стороны Украины в белгородское село прилетел снаряд, есть пострадавшие
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил бойцов Росгвардии, получивших ранения в ходе спецоперации на Украине и проходящих лечение в госпитале в поселке Лебяжье.
Читайте также: Глава Ленобласти навестил раненых бойцов Росгвардии
Режим чрезвычайной ситуации введён на территории двух сёл в Белгородском районе Белгородской области после обстрела со стороны Украины. Об этом 23 марта в телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.
Читайте также: В двух сёлах Белгородской области ввели режим ЧС из-за обстрела Украиной
Ещё 285 человек, в том числе 70 детей, эвакуированы из города Мариуполя (ДНР) в ходе российской спецоперации на Украине 23 марта, сообщает Штаб территориальной обороны республики.
Читайте подробнее: Из Мариуполя в Безыменное переправили ещё 285 человек, в том числе 70 детей
Представительством ДНР в СЦКК сегодня, 23 марта, зафиксированы обстрелы Ясиноватой со стороны украинских боевиков. Как сообщает глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко, за текущий день в результате обстрела г. Ясиноватая повреждения получили 7 многоквартирных домов. Погибли и получили ранения местные жители. Обстрел велся ВФУ со стороны Авдеевки.
Последствия обстрела Ясиноватой 23 марта. dnronline.su
Россия начала специальную операцию в отношении Украины после полного исчерпания всех мирных способов урегулирования военного конфликта в Донбассе, заявил 23 марта постпред РФ при ООН Василий Небензя.
При этом он напомнил, что одной из целей операции России является прекращение войны, которую киевский режим восемь лет назад начал против народа Донбасса и которую Запад старался не видеть.
Читайте также: Россия исчерпала все мирные способы воздействия на Украину — Небензя
Фотографию разрушенного дома на границе с Украиной опубликовал 23 марта в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Читайте подробнее: Белгородский губернатор показал повреждённый украинским снарядом дом
Совфед одобрил закон о наказании за фейки об исполнении органами госвласти полномочий за пределами России и дискредитацию, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта. Ответственность будет аналогична той, которая уже существует за распространение фейков о Вооруженных силах России.
Подробности в материале: Совфед одобрил наказание за фейки о работе органов власти за рубежом
Совфед одобрил закон об административной ответственности за фейки и дискредитацию действий органов государственной власти за границей, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта. Максимальное наказание предполагается в виде штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на должностных лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей; на юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.
Подробности в материале: Совфед одобрил штрафы за дискредитацию органов власти за границей
Руководство блока НАТО считает ложными предупреждения России о подготовке Украиной провокаций с химическими веществами, заявил 23 марта генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед началом саммита глав государств и правительств Североатлантического альянса.
При этом он заявил, что использование химического оружия на Украине совершенно неприемлемо и будет иметь далеко идущие последствия.
Читайте также: Столтенберг назвал ложными сообщения РФ о химических провокациях Украины
По оперативной линии СЦКК ДНР поступила уточненная информация о ранении трех мирных жителей в н. п. Ясиноватая:
— мужчина 1952 г. р.
— женщина 1949 г. р.
— мужчина 1947 г. р.
Также по оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о повреждениях в результате обстрелов со стороны ВФУ следующих населенных пунктов: н. п. Докучаевск, ул. Ленина, 78/2; поселок Ясное, ул. Богдана Хмельницкого, 3; поселок шахты «Трудовская», ул. Черногорская, 34 и ул. Андрусова, 18 «б».
Сведения о последствиях обстрела продолжают поступать.
Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.
Как сообщает пресс-служба Кремля, Нафтали Беннет поделился оценками ситуации вокруг Украины с учётом состоявшихся у него контактов с лидерами ряда зарубежных государств и высказал некоторые идеи относительно ведущегося между российскими и украинскими представителями переговорного процесса.
Владимир Путин дал свои оценки переговорам и ходу специальной военной операции по защите Донбасса.
Президент России также выразил соболезнования в связи со вчерашним терактом в Израиле, унесшим человеческие жизни.
Условлено продолжить диалог.
Специальная военная операция России по защите Донбасса. 19:00 (Мск). 23.03.2022
Нафтали Беннет. (сс) U.S. Embassy Jerusalem
Жителей приграничной Журавлёвки и Нехотеевки вывозят в Белгород, сообщил 23 марта на своей странице в социальной сети глава администрации Белгородского района Владимир Перцев.
Подробности в материале: Из приграничных белгородских сёл вывозят жителей после обстрела
В Башкирии состоялась встреча с врачами-добровольцами, которые недавно прибыли из Донецка. Заместитель премьер-министра — министр здравоохранения, руководитель оперативного штаба по эвакуации жителей ЛНР И ДНР Максим Забелин выразил слова благодарности медикам.
«На сегодняшний день стараемся направлять в ДНР и ЛНР специалистов хирургии и травматологии. Большое количество врачей изъявили желание поехать помочь врачам с Донбасса. Это и среднемедицинский персонал, и фельдшеры, и терапевты, и педиатры, — отметил Максим Забелин. — Наши врачи в очередной проявили себя как сильные духом люди. Хочется отметить, насколько важным и человечным является ваш пример. Это говорит о том, что вы — люди, готовые выполнять свой врачебный долг в самых сложных условиях. Прекрасно понимаем, что вам приходится сталкиваться с тяжелыми случаями».
Максим Забелин пожелал стойкости медикам, которые скоро поедут в Донбасс. Очередная группа планируется к отправке в апреле.
«Провокацией против спецоперации» назвал депутат Государственной думы от Белгородской области Сергей Гаврилов (КПРФ) инцидент в приграничном белгородском селе 23 марта. Ситуация он прокомментировал с места события корреспонденту ИА REGNUM.
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В числе первых башкирских медиков, желающих поехать в Донецк, была врач анестезиолог-реаниматолог Республиканской клинической больницы имени Куватова Лидия Ахунова.
«В Донецкой больнице, где работали совместно с бригадой врачей этого учреждения, мы совершали сложнейшие операции», — рассказала она.
Также своим опытом работы в ДНР поделился главный врач Республиканского врачебно-физкультурного диспансера, сердечно-сосудистый хирург Руслан Гараев. Хирург городской клинической больницы №13 города Уфы Тэймураз Идрисов рассказал, почему решил вступить в ряды волонтеров-медиков.
«Мне не безразлична ситуация, которая длится годами в ДНР и ЛНР. Хотел помочь жителям, ведь они вынуждены жить в этих условиях, — говорит Тэймураз Идрисов. — Я семье даже не сказал. Близким сообщил только по приезде туда. Знал, что будут сильно переживать за меня».
Также Тэймураз Идрисов отметил, что люди Донецка остаются стойкими и сильными духом. Их патриотизм вдохновил врача.
Руководитель Штаба общественной поддержки, и. о. руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия» Руслан Насретдинов подчеркнул, что со стороны партии будет оказана всесторонняя поддержка, которая потребуется врачам-волонтерам.
Напомним, 1 марта из Башкирии отправился первый отряд из пяти врачей-добровольцев в ДНР для оказания медпомощи жителям. В ближайшее время в Донбасс также отправится специализированная бригада медиков из восьми человек, чтобы помочь коллегам из местной больницы.
Динамику российско-украинских переговоров обсудили 23 марта по телефону президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, сообщили в пресс-службе Кремля.
Подробности в материале: Путин и Беннет обсудили переговоры по Украине
В течение ближайших нескольких недель Североатлантический альянс планирует направить в Румынию свои дополнительные подразделения. Об этом 23 марта со ссылкой на заявление руководства НАТО сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
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Из Журавлёвки и Нехотеевки в Белгород направились около 120 человек, сообщил 23 марта в телеграм-канале мэр Антон Иванов.
Об этом: Медики и психологи окажут помощь эвакуированным жителям белгородских сёл
С начала текущих суток противник выпустил более 250 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм миномётов. Об этом заявил 23 марта официальный представитель НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин.
«Под обстрелы попали районы 13 населённых пунктов республики, в результате чего погиб мирный житель, 7 получили ранения. Повреждено 30 жилых домов, 11 объектов инфраструктуры и 2 транспортных средства. Обесточено 152 подстанции, 23 000 абонентов остались без электроснабжения», — сказал Эдуард Басурин.
Материалы по факту гибели и ранения гражданских лиц, повреждения инфраструктуры переданы представителям международных правозащитных организаций, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командования ВСУ.
Последствия обстрела Ясиноватой 23 марта. dnronline.su
Об обстреле Донецка украинскими формированиями вечером 23 марта сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.
Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли Донецк из артиллерии и миномётов
Пользователи соцсетей в Италии раскритиковали встречу депутатов парламента страны с Владимиром Зеленским по видеомосту.
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В социальных сетях обсудили новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский изданием Politico (европейская версия издания) назван самым влиятельным политиком Европы.
Читайте также: «Плохой сигнал!» — Politico: Зеленский — самый влиятельный политик Европы
В Сети обсудили сообщение газеты Bild о том, что правительство Германии проигнорировало просьбу украинских властей о поставке Киеву тяжелых вооружений.
Читайте также: «Держи карман шире». ФРГ не ответила на просьбу Киева о поставке вооружений
Байдену следует воспользоваться возможностью, чтобы коренным образом переосмыслить отношения Америки с саудовской монархией, в том числе путем прекращения всех продаж оружия и приостановки контрактов на техническое обслуживание саудовских вооруженных сил. Только это продемонстрирует, как рискует Эр-Рияд потерять своего единственного стабильного партнера по безопасности.
Читайте также: США должны наказать Саудовскую Аравию за поддержку России — Foreign Policy
Сколько можно морочить головы нашим людям о якобы «сохранении состояния войны» России с Японией?
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В социальных сетях обсудили заявление вице-премьера Украины Ирины Верещук о том, что власти Венгрии заняли «пророссийскую позицию» в надежде получить дешевый газ и «украинское» Закарпатье.
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Украина. Александр Горбаруков @ ИА REGNUM
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать очередной случай попадания снаряда на территорию Белгородской области и тщательным образом расследовать обстоятельства произошедшего, приняв исчерпывающие меры к установлению всех виновных.
Власти Белгородской области сегодня, 23 марта, сообщили о том, что в результате попадания снаряда, запущенного со стороны Украины в районе населенных пунктов Журавлевка и Нехотеевка, есть пострадавшие. Их количество и степень вреда их здоровью уточняется.
Зафиксировать очередной случай попадания снаряда на территорию Белгородской области и тщательным образом расследовать обстоятельства произошедшего поручил 23 марта председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.
Подробности в материале: Глава СКР Бастрыкин поручил расследовать обстрел белгородского села
Специальная военная операция России по защите Донбасса. 20:00 (Мск). 23.03.2022
Варианты размещения натовских сил на восточном фланге рассматривают сейчас в альянсе, заявила 23 марта в ходе онлайн-мероприятия Атлантического совета американский постпред при НАТО Джулианн Смит.
Подробности в материале: В США заявили, что НАТО отправит на восточный фланг новые силы
Решение Следственного комитета Российской Федерации возбудить уголовное дело против журналиста Александра Невзорова за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 23 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: «Докудахтался» — сети об уголовном деле против Невзорова
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хочет, чтобы вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности и по ДНР, ЛНР и Крыму решал украинский народ путём референдума, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 23 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «Решил слиться и руки умыть?» — Зеленский задумался о референдуме
Наступающие российские войска за прошедший день продвинулись ещё на два километра, сообщил 23 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он уточнил, что речь идёт о группировке, наступающей в районе населенного пункта Новомихайловка.
Читайте также: Российские войска за день продвинулись на два км — Минобороны РФ
Полиция города Плевен на севере Болгарии задержала местную жительницу, подозреваемую в попытке присвоения крупной суммы за якобы размещенных в ее доме беженцев с Украины. Об этом 23 марта сообщает софийская газета «24 часа».
Об этом: В Болгарии задержана женщина, получавшая деньги за «липовых» беженцев
Жители Севастополя, военнослужащие Черноморского флота торжественно простились с заместителем командующего ЧФ РФ Андреем Палием, погибшим в бою за Мариуполь. Церемония прощания состоялась 23 марта в театре Черноморского флота.
Читайте также: Севастополь простился с замкомандующего Черноморским флотом — фоторепортаж
Церемония прощания с Андреем Палием. Александр Полегенько © ИА REGNUM
Наступающая группировка войск Донецкой Народной Республики ведёт бои за освобождение посёлков Новобахмутовка и Каменка, сообщил 23 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По данным военных ДНР, в этом районе им противостоит 25-я десантно-штурмовая бригада ВСУ.
Читайте также: Войска ДНР ведут бои за Каменку и Новобахмутовку — Минобороны РФ
Министерство внутренних дел Черногории сообщило, что в стране находятся около семи тысяч граждан Украины. Две тысячи имеют временный и постоянный вид на жительство, а остальные пять тысяч прибыли в страну после 24 февраля 2022 года, сообщает RTCG.
Читайте подробнее: В Черногорию прибыли около пяти тысяч беженцев с Украины
Военнослужащие ДНР совместно с Вооруженными силами РФ продолжают освобождать от украинских оккупантов населённые пункты республики, заявил на брифинге 23 марта официальный представитель НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин.
«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 17 украинских оккупантов, 5 огневых точек, 2 БМП, 1 БТР и 1 грузовой автомобиль. Захвачены две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», одна командно-штабная бронированная машина и полевой артиллерийский склад. Семь военнослужащих 54-й механизированной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой Народной Республики.
С начала военной спецоперации добровольно перешли на сторону ДНР 357 военнослужащих ВСУ, 37 из них находятся в медицинских учреждениях», — рассказал официальный представитель.
За прошедший день сбиты девять беспилотников украинских нацистов, авиаудары нанесены по 86 военным объектам Украины, сообщил 23 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Украинские БПЛА были сбиты средствами ПВО в районе Киева, Изюма, Харькова, Сум и Чернигова.
Читайте также: Российская авиация за день поразила 86 объектов Украины — Минобороны РФ
Официальный представитель НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин отметил, что при исполнении воинского долга погибли 6 защитников республики и 23 получили ранения.
«К сожалению, за прошедшие сутки при исполнении воинского долга погибли 6 защитников республики и 23 получили ранения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших», — сказал Басурин.
Двое жителей Белгородской области пострадали от взрыва снаряда, выпущенного с территории Украины.
Об этом: Два человека пострадали от взрыва снаряда с территории Украины — медики
Инициатива отправки военной помощи Украине рассматривается в Швеции, сообщается 23 марта в заявлении шведского парламента (риксдага). Соответствующее решение риксдаг примет и огласит завтра, 24 марта.
Комментируя эту инициативу, шведский министр обороны Петер Хультквист пояснил, что с гранатомётами «очень легко обращаться», они «просты в эксплуатации», не требуют «дополнительной подготовки» со стороны Швеции.
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Для выхода из ситуации, сложившейся на Украине, Евросоюз будет сохранять пространство для диалога с Китаем, заявил 23 марта премьер-министр Италии Марио Драги.
Лидеры стран — членов ЕС едины в этой позиции, отметил он.
Читайте также: Евросоюз будет искать диалога с Китаем — премьер Италии
Только с одобрения Совета Безопасности ООН может быть введена миротворческая миссия на Украине, сообщил 23 марта журналистам представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Читайте подробнее: Миротворческая миссия на Украине невозможна без мандата СБ ООН
Сотрудники МВД ДНР продолжают налаживать работу на освобожденных территориях республики. Как сообщает центр общественных связей МВД ДН, правоохранители выявляют участников вооруженных формирований Украины, обеспечивают общественный порядок, не допускают случаев мародерства и оказывают помощь населению.
В пгт Мангуш была налажена линия 102, позвонив на которую, жители района всегда могут получить квалифицированную помощь сотрудников полиции. Временно работа линии 102 организована через Новоазовский РО полиции, полученную информацию правоохранители передают коллегам в Мангуш.
США в ближайшее время представят новый пакет антироссийских санкций, заявил 23 марта журналистам советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, новыми санкциями будут затронуты как частные лица, так и различные компании и организации.
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Лидеры США и ЕС скоординируют на встрече 24 марта подходы к КНР в связи с ее позицией по ситуации на Украине, сообщает Белый дом.
«Боевики националистических батальонов с бесчеловечной жестокостью продолжают реализовывать преступный замысел, одобренный украинскими властями, по уничтожению своих же мирных граждан. Используя средства массовой информации, интернет-ресурсы и социальные сети, официальный Киев активно дезинформирует жителей Украины о текущей обстановке на всей территории страны.
Скрывая вопиющие факты о катастрофическом положении мирных жителей в населенных пунктах, о бесчинствах обезумевших от вседозволенности националистов, о срывах эвакуации в безопасные места в связи с якобы несоблюдением российской стороной «режимов тишины», киевские власти цинично уничтожают народ Украины.
Проводимый неонацистами безжалостный и хладнокровный террор переходит все мыслимые цивилизованному обществу границы», — заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев 23 марта.
Михаил Мизинцев: «Так, 22 марта 2022 г. боевиками националистических батальонов в Сумах из противотанкового гранатомета, без каких-либо причин, обстрелян санитарный автомобиль, следовавший для оказания срочной помощи раненым мирным жителям. В результате преступных действий террористов четыре медицинских работника погибли на месте.
Поражает своей жестокостью вопиющий случай массового истребления мирных граждан, совершенный украинскими радикалами в Харькове. Доведенные нечеловеческими условиями существования до крайнего истощения харьковчане предприняли попытку покинуть подвальное помещение для поиска воды и продуктов питания. За эту якобы «вольность» они были расстреляны фанатиками-националистами прямо во дворе своего дома.
Кроме того, наряду с физическим уничтожением населения в Чернигове, Сумах и Запорожье командиры националистических батальонов устроили массовый грабеж жилых домов, государственных и частных организаций. Для вывоза материальных ценностей в сторону западных границ Украины используют захваченные специальные автомобили скорой помощи и почты.
В городе Запорожье парализована работа коммунальных служб. Боевики ведут целенаправленное уничтожение объектов жизнеобеспечения, а бригады аварийных служб и скорой помощи, прибывшие для спасения пострадавших и локализации последствий разрушений, подвергаются точечным обстрелам и ликвидации.
Все эти и многие другие факты, о которых мы ежедневно заявляем, подтверждены многочисленными свидетельствами очевидцев, они говорят о развязанном и фактически узаконенном официальным Киевом терроре против своих же граждан. Это закономерное следствие безответственных решений, принятых Киевом для сохранения своей преступной власти любыми способами, в том числе и путем превращения страны в рассадник национализма и терроризма».
Михаил Мизинцев: «Несмотря на все варварства и зверства, творимые террористами националистических батальонов, деструктивные и безответственные решения киевских властей в отношении своих граждан, Российская Федерация продолжает выполнение комплекса мероприятий по эвакуации мирных граждан и иностранцев в безопасные районы.
С 10:00 23 марта 2022 г. российской стороной в 20-й раз вновь открыты гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях — по одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию, и еще по одному — через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины.
Из предложенных нами на текущие сутки маршрутов официальный Киев ни один гуманитарный коридор в очередной раз цинично не согласовал.
При этом украинская сторона заявила о 14 дополнительных маршрутах на киевском, донецком и луганском направлениях.
Руководствуясь гуманитарными императивами, несмотря на жестокость и цинизм киевских властей по отношению к своим гражданам, категорически не допускающих любых попыток эвакуироваться в Российскую Федерацию, и исключительно для сохранения жизней мирного населения всеми возможными способами мы согласились на все предложения украинской стороны без каких-либо дополнительных условий.
Вооруженные силы России неукоснительно соблюдают «режим тишины» на всех, в том числе заявленных украинской стороной, маршрутах».
Россия вновь открыла гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях, сообщил 23 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
При этом, отметил Мизинцев, Киев снова не согласовал ни один коридор для мирных жителей.
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Михаил Мизинцев:
«Несмотря на все трудности и препятствия, чинимые Киевом, за прошедшие сутки, без участия официальных властей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик эвакуированы в Россию 17 929 человек, из них — 3 708 детей, а всего с начала специальной военной операции — уже 384 111 человек, из которых 80 770 — дети.
Государственную границу Российской Федерации пересекли 45 670 ед. личного автотранспорта, из них за сутки — 2 383 ед.
23 марта 2022 г. из Мариуполя, также без какого-либо участия украинской стороны, удалось эвакуировать 8 487 человек, всего от беспредела, устроенного националистами, из города спасено уже 81 958 человек.
Кроме того, в результате точечной гуманитарной операции из Мариуполя удалось эвакуировать 26 иностранных граждан (Вьетнама и Иордании)».
Михаил Мизинцев: «Несмотря на ежедневно открывающиеся гуманитарные коридоры, украинские неонацисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов.
Значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации на территорию России, о чём свидетельствуют многочисленные обращения граждан на горячую линию Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине, в федеральные органы исполнительной власти, различные общественные организации, а также в субъекты нашей страны, к родным, близким и знакомым, проживающим в Российской Федерации.
По результатам ежедневного мониторинга установлено, что только за прошедшие сутки таких обращений поступило еще 2 367, а всего их в нашей базе данных уже 2 722 003 с конкретными фамилиями и адресами уже из 2 095 населенных пунктов Украины.
Кроме того, в заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны продолжают оставаться 6 862 гражданина из 25 иностранных государств, которые волею судьбы оказались на территории Украины».
Михаил Мизинцев:
«Российская Федерация продолжает выполнять все взятые на себя гуманитарные обязательства. На освобожденных территориях создаются необходимые условия для мирной и безопасной жизни.
В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения, где с прибывшими беженцами проводится индивидуальная работа и оказывается помощь в решении самых различных вопросов. На пунктах пропуска размещено достаточное количество автобусов для перевозки людей к избранным местам проживания или в пункты временного размещения, где организованы медицинское обеспечение и горячее питание.
Федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами России, различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи.
На пунктах сбора уже подготовлено свыше 21,8 тыс. тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости».
Михаил Мизинцев:
«Начиная с 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 4 554 тонны гуманитарных грузов, проведена 561 гуманитарная акция, в том числе за истекшие сутки 22 — в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, в ходе которых мирному населению передано 209 тонн продуктов питания, одежды, средств гигиены и лекарственных препаратов.
Сегодня проводятся 57 гуманитарных акций в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях и республиках Донбасса, в ходе которых населению передаются 519 тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты».
Выступление начальника Национального центра управления обороной РФгенерал-полковника Михаила Мизинцева (23 марта 2022 г.)
Источник: Минобороны РФ
Правительство Италии «осознает», что «вооружённый конфликт» в относительной близости от территории страны может привести к нелегальным поставкам оружия в Италию и к тому, что это оружие получит организованная преступность, заявила 23 марта министр юстиции Марта Картабиа.
Правительство уже готовит профилактические меры, отметила она.
Подробности в материале: В Италии готовятся к получению мафией оружия с Украины
Михаил Мизинцев. mil.ru
Постоянное представительство России при международных организациях в Вене направило вербальную ноту в МАГАТЭ о том, что российские специалисты-атомщики насильственно удерживаются на Ровенской АЭС на Украине, сообщает ТАСС.
Об ограничении на территории России доступа к интернет-сервису News. Google сообщает 23 марта Роскомнадзор.
Подробности в материале: Роскомнадзор ограничил доступ к News. Google на территории России
Власти США не планируют на данном этапе перебрасывать дополнительные войска в Восточную Европу, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Шольц в беседе с Путиным призвал к перемирию и улучшению гуманитарной ситуации на Украине, после чего переговорил с Зеленским, сообщает кабмин ФРГ.
Национальный координатор Северной Македонии по участию в инициативе «Open Balkan» Марьян Забчанец 23 марта в эфире телепередачи Utrinski Brifing заявил, что в стране распространяется «российская пропаганда» и ведется война против демократии.
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Сегодня, 23 марта, министр молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков вместе с сотрудниками министерства посетили Волноваху. Они осмотрели ряд спортивных и молодежных объектов — здание районной детско-юношеской спортивной школы, спортивно-оздоровительный комплекс локомотивного депо Волновахи и творческий центр молодежи. Был оценен нанесенный ущерб, обговорены планы по восстановлению объектов и возобновлению работы.
Также сотрудники привезли для жителей Волновахи хлеб, сообщается на сайте ДНР.
Министр молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков посетил Волноваху. dnronline.su
Жителям Волновахи привезли хлеб. dnronline.su
Командование украинских вооруженных формирований устроило массовый грабёж в городах Чернигов, Сумы и Запорожье, сообщил 23 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Разграблению, отметил он, подвергаются жилые дома, частные и государственные организации, а награбленное вывозится на западную Украину в захваченных автомобилях почты и скорой помощи.
Читайте также: Украинские нацисты массово грабят Чернигов, Сумы и Запорожье — МО РФ
Дипломатический ответ намерен дать послу России в Болгарии Элеоноре Митрофановой болгарский премьер-министр Кирил Петков.
Подробности в материале: Кирил Петков намерен дать дипломатический ответ послу России в Болгарии
Макрон заявил, что готов продолжать диалог с Путиным столько, сколько потребуется, чтобы добиться прекращения огня на Украине.
16-летняя фигуристка Анастасия Шаботова исключена из сборной Украины за лайк под постом Евгения Плющенко о поддержке спецоперации России. При этом до 2019 года она выступала за Россию, а затем сменила спортивное гражданство, сообщает RT.
Франция не является участником конфликта на Украине и никогда им не станет, заявил Макрон.
23 марта правительство Швеции приняло решение об отправку на территорию Украины дополнительного вооружения. Об этом на пресс-конференции объявила премьер-министр Магдлена Андерссон, пишет газета Aftonbladet.
Читайте подробнее: Швеция поставит Украине дополнительное вооружение
Правительство Косово 23 марта одобрило выделение €100 тысяч на отправку первой партии гуманитарной помощи на Украину.
Читайте также: В Косово используют гуманитарную помощь Украине для рекламы своих товаров
Канцлер Германии Олаф Шольц не разбирается во внешнеполитических вопросах и именно поэтому настаивает на прямых переговорах между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом 23 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.
Об этом: Эксперт: Шольц хочет говорить с Путиным с позиции германского превосходства
Обстрелу со стороны ВСУ подвергся вечером 23 марта ряд населённых пунктов ДНР, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.
Содержание беженцев с Украины ляжет тяжелым бременем на плечи немецких налогоплательщиков. Об этом 23 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.
Подробности в материале: Эксперт: Большинство беженцев с Украины осядет в Германии
Германия потеряла Россию как партнёра после начала поставок оружия на Украину. Об этом 23 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.
Читайте также: Эксперт: Германия уничтожила многолетнее партнёрство с Россией
Информация о тысячах наёмников из Германии не соответствуют действительности. Об этом 23 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.
Читайте подробнее: Эксперт: сообщения о десятках тысяч наёмников из Германии — пьяные фантазии
Противоречия между Молдавией и Приднестровьем на фоне спецоперации ВС РФ нивелируются. Об этом 23 марта заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.
Читайте также: Эксперт: на фоне спецоперации Молдавия и Приднестровья сблизились
Разговоры Владимира Зеленского о референдуме — стремление затянуть процесс переговоров. Об этом 23 марта заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.
Читайте подробнее: Эксперт: разговорами о референдуме Зеленский просто тянет время
Референдум, который хочет провести Владимир Зеленский, с точки зрения украинского же законодательства будет считаться незаконным. Об этом 23 марта заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политологБогдан Безпалько.
Как технически будет проводиться всеукраинский референдум — неясно. Об этом 23 марта заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политологБогдан Безпалько.
Читайте подробнее: Эксперт: неясно, как Зеленский технически сможет провести референдум
Постпред РФ при ООН Небензя пояснил, что обвинять Россию в возможном применении таких видов оружия просто недостойно уже потому, что химическое и биологическое оружие было уничтожено Россией давным-давно.
Подробности в материале: Небензя назвал невообразимыми обвинения в адрес РФ в применении химоружия
Соединенные Штаты не имеют права осуждать Россию после своих военных преступлений по всему миру, сообщает китайская газета South China Morning Post.
Читайте подробнее: Мир устал от двойных стандартов США по отношению к России — SCMP
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что министру обороны США Ллойду Остину и председателю Комитета начальников штабов ВС США Марку Милли не удаётся поговорить по телефону с министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Об этом 23 марта сообщает газета The Washington Post.
Подробности в материале: Пентагон: Шойгу и Герасимов отказываются общаться с коллегами из США
Три жителя Якутии оштрафованы по решению суда за размещение в интернете материалов, дискредитирующих действия российской армии.
Читайте подробнее: Троих якутян признали виновными в дискредитации вооружённых сил РФ
Людей, эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик, в Якутске готовы разместить в студенческом общежитии. Там для беженцев приготовили 144 места.
Об этом: В Якутске подготовили пункт для размещения беженцев из республик Донбасса
Во Владивостоке 24 марта состоялись похороны Андрея Полякова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине.
Об этом: Владивосток простился с погибшим в спецоперации старшим прапорщиком ТОФ
Высказывания Госдепа США о якобы «военных преступлениях» России на Украине выходят за рамки здравого смысла, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает пресс-служба дипмиссии на официальном канале в Telegram.
Читайте также: Посол России обвинил США в попытках демонизации Москвы
В Магаданский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития поступило 11 млн 549 тыс. рублей для помощи беженцам из Донбасса.
Читайте также: На Колыме собрали более 11 млн рублей для беженцев из Донбасса
Паблики и СМИ, которые распространяют недостоверную информацию, в том числе о ходе спецоперации в защиту Донбасса, необходимо закрывать, а пользователям соцсетей не нужно реагировать на провокации в интернете, считает член правления Союза женщин России, общественница Елена Золотарёва.
Из опасной зоны рядом с украинской границей было вывезено 178 человек, из них 100 человек разместили в пунктах временного содержания, остальные уехали к родственниками.
Об этом: Из приграничных сёл под Белгородом вывезли более 170 человек
Госдепартамент США выделяет на «укрепление региональных СМИ в Европе и Евразии» в контексте ситуации на Украине грант на сумму $3 496 295. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.
Читайте подробнее: США поддержат «независимые» СМИ в Европе и Евразии грантом на $3,5 млн
Взрывы произошли в ночь на 24 марта, пострадавших нет. По словам губернатора региона, причину и обстоятельства взрывов устанавливают сотрудники следственных органов.
Читайте подробнее: В приграничном селе под Белгородом произошло несколько взрывов
Вооружённые формирования Украины устроили обстрел Донецка. Об этом 24 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Заявления представителей Госдепартамента США по ситуации на Украине выходят за рамки здравого смысл, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Подробности в материале: Антонов заявил о попытках США демонизировать Россию
Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил о бомбежке НАТО Югославии, марш-броске на Приштину и отсутствии сил у России помочь братским народам, в этот раз страна встала на защиту русского мира.
Об этом: «Чтобы не было стыдно» — Володин вспомнил Югославию и объяснил Донбасс
Утром 24 марта киевские боевики произвели обстрел Донецка из артиллерийских орудий калибра 122 мм. Об этом 24 марта сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: ВСУ утром 24 марта обстреляли Донецк из артиллерии — СЦКК
Военнослужащие украинской армии, воюющие в Донбассе, обучались британскими инструкторами. Об этом 24 марта сообщает РИА Новости.
Читайте подробнее: Украинские военные в Донбассе обучались британцами — СМИ
За прошедшие 24 часа украинские боевики восемь раз обстреляли четыре населенных пункта в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 24 марта сообщили в ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Об этом: ВСУ за сутки восемь раз обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР — СЦКК
Проект резолюции России, призывающей к прекращению огня на Украине для эвакуации мирных граждан, не принят Советом Безопасности ООН. Документ не набрал необходимого числа голосов.
Для принятия резолюции нужны были по меньшей мере девять голосов членов Совета Безопасности ООН из 15 при условии неприменения права вето никем из пяти постоянных членов Совбеза. Проект поддержали Россия и Китай, остальные 13 членов Совбеза воздержались.
Об этом: Совбез ООН не принял проект гуманитарной резолюции России по Украине
Продлено действие временного ограничения полетов авиации в аэропорты южной и центральной части России. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
Читайте также: Ограничение на полеты авиации на юге России продлили до 1 апреля
Соединенные Штаты намерены на текущей неделе начать поставки Украине в рамках крупнейшего пакета военной помощи объемом в $800 млн, заявил высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге.
Об этом: В Пентагоне анонсировали поставки в рамках военной помощи Украине
Великобритания планирует отправить на Украину ещё 6 тысяч единиц оружия, заявил премьер-министр Борис Джонсон.
Читайте также: Лондон отправит Киеву ещё 6 тыс. единиц оружия
Российский проект гуманитарной резолюции по Украине, представленный в Совет Безопасности ООН, не нужен для оказания этой стране помощи. Об этом постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила 23 марта на заседании Совбеза.
По её словам, США уже предоставили населению Украины помощь более чем на $600 млн и продолжат делать это.
Об этом: Постпред США назвала ненужной гуманитарную резолюцию России по Украине
Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова посетила пункты временного размещения в Новоазовске и Безыменном. Как сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР, сюда сейчас массово прибывают жители Мариуполя.
Омбудсмен пообщалась с людьми, проконтролировала условия их размещения, уточнила текущие гуманитарные потребности, а также зафиксировала свидетельские показания военных преступлений ВФУ в Мариуполе.
По словам Дарьи Морозовой, эвакуированные мариупольцы находятся в тяжелом морально-психологическом состоянии. В основном это жители левобережья, микрорайона Восточный. Практически все лишились крова. У многих погибли родные и близкие. Ситуация усугубляется отсутствием возможности захоронить умерших. Люди вынуждены были спасаться бегством, оставляя тела погибших во дворах и в подвалах. Еще одна распространенная проблема — отсутствие информации о судьбах родственников из других районов города, с которыми уже долгие недели нет связи.
«В ходе интервьюирования прибывших из Мариуполя граждан вскрылись новые вопиющие факты преступных действий нацбатов в городе. Это и оборудование огневых точек в квартирах, и обстрел гражданского населения при попытке выехать из зоны боевых действий, и уничтожение жилья и инфраструктуры при отступлении. Украинские боевики отбирали у населения еду, насильно удерживали на территории заминированных объектов. Все эти данные будут приобщены к общей базе военных преступлений ВФУ в Донбассе», — отметила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
Проект резолюции России по ситуации на Украине, в которой содержится призыв к прекращению огня, достигнутому на основе переговоров, для эвакуации мирных граждан не принял 24 марта Совет Безопасности ООН.
Подробности в материале: СБ ООН не принял резолюцию России по гуманитарной ситуации на Украине
Военнослужащие инженерных подразделений проводят разминирование сельскохозяйственных угодий Херсонской области. Об этом 24 марта сообщили в Минобороны России.
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