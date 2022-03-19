10:14 20.03.2022

ДНР 20 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:

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Цитата DNR_SCKK.

Детская городская больница повреждена в результате обстрела Донецка украинскими войсками — представительство ДНР в СЦКК.

Читайте подробнее: Пенсионер МВД выступил за смертную казнь для бандеровцев и наемников

Ветеран считает, что фашизм не победить, если не ввести смертную казнь бандеровцам и иностранным наемникам. Его комментарий о спецоперации на Украине цитирует газета «На земле Троицкой».

Во время карабахских и бакинских событий, которые происходили в перестроечные времена, Владимир Киселёв (ныне пенсионер МВД, житель Алтайского края) принимал активное участие в подавлении антигосударственных и националистических выступлений в городе Шевченко Казахской ССР.

Об этом: ВС РФ нанесли удар по центру подготовки наемников на Украине

Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ, где базировались прибывшие на Украину иностранные наемники, в районе населенного пункта ОВРУЧ Житомирской области. Об этом 20 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков .

Подробности в материале: ВС РФ крылатыми ракетами уничтожили цеха по ремонту бронетехники ВСУ

Вечером 19 марта и утром 20 марта нанесены удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом 20 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков .

Из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами морского базирования «Калибр», а также из воздушного пространства над территорией Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области. Об этом 20 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков .

За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 62 военных объекта Украины. Об этом 20 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков .

На представленных кадрах демонстрируется применение истребителей Су-35 в ходе специальной военной операции.

Кадры выполнения ночных полётов истребителей Су-35 впервые представлены Минобороны РФ 20 марта. Видео опубликовано на официальной странице Минобороны России в социальной сети «ВКонтакте».

Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе: один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Коханное, шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, включая один «Байрактар ТБ-2» в районе Шибенное, а также одна украинская тактическая баллистическая ракета «Точка-У» в районе Чистоводовка севернее населенного пункта Изюм. Об этом 20 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков .

Читайте подробнее: 1467 танков и 207 БПЛА уничтожены с начала спецоперации на Украине

Всего с начала проведения военной спецоперации на Украине уничтожены 207 беспилотных летательных аппаратов. Об этом 20 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков .

Группировка войск ДНР, развивая наступление, взяла под полный контроль населенный пункт Степное и преследует отступающие подразделения 53-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил. Уничтожено до 25 человек личного состава, 2 танка, 2 БМП и 5 автомобилей повышенной проходимости. Об этом 20 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков .

«Киев запретил деятельность 11 политических партий Украины. Обычная для киевских властей практика затыкания рта неугодным. Так, без суда, можно объявлять врагами каждого, кто говорит о произволе режима, взявшего в заложники украинский народ», — написал он в Telegram-канале.

Подробности в материале: Украина хочет уничтожить русскоговорящих в Донбассе — доброволец из Франции

«Украинская сторона считает, что русские, прорусские и русскоговорящие на Донбассе — это население для уничтожения не в военном смысле, а в смысле геноцида. Это носит характер геноцида», — подчеркнул Эрван Кастель.

В интервью от 19 марта он рассказал, что получает сообщения от друзей в Мариуполе, которые заблокированы в своих домах украинскими радикалами. Доброволец сообщил об одном случае, когда украинские военные сожгли дом женщины, попытавшейся его покинуть.

Действия украинской стороны в отношении русскоговорящих жителей Донбасса имеют признаки геноцида, заявил вступивший в ряды Народной милиции ДНР ветеран французской армии Эрван Кастель .

ДНР 20 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:

ВСУ обстреляли Донецк из БМ-21 «Град». Об этом 20 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Пользователи соцсетей в Италии бурно обсуждают предложение вручить Нобелевскую премию мира Владимиру Зеленскому. Многие считают, что премии не существует с 2009 года, когда её вручили Бараку Обаме.

Будущее — мрачное и не определяемое. Душевные силы у многих иссякли.

Читайте подробнее: За 30 дней обстрелов со стороны ВСУ погибли 55 мирных жителей ДНР

За 30 дней обстрелов со стороны украинских войск (ВСУ) погибли 55 мирных жителей, 301 человек пострадал, сообщили в ДНР.

Большегрузный автомобиль с гуманитарной помощью из Калужской области был среди первых, прибывших в Волноваху по гуманитарным коридорам. Калужане передали жителям ДНР продукты питания и предметы первой необходимости. Об этом 20 марта сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.

В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно:

Заявление официального представителя НМ ЛНР по обстановке на 20.03.2022 г.

(Из заявления официального представителя НМ ЛНР по обстановке на 20.03.2022 г. ).

За прошедшие сутки, 19 марта, противник выпустил более 40 снарядов и мин из 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм миномётов по территории Республики, под обстрелы попали районы 4 населённых пунктов Республики. В результате обстрелов в н.п. ПЕРВОМАЙСК получил повреждения Первомайский электромеханический завод им. К. Маркса.

ЛНР. Несмотря на поражения на фронте, противник продолжает террор мирного населения Республики, подвергая обстрелам объекты гражданской инфраструктуры прифронтовых населенных пунктов ЛНР, не представляющие опасности для противника и не являющиеся военными объектами.

98 населенных пунктов находятся под контролем войск ДНР. Об этом 20 марта сообщили в штабе территориальной обороны республики.

Подробности в материале: В Воронежскую область прибыли более 200 эвакуированных жителей Украины

В Воронежскую область из Белгородской области автобусами отправлены около 240 эвакуированных жителей ДНР, ЛНР и Украины — 19 марта люди прибыли в Воронеж. Об этом сообщила пресс-служба администрации Белгородской области

В ходе боестолкновений в ЛНР за минувшие сутки ВСУ потеряли 160 человек личного состава. Об этом 20 марта передает Народная милиция ЛНР.

ДНР 20 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:

12:29 20.03.2022

ДНР 20 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:

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Цитата канала DNR_SCKK.

12:30 20.03.2022 Ситуация с водоснабжением в ДНР остается сложной. Из-за активных боевых действий ремонтные работы по восстановлению подачи воды по каналам Северский Донец — Донбасс и Южно-Донбасский водовод не проводятся, сообщает пресс-служба МЧС ДНР.

12:30 20.03.2022 ДНР 20 марта. По оперативной линии от администрации Петровского района Донецка поступила информация о ранении в результате обстрела со стороны ВФУ двух мирных жительниц 2000 г.р. и 1942 г.р. по адресу: ул. Волочаевская, 10/1. Одна из пострадавших доставлена в хирургическое отделение Института неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака. Также получена информация о повреждениях в результате обстрела ВФУ по адресам: [[[list-36]]]

12:31 20.03.2022 В Риме и Пизе (Италия) прошли массовые манифестации против отправки вооружений на Украину и участия страны в миссиях НАТО. Митинг в Пизе прошел возле гражданского аэропорта, а в Риме, — недалеко от военного аэродрома. Митингующие вышли с баннерами «Нет НАТО», «Нет войне», «Из Тосканы — мосты мира, не войны» и скандировали антивоенные лозунги, сообщают РИА Новости.

12:31 20.03.2022 ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибра 122 и 152 мм. Об этом 20 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибра 152 мм

12:32 20.03.2022 Силами МЧС ДНР совместно с коммунальными службами республики оперативно организован подвоз воды в котельные централизованного отопления, а также другие социально значимые объекты. По состоянию на 8 часов утра 20 марта в республике обесточено 70 трансформаторных подстанций, 4 котельные, 1 школа и свыше 6 600 бытовых абонентов. Ремонтные работы затруднены в связи с проведением боевых действий. За минувшие сутки вследствие попаданий взрывоопасных предметов повреждения получил ряд объектов гражданской инфраструктуры в Горловке и Донецке. В результате обстрела пострадал Еленовский комбинат хлебопродуктов: повреждено зернохранилище с двумя отсеками и воздуховод. За минувшие сутки подразделения МЧС ДНР ликвидировали 10 пожаров, причиной которых стало попадание взрывоопасных предметов.

12:33 20.03.2022 В МЧС ДНР продолжает работу круглосуточная горячая линия по розыску родственников, проживавших в населенных пунктах, ранее находящихся под контролем Украины, по номерам телефонов: +38 071−342−69−99; +38 062−342−69−99; +7 863−318−29−99.

12:33 20.03.2022

12:39 20.03.2022 Сотни человек собрались 19 марта в центре столицы Болгарии Софии с требованием к болгарскому правительству отказаться от идеи предоставления военной помощи Украине. Об этом 20 марта сообщает софийская газета «Факты». Читайте подробнее: В Болгарии прошла акция против оказания военной помощи Украине

12:52 20.03.2022 На Украине погибли трое военных Грузии, воевавших в рядах украинской армии (ВСУ), сообщает грузинская телекомпания «Мтавари архи». Об этом: СМИ: на Украине погибли трое грузинских военнослужащих

13:17 20.03.2022 Вблизи одной из газовых станций на территории, освобождённой силами ЛНР, обнаружено захоронение опасных химвеществ, организованное властями Киева. Об этом заявила руководитель Специальной комиссии по фиксации преступлений военно-политического руководства Украины, первый замглавы МИД ЛНР Анна Сорока. Об этом: ЛНР: Украина готовилась применить химическое оружие

13:18 20.03.2022 В Россию за последние сутки прибыли ещё более 12 тыс. беженцев, эвакуированных из Донбасса и с Украины. Об этом 20 марта сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области. Читайте также: В Россию эвакуированы ещё более 12 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины

13:26 20.03.2022 На Украине участились случаи преследования тех, кто распространяет объективную информацию о происходящем и сопротивляется нелегитимному режиму, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Читайте также: Член СПЧ рассказал о притеснениях инакомыслящих украинскими властями

13:47 20.03.2022 Порядка 335 тыс. человек прибыли в Россию с Украины и из Донбасса, сообщили в силовых структурах. Читайте подробнее: 335 тыс. человек прибыли в Россию с Украины и из Донбасса

13:51 20.03.2022 210 человек получили пенсии в освобожденных населенных пунктах Староигнатьевка и Андреевка, еще 4 жителя получили соцпособия. Об этом 20 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР. Подробности в материале: 210 человек получили пенсии в освобожденных Староигнатьевке и Андреевке

14:04 20.03.2022 Пока вы читаете этот текст, на полях сражений рождаются новые герои. Способность к героизму и самопожертвованию в крови у нашего народа. Именно это качество всегда, на протяжении столетий обеспечивало победы нашего оружия. Обеспечит и сейчас. Читайте также: Самопожертвование в нашей крови: к 30-летию учреждения звания Герой России

14:08 20.03.2022 ДНР 20 марта. По оперативной линии СЦКК ДНР от МВД ДНР поступила информация о гибели двух мирных жителей 1975 г.р. и 1947 г.р. в результате обстрела со стороны ВФУ н.п. Александровка по адресу: ул. Школьная, 375. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

14:09 20.03.2022 ДНР 20 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:06 — н.п. Марьинка — н.п. Александровка: выпущено 6 мин калибра 120 мм.

14:10 20.03.2022 Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Греции. Подробности в материале: СК РФ возбудит дело после осквернения памятника советским воинам в Афинах

14:19 20.03.2022 В Югре за дискредитацию Вооруженных сил России к административной ответственности привлечены двое жителей Нижневартовска. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО. Так, 23-летний вартовчанин разместил в качестве заставки к своему профилю в популярном мессенджере изображение дискредитирующего содержания и публично объяснял неограниченному количеству пользователей значение картинки. Другой, 34-летний житель Нижневартовска, в сообществе социальной сети под постом о специальной операции на территории Украины разместил негативный комментарий, дискредитирующий действия Вооружённых сил России. Подробности в материале: В Югре двое мужчин наказаны за дискредитацию российских военных в интернете

14:24 20.03.2022 ВСУ выпустили 6 мин калибра 120 мм по населенному пункту Александровка. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК. Подробности в материале: ВСУ обстреляли Александровку

14:30 20.03.2022 Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрелов школы в ЛНР, минирования химзавода в Сумской области и школы в Николаевской области. Читайте также: Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела школы в ЛНР

14:39 20.03.2022 Военнослужащие Росгвардии взяли в плен нескольких лидеров нацформирований и пособников СБУ при освобождении города Изюм (Харьковская область), сообщили 20 марта в пресс-службе ведомства. Читайте также: В Росгвардии сообщили о взятии в плен лидеров нацформирований

14:54 20.03.2022 ДНР 20 марта. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: [[[list-37]]]

14:55 20.03.2022 Последствия обстрела ДС №9 и №127 в Червоногвардейском районе Макeeвки. dnr-sckk.ru.

15:01 20.03.2022 Последствия обстрела Петровского района Донецка 20.03.2022.

15:01 20.03.2022 Зеленский подписал указ о едином вещании для всех украинских телеканалов при военном положении.

15:04 20.03.2022 Народная милиция ДНР 20 марта. Украинские оккупанты обстреляли Петровский район г. Донецка. Две мирные жительницы получили ранения. Также повреждения получили жилые дома по адресам: [[[list-38]]]

15:04 20.03.2022 С канцелярии посольства РФ в городе Тарту (Эстония) сорвали государственный флаг. Читайте также: С канцелярии посольства России в Тарту сорвали государственный флаг

15:06 20.03.2022 Заявление МИД Китая о намерении сохранить независимую позицию по Украине активно комментируют в сети. Мнения разделились. Если первые благодарят граждан сопредельной страны, то другие предпочитают подождать с выводами до того времени, когда Пекин не на словах, а на деле докажет «правильную сторону». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения. «Единственное государство, которое сохраняет свою неизменную политику», — поделился мнением М. «Спасибо, товарищи из Китая», — поддерживает Алексей Валерьевич. «Китайцы тоже люди с твёрдым характером. Молодцы», — соглашается Рамиль Батрудинов. Читайте также: МИД КНР об Украине: Китай на правильной стороне истории. Сеть: Молодцы!

15:20 20.03.2022 Кадры боевого применения ТОС-1А «Солнцепёк» для подавления укреплённых позиций украинских националистов представила Народная милиция ДНР. Видео опубликовано 20 марта в Telegram-канале Народной милиции ДНР. В Народной милиции ДНР отметили, что использование тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» проводится при поддержке ВС РФ. В опубликованном видео военные заряжают огнеметные системы, после чего проводят залпы по позициям украинских националистов. Об этом: Опубликовано видео работы тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк»

15:45 20.03.2022 ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР. Об этом 20 марта сообщает представительство ЛНР в СЦКК. Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Первомайск снарядами калибра 122 мм

16:12 20.03.2022 Город Донецк и населенный пункт Железная балка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 20 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом: ВСУ обстреляли Донецк и Железную балку в ДНР

16:21 20.03.2022 В ливанской столице Бейруте у главного здания ООН состоялась акция в поддержку специальной военной операции России на Украине. Подробности в материале: В Бейруте возле здания ООН прошла акция в поддержку России

16:25 20.03.2022 Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли шесть населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР) почти за шесть часов (с 09:27 до 15:03). Об этом 20 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в ДНР почти за шесть часов

16:58 20.03.2022 МЧС России доставило еще 250 тонн гуманитарной помощи для Украины и Донбасса. Об этом 20 марта сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. Об этом: МЧС России доставило на Украину и в Донбасс 250 тонн гумпомощи

17:18 20.03.2022 Конфликт на Украине не должен выйти за пределы этой страны, Североатлантический альянс намерен обеспечить это, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу NBC. Читайте также: Столтенберг оценил вероятность вмешательства НАТО в конфликт на Украине

17:33 20.03.2022 Если бы мировое сообщество «должным образом отреагировало» на воссоединение Крыма с Россией, то конфликта на Украине не было бы, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе выступления в Анталье. Подробности в материале: Чавушоглу: мир не отреагировал должным образом на воссоединение Крыма с РФ

17:44 20.03.2022 Майор вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Соболев, который без боя сдался российским военным, объяснил свое решение фашистско-нацистским режимом в стране. Телеканал «Звезда» обнародовал 20 марта кадры с украинским офицером. Читайте подробнее: Сдавшийся без боя майор ВСУ назвал режим на Украине нацистским

17:49 20.03.2022 Населенный пункт Красный Партизан в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 20 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Подробности в материале: Украинские силовики обстреляли населенный пункт Красный Партизан в ДНР

17:57 20.03.2022 Сотни участников общественных организаций Болгарии собрались в центре Софии, Варны и других крупных городов страны для того, чтобы выразить поддержку спецоперации России по денацификации Украины. Об этом 20 марта сообщает софийское издание «Монитор». Об этом: В Болгарии общественники выступили в поддержку спецоперации РФ на Украине

18:16 20.03.2022 Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, как он управляет трофейной украинской бронемашиной, и сообщил о планах въехать на ней в Киев. Подробности в материале: Кадыров заявил о планах въехать в Киев на трофейной бронемашине ВСУ

18:24 20.03.2022 Решение президента России о начале спецоперации — единственно правильное. Такое мнение высказал кемеровчанин, полковник СОБР в отставке Василий Казаков. Читайте подробнее: В Кузбассе уверены, что решение о спецоперации — единственно правильное

18:30 20.03.2022 Общий объем военной помощи США для Украины превысил $2 млрд, военные ВСУ получают вооружения, которыми они обучены пользоваться. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин. Подробности в материале: Пентагон: общий объем военной помощи Киеву превысил $2 млрд

18:30 20.03.2022 Кемеровская область одной из первых присоединилась ко всероссийской акции #МыВместе и #Время_помогать. Об этом сообщил телеграм-канал администрации Кемерова. Читайте также: Пункты сбора гуманитарной помощи открыли в учреждениях образования Кузбасса

18:30 20.03.2022 Более 210 человек эвакуировали из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 19 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР. Читайте также: Силы ДНР эвакуировали более 210 человек из Мариуполя

18:32 20.03.2022 Заявление советника руководителя офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что действия экс-президента Украины Петра Порошенко, направленные на закрепление в украинской конституции курса на членство в НАТО, стали одной из причин российской специальной военной операции, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 20 марта в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: Сеть: «Пауки в банке зашуршали» — Киев нашёл виновника спецоперации России

18:51 20.03.2022 На Украине в боях за освобождение Мариуполя погиб заместитель командующего Черноморским флотом России, капитан 1 ранга Андрей Палий. Об этом 20 марта сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Читайте подробнее: В боях за Мариуполь погиб замкомандующего Черноморским флотом Андрей Палий

19:00 20.03.2022 В селе Шагалово Новосибирской области около 20 автомобилей проехали в единой колонне с флагами с буквами Z и V в поддержку спецоперации России. К акции присоединились сотни местных жителей. Читайте также: В новосибирском селе прошёл автопробег в поддержку спецоперации России

19:09 20.03.2022 В боях за свободу и независимость Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли за сутки семь защитников республики. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил 20 марта заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин журналистам. Об этом: Семь защитников ДНР погибли в боях за сутки — Басурин

19:14 20.03.2022 Населенный пункт Зайцево (южное) в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 20 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: Украинские силовики обстреляли населенный пункт Зайцево (южное) в ДНР

19:21 20.03.2022 Под обстрел со стороны украинских военных в Мариуполе попала группа журналистов из России. Об этом представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил РИА Новости. Читайте подробнее: Российские журналисты попали под обстрел в Мариуполе

19:32 20.03.2022 Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, однако в случае неудачи есть риски начала третьей мировой войны. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN. Читайте также: Зеленский допустил начало третьей мировой войны

19:32 20.03.2022 Представители вооруженных сил Украины обстреляли из «Градов» город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом: ВСУ обстреляли из «Градов» город Донецк

19:49 20.03.2022 В Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки уничтожены более 20 украинских боевиков. Об этом 20 марта говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале. Читайте подробнее: В ДНР за сутки уничтожили более 20 украинских боевиков

19:55 20.03.2022 По состоянию на 20 марта 2022 года число беженцев с Украины, прибывших на территорию Румынии, составило более 650 тыс. человек. Об этом говорится в заявлении Управления Румынской пограничной полиции, опубликованном 20 марта. Об этом: В Румынии назвали число беженцев с Украины

20:04 20.03.2022 Населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 20 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР

20:27 20.03.2022 Российской оперативно-тактической и армейской авиацией поражены еще 89 военных объектов Украины. Об этом 20 марта заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге. «За день оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 89 военных объектов Украины», — отметил он. Читайте также: Российской авиацией поражены 89 военных объектов Украины

20:28 20.03.2022 Военнослужащие Вооруженных сил России завершают разгром националистического батальона «Донбасс» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 20 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Читайте подробнее: Минобороны РФ: российские военные завершают разгром нацбатальона «Донбасс"*

20:35 20.03.2022 Российскими средствами ПВО сбиты на Украине еще семь беспилотников. Об этом 20 марта заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге. «Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе семь украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявил он. Читайте подробнее: Российские ПВО сбили семь беспилотников ВСУ

20:52 20.03.2022 Группировка войск Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжала преследование отступающих подразделений 53-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, развивая наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка. Об этом 20 марта заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Об этом: Войска ДНР развивают наступление в направлении Новомихайловки

20:56 20.03.2022 Проверить на причастность к преступлениям лидеров захваченных в плен украинских нацформирований поручил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. Об этом 20 марта сообщается на сайте СК РФ. Читайте также: Бастрыкин поручил проверить захваченных лидеров украинских нацформирований

21:17 20.03.2022 Горняков обесточенной шахты имени Засядько в Донецке вывели на поверхность. Об этом 20 марта сообщили в министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР). «Эвакуационные работы на шахте им. Засядько завершены, — говорится в сообщении. — … Горняки подняты на поверхность, пострадавших нет». Подробности в материале: В Донецке эвакуировали горняков из обесточенной после обстрела шахты

21:23 20.03.2022 Премьер-министр Пакистана Имран Хан поддержал независимость позиции Индии во внешней политике, передает телеканал NDTV. Об этом: Пакистан поддержал позицию Индии в отношении России

21:39 20.03.2022 Заявление руководителя пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрия Струговца о том, что жёлтые костюмы с синими элементами трёх российских космонавтов, прибывших на МКС, которые ряд западных СМИ воспринял как поддержку Украины, на самом деле окрашены в цвета герба МГТУ имени Баумана, выпускниками которого и являются эти члены экипажа, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 20 марта в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: Сеть: «Нельзя впадать в паранойю» — российские космонавты всколыхнули Запад

21:39 20.03.2022 Информация Минобороны РФ о том, что офицер Службы безопасности Украины (СБУ) сдался российским военным и сообщил о спланированных боевиками националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористических актах во Львове против сотрудников и объектов западных дипломатических представительств, чтобы выдать это за агрессию России, стала поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 20 марта в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: Сеть: «Крайне логично» — Минобороны РФ: нацисты готовят теракты во Львове

21:40 20.03.2022 Сообщение Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации о том, что Военно-морские силы Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный, и теперь не исключено, что они могут дрейфовать в сторону пролива Босфор и дальше, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 20 марта в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: Сеть: «Подарок Эрдогану» — Босфор могут «атаковать» украинские мины

21:45 20.03.2022 Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед кнессетом Израиля, заявил о «повреждении российскими ракетами Бабьего Яра», что является ложью, сообщает 20 марта телеграм-канал «Война с фейками». Читайте подробнее: Зеленского уличили во лжи о повреждении Бабьего Яра

21:54 20.03.2022 Населенный пункт Лозовое в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 20 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Лозовое в ДНР

22:13 20.03.2022 Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала европейские страны принять украинских беженцев. Читайте подробнее: Германия призвала европейские страны принять у себя беженцев с Украины

22:49 20.03.2022 Москва призывает Киев отменить указания засевшим в Мариуполе боевикам стать «мучениками», заявил на брифинге 20 марта начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. Об этом: Минобороны РФ призвало Киев отменить указание боевикам стать «мучениками»

22:52 20.03.2022 Гуманитарные колонны с беженцами систематически обстреливает украинская сторона, пытающаяся обвинить в этом войска России, Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Об этом 20 марта заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. Читайте подробнее: ВСУ систематически обстреливают гуманитарные колонны — Минобороны РФ

23:06 20.03.2022 В ходе проведения 492 гуманитарных акций Россия доставила в Донецкую Народную Республику (ДНР), Луганскую Народную Республику (ЛНР) и различные области Украины почти 3800 тонн груза. Об этом 20 марта сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. Подробности в материале: Почти 3800 тонн гуманитарной помощи доставила Россия на Украину

23:07 20.03.2022 Власти Мариуполя в настоящее время имеют возможность сделать выбор и перейти на сторону народа, иначе военный трибунал, который их ждет, это лишь немногое, что они заслужили за свои ужасные преступления. Об этом 20 марта начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. Читайте также: Минобороны России призвало власти Мариуполя перейти на сторону народа

23:16 20.03.2022 Украинские националисты в тех кварталах Мариуполя, которые они ещё контролируют, убивают от 80 до 235 мирных граждан в сутки, сообщил 20 марта начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. Читайте также: Минобороны РФ: нацисты убивают в Мариуполе до 235 человек в сутки

23:23 20.03.2022 Россия 21 марта откроет гуманитарные коридоры из Мариуполя в восточном и западном направлениях. Об этом 20 марта сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Читайте подробнее: Минобороны РФ объявило об открытии гумкоридоров из Мариуполя 21 марта

23:32 20.03.2022 Россия гарантирует всем сложившим оружие в Мариуполе боевикам безопасный выход из города и сохранение жизни, заявил 20 марта начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Об этом: ВС России обеспечат сложившим оружие боевикам безопасный выход из Мариуполя

23:45 20.03.2022 Великобритания будет отстаивать интересы Украины на предстоящих встречах Группы семи (G7) и НАТО, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон. Читайте также: Джонсон: Британия будет отстаивать интересы Украины на встречах G7 и НАТО

00:13 21.03.2022 Депутат Кнессета (парламента — ред.) Израиля от партии «Ционут Дати» (религиозных сионистов) Симхи Ротман отреагировал 21 марта на выступление Зеленского перед членами израильского парламента на своей странице в соцсети Twitter. Об этом: В Кнессете Израиля отреагировали на призывы Зеленского помочь Киеву

00:17 21.03.2022 В Чечне в ночь на 21 марта состоится коллективный намаз, во время которого жители республики помолятся за военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Он состоится в главной мечети республики «Сердце Чечни». К совершению коллективной молитвы призвала дочь главы Чечни Рамзана КадыроваХадижат Кадырова. Об этом: В Чечне пройдет коллективная молитва за бойцов, выполняющих долг на Украине

00:35 21.03.2022 Идею властей Польши о развёртывании на Украине «миротворческой миссии» Североатлантического альянса (НАТО) будет затруднительно реализовать с точки зрения международного права, и в ней должны принимать участие все страны НАТО. Это 20 марта признал в интервью телеканалу CNN посол Польши в США Марек Магеровский. Читайте также: Идею миссии НАТО на Украине будет сложно реализовать — посол Польши в США

00:58 21.03.2022 Сравнение, допущенное Владимиром Зеленским во время его речи с призывом о помощи Киеву перед депутатами Кнессета (парламента — ред.) Израиля, ситуации, сложившейся в настоящее время на Украине, с Холокостом является возмутительным. Об этом 21 марта написал израильский министр связи Йоаз Гендель на своей странице в соцсети Twitter. Читайте подробнее: В правительстве Израиля раскритиковали речь Зеленского о помощи Киеву

01:10 21.03.2022 Примерно половина сотрудников украинской Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), которую контролируют российские военные, смогла смениться. Об этом 20 марта сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом: Половина персонала Чернобыльской АЭС смогла смениться — МАГАТЭ

01:12 21.03.2022 Представитель правых в парламенте Израиля Юваль Штайниц (партия «Ликуд») счел искажением истории слова президента Украины Владимира Зеленского в обращении к законодателям и израильтянам, с которым он выступил 20 марта. По мнению депутата, как бы ни была тяжела ситуация на Украине в настоящее время, но сравнивать её с геноцидом еврейского народа в годы Второй мировой войны недопустимо. Читайте также: В Израиле увидели искажение истории в обращении Зеленского к израильтянам

01:20 21.03.2022 Депутаты кнессета Израиля были возмущены неблагодарностью президента Украины Зеленского, а также сравнением ситуации на Украине с Холокостом, учитывая роль украинцев в уничтожении евреев. Читайте подробнее: Депутаты парламента Израиля возмутились речью президента Украины Зеленского

01:22 21.03.2022 Использование видеорегистраторов запретили украинским водителям власти этой страны. Об этом 21 марта сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем телеграм-канале. Читайте подробнее: Водителям на Украине запретили использование видеорегистраторов

01:38 21.03.2022 Киевские боевики обстреляли Донецк из установок реактивного залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 21 марта сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом: ВСУ обстреляли Донецк из «Градов» — СЦКК

01:51 21.03.2022 Власти Польши рассмотрят вопрос о конфискации имущества России и финансовых активов, имеющихся на территории республики. Этот вопрос будет обсужден 21 марта на встрече руководства Польши с оппозицией, сообщил глава польского правительства Матеуш Моравецкий в интервью изданию Wprost. Об этом: Польша намерена конфисковать российскую собственность

02:21 21.03.2022 Минобороны России запустило исторический проект, рассказывающий о фактах зверств и преступлений украинских националистов в годы Великой Отечественной войны. В нем опубликованы документы из архивов времен войны и послевоенного времени. Подробности в материале: Минобороны запустило проект о зверствах бандеровцев на Украине в годы войны

02:50 21.03.2022 В ходе миротворческой спецоперации в защиту Донбасса погиб уроженец Сахалина Сергей Юрьевич Толмачев. Читайте подробнее: В ходе спецоперации в Донбассе погиб житель Сахалина

03:12 21.03.2022 Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил возможность проведения переговоров с Россией в Израиле. Он высказал благодарность премьер-министру Израиля Нафтали Беннету за все усилия, которые тот прикладывает для организации переговоров в Иерусалиме. Подробности в материале: Зеленский вновь заявил о возможности переговоров с Россией в Израиле

03:28 21.03.2022 Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о трофеях, добытых в ходе проведения российской специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Одним из них стал бронированный автомобиль, принадлежавший одному из высших чинов украинской армии Читайте также: Кадыров прокатился на трофейной бронемашине командира националистов

03:41 21.03.2022 Как уточнила вице-премьер Украины Ирина Верещук, о том, чтобы сложить оружие и сдать Мариуполь, речи быть не может. Об этом: Вице-премьер Украины заявила, что украинская армия не сдаст Мариуполь

04:23 21.03.2022 Командующий силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем уточнил, что Украине были переданы только боеприпасы. Ни одного пускового комплекса передано не было. Читайте также: Эстония опровергла заявления о передаче Украине противотанкового оружия

04:39 21.03.2022 Северная Осетия отправила в Донбасс очередную партию гуманитарного груза. На этот раз она предназначается бойцам, выполняющим свой долг в ходе специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины. Всего для них собрано около 40 тонн груза, в том числе теплые вещи и осетинские пироги. Об этом сообщил глава Пригородного района РСО-Алании Алан Гаглоев. Подробности в материале: Северная Осетия отправила военным в Донбасс теплые вещи и осетинские пироги

05:08 21.03.2022 В столице Амурской области прошёл флешмоб, приуроченный к годовщине воссоединения Крыма с Россией и в поддержку армии России, участвующей в спецоперации в защиту республик Донбасса. Читайте подробнее: В столице Приамурья военнослужащих России поддержали автопробегом

05:19 21.03.2022 Мэр Магадана Юрий Гришан записал обращение, в котором поддержал Крымскую весну и спецоперацию России в защиту Донбасса. Также он признался, что много лет не общается с сыном, который живёт на Украине. Читайте также: Я не общаюсь с ним уже давно — мэр Магадана о своём сыне на Украине

05:22 21.03.2022 Для того, чтобы добиться мира, иногда необходимо прибегать к таким спецоперациям, о начале которой принял решение президент России Владимир Путин.«Это тяжело! Но это правильно», — такое мнение высказала заведующая хирургическим отделением городской больницы Южно-Сахалинска Евгения Светличная. Читайте подробнее: Это тяжело! Но это правильно — о спецоперации России в защиту Донбасса

05:34 21.03.2022 В Якутии прошёл танцевальный флешмоб «Россия_Мы». Жители республики в национальных одеждах исполнили танец в поддержку военнослужащих России, участвующих в спецоперации по защите республик Донбасса. Подробности в материале: Якутяне станцевали в поддержку армии России

05:52 21.03.2022 На протяжении 8 лет Россия пыталась решить вопросы с властями Украины путём диалога, но нас так и не услышали, поэтому глава государства Владимир Путин был вынуждены принять решение о начале спецоперации в защиту Донбасса для спасения нашего братского народа, такое мнение высказал президент федерации рукопашного боя Сахалинской области Александр Боровиков. Читайте также: Россия вынуждена пойти на меры для спасения братского народа — мнение

06:02 21.03.2022 Один из беженцев из Донбасса выбрал для проживания Магаданскую область. Читайте подробнее: Беженец из Донбасса выбрал Колыму

06:08 21.03.2022 Четвёртый солдат из Еврейской автономии погиб во время специальной операции России по защите Донбасса — молодой человек из села Амурзет, ефрейтор Денис Тонких. Об этом: Житель Еврейской АО погиб в ходе спецоперации России в защиту ЛНР и ДНР

07:06 21.03.2022 Председатель регионального отделения Союза женщин России в Еврейской автономной области Ольга Михна поддержала проведение спецоперации в защиту ЛНР и ДНР и назвала её единственно верным решением в сложившихся условиях. Подробности в материале: Мы уверены: мир очнется! — о спецоперации в защиту Донбасса

07:07 21.03.2022 В украинском городе Сумы произошла утечка аммиака на заводе «Сумыхимпром». Аварию ликвидируют силами заводской аварийной бригады при помощи экстренных служб. Угрозы населению Сум аварийная ситуация на заводе не представляет, так как поток воздушных масс направлен не в сторону города, сообщил глава областной администрации Дмитрий Живицкий. Причину утечки амммиака чиновник не называет, однако ранее сообщалось о минировании, которое проводили на территории завода украинские военные. Читайте подробнее: В украинском городе Сумы произошла утечка аммиака

07:14 21.03.2022 Решение выделить Киеву 5 млн новозеландских долларов ($3,5 млн) из собственных запасов для приобретения нелетального оружия и защитного снаряжения приняли власти Новой Зеландии. Об этом 21 марта сообщила новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн, ее слова приводятся на сайте правительства страны. Об этом: Новая Зеландия намерена выделить Киеву $3,5 млн на нелетальное оружие

07:17 21.03.2022 Восемь тонн гуманитарного груза доставили российские военнослужащие жителям освобождённого от украинских нацбатальонов города Балаклея в Харьковской области. Читайте подробнее: Российские военные доставили 8 тонн гуманитарной помощи жителям Балаклеи

07:22 21.03.2022 За последние 24 часа киевские боевики один раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 21 марта сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: ВСУ за сутки один раз обстреляли территорию ЛНР — СЦКК

07:39 21.03.2022 Из Чечни направлено несколько большегрузов с продуктами питания для военнослужащих из республики, выполняющих воинский долг в Донбассе и на Украине. Груз был собран с учетом пожеланий самих чеченских силовиков, сообщил представитель главы Чечни в Ростовской области Руслан Гончаев. Помощь в направлении гуманитарного груза оказал Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова. Об этом: Чечня направила своим бойцам на Украину 50 тонн продуктов питания

08:07 21.03.2022 Вооружённые формирования Украины обстреляли город Первомайск Луганской Народной Республики. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Читайте также: Украинские военные обстреляли Первомайск

08:10 21.03.2022 Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, соратник лидера ЛДПР Владимира Жириновского опубликовал очередной отрывок из своей книги «Пророк в своём Отечестве». В новой публикации в телеграм-канале говорится о НАТО и Украине. По мнению Жириновского, НАТО никогда не была нужна Украина, её использовали как пушечное мясо. Читайте подробнее: Украина для НАТО была пушечным мясом — «пророчество» Жириновского

08:15 21.03.2022 После полной зачистки Мариуполя будет создан трибунал для доказательства всех преступлений украинских нацистов, заявила омбудсмен Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарья Морозова. Об этом: В ДНР предупредили о трибунале для засевших в Мариуполе нацистов

08:24 21.03.2022 Жители оккупированных Украиной территорий Донбасса подвергались пыткам, если высказывали несогласие с действиями киевского режима. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова. Подробности в материале: Морозова: Киев пытал и сажал в тюрьму несогласных жителей Донбасса

08:30 21.03.2022 Вертолёт ВКС России Ми-24 уклонился от попадания во время выполнения задачи. Об этом 21 марта заявили в Министерстве обороны России. Подробности в материале: МО РФ: российский вертолёт уклонился от попадания «Стингера»

08:47 21.03.2022 Соединённые Штаты Америки могут принять решение о расширении санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова замдиректора Национального экономического совета Белого дома Далипа Сингха. Об этом: США могут расширить санкции против российского сырья

08:50 21.03.2022 В ходе спецоперации по защите Донбасса российские лётчики совершили ещё один подвиг. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, лётчики группы вертолётов Ми-24 эвакуировали экипаж вертолёта Ка-52, повреждённый в ходе обеспечения высадки тактического десанта на одном из аэродромов. Подробности в материале: В Минобороны России рассказали об эвакуации повреждённого Ка-52 на Украине

08:52 21.03.2022 Власти Украины обязаны компенсировать ущерб, причинённый жителям Донецкой Народной Республики. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. По её словам, компенсации должны получить в том числе граждане ДНР, проживающие на оккупированной Киевом территории. Факты мародёрства отрабатывают следователи правоохранительных органов и МВД ДНР. Читайте также: В ДНР заявили об обязанности Киева выплатить населению компенсации

09:03 21.03.2022 Украинские националистические батальоны вытеснены из пригородов Киева, сообщили в Министерстве обороны РФ. Читайте подробнее: Минобороны РФ заявило о вытеснении нацбатов из пригородов Киева

09:10 21.03.2022 Реакции Красного Креста после удара украинских войск по жилым кварталам Донецка с применением ракеты «Точка-У» не поступало. Об этом 21 марта заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова, передаёт РИА Новости. Читайте подробнее: ДНР не получила реакции Красного Креста после удара «Точки-У»

09:12 21.03.2022 Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибра 122 мм, сообщает 21 марта представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка

09:13 21.03.2022 Около 500 вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской Народных Республик прибудут в Тульскую область 21 марта, сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Об этом: Тульская область примет ещё почти 500 эвакуированных жителей Донбасса

09:15 21.03.2022 Вооружённые силы Украины устроили обстрел Донецка с использованием системы «Град». Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Читайте также: Украинские военные обстреляли Донецк из «Града»

09:19 21.03.2022 ООН и другие международные организации на протяжении нескольких лет «не замечают» нарушений прав военнопленных на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова. «Почему я не вижу сейчас заявлений международных организаций? Почему не осуждает генсек ООН действия Киева по отношению к пленным?» — сказала Морозова в беседе с РИА Новости. Читайте также: ООН игнорирует нарушение прав военнопленных на Украине, заявили в ДНР

09:26 21.03.2022 Биооружие, которое разрабатывалось на Украине, действует на репродуктивную систему женщин и иммунитет «определенных этносов», заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом: Рогозин рассказал, какое биооружие разрабатывалось на Украине

09:26 21.03.2022 Украинские военные стреляли в мирных жителей Рубежного Луганской Народной Республики. Об этом сообщил сумевший выбраться из города местный житель Максим, передаёт РИА Новости. Читайте также: Сбежавший из Рубежного рассказал о стрельбе украинской армии по жителям

09:32 21.03.2022 В результате обстрела Донецка пострадал мирный житель. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Об этом: Из-за обстрела Донецка пострадал мирный житель

09:35 21.03.2022 В Луганск прибыл очередной, 112-й, гуманитарный конвой МЧС России. В регион 20 марта было доставлено свыше 56,7 тонны гуманитарной помощи, в том числе от Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР. Об этом: В Луганск прибыл 112-й гуманитарный конвой МЧС России

09:37 21.03.2022 В город Балаклея Изюмского района Харьковской области доставлено восемь тонн гуманитарного груза. Об этом 21 марта сообщили в Минобороны РФ. Об этом: Российские военные доставили гуманитарную помощь в Балаклею

09:38 21.03.2022 Министерство обороны России опубликовало кадры захваченных в Киевской области вооружения и военной техники националистических батальонов и Вооруженных сил Украины. Читайте также: Минобороны РФ показало кадры захваченного вооружения нацбатальонов и ВСУ

09:41 21.03.2022 О гибели четырёх военнослужащих в ходе спецоперации в Донбассе сообщил 20 марта губернатор Рязанской области Николай Любимов. Читайте также: Рязанский губернатор сообщил о гибели четырёх военнослужащих

09:41 21.03.2022 За последние сутки на территории Донецкой Народной Республики погибли двое местных жителей. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Читайте также: В ДНР за сутки погибли двое мирных жителей

09:45 21.03.2022 В Донецкой Народной Республике получили ранения двое журналистов из Китая. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Об этом: Двух журналистов из Китая ранили в ДНР

09:45 21.03.2022 За сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков пострадали почти 30 человек. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Подробности в материале: Два корреспондента из Китая ранены при обстреле ВСУ в ДНР

09:46 21.03.2022 В Оренбургской области пункты временного размещения для беженцев из Донбасса появятся в четырех муниципальных образованиях. Постановление губернатора Дениса Паслера «Об организации временного размещения на территории Оренбургской области лиц, постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших указанные территории и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке» опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В Оренбурге пункт временного размещения организуют на базе регионального молодёжного центра «Авангард» в СНТ «Дубки». Здесь смогут принять 200 человек. В Оренбургском районе в реабилитационно-оздоровительном центре «Русь» подготовят 85 мест для беженцев. В Медногорске на базе реабилитационного центра для инвалидов «Бодрость» организуют 10 мест. Еще четыре беженца сможет принять комплексный центр соцобслуживания населения в Орске. Читайте также: В Оренбуржье для беженцев из Донбасса развернут четыре пункта размещения

09:50 21.03.2022 За последние сутки украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 26 раз. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Читайте также: Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 26 раз

09:55 21.03.2022 Два населённых пункта Луганской Народной Республики попали под обстрел украинских военных. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Читайте подробнее: Украинские военные обстреляли два населённых пункта ЛНР

09:58 21.03.2022 Украинские боевики пытаются бить по электросетям Донецкой Народной Республики (ДНР), ситуация очень сложная. Об этом 21 марта заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Читайте подробнее: Басурин: ВСУ пытаются бить по электросетям ДНР

09:58 21.03.2022 Правительство Молдавии приняло решение разблокировать часть воздушного пространства и возобновить пассажирские рейсы в Румынию. Об этом 21 марта сообщил вице-премьер республики, министр инфраструктуры Андрей Спыну в своём телеграм-канале. Об этом: В Молдавии анонсировали разблокирование части воздушного пространства

09:58 21.03.2022 Обстановка в Донецкой Народной Республике остаётся напряжённой. Обстрелы со стороны украинских силовиков не прекращаются. Об этом 21 марта в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Об этом: Земля реально дрожит — в ДНР рассказали об обстрелах ВСУ Донецка

09:59 21.03.2022 В Ульяновской области в поддержку военной специальной операции России на Украине выступили лидеры национальных общин, казачества и духовенства. Читайте также: Главы ульяновских национальных общин поддержали спецоперацию на Украине

09:59 21.03.2022 Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Еленовка Донецкой Народной Республики. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Читайте подробнее: Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР

10:05 21.03.2022 Население города Рубежное эвакуируют из-под огня украинских войск. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Об этом: ЛНР эвакуирует население Рубежного из-под огня украинских войск

10:05 21.03.2022 Четверо детей пострадали в ДНР за последние сутки из-за обстрелов украинской стороны. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. Читайте также: В ДНР сообщили о детях, пострадавших при обстрелах ВСУ

10:10 21.03.2022 В Донецкой Народной Республике за сутки ранили 24 жителя освобождённых территорий. Об этом 21 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Читайте подробнее: На освобождённых территориях ДНР за сутки ранены 24 человека

10:12 21.03.2022 Президент Украины Владимир Зеленский утратил контроль над вооружёнными силами Украины, он ими не управляет. Об этом 21 марта в эфире телеканала «Россия 24» заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. Об этом: В ДНР заявили об имитации Зеленским контроля над ВС Украины

10:15 21.03.2022 На территорию России из Ясиноватой Донецкой Народной Республики эвакуируют население. Об этом 21 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Читайте подробнее: Из Ясиноватой в Россию эвакуировали 17 детей

10:15 21.03.2022 Семье погибшего в ходе спецоперации России на Украине Сергея Толмачёва из резервного фонда Сахалина перечислили финансовую помощь. Об этом: Семья погибшего на Украине уроженца Сахалина получит помощь от региона

10:16 21.03.2022 По всему миру наблюдается беспрецедентное ущемление прав русских людей по признаку национальности. Об этом говорится в заявлении уполномоченного по правам человека в РФ. Татьяны Москальковой. Об этом: Омбудсмен Москалькова: масштабы русофобии на Западе беспрецедентны

10:16 21.03.2022 США и их союзники по НАТО помогают Украине, чтобы затянуть конфликт и обеспечить западным военно-промышленным компаниям максимум прибыли, пишет 21 марта китайская газета Global Times. «США и их союзники по НАТО поставляют вооружения на Украину для того, чтобы предотвратить слишком быстрое окончание войны и максимизировать прибыль своих военно-промышленных гигантов», — говорится в публикации. Читайте также: США затягивают кризис на Украине ради прибыли от оружия — Global Times

10:17 21.03.2022 За прошедшие сутки из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района Донецкой Народной Республики (ДНР) эвакуированы 466 человек, в том числе 89 детей. Об этом 21 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Читайте также: За сутки из Мариуполя в ДНР эвакуировали 466 человек

10:19 21.03.2022 Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Читайте также: Украинские военные обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

10:21 21.03.2022 Большинство жителей Грузии поддерживает правительство страны в стремлении сохранить нейтралитет в отношениях с Россией. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведённого Международным центром GORBI, передаёт телеканал «Имеди». Об этом: Три четверти жителей Грузии поддержали нейтралитет с Россией — опрос

10:21 21.03.2022 Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди объявила об эвакуации девяти граждан Индонезии с Украины, сообщает CNN Indonesia. Об этом: МИД Индонезии объявил об эвакуации с Украины девяти граждан

10:23 21.03.2022 В Ульяновске для эвакуированных из Донбасса детей прошли мастер-классы с известными спортсменами города. В частности, состоялась открытая тренировка для школьников с бойцом FN TEAM, чемпионом мира и Европы по кикбоксингу Владимиром Минеевым.

10:24 21.03.2022 На Украине в ходе специальной военной операции погиб контрактник из Оренбургской области, уроженец Сорочинска Глеб Сова. Об этом сообщает администрация Сорочинского городского округа. «Достойный сын своей земли, он выбрал делом жизни одну из самых мужественных и благородных профессий — защитника Отечества — и погиб, защищая женщин и детей, свою Родину от неонацизма. Глеб Сова до конца оставался верным военной присяге, мужественно и стойко, с честью, достойной своих предков, выполнял свой воинский долг как истинный герой и патриот», говорится в сообщении мэрии. Читайте также: Во время военной спецоперации на Украине погиб контрактник из Оренбуржья

10:24 21.03.2022 Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Подробности в материале: Украинские военные обстреляли Донецк

10:24 21.03.2022 Украинские боевики обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив десять снарядов калибра 122 мм, сообщило 21 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Подробности в материале: Украинские боевики обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

10:28 21.03.2022 Президента Украины Владимира Зеленского и его соратников надо поставить к стенке. Они достойны высшей меры наказания, выразил мнение депутат Госдумы Александр Бородай («Единая Россия») в эфире радиостанции «Говорит Москва». Подробности в материале: Депутат Госдумы считает, что Зеленского «надо поставить к стенке»

10:31 21.03.2022 Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении телеведущей украинского телеканала «1+1» Натальи Мосейчук. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба СК России. Об этом: Бастрыкин поручил возбудить дело против украинской телеведущей

10:34 21.03.2022 Украинские боевики в ходе боестолкновений с подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) за прошедшие сутки потеряли 60 человек, сообщили 21 марта в оборонном ведомстве ЛНР. Об этом: В Луганске оценили потери украинских боевиков за сутки

10:39 21.03.2022 Группу радикальных украинских экстремистов обезвредили в Херсоне, сообщает 21 марта RT. Об этом: В Херсоне поймали группу украинских экстремистов

10:40 21.03.2022 Из Ясиноватой к северу от Донецка на территорию России 21 марта эвакуировали 42 человека, в том числе 17 детей, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР). Читайте подробнее: В Россию из Ясиноватой эвакуировали более 40 человек

10:45 21.03.2022 Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении украинского врача, руководителя проекта «Мобильный госпиталь» Геннадия Друзенко. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба СК. Подробности в материале: Бастрыкин поручил возбудить дело за призывы насилия к пленным

10:51 21.03.2022 Заключительным этапом операции по денацификации Украины должен стать Международный военный трибунал. Об этом в своём Telegram-канале 21 марта сообщил политолог Олег Николаев (Хакасия — Севастополь). По его словам, на скамье подсудимых должны оказаться Виктор Ющенко, Пётр Порошенко, Владимир Зеленский, Александр Турчинов, Андрей Парубий, Арсен Аваков, Арсений Яценюк и другие.

10:52 21.03.2022 В Тюменской области прощаются с погибшими в ходе спецоперации на Украине военнослужащими Андреем Петровым и Никитой Анциперовичем. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. Соболезнования родным и близким павших смертью храбрых воинов выразил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Наши земляки выбрали защиту Отечества делом своей жизни. Пожертвовав жизнью за безопасность России и освобождение Украины от неонацизма, они проявили мужество и героизм, остались до конца верны воинскому долгу. Светлая память о воинах-героях навсегда останется с нами», — заявил глава региона. Читайте также: В Тюменской области прощаются с воинами, героически погибшими на Украине

10:53 21.03.2022 Населённый пункт Сладкое Донецкой Народной Республики взят под полный контроль российскими военнослужащими. Об этом 21 марта сообщили в Минобороны РФ. Об этом: Российские военные взяли под контроль населённый пункт Сладкое

10:56 21.03.2022 Ночью 21 марта группа российских вертолетов Ка-52 и Ми-28Н уничтожила восемь танков, сообщили в Министерстве обороны России. Подробности в материале: Российские вертолеты уничтожили ночью восемь украинских танков

10:56 21.03.2022 Жители освобождённой части Мариуполя покидают город, однако в районах, остающихся под контролем украинских националистов, эвакуация затруднена. Об этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24». «Но сейчас ситуация, к сожалению, не меняется в тех районах, которые ещё остаются под контролем нацбатов. Это усложняет и так непростую гуманитарную ситуацию», — сказал Пушилин. Читайте подробнее: Глава ДНР рассказал о ситуации с вывозом людей из Мариуполя

10:57 21.03.2022 Группы националистического батальона «Донбасс» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожаются российскими войсками. Об этом 21 марта заявили в Министерстве обороны РФ. Читайте также: Российские войска уничтожают остатки нацбата «Донбасс"*

10:58 21.03.2022 Группировка войск Донецкой Народной Республики завершает разгром остатков 53-й механизированной бригады украинских вооружённых сил, развивая наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка. Об этом 21 марта в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Читайте также: Войска ДНР за ночь уничтожили до 50 боевиков — Минобороны РФ

11:02 21.03.2022 Группировка войск Донецкой Народной Республики завершает разгром остатков 53-й механизированной бригады вооружённых сил Украины. Об этом 21 марта сообщили в Министерстве обороны России в ходе брифинга. Подробности в материале: МО РФ: силы ДНР завершают разгром 53-й механизированной бригады ВСУ

11:04 21.03.2022 Правительство Болгарии подписало распоряжение о принятии экстренных мер по охране границ страны в северо-восточной части акватории Черного моря. Об этом 21 марта сообщает БНР. Читайте подробнее: Болгария приняла экстренные меры по охране морских границ

11:05 21.03.2022 Депутат Госдумы Тамара Фролова («Единая Россия») рассказала о письме ветерана Великой Отечественной войны из Тамбовской области Марии Ивановны Поливановой, которая накануне своего 100-летнего юбилея написала очень мудрое, трогательное письмо в поддержку президента России и российских военных, участвующих в спецоперации против нацизма на Украине. В годы войны Мария Ивановна была фронтовой медсестрой, пройдя путь от Курска до Берлина. Она награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу». «Кровью обливается сердце за наших российских солдат, офицеров, медиков. Мы снова спасаем мир от фашистской чумы и сохраняем тысячи человеческих жизней, — пишет Поливанова. — Мы, ветераны Великой Отечественной войны, в своё время не задумываясь поступили бы так же, как и вы сегодня».

11:06 21.03.2022 Российские военные нанесли удар крылатыми ракетами по полигону в Ровенской области Украины, где готовили иностранных наёмников и участников националистических формирований. Об этом официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил 21 марта на брифинге. В результате уничтожены более 80 иностранных наёмников и националистов. Читайте также: ВС России поразили ракетами центр подготовки наёмников под Ровно

11:06 21.03.2022 Вооруженные силы России взяли под контроль село Сладкое в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил 21 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Читайте подробнее: ВС России взяли под полный контроль населенный пункт Сладкое в ДНР

11:09 21.03.2022 До 50 украинских боевиков уничтожены минувшей ночью. Об этом 21 марта сообщили в Министерстве обороны РФ. Читайте также: МО РФ: за ночь уничтожено до 50 украинских боевиков

11:14 21.03.2022 Группировка войск Донецкой Народной Республики завершает освобождение населённого пункта Верхнеторецкое. Об этом 21 марта сообщили в Министерстве обороны РФ. Читайте подробнее: МО РФ: силы ДНР завершают освобождение Верхнеторецкого

11:14 21.03.2022 Нужно сделать все, чтобы не отдать Украину под контроль России. Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в интервью американскому телеканалу CNN. Читайте подробнее: Премьер Эстонии: «Мы не должны потерять Украину»

11:19 21.03.2022 Воздушно-космические силы России за прошедшую ночь поразила 44 украинских военных объекта, заявил 21 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Об этом: ВКС России уничтожили 44 украинских военных объекта

11:19 21.03.2022 В населённом пункте Николаевка под Киевом российские военнослужащие взяли под контроль командный пункт вооруженных сил Украины. Об этом 21 марта сообщили в Министерстве обороны России. Подробности в материале: Под Киевом сдался в плен 61 военнослужащий ВСУ

11:21 21.03.2022 Утечка аммиака на химическом предприятии в украинском городе Сумы произошла из-за действий националистов. Российская сторона предупреждала о провокации, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 21 марта в ходе брифинга. «В городе Сумы ночью была реализована спланированная провокация украинских националистов, о которой несколько дней назад официально предупреждало Минобороны России», — сказал Конашенков. Об этом: Минобороны РФ: авария на химзаводе в Сумах — итог провокации националистов

11:21 21.03.2022 Заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что нынешний американский лидер Джозеф Байден не способен остановить кровопролитие на Украине из-за боязни ядерного потенциала России, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 21 марта в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: Сеть: «Империя лжи захлёбывается» — Трамп обвинил Байдена в страхе перед РФ

11:21 21.03.2022 Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на время действия военного положения в стране остановил любую деятельность целого ряда политических партий, среди которых «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Партия Шария», вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане выразили своё отношение к этому 21 марта в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: Сеть: «Нацистские порядки» — Зеленский запретил оппозицию на Украине

11:25 21.03.2022 Минувшей ночью нанесён ракетный удар по центру подготовки наёмников в Ровенской области Украины, сообщили 21 марта в Министерстве обороны РФ. Читайте также: МО РФ: ракетный удар по полигону под Ровно уничтожил 80 боевиков

11:30 21.03.2022 За прошедшую ночь оперативно-тактической и армейской авиацией были поражены 44 военных объекта Украины. Об этом 21 марта сообщили в Министерстве обороны РФ. Читайте подробнее: МО РФ: за ночь поражены 44 военных объекта Украины

11:30 21.03.2022 Информация, которую жители США получают о происходящем на Украине, не объективна. Действия России на украинской территории носят исключительно оборонительный характер, заявил бывший советник Дональда Трампа Роджер Стоун в интервью Real America’s Voice. По его словам, российский президент Владимир Путин, начавший в феврале военную спецоперацию по защите Донбасса, «действует оборонительно, он не действует наступательно». Однако в мейнстримных СМИ об этом не пишут. «Украина едва ли похожа на то, о чем нам говорят в СМИ. На деле украинцы использовали свою землю для размещения ракетных блоков двойного пуска», — заявил Стоун. Читайте также: Экс-советник Трампа: жителям США не говорят правду об Украине

11:31 21.03.2022 В Донецкой Народной Республике добровольно сложили оружие 19 украинских военных. Об этом 21 марта сообщили в Народной милиции ДНР. Читайте также: В ДНР 19 украинских военных добровольно сложили оружие

11:31 21.03.2022 Более 150 тонн гуманитарного груза жителям Мариуполя было собрано в экстренном порядке в Ростовской области. Помощь оказали волонтёры штаба #МыВместе, спасатели. Подробности в материале: Ростовский штаб #МыВместе помог доставить гуманитарный груз в Мариуполь

11:31 21.03.2022 Болгария не намерена предоставлять Украине оружие и боеприпасы, а также снабжать ВСУ танками и самолётами. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Кирил Петков, пишет 21 марта софийская газета «Дума». Об этом: Болгария отказалась предоставлять Украине оружие

11:37 21.03.2022 В городе Сумы украинские националисты устроили провокацию, сообщили 21 марта в Министерстве обороны России. Об этом: Минобороны РФ: украинские боевики устроили в Сумах утечку аммиака

11:38 21.03.2022 Вооруженные силы России взяли под контроль вблизи Киева заглубленный командный пункт, 61 украинский военный сдался в плен, сообщил 21 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Читайте также: Российские военные взяли под контроль командный пункт под Киевом

11:50 21.03.2022 Сотрудница телеканала, устроившая инцидент с плакатом в прямом эфире программы «Время», совершила предательство за 30 сребреников, заявил телеведущий, шеф новостей Первого канала Кирилл Клеймёнов. По его словам, инцидент с Мариной Овсянниковой не стоил бы упоминания, если бы не сопровождавшие его обстоятельства. Кадры с её плакатом, критиковавшим проведение российской операции на Украине, через считаные минуты появились во всех ведущих западных СМИ. У входа в телецентр уже дежурил её адвокат. Более того, до инцидента Овсянникова вела телефонные переговоры с английским посольством, с его сотрудником «в штатском». Это подтверждает, что поступок женщины — не эмоциональный порыв, а нечто совсем другое. Об этом: Ведущий Клеймёнов высказался об инциденте с плакатом в телестудии

12:07 21.03.2022 Группировка сил Донецкой Народной Республики освободила 98 населённых пунктов в ходе специальной военной операции. Об этом 21 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Читайте подробнее: Силы ДНР освободили в ходе спецоперации 98 населённых пунктов

12:12 21.03.2022 Утверждения украинских пропагандистов о том, что российские военные силы якобы не выпускают граждан Украины из городов по гуманитарным коридорам, являются ложью. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Гуманитарные коридоры организуются. И все утверждения о том, что там окружение городов, никого не выпускают, — это абсолютная ложь», — сказал Песков. Читайте подробнее: Песков назвал ложью слухи об отсутствии гумкоридоров с Украины в РФ

12:13 21.03.2022 За последний месяц в Румынию прибыли более 500 тыс. переселенцев с Украины. Об этом со ссылкой на румынское МВД сообщает бухарестская газета Jurnalul. Об этом: В Румынии назвали число украинских переселенцев

12:18 21.03.2022 Петровский район Донецка оказался под обстрелом украинских вооружённых формирований. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Читайте также: Украинские военные обстреляли Донецк

12:20 21.03.2022 В Донецке в связи с повреждением высоковольтных линий электропередачи в зонах боевых действий обесточены 179 трансформаторных подстанций. В результате чего без электроэнергии находятся свыше 23 тыс. абонентов Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов города. Об этом сообщил глава администрации г. Донецка Алексей Кулемзин.

12:20 21.03.2022 Российские военные в ходе спецоперации продолжают блокирование позиции ВСУ и нацбатальонов в Сумской области. Об этом 21 марта сообщили в Минобороны России. Об этом: ВС России блокируют позиции ВСУ и нацбатальонов в Сумской области

12:20 21.03.2022 Мероприятие в столичных «Лужниках» в честь годовщины воссоединения с Крымом, которое собрало несколько сотен тысяч человек, продемонстрировало красноречивую поддержку президенту РФ Владимиру Путину. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Что касается этого мероприятия, то это более чем красноречивая демонстрация поддержки, которой пользуется президент, поддержки тех решений, которые принимались и народом Крыма, когда они возвращались в Россию, и руководством страны, когда Крым был принят в состав России», — сказал Песков. Читайте также: Песков рассказал об уровне поддержки Путина на концерте в «Лужниках»

12:21 21.03.2022 В результате обстрела ВФУ обесточены 25 ТП, 4 котельные, 2 насосные станции, 2 детсада, 1 школа и 3272 абонента в Горловке, сообщает Штаб территориальной обороны ДНР. Ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка.

12:24 21.03.2022 Последствия обстрела. Донецка 20.03.2022 . dnr-sckk.ru

12:24 21.03.2022 Вооружённые силы Украины совершили обстрел населённого пункта Минеральное в Донецкой Народной Республике. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Читайте подробнее: Украинские военные обстреляли населённый пункт Минеральное в ДНР

12:26 21.03.2022 В Чечне в эти дни проходят коллективные намазы (молитвы) за воюющих в Донбассе и на Украине военнослужащих из республики. В ночь на 21 марта состоялась молитва в центральной мечети региона «Сердце Чечни». В ней приняли участие не только мужчины, как полагается по традиции, но и женщины. Подробности в материале: В Чечне тысячи людей собираются второй день подряд на коллективные молитвы

12:27 21.03.2022 Все, кто может, должны повлиять на власти Украины, чтобы сделать позиции Киева более конструктивными в рамках переговоров с Россией. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Действительно, здесь, кто может, должен использовать свое влияние на Киев с тем, чтобы сделать Киев более сговорчивым, более конструктивными эти переговоры», — сказал Песков. Подробности в материале: Песков призвал повлиять на сговорчивость украинских властей

12:33 21.03.2022 Китай будет судить о ситуации на Украине и формировать свою позицию самостоятельно. Об этом 21 марта заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге. Читайте подробнее: Китай заявил о сохранении независимой позиции по ситуации на Украине

12:34 21.03.2022 Россия не планирует приостанавливать действие спецоперации в защиту ДНР и ЛНР на время проведения переговоров между российской и украинской делегациями. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос. Об этом: Россия не приостановит спецоперацию на Украине на время переговоров

12:34 21.03.2022 Прикрывающиеся мариупольцами националисты довели гуманитарную ситуацию в городе до катастрофических масштабов, зафиксированы случаи смерти людей от голода и жажды. Об этом сегодня, 21 марта, в прямом эфире программы «Пятая студия» на телеканале «Россия 24» рассказал глава ДНР Денис Пушилин. «Дальше будет продолжаться поставка гумпомощи, потому что люди находятся в ужаснейшем состоянии. Часть из них просто умирают от голода и жажды. Ситуация доведена до этого, но их по-прежнему не выпускают националисты, по-прежнему они стараются прикрываться гражданским населением. Единственное спасение — это те районы, которые уже под нашим контролем, где люди могут выдохнуть и получить поддержку со стороны ДНР и России», — подчеркнул глава ДНР.

12:37 21.03.2022 Россия негативно воспримет любое вмешательство в спецоперацию по защите ДНР и ЛНР со стороны стран НАТО. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Негативно об этом сказал 22-го числа в своем ночном обращении к гражданам России и ко всему миру президент Путин», — сказал Песков. Подробности в материале: Песков напомнил НАТО про слова Путина о невмешательстве в спецоперацию

12:38 21.03.2022 Продолжаются мероприятия по жизнеобеспечению освобожденных территорий ДНР. По данным межведомственного оперативного штаба за 20 марта, силами МЧС ДНР выполнены работы по обследованию и очистке дорог, территорий, а также линий электропередачи населенных пунктов от взрывоопасных предметов. Всего обследовано более 11 гектаров территорий, 7800 кв. м помещений, обнаружено 638 единиц взрывоопасных предметов. Помимо этого, ведется работа по выдаче гуманитарной помощи. 350 продуктовых и гигиенических наборов получили жители Рыбинского, детских наборов — 10. В Мангуше выдано 700 продуктовых наборов и 51 детский, 500 — в Волновахе.

12:38 21.03.2022 Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин подвергла критике решение Вашингтона выделить деньги Киеву. Читайте также: Американский конгрессмен раскритиковала помощь Украине из-за нацистов

12:39 21.03.2022

12:41 21.03.2022 Силами министерства транспорта ДНР продолжается аварийно-ямочный ремонт на участке Октябрь — Пищевик. Выполнены работы по засыпке ям на участке от населенного пункта Петровское до Николаевки через Викторовку и Богдановку. Сотрудники ТК «Железные дороги Донбасса» выполнили пусконаладочные работы стационарной электростанции для резервного питания. Запуск запланирован на сегодня, 21 марта. Специалисты «Вода Донбасса» продолжили работы по определению дополнительных источников водоснабжения в Волновахе. Сегодня запланирована установка генератора и передача его администрации города для дальнейшей эксплуатации и осуществления раздачи воды потребителям на территории детского сада. Сотрудники министерства здравоохранения ДНР выехали в Волноваху для проведения проверки ремонтно-восстановительных работ амбулатории № 25. Был запущен дизельный генератор.

12:41 21.03.2022 Специалисты компании «Углетелеком» продолжают работы по восстановлению кабеля волоконно-оптической линии связи на трассе Новоазовск — Мариуполь. Выполнена подача канала передачи данных для ГУП ДНР «Комтел» в г. Волноваха. Кроме этого, проводились работы по обследованию линий связи Волноваха — Володарское, Мангуш. В Володарском и Волновахе осуществлялась подготовка к включению базовых станций. В Андреевке произведено начисление пенсий для выплаты 21 марта. Также ведется работа по приему заявлений на оформление выплат. В Донском принято 615 заявлений, в Новотроицком — 127, в Виноградом — 147, в Волновахе — 186. В работах временного характера в Волновахе задействованы 18 человек.

12:41 21.03.2022 Украинские военные скоро не смогут обстреливать Донецк, недавние обстрелы были, вероятно, одними из последних. Об этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24». «В последние дни, я думаю, что это уже одни из последних обстрелов, но они будут присутствовать по окраинам Донецка, по Петровскому району, ему очень серьёзно сейчас достаётся», — сказал Пушилин. Читайте подробнее: Пушилин ожидает прекращения обстрелов Донецка

12:43 21.03.2022 Спасатели МЧС ДНР оказывают помощь населению на освобожденных территориях. Так, в Волновахе на улице Юбилейная курсанты Академии гражданской защиты МЧС ДНР при помощи спасательной веревки извлекли двух женщин, 1953 и 1962 годов рождения, из подвального помещения, которое было заблокировано обрушенными конструкциями дома. В госпитализации пострадавшие не нуждались. В Безыменном в пункте временного размещения неотложную медицинскую помощь получили двое мужчин. Оба госпитализированы в городскую больницу Новоазовска.

12:44 21.03.2022 Специалисты Региональной энергопоставляющей компании выполнили ремонт провода на подстанции Рыбинская на высоковольтной линии «Новоигнатьевка-Староигнатьевка» протяженностью более 1400 метров. В Гнутово выполнены ремонтные работы на силовом трансформаторе, сообщает межведомственный оперативный штаб ДНР. Государственный концерн «Донбассгаз» обеспечил доставку сжиженного газа в Новоалексеевку — 36 баллонов, в Красновку — 40. Проведено подключение к системе газоснабжения населенных пунктов Новоигнатьевка, Бугас, Николаевка. Сотрудники министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР провели оперативный мониторинг работы животноводческих предприятий в Николаевке и Прохоровке. В Новотроицкое доставлены хлеб и хлебобулочные изделия. Кроме этого, организована выездная торговля в 10 населенных пунктах Новоазовского и Тельмановского районов.

12:44 21.03.2022 Жители Болгарии не поддерживает ни риторику, ни действия правительства страны в отношении России, заявила посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова. Читайте подробнее: Жители Болгарии выступают против антироссийской политики, заявила посол

12:45 21.03.2022 Восстановительные работы в Волновахе. dnmchs.ru

12:46 21.03.2022 Вооружённые формирования Украины обстреляли населённый пункт Александровка, сообщили 21 марта в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. Читайте подробнее: Украинские военные обстреляли Александровку в ДНР

12:47 21.03.2022 Жители украинских городов Мариуполь и Мелитополь, эвакуированные в Крым, рассказали журналистам о жизни в оккупированных нацистами городах. Читайте также: «Это всё творили нацики» — свидетельство беженки из Мариуполя

12:49 21.03.2022 Складывающиеся беспрецедентные условия с точки зрения навязывания ненависти ко всему русскому требуют беспрецедентных решений. Об этом 21 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя законопроект, расширяющий наказания за фейки о России, в частности о работе госорганов страны за рубежом. Читайте подробнее: Песков прокомментировал законопроект по расширению наказаний за фейки

13:09 21.03.2022 Решение президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины поддержали российские хоры. Онипровели акцию солидарности, совместно исполнив песню «Хотят ли русские войны?». Об этом: Российские хоры поддержали спецоперацию по денацификации Украины

13:18 21.03.2022 В Подмосковье семьям участников спецоперации на Украине хотят выплачивать дополнительные средства в случае гибели военнослужащего при исполнении своего долга. Об этом 21 марта заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM. Глава Подмосковья отметил, что выплаты семьям военнослужащих, погибших или пострадавших при исполнении своего воинского долга во время спецоперации, предусмотрены на федеральном уровне. Однако региональные власти планируют обеспечить местных жителей дополнительными выплатами из областного бюджета. Подробности в материале: В Подмосковье готовят дополнительные выплаты семьям участников спецоперации

13:19 21.03.2022 В ходе спецоперации на территории Украины погиб уроженец Глушковского района Курской области Сергей Омельченко. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба областной администрации. Об этом: Власти Курской области подтвердили гибель ещё одного военного

13:28 21.03.2022 Несколько тысяч представителей националистических батальонов остаются в Мариуполе, заявил 21 марта глава ДНР Денис Пушилин. Об этом: Пушилин: в Мариуполе остаются несколько тысяч боевиков

13:31 21.03.2022 Войска Луганской Народной Республики (ЛНР) эвакуировали 135 человек из города Рубежное Северодонецкого района, сообщает 21 марта Народная милиция ЛНР. Читайте подробнее: Военные ЛНР эвакуировали из Рубежного 135 человек

13:32 21.03.2022 В столице Латвии зарегистрировано 6 253 украинских беженца, это первая волна мигрантов не является большой, и с ней городские власти справятся. Об этом латвийскому гостелевидению LTV заявил мэр Риги Мартиньш Стакис. Читайте подробнее: Мэр Риги: «первой волной беженцев с Украины мы точно справимся»

13:33 21.03.2022 Вооружённые украинские войска совершили обстрел населённого пункта Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Читайте подробнее: Украинские военные обстреляли посёлок Гольмовский в ДНР

13:40 21.03.2022 Возле посёлка Мангуш Донецкой Народной Республики подорвался автомобиль, сообщили 21 марта в штабе территориальной обороны ДНР. Об этом: В ДНР на мине подорвался автомобиль, погибли три человека

13:44 21.03.2022 Заявление министра иностранных дел КНР Ван И о том, что позиция Китая в отношении украинского кризиса объективна и справедлива, «и время покажет, что она находится на правильной стороне истории», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 21 марта в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: Сеть: «Тайвань напрягся» — МИД КНР: позиция Китая по Украине справедлива

13:52 21.03.2022 Гуманитарная обстановка в городе Мариуполь Донецкой Народной Республики (ДНР) остаётся критической. Об этом 21 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, военнослужащие ДНР, рискуя собственной жизнью, производят эвакуацию мирных жителей из города. Однако этому препятствуют боевики из украинских вооружённых формирований. Подробности в материале: Пушилин: в Мариуполе люди вынуждены пить воду из луж

13:58 21.03.2022 Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым ситуацию на Украине, передаёт 21 марта пресс-служба Кремля. Об этом: Путин обсудил с Мирзиёевым спецоперацию на Украине

13:58 21.03.2022 Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор, сообщает 21 марта сайт Кремля. Об этом: Путин рассказал Мирзиёеву о ходе спецоперации по защите Донбасса

14:03 21.03.2022 Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Еленовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Читайте также: Украинские военные обстреляли Еленовку из «Града»

14:07 21.03.2022 На пока ещё подконтрольной украинским неонацистам части территории города Мариуполь находятся около 130 тыс. мирных жителей. Об этом 21 марта сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Больше 100−130 тыс. людей там еще есть. Людей держат в заложниках. Из контролируемых нацбатами районов их просто не выпускают — вплоть до расстрела», — сказал Пушилин. Об этом: Пушилин: неонацисты удерживают в Мариуполе свыше 130 тыс. человек

14:13 21.03.2022 За сутки границу с Россией пересекли ещё более 9 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 21 марта. Об этом: Границу с Россией пересекли ещё более 9 тыс. беженцев

14:14 21.03.2022 В Донецке оказался обесточен Петровский водоузел, сообщил 21 марта мэр города Андрей Кулемзин. Читайте подробнее: Петровский район Донецка остался без воды

14:22 21.03.2022 По населённому пункту Еленовка в Донецкой Народной Республике украинские боевики дважды за сутки открывали огонь. Об этом 21 марта сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом: Еленовка в ДНР дважды за сутки подверглась обстрелу ВСУ

14:27 21.03.2022 Специалисты министерства транспорта Донецкой Народной Республики восстановили мост на автодороге Мариуполь — Урзуф. Об этом 21 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Об этом: В ДНР восстановили на дороге из Мариуполя в Урзуф мост

14:28 21.03.2022 Партия СРЗП запустила сайт, где планируют собирать вопросы от граждан о «вредителях», сообщения будут переадресовываться главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, сообщили в пресс-службе сопредседателя СРЗП Захара Прилепина. Подробности в материале: В СРЗП запустили сайт по поиску «вредителей» во власти

14:33 21.03.2022 Вынужденные переселенцы из Донецкой и Луганской народных республик прибыли в Татарию, среди них более 50 детей. В настоящее время они проживают в Казани и в районах республики. Беженцы разместились у своих родственников, а также в пунктах временного размещения. Читайте подробнее: В Татарию самостоятельно прибыли несколько семей из Донбасса

14:34 21.03.2022 Жительнице Тулы назначен штраф в 48 тысяч рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Тульской области 21 марта. Читайте также: Жительница Тулы оштрафована за дискредитацию Вооружённых сил РФ

14:36 21.03.2022 Проблематику военно-биологической деятельности США на Украине обсудил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков с чрезвычайным и полномочным послом Китая в России Чжан Ханьхуэем. Об этом говорится в сообщении МИД. Подробности в материале: Рябков обсудил с послом Китая деятельность биолабораторий США на Украине

14:38 21.03.2022 МИД Киргизии выразил готовность выступить посредником на переговорах России с Украиной. Читайте подробнее: МИД Киргизии готов выступить посредником на переговорах России с Украиной

14:43 21.03.2022 В результате обстрела ВФУ в Донецке обесточена шахта им. Челюскинцев. Под землей находятся 78 горняков, сообщает Штаб территориальной обороны ДНР. В настоящее время проводятся ремонтно-восстановительные работы.

14:46 21.03.2022 Удар Вооружённых сил РФ по торгово-развлекательному центру Retroville в Киеве был нанесён из-за стоянки военной техники. Подробности в материале: В Сети узнали причину удара по ТРЦ Retroville в Киеве

14:51 21.03.2022 В историческом парке «Россия — моя история» в Омске 26 марта пройдёт рок-концерт «Песни победы». Об этом сообщили в правительстве Омской области. Читайте подробнее: В Омске пройдёт рок-концерт в поддержку жителей Донбасса

14:53 21.03.2022 Сотрудники Росгвардии во время патрулирования Бердянска (Запорожская область) задержали за нарушение комендантского часа гражданина Украины, который оказался агентом СБУ. Читайте подробнее: В Бердянске сотрудники Росгвардии задержали завербованного агента СБУ

14:59 21.03.2022 Жителей Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины, вынужденно покинувших свои дома, встретили на Московском вокзале Тулы 21 марта, сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Читайте также: В Тулу прибыли 493 эвакуированных жителя Донбасса и Украины

15:12 21.03.2022 В Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате обстрела со стороны украинских боевиков обесточен вентиляционный ствол на шахте имени Скочинского. Об этом 21 марта сообщило министерство угля и энергетики ДНР. Читайте также: В ДНР из-за обстрелов ВСУ обесточен вентиляционный ствол шахты

15:13 21.03.2022 Конгресс США обязан объявить импичмент президенту Штатов Джо Байдену, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Читайте также: Володин: Конгресс США должен объявить Байдену импичмент

15:23 21.03.2022 Публичное заявление украинского врача, потребовавшего кастрировать пленных российских солдат, взбесило соцсети. Люди прямо говорят: сказать так мог только фашист. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии. «Его случаем не Йозеф Менгеле зовут?» — спрашивает S. «Каннибализм в государственных масштабах!» — считает Елена. «Зря он это сказал! Ибо теперь я сама готова взяться за оружие, и думаю, ещё много матерей встанут рядом!» — поделилась Татьяна В. «Ему после этих слов лучше самому харакири сделать!» — считает Сергей. «Сколько можно гуманно действовать нашим солдатам? Нацисты угрожают вырезать русских детей, женщин, кастрировать солдат! Пора это закончить», — призывает Любовь Агафонова. Об этом: Сеть о призыве врача ВСУ кастрировать пленных: «Вот они — нацисты XXI века»

15:23 21.03.2022 Жители Мариуполя покидают опасные зоны города по коридорам, открытым Вооруженными силами России, сообщил 21 марта глава Чечни Рамзан Кадыров. Читайте также: Кадыров рассказал об эвакуации мирных жителей Мариуполя

15:29 21.03.2022 Решение украинского президента Владимира Зеленского подписать закон о продлении срока действия военного положения на Украине с 26 марта 2022 года на 30 суток вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 21 марта в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: Сеть: «До последнего украинца?» — Зеленский продлил военное положение

15:34 21.03.2022 В Молдавии возобновляются пассажирские перевозки по разным направлениям. Расписание на ближайшие дни было размещено на сайте Кишинёвского аэропорта. Читайте подробнее: В Молдавии возобновили продажу билетов на авиарейсы по всем направлениям

15:36 21.03.2022 Греческие власти осуждают осквернение в Афинах памятника советским воинам, боровшимся за свободу и независимость Греции. Об этом говорится в сообщении МИД страны. 19 марта на памятнике советским воинам, установленном на проспекте Сингру, появились название и символика одного из украинских нацистских батальонов. Неизвестные нанесли их желтой краской. «Греция, страна, пострадавшая от нацистской оккупации, проявляет особую чуткость в защите памяти жертв нацизма и осуждает любое использование символов того темного периода истории», — заявили в МИД. Об этом: МИД Греции отреагировал на осквернение памятника советским воинам в Афинах

15:36 21.03.2022 Стихийный митинг жителей Афин в защиту памятника советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции, на который неизвестные краской нанесли название и символ неонацистской группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 21 марта в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Сеть: «Бандеровская традиция» — неонацисты осквернили памятник в Греции

15:41 21.03.2022 Украинские боевики обстреляли населенные пункты Старомихайловка, Ясиноватая и Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило 21 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: Украинские боевики обстреляли три населенных пункта в ДНР

15:44 21.03.2022 Армия России mil.ru

15:51 21.03.2022 США уже признали, что Украина уже потеряла Крым и Донбасс, теперь важно, чтобы они убедили в этом украинские власти. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов. Читайте также: Миронов: США осталось убедить Украину в потере Крыма и Донбасса

15:55 21.03.2022 Уничтоженные объекты ВСУ за время спецоперации России на Украине. 21.03.2022 ИА REGNUM

15:56 21.03.2022 Горловку, Донецк и посёлок Зайцево украинские силовики обстреляли менее чем за 40 минут 21 марта. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК. Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево

15:59 21.03.2022 Специальная военная операция России по защите Донбасса. 16:00(Мск). 21.03.2022 ИА REGNUM

15:59 21.03.2022 Специальная военная операция России по защите Донбасса. 16:00(Мск). 21.03.2022 ИА REGNUM

16:03 21.03.2022 Неделя — это слишком маленький срок, чтобы освободить от ВСУ такой большой город, как Мариуполь, заявил 21 марта глава ДНР Денис Пушилин в эфире «России 1». Читайте также: Пушилин заявил, что за неделю Мариуполь не освободить

16:14 21.03.2022 Несмотря на обострение ситуации на Украине, в Грузии продолжает сохраняться стабильность. Об этом заявил журналистам грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Подробности в материале: Премьер-министр Грузии обратился к согражданам из-за ситуации на Украине

16:26 21.03.2022 Очередные российско-украинские переговоры состоялись 21 марта. Они, как заявил член украинской делегации Давид Арахамия, длились полтора часа. Читайте также: Российско-украинские переговоры продлились полтора часа

16:40 21.03.2022 Социальные сети сравнили с доктором Менгеле украинского врача, призвавшего к расправе над российскими военными. Читайте подробнее: «Преемник доктора Менгеле» — сети о призывах к расправе над военными России

16:50 21.03.2022 Гроссмейстер из Крыма Сергей Карякин дисквалифицирован решением международной шахматной федерации (FIDE) на срок шесть месяцев, причиной стала поддержка Карякиным специальной военной операции, которую проводит Россия. Об этом в соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов 21 марта. Читайте также: Крымский гроссмейстер Карякин дисквалифицирован FIDE за поддержку России

16:51 21.03.2022 Российский военный атташе вызван в министерство обороны Британии, сообщает 21 марта пресс-служба британского военного ведомства. По утверждению минобороны Британии, вызов связан с российской спецоперацией на Украине. Читайте также: Военный атташе России вызван в минобороны Британии

16:58 21.03.2022 Инициатива запретить на законодательном уровне деятельность на Украине «антиукраинских политических партий» будет рассмотрена Верховной радой, 21 марта сообщается на её сайте. Читайте также: Рада рассмотрит инициативу о запрете «антиукраинских политических партий»

17:05 21.03.2022 Отсылки президента Украины к Холокосту невыносимо слушать, заявил 21 марта депутат израильского кнессета Шломо Кархи на своей странице в Твиттере. По его словам, можно испытывать сочувствие к народу, который оказался в жерновах войны, но украинский лидер не имеет права сравнивать это с Холокостом. Читайте также: Не поминай Холокост! В Израиле возмущены речью Зеленского

17:12 21.03.2022 Двое военнослужащих из Ивановской области героически погибли при исполнении воинского долга, защищая мирное население, в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, сообщили 21 марта в пресс-службе правительства региона. Подробности в материале: Двое военнослужащих из Ивановской области погибли в ходе спецоперации

17:12 21.03.2022 Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили создать список враждебных России иностранцев, передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта. Читайте также: В ЛДПР предложили создать список враждебных России иностранцев

17:19 21.03.2022 Деятельность в России соцсетей Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отныне запрещена по решению суда. Вердикт вынес 21 марта Тверской суд Москвы. Читайте подробнее: Суд запретил Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории России

17:20 21.03.2022 Глава военного ведомства Германии Кристина Ламбрехт заявила о новой программе помощи Украине в размере €500 млн. Об этом она сообщила журналистам 21 марта в Брюсселе. Читайте также: Министр обороны ФРГ заявила о выделении Украине помощи на €500 млн

17:21 21.03.2022 Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поручил создать центр оказания технической поддержки, который позволит защитить информационные системы от внешнего вредоносного воздействия и кибератак. Об этом сообщили в правительстве региона. Читайте также: На ресурсы правительства Кузбасса за месяц совершено более 4 млн кибератак

17:22 21.03.2022 Совет Думы по предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина принял решение вынести на рассмотрение Госдумы 22 марта проект постановления о создании комиссии по парламентскому расследованию деятельности биологических лабораторий на Украине. Подробности в материале: Госдума обсудит комиссию по биологическим лабораториям на Украине

17:27 21.03.2022 Последствия обстрела Червоногвардейского района Макеевки. dnr-sckk.ru

17:35 21.03.2022 Неприемлемые заявления, сделанные президентом США Джо Байденом о российском президенте Владимире Путине, ставят отношения двух стран на грань разрыва, сообщает 21 марта МИД России. В связи с этим послу США в России Джону Салливану вручена нота протеста. Читайте также: Слова Байдена о Путине ставят отношения с США на грань разрыва — МИД России

17:47 21.03.2022 Структуры Румынской православной церкви (РуПЦ) объявили о сборе в общей сложности 24 млн леев ($5,3 млн) на нужды украинцев, пострадавших от усугубления общественно-политической ситуации на Украине. Об этом 21 марта сообщает бухарестский информационный портал HotNews. Читайте подробнее: Румынская православная церковь выделила Украине $5,3 млн

17:55 21.03.2022 Берлин не может продолжать поддерживать Украину оружием из запасов своего военного ведомства, но сделает это по другим каналам и без подробной огласки, заявила 21 марта в Брюсселе министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. Об этом она сообщила по итогам встречи со своими коллегами в Брюсселе. Читайте также: Поставим оружие Украине без подробной огласки — минобороны ФРГ

18:15 21.03.2022 Боевое применение авиационного ракетного гиперзвукового комплекса «Кинжал» по объектам военной инфраструктуры Украины подтвердило эффективность этого оружия, сообщил 21 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По данным военного ведомства, комплекс отлично проявил себя в уничтожении хорошо защищенных специальных объектов, и такая практика будет продолжена. Читайте также: Удары «Кинжалом» по Украине дают эффект и будут продолжены — Минобороны РФ

18:24 21.03.2022 В поставках летального оружия на Украину Венгрия участвовать не будет, сообщил 21 марта журналистам в Брюсселе венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Читайте также: Венгрия не допустит передачи оружия со своей территории на Украину

18:31 21.03.2022 В результате применения гиперзвуковой ракеты «Кинжал» было уничтожено хранилище боевых частей для украинских тактических ракетных комплексов «Точка-У», расположенное в Ивано-Франковской области, сообщил 21 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он уточнил, что удар был нанесён по подземным хорошо защищённым складам боеприпасов для авиации и ракетных частей, а также складам горючего, размещённым в Николаевской области. Читайте также: Удар «Кинжала» уничтожил украинское хранилище ракет «Точка-У» — Минобороны

18:35 21.03.2022 Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» — демонстрация для НАТО. Об этом 21 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров. Читайте подробнее: Эксперт: «Кинжал» показал НАТО — никакой «бесполётной зоны» не будет

18:40 21.03.2022 Удар гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса «Кинжал» по военным объектам украинских нацистов был произведён с дальности свыше 1000 км, сообщил 21 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он уточнил, что гиперзвуковая ракета комплекса «Кинжал» преодолела это расстояние менее чем за 10 минут. Читайте также: Свыше 1000 км за 10 минут — Минобороны о деталях применения «Кинжала»

18:43 21.03.2022 Рисунки детей Донбасса

18:51 21.03.2022 В одном из районов Киева уничтожены установки реактивного залпового огня, прикрывавшиеся жилыми домами и мирным населением, сообщил 21 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что украинские нацисты продолжают применять тактику «живого щита» из местного населения. Читайте также: Минобороны: в Киеве уничтожены украинские РСЗО, скрытые между жилых домов

19:01 21.03.2022 Подразделения военно-морских сил Румынии приведены в состояние готовности в связи с возможным обнаружением в румынской акватории Чёрного моря водных мин. Об этом 21 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24. Читайте подробнее: ВМС Румынии приведены в состояние готовности из-за ситуации на Украине

19:12 21.03.2022 Эффективность беспилотных комплексов «Байрактар» оказалась переоценена. Об этом 21 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров. Подробности в материале: Эксперт: Эффективность «Байрактаров» оказалась сильно преувеличена

19:12 21.03.2022 Ещё 243 жителя города Мариуполя (ДНР) эвакуированы в село Безыменное (Новоазовский район) 21 марта, сообщает Штаб территориальной обороны республики. Об этом: Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали ещё 243 человека, включая 37 детей

19:15 21.03.2022 Распространяемые украинскими официальными лицами «реальные данные» о потерях Вооружённых сил РФ являются самым обычным враньём, сообщил 21 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В качестве примера он привёл заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка. Читайте также: Конашенков поставил диагноз «данным Украины» о российских потерях

19:29 21.03.2022 Невероятная история экипажа танка под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Романа Кулаги Вооружённых сил РФ стала достоянием общественности благодаря тому, что о ней решило поведать Министерство обороны Российской Федерации. В рамках военной спецоперации России на Украине боевая машина под командованием Кулаги вступила в неравный бой с превосходящими силами украинских националистов и иностранных наёмников. Подробности в материале: «У героев страха нет» — спецоперация РФ породила новых «советских» героев

19:30 21.03.2022 Два года назад, весной 2020 года, когда пандемия коронавируса только пришла из Китая в Европу, в эпицентре заболеваемости оказалась Италия. С каждым днём число пациентов увеличивалось в прогрессии, в итальянских стационарах не было места, а морги оказались переполнены. Что делать, как быть — не знали ни врачи, ни чиновники. А медицинская промышленность не могла обеспечить граждан не только пока не появившимися ещё вакцинами, но и средствами индивидуальной защиты. Подробности в материале: Италия против России. А итальянцы?

19:48 21.03.2022 Рисунки детей Донбасса

19:54 21.03.2022 ВСУ не спасёт ни новая тактика, ни другие ухищрения, им нужно только капитулировать. Об этом 21 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров. Читайте подробнее: Эксперт: «Новая тактика» не спасёт ВСУ, им придётся капитулировать

19:57 21.03.2022 Мира с Украиной невозможно достичь без проведения денацификации этой страны, а против российской спецоперации на Украине выступает состоятельная прослойка, тесно связанная с Западом, считает большинство участников соцопроса, проведенного интернет-сервисом V-Project. Авторы исследования опросили 13,9 тысячи человек. Все респонденты совершеннолетние и проживают на территории России. В центре опроса была тема Украины и российской спецоперации. Читайте также: Мир с нацистской Украиной невозможен — результаты соцопроса в России

19:58 21.03.2022 Возможные поставки зенитных ракетных комплексов С-300 Украину не спасут. Об этом 21 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров. Об этом: Эксперт: Передача Украине С-300 маловероятна, «Пэтриот» — невозможна

20:04 21.03.2022 Массовое использование коптеров, вооружённых легкими кумулятивными снарядами, могло бы существенно помочь в боевых действиях в городских условиях. Об этом 21 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил публицист из Донбасса Егор Ветров. Читайте подробнее: Эксперт: Для городских боёв армии ДНР нужны недорогие дроны

20:07 21.03.2022 Нота протеста вручена американскому послу в России Джону Салливану в связи с недавним скандальным заявлением президента США Джо Байдена о российском руководстве, сообщили 21 марта в пресс-службе МИД РФ. Читайте также: Послу США вручили ноту протеста из-за недостойных слов Байдена

20:09 21.03.2022 Нужно сформировать и проводить грамотную информационную политику в отношении местного населения на Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 марта заявил политолог, автор телеграм-канала «Русский Ориенталист» Игорь Димитриев. Подробности в материале: Эксперт: Россия должна объяснить украинцам, что она уже никуда не уйдёт

20:11 21.03.2022 В Приднестровье спокойно реагируют на проведение спецоперации ВС РФ на Украине. Об этом 21 марта заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников. Читайте подробнее: Эксперт: В Приднестровье достаточно спокойно реагируют на спецоперацию РФ

20:17 21.03.2022 Сербский адвокат Александр Оленик намерен подать в суд иск против троих участников митинга в поддержку России 4 марта в Белграде за то, что они использовали символ Z, «подстрекая население к агрессивной войне». Об этом сообщили сербские СМИ 21 марта. Одним из участников митинга, который из-за открытой поддержки России может стать фигурантом уголовного дела, является лидер движения «Освобождение» Младжан Джорджевич. Об этом: Сербский политик: Буква Z символизирует справедливость, истину и свободу

20:20 21.03.2022 Армия России (вооруженные силы) Анна Рыжкова © ИА REGNUM

20:22 21.03.2022 Специальная военная операция России по защите Донбасса. 20:00(Мск). 21.03.2022 ИА REGNUM

20:23 21.03.2022 Украина постоянно ждёт удара со стороны Тирасполя. Об этом 14 февраля заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников. Подробности в материале: Эксперт: Украина боится Приднестровья и постоянно ждёт от него удара

20:48 21.03.2022 Поддержку Украины в разработке ядерного оружия не исключают в руководстве Британии. Это следует из разговора, который произошёл 17 марта у британского министра обороны Бена Уоллеса с человеком, которого он посчитал премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём. Об этом: Минобороны Британии допускает помощь Киеву в разработке ядерного оружия?

21:06 21.03.2022 Румыния не станет оказывать военную помощь Украине, поскольку присутствие румынского вооружения на украинской территории может втянуть Бухарест в частности и страны НАТО в целом в противостояние с Россией. Об этом 21 марта сообщает «Румынское телевидение». Читайте подробнее: Румыния окончательно отказалась от поставок оружия Украине

21:26 21.03.2022 Средства противовоздушной обороны (ПВО) Донецкой Народной Республики сбили две украинские оперативно-тактические ракеты «Точка-У» в небе над Макеевкой, сообщает 21 марта штаб территориальной обороны ДНР в своём Telegram-канале. По данным военных ДНР, обломки украинских ракет упали на посёлок Пролетарский и рядом с одним из районов Макеевки. Читайте также: Украинские нацисты пытались ударить ракетами «Точка-У» по Макеевке

21:36 21.03.2022 Шесть из десяти стокгольмских компаний выступают за членство Швеции в НАТО. Руководство компаний также попросили ответить, как они относятся к санкциям Запада против России. Две трети опрошенных компаний сочли их слишком слабыми. Подробности в материале: Большинство компаний в Стокгольме выступают за членство Швеции в НАТО

21:54 21.03.2022 Представитель министерства обороны США заявил, что они не могут «опровергнуть или независимо подтвердить» факт применения Россией гиперзвукового оружия на Украине, а также не понимают смысла такого применения, сообщает 21 марта газета The Hill. «Честно говоря, это своего рода головоломка, так как непонятно, зачем применять гиперзвуковую ракету с относительно небольшого расстояния, чтобы поразить здание… С военной точки зрения, это не совсем практично», — цитирует издание слова представителя Пентагона. Читайте также: Пентагон не знает, зачем Россия применила гиперзвуковое оружие на Украине

22:08 21.03.2022 Все злодеяния неонацистов, массово производившиеся в Мариуполе, будут расследованы, и виновных постигнет заслуженное наказание, заявил 21 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он отметил, что уже сейчас фиксируются все заявления жителей Мариуполя, которые смогли покинуть город. Читайте также: Все преступления неонацистов в Мариуполе будут расследованы — Минобороны

22:13 21.03.2022 Вопрос договорённостей с Россией — вопрос такого уровня, что народ должен решать, можно ли идти на те или иные компромиссы Киеву. Об этом 21 марта заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью украинской Национальной общественной телерадиокомпании. Читайте также: Зеленский заявил, что может вынести на референдум вопрос соглашений с РФ

22:28 21.03.2022 Нацисты из состава группировки, удерживавшей Мариуполь, пытаются покидать город под видом мирных жителей, сообщил 21 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он уточнил, что такой приказ получен боевиками из Киева. Читайте также: Нацисты пытаются уходить из Мариуполя, прикинувшись мирными жителями

22:42 21.03.2022 Рисунки детей Донбасса

22:44 21.03.2022 Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом России в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона за публичные призывы к развязыванию агрессивной войны и за фейки о действиях российских военных, сообщили 21 марта в пресс-службе ведомства. Об этом: Украинский журналист Гордон стал фигурантом уголовного дела в России

23:02 21.03.2022 Новый пакет антироссийских санкций ЕС до конца недели ввести не успеет: эта процедура требует времени, сообщил 21 марта журналистам верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Подробности в материале: Боррель заявил, что ЕС до конца недели не успеет с новыми санкциями

23:06 21.03.2022 Предложения об организации бесполетной зоны над Украиной опасны, и Венгрия будет выступать против этой идеи на предстоящем саммите НАТО в Брюсселе, заявил 21 марта венгерский премьер-министр Виктор Орбан по итогам переговоров по видеосвязи с главой Евросовета Шарлем Мишелем. «На столе НАТО лежат опасные предложения»,— сказал по этому поводу Орбан. Он подчеркнул, что блок НАТО — это оборонительный альянс, направленный на защиту друг друга, но не на участие в военных действиях за пределами НАТО. Читайте также: Орбан назвал разговоры о бесполётной зоне над Украиной опасными для НАТО

23:18 21.03.2022 Донецк обстрелян вечером 21 марта украинскими формированиями с применением артиллерии и миномётов, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня. Об этом: Украинские боевики обстреляли Донецк из тяжёлой артиллерии и миномётов

23:23 21.03.2022 Вашингтон готов обсуждать «спектр идей» по Украине, включая версию Польши о вводе «миротворческих войск» НАТО в эту страну, заявила 21 марта на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. США не собираются посылать свои войска на Украину, пояснила она, но будут поддерживать «украинский народ». Читайте также: Псаки отозвалась на идею Польши отправить на Украину «миротворцев» НАТО

23:30 21.03.2022 Ряд населённых пунктов ДНР, в том числе города Горловка и Ясиноватая, обстреляны украинскими боевиками вечером 21 марта, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня. Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватую

23:45 21.03.2022 Жилые кварталы города Северодонецка (ЛНР) обстреляны украинскими боевиками с применением реактивных систем залпового огня «Град», сообщает ЛуганскИнформЦентр. Читайте подробнее: ВСУ обстреляли «Градами» жилые кварталы Северодонецка

00:28 22.03.2022 Российская стратегическая авиация может применяться на нынешнем этапе спецоперации, ранее она могла понести потери от украинских ЗК С-300. Об этом 21 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров. Читайте подробнее: Эксперт: настало время для применения стратегической авиации ВКС РФ

02:25 22.03.2022 Президент США Джо Байден заявил, что идея о недостаточности западных поставок современной военной техники Украине «не является точной». Об этом он сказал 21 марта на совещании с представителями бизнеса в Белом доме, посвящённом ситуации вокруг Украины. Об этом: Байден заявил о «неточности идеи» о нехватке на Украине западного оружия

03:12 22.03.2022 По словам Зеленского, он готов поднять тему Крыма и Донбасса на первой же встрече с российским лидером, но сомневается в том, что будет принято какое-то решение в пользу Украины. Читайте также: Зеленский заявил о готовности обсудить вопрос Крыма и Донбасса с Путиным

03:47 22.03.2022 Министерство обороны США приступило к сбору «доказательств», которые должны подтвердить якобы совершаемые Россией «военные преступления» во время проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 21 марта заявил на брифинге в Вашингтоне. Читайте подробнее: Пентагон взялся уличать Россию в приписываемых ей «военных преступлениях»

04:22 22.03.2022 Наказание за распространение недостоверной информации о спецоперации России в защиту Донбасса необходимо ужесточить, считает общественный деятель Сахалина Владислав Фролов. Читайте подробнее: Наказание за распространение фейков о спецоперации надо ужесточить — мнение

04:48 22.03.2022 Количество жителей Еврейской автономной области, погибших в ходе специальной операции России в защиту республик Донбасса, достигло пяти. Погиб сержант Глеб Медведев. Подробности в материале: В ходе спецоперации России погиб ещё один уроженец Еврейской АО

04:55 22.03.2022 Почётный житель Южно-Сахалинска Анатолий Телегин уверен, что провести спецоперацию в защиту Донбасса нужно было ещё 8 лет назад. Подробности в материале: Спецоперацию в защиту Донбасса нужно было провести 8 лет назад — мнение

05:50 22.03.2022 В город Мелитополь Запорожской области из Крыма прибыла очередная партия гуманитарной помощи — около 20 тонн продовольствия, — доставленная российскими военнослужащими. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Читайте также: Российские военные доставили в Мелитополь 20 тонн продовольствия

06:26 22.03.2022 Лидер профсоюзов Магаданской области Игорь Легенький на митинге «Крымская весна» поделился мнением о событиях на Украине. «Украина должна быть свободной от неонацистов, от фашистов. Мы должны этому положить конец», — сказал он. Об этом: Украина должна быть свободной от неонацистов — мнение о спецоперации

07:01 22.03.2022 По словам главы «Нафтогаза Украины», в ходе спецоперации на Украине российские войска чрезвычайно бережно относятся к инфраструктуре, необходимой для транзита газа, и стараются не наносить ей ущерба. Транзит российского газа решено продолжать до тех пор, пока будет технически возможно это осуществить. Подробности в материале: Глава «Нафтогаза Украины» обещал продолжить транзит газа из России

07:06 22.03.2022 Военнослужащие пресс-службы НМ ЛНР и офицеры Представительства ЛНР в СЦКК эвакуировали 135 жителей Рубежного. mil-lnr.su

07:19 22.03.2022 Депутат Национального собрания Франции Ксавье Палюшкевич предложил главе французского МВД выдавать гражданам Украины водительские права республики по упрощенной схеме. Об этом сообщает RT. Подробности в материале: Во Франции предложили выдавать водительские удостоверения украинцам

07:32 22.03.2022 Как заявил Байден, предположения российской стороны о том, что США занимались разработками биологического оружия на Украине, могут свидетельствовать о том, что власти России «изучают возможность использования» такого вида оружия. Читайте также: Байден опроверг наличие биологического и химического оружия США в Европе

07:42 22.03.2022 Три населённых пункта Луганской Народной Республики оказались под обстрелом украинских вооружённых формирований. Об этом 22 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Читайте также: Украинские военные обстреляли три населённых пункта ЛНР

07:43 22.03.2022 Городской суд Якутска вынес приговор женщине, которая выходила на пикет против спецоперации России в защиту республик Донбасса. Горожанке назначили 40 часов обязательных работ. Читайте также: Жительницу Якутии приговорили к обязательным работам за дискредитацию ВС РФ

07:52 22.03.2022 Школьники из Забайкалья в рамках акции «Zащитникам Отечества» отправили рисунки и написали письма военнослужащим, задействованным в военной спецоперации на Украине. Подробности сегодня, 22 марта, сообщает пресс-служба правительства региона. Как рассказали в Забайкальском региональном отделении партии «Единая Россия», активно откликнулись более 700 детей из всех районов Читы, в ближайшее время к акции присоединятся ребята со всего Забайкалья. Читайте также: Забайкальские школьники направили письма и рисунки российским воинам

07:56 22.03.2022 Перед Минобороны России стоит задача не захватить Украину — с современными технологиями это можно сделать быстро, разбомбить все объекты, как в Ираке или Югославии, а потом зачистить кого не добили. Стоит задача в том, чтобы освободить население, снизить потери со всех сторон, так прокомментировал ход спецоперации начальник штаба военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Южно-Сахалинске Юлиан Красавин. Читайте также: Задача состоит не в захвате Украины, а в освобождении населения — мнение

07:58 22.03.2022 В Еврейской АО в Облучье оштрафованы несколько человек, распространивших видеоролик с недостоверными сведениями, связанными с проведением специальной операции России в защиту ЛНР и ДНР. Они разместили видео в интернете и за это наказаны штрафами. Читайте также: Жителей ЕАО наказали за недостоверные сведения о спецоперации России

08:02 22.03.2022 Донбасс, прежде известный как шахтерский край, стал территорией горя, такое мнение высказала ветеран Великой Отечественной войны из Магадана 87-летняя Мария Ротваль. Об этом: Неужели это дети и внуки освобождавших Украину от фашизма? — ветеран

08:02 22.03.2022 [[[video-5]]] Сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю подготовили видеоролик в поддержку российских военнослужащих.

08:04 22.03.2022 По мнению Карякина, сделать альтернативу ФИДЕ следует, чтобы шахматисты не зависели от одной федерации и её спортивных чиновников, которые часто в своих решениях руководствуются политическими мотивами. Об этом: Крымский гроссмейстер Карякин предложил создать новую федерацию шахмат

08:07 22.03.2022 О героических действиях командира взвода саперных войск старшего лейтенанта Сергея Овчаренко во время спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины рассказали 22 марта в Минобороны РФ. Читайте также: В Минобороны РФ рассказали о подвиге командира взвода саперов Балаганского

08:08 22.03.2022 Применение Вооруженными силами России гиперзвуковых ракет «Кинжал» на Украине ставит НАТО перед неразрешимой проблемой. Такое мнение в статье для немецкого издания Die Welt высказал обозреватель Герхард Хегман. Об этом: В ФРГ назвали применение «Кинжала» на Украине предостережением для НАТО

08:16 22.03.2022 Ветеран Великой Отечественной войны в Магадане Мария Ротваль намерена перечислить часть своей пенсии жителям Донбасса. Читайте подробнее: Ветеран Великой Отечественной войны хочет отдать пенсию жителям Донбасса

08:17 22.03.2022 Первый обмен пленными состоялся между Россией и Украиной, об этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в интервью Антону Красовскому на телеканале RT. Киев передал Москве девять военнослужащих, попавших в плен в ходе военной спецоперации РФ. Российская сторона в ответ передала мэра Мелитополя. Подробности в материале: Россия и Украина впервые обменялись пленными — Москалькова

08:17 22.03.2022 В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских формирований попал посёлок Гольмовский. Об этом 22 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Об этом: Украинские военные обстреляли посёлок Гольмовский в ДНР

08:18 22.03.2022 О героических действиях командира парашютно-десантной роты старшего лейтенанта Сергея Овчаренко в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины рассказали 22 марта в Минобороны РФ. Читайте также: В Минобороны России сообщили о подвиге старшего лейтенанта Дмитрука

08:22 22.03.2022 Силы Донецкой Народной Республики обнаружили пункт управления и казарму в школе освобождённого от украинских боевиков населённого пункта Степное. Об этом 22 марта сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Об этом: Украинские боевики оборудовали казарму в донецкой школе

08:27 22.03.2022 Украинские боевики обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) из танка, сообщило 22 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли из танка населенный пункт Гольмовский в ДНР

08:28 22.03.2022 Американские средства массовой информации в своих сообщения, в частности с заявлениями украинских властей о якобы создании российскими военными «фильтрационных лагерей» на территории Мариуполя, переходят все границы. Об этом 22 марта заявили в посольстве РФ в США. Читайте подробнее: Ложь американских СМИ переходит все границы — посольство России

08:30 22.03.2022 О героических действиях начальника медицинского пункта десантно-штурмового батальона прапорщика Артура Шихжамалова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины рассказали 22 марта в Минобороны РФ. Об этом: В Минобороны России сообщили о подвиге прапорщика Шихжамалова

08:33 22.03.2022 Херсонская область заинтересована в поставках горюче-смазочных материалов (ГСМ) и медикаментов из Крыма. Об этом сообщил заместитель полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе Кирилл Степанов, передаёт РИА Новости. Читайте также: Херсонская область заинтересовалась поставками из Крыма

08:35 22.03.2022 Депутаты от «Единой России», крупные предприятия Алтайского края, бизнесмены, представители фермерских хозяйств и жители региона для помощижителям Луганской и Донецкой Народных Республик собрали более 2,5 млн рублей. Читайте подробнее: Алтайские единороссы собрали более 2,5 млн рублей жителям Донбасса

08:45 22.03.2022 67 украинских военнослужащих сдались в плен российским военным под Киевом, сообщает RT. Читайте подробнее: Под Киевом российским военным сдались 67 бойцов ВСУ

08:45 22.03.2022 Экстренная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по Украине возобновит работу в среду, 23 марта. Об этом сообщается на сайте организации. Подробности в материале: Спецсессия ГА ООН по Украине возобновит работу 23 марта

08:45 22.03.2022 Мариуполь в ближайшее время будет взят под контроль российскими военными. В его штурме участвуют военнослужащие из Чечни. Ими руководит депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов («Единая Россия»). Об этом рассказал 21 марта в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Читайте также: Кадыров: чеченские бойцы приступили к штурму Мариуполя

08:47 22.03.2022 Украина пока не получила от США оборонную помощь на $800 млн, заявил высокопоставленный представитель Пентагона в ходе брифинга. «По крайней мере первые партии начнут поступать в ближайшее время», — передаёт слова представителя Пентагона РИА Новости. Об этом: Оборонная помощь США на $800 млн ещё не дошла до Украины

08:49 22.03.2022 Франция отправила на Украину через Польшу 55 тонн медицинского оборудования, компьютеров, детского молока и генераторов, передает BFM TV со ссылкой на министерство иностранных дел страны. Читайте подробнее: Франция отправила на Украину 55 тонн гуманитарной помощи

08:51 22.03.2022 Петровский район Донецка попал под новый обстрел украинских вооружённых формирований. Об этом 14 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Подробности в материале: Украинские войска обстреляли Донецк

08:56 22.03.2022 Власти Омской области выразили соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом: Ещё двое омских военнослужащих погибли во время спецоперации на Украине

08:57 22.03.2022 Армия России. Иван Шилов © ИА REGNUM

08:58 22.03.2022 Украинские боевики утром 22 марта выпустили восемь снарядов калибра 122 мм по Петровскому району на западной окраине Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Подробности в материале: Украинские боевики выпустили восемь снарядов по Донецку

09:01 22.03.2022 Колонна с российской гуманитарной помощью направляется в Черниговскую область, сообщили 22 марта в Министерстве обороны России. Подробности в материале: Колонна с российской гумпомощью направляется в Черниговскую область

09:09 22.03.2022 Зенитно-ракетный дивизион ВС РФ, оснащённый комплексами «Бук-М3», с начала военной операции уничтожил свыше 20 воздушных целей с начала специальной военной операции, сообщает RT. Читайте также: ЗРК «Бук-М3» уничтожили два штурмовика Су-25 ВСУ

09:16 22.03.2022 Производитель экипировки для плавания Speedo остановил действие спонсорского контракта с пловцом из России Евгением Рыловым. Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на заявление компании. Читайте подробнее: Speedo разорвал контракт с олимпийским чемпионом Рыловым

09:17 22.03.2022 Франция, США, Италия, Великобритания и Германия осуждают «критическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе», передает BFM TV. Об этом: Франция и четыре страны осуждают «критическую ситуацию» в Мариуполе

09:22 22.03.2022 Порядка 100 тонн гуманитарной помощи было доставлено жителям республик Донбасса самолетами военно-транспортной авиации Восточного военного округа (ВВО). Об этом 22 марта сообщает пресс-служба ВВО. Об этом: Самолеты ВВО доставили гуманитарную помощь жителям республик Донбасса

09:30 22.03.2022 Президент Франции Эммануэль Макрон до встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом обсудил ситуацию вокруг Украины, передает BFM TV. Об этом: Франция продолжит поставки вооружения и техники на Украину

09:33 22.03.2022 Подробности о российской спецоперации на Украине рассказал командир экипажа вертолёта Ка-52 ВКС РФ, интервью с ним опубликовало Министерство обороны России. «Постоянно после боевых вылетов происходит сбор личного состава лётного и идёт разбор того, что произошло на территории противника. То есть рассказываются нюансы, чем противник дышит, как работает. Потому что очень сильное идёт противодействие ПЗРК иностранных производств», — приводит слова пилота RT. Читайте подробнее: Командир экипажа вертолёта Ка-52 рассказал о спецоперации на Украине

09:40 22.03.2022 Пункт обогрева для граждан, эвакуированных с территории Украины, развёрнут в автомобильном пункте пропуска «Джанкой» в Крыму, сообщили 22 марта в пресс-службе МЧС России. Об этом: МЧС в Крыму развернуло пункт обогрева для жителей Украины и Донбасса

09:41 22.03.2022 Соединенные Штаты должны отказаться от эскалации отношений с Россией и перестать накачивать Украину вооружением, заявил 22 марта журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Читайте подробнее: Рябков призвал США остановиться в эскалации отношений с Россией

09:44 22.03.2022 Четвёртый грузовик с предметами первой необходимости для жителей Донбасса и беженцев с Украины отправился в Ростовскую область из Ленинградской области, сообщили 22 марта в пресс-службе администрации Ленобласти. Читайте подробнее: Ленобласть отправила четвертый грузовик гумпомощи жителям Донбасса

09:44 22.03.2022 За прошедшие сутки украинские боевики 32 раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом 22 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 290 снарядов

09:44 22.03.2022 Отношения России и США находятся на грани разрыва, дальнейшие перспективы их развития зависят от того, какую линию выберет Вашингтон, заявил 22 марта журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом: Рябков: отношения России и США стоят на грани разрыва

09:45 22.03.2022 Пункты обогрева для беженцев из Донбасса и с Украины, развёрнутые в Матвеевом Кургане и Весело-Вознесенке Ростовской области, посетили более 7,5 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 22 марта. Подробности в материале: Пункты обогрева в Ростовской области посетили более 7,5 тыс. беженцев

09:48 22.03.2022 Президент РФ Владимир Путин совершил несколько «фундаментальных ошибок» в ходе спецоперации по защите ДНР и ЛНР. Об этом перед началом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил премьер-министр Испании Педро Санчес. «Первое — это недооценка реакции, сопротивления украинского общества, а также украинского правительства. Во-вторых, он совершил ошибку, полагая, что ЕС не ответит единым образом, как это делаем мы», — сказал Санчес. Читайте также: Премьер-министр Испании рассказал об «ошибках» Путина на Украине

09:49 22.03.2022 Железнодорожная станция Донецк-Северный в Ясиноватовском районе попала под обстрел вооружённых формирований Украины, сообщили 22 марта в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. Об этом: Украинские военные обстреляли станцию и завод в ДНР

09:55 22.03.2022 На территории Донецкой Народной Республики донские спасатели развернут мобильный городок жизнеобеспечения. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области 22 марта. Об этом: Донские спасатели развернут городок жизнеобеспечения в селе Безыменное

10:02 22.03.2022 Город Ясиноватая Донецкой Народной Республики оказался под обстрелом вооружённых формирований Украины. Об этом 22 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Читайте также: Украинские военные обстреляли Ясиноватую из «Града»

10:03 22.03.2022 Министерство обороны России опубликовало кадры применения зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3», сбившего два украинских штурмовика Су-25. Об этом 22 марта сообщили в российском оборонном ведомстве. Об этом: Минобороны РФ показало кадры применения ЗРК «Бук-М3», сбившего Су-25 ВСУ

10:08 22.03.2022 За прошедшие 24 часа из Мариуполя, в котором в окружении находятся прикрывающиеся мирными жителями украинские нацисты, было эвакуировано 619 человек, включая 134 ребенка. Об этом 22 марта сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале. Подробности в материале: В ДНР сообщили, что за сутки из Мариуполя эвакуированы 619 человек

10:08 22.03.2022 Украинские боевики выпустили 10 ракет из РСЗО «Град» по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщили 22 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте также: Украинские боевики выпустили по Ясиноватой десять ракет из «Града»

10:12 22.03.2022 Найденные в одной из разрушенных Вооружёнными силами Украины школ учебники, в которых рассказывалось о военных схемах НАТО, поражают воображение, и такой учебник — лишнее свидетельство пропаганды жестокости среди украинских школьников. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. «Такие факты поражают, ведь учебник, по сути, это то, с чего начинается образование, это основной инструмент. Мы видим, что происходит с украинской системой образования, сначала там запрещают использовать слово «Отечество», теперь в открытую пропагандируют среди детей жестокость, милитаристские западные концепции, показывают фотографии жителей Донбасса, изображая их террористами», — цитирует Кравцова пресс-служба ведомства в телеграм-канале «Большая перемена РФ». Читайте подробнее: Кравцов раскритиковал украинские учебники с главами о НАТО

10:16 22.03.2022 Уровень нацизма настолько вырос на Украине, что это составило очень серьёзную угрозу для безопасности России. Об этом во время прямой линии сегодня, 22 марта, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. Об этом: «Мы все едины» — глава Кузбасса призвал поддержать российских военных

10:21 22.03.2022 Народная милиция ЛНР совместно с болельщиками питерского футбольного клуба «Зенит» привезли очередную помощь в город Рубежное Северодонецкого района. mil-lnr.su

10:21 22.03.2022 Из Мариуполя за сутки в населенный пункт Безыменное в Донецкой Народной Республике за сутки эвакуировали более 600 человек, в том числе 134 ребенка. Об этом 22 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Читайте подробнее: Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали 134 ребенка

10:23 22.03.2022 «В 2010 году ООН приняла резолюцию, согласно которой доступ к чистой и безопасной питьевой воде является общечеловеческим правом, «необходимым условием полноценной жизни человека». Киевский режим самым наглым и грубым образом его нарушил, но «цивилизованный мир» этого даже не заметил: ни слова осуждения мы не услышали. И только специальная военная операция России позволила это фундаментальное право восстановить», — написал в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов. Подробности в материале: Воды в водохранилищах Крыма в четыре раза больше, чем год назад — Аксёнов

10:26 22.03.2022 В ходе освобождения территории Донецкой Народной Республики (ДНР) от киевских боевиков войска ДНР уничтожили несколько подразделений ВСУ. Об этом 22 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Читайте также: Войска ДНР уничтожили несколько подразделений ВСУ — Минобороны РФ

10:30 22.03.2022 Территория Донецкой Народной Республики за сутки была обстреляна украинскими вооружёнными формированиями 32 раза. Об этом 22 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Подробности в материале: Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР

10:31 22.03.2022 Вооруженные силы России, развивая наступление, продвинулись еще на шесть километров и овладели населенным пунктом Урожайное, заявил 22 марта на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Подробности в материале: В Минобороны России рассказали о ходе спецоперации на Украине

10:33 22.03.2022 Подразделения народной милиции Луганской Народной Республики продолжают теснить силы Украины, за сутки установлен контроль над пятью населёнными пунктами. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил 22 марта в ходе брифинга. Силы республики продолжают уничтожать подразделения 30-й отдельной механизированной бригады украинских вооружённых сил. Читайте также: За сутки под контроль ЛНР перешли пять населённых пунктов — Минобороны РФ

10:34 22.03.2022 За прошедшие 24 часа российская военная авиация в ходе спецоперации по денацификации Украины уничтожила 137 военных объектов киевских боевиков. Об этом 22 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-майор Игорь Конашенков. Об этом: Российская авиация за сутки уничтожила 137 военных объектов ВСУ — МО РФ

10:36 22.03.2022 Украинские боевики обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР) в том числе снарядами калибра 122 мм, сообщает 22 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом: Украинские боевики обстреляли из «Града» Макеевку в ДНР

10:38 22.03.2022 По словам представителя Пентагона, применение Россией гиперзвукового оружия во время спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины заставило американское военное ведомство «чесать затылок» в поисках мотивов такого решения. Об этом представитель минобороны США 22 марта заявил журналистам. Подробности в материале: В Пентагоне не понимают применение Россией гиперзвукового оружия

10:40 22.03.2022 Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать преступления, совершённые украинскими боевиками в отношении мирных жителей на территории Николаевской области. Об этом сообщает 22 марта пресс-служба СК России. Об этом: Бастрыкин поручил расследовать бесчинства боевиков в Николаевской области

10:40 22.03.2022 137 украинских военных объектов поразили российские военные за минувшие сутки в ходе специальной операции. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил 22 марта в ходе брифинга. Он отметил, что средства ПВО сбили в воздухе 14 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В их числе — один аппарат «Байрактар ТБ-2» турецкого производства. Читайте подробнее: Российские средства ПВО поразили на Украине 14 беспилотников

10:48 22.03.2022 Финансовая и другая помощь Киеву во время спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины влечет в России уголовную ответственность, максимальное наказание при которой может составить до 20 лет лишения свободы. Об этом 22 марта напоминает Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в своем телеграм-канале. Читайте подробнее: Жителям России напомнили об ответственности за помощь Киеву

10:49 22.03.2022 Группа российских вертолётов — «ночных охотников» уничтожила ещё 16 украинских танков, БМП и БТР, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 22 марта на брифинге. «Группой «ночных охотников», состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28н, в ходе ночных ударов уничтожено девять украинских танков, семь БМП и БТР», — уточнил Конашенков. Подробности в материале: Вертолёты ВКС России уничтожили ещё 16 боевых машин ВСУ

10:49 22.03.2022 Вооружённые формирования Украины устроили обстрел Макеевки с применением установок залпового огня «Град». Об этом 22 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Подробности в материале: Украинские войска обстреляли Макеевку из «Града»

10:56 22.03.2022 Уведомление Navtex, которое предупреждает о дрейфующих в Черном море минах, выпустило 22 марта управление навигационной гидрографии и океанографии ВМС Турции. Читайте подробнее: В Турции предупредили о дрейфующих минах в Черном море

10:59 22.03.2022 НМ ЛНР совместно с Луганской епархией доставили гуманитарный груз в храм в г. Счаcтье. mil-lnr.su

11:01 22.03.2022 Российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» практически невозможно остановить, заявил 22 марта президент Соединённых Штатов Джо Байден. Об этом: Байден заявил о невозможности остановить российский «Кинжал»

11:03 22.03.2022 За последние сутки 27 жителей освобождённых территорий Донецкой Народной Республики получили ранения в результате обстрелов. Об этом 22 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Подробности в материале: ВФУ ранили за сутки 27 мирных жителей освобождённых территорий ДНР

11:06 22.03.2022 Трудоустройство, в том числе с предоставлением жилья, предлагают в Тульской области гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую Народные Республики и Украину. Вопрос помощи эвакуированным гражданам обсуждался на оперативном совещании в правительстве региона 21 марта. Об этом сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Читайте подробнее: В Туле эвакуированным жителям Украины и Донбасса предлагают трудоустройство

11:07 22.03.2022 Заявления властей Соединенных Штатов о том, что Россия якобы может использовать химическое и биологическое оружие, являются злонамеренными инсинуациями. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 22 марта заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Читайте подробнее: Рябков ответил на заявления США о возможном применении химоружия на Украине

11:08 22.03.2022 С начала операции группировка войск Донецкой Народной Республики при поддержке Вооружённых сил РФ освободила 99 населённых пунктов. Об этом 22 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Читайте также: Силы ДНР освободили 99 населённых пунктов

11:10 22.03.2022 Военно-морские силы Турции призвали экипажи кораблей отслеживать дрейфующие мины, установленные Украиной в Чёрном море. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet. Об установке украинских мин на подходах к черноморским портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный 20 марта предупредила ФСБ России. Течение может унести их в пролив Босфор и далее в Средиземное море. Подробности в материале: Власти Турции предупредили корабли о дрейфующих украинских минах

11:13 22.03.2022 Замглавы Минпромторга Василий Шпак предложил создавать кибервойска, которые будут защищать Россию от цифровых угроз, которые сейчас не менее актуальны, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта. Подробности в материале: В Минпроторге предложили создать кибервойска

11:15 22.03.2022 Девять военных 54-й механизированной бригады и шесть из 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сложили оружие, сообщает 22 марта Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР). Читайте подробнее: ДНР: 15 украинских военных добровольно сложили оружие

11:20 22.03.2022 На глобальном уровне стало ясно, что Запад хочет расправиться с русским народом до конца и что спецоперация является лишь оправданием для самых изощрённых форм этой расправы. Отстранение спортсменов (и даже кошек) от международных соревнований, отчисление студентов и художников, травля русских и граффити против них, вплоть до преступных санкций против России — все это лишь некоторые из видов войны, которая сегодня ведется по всему миру. Сербы и Сербия должны сделать все, чтобы остаться на стороне своего братского народа и сохранить многовековые связи, благодаря которым, пожалуй, мы вообще существуем. Сербы и русские — братья навеки! Читайте также: Вучич продолжает предавать как Россию, так и Сербию

11:20 22.03.2022 Российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» имеет единственное отличие от других ракет, заявил 22 марта президент США Джо Байден. Об этом: Байден заявил, что российский «Кинжал» «невозможно остановить»

11:25 22.03.2022 Из Новосибирской области сегодня, 22 марта, отправлен гуманитарный груз для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик. Всего было собрано около 20 тонн продовольственных товаров. Об этом: Новосибирцы собрали 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса

11:28 22.03.2022 За сутки в Россию эвакуировали более 15 тыс. мирных жителей Донбасса, сообщает пограничное управление ФСБ РФ по Ростовской области 22 марта. Читайте также: Ещё 15 тыс. беженцев из Донбасса пересекли границу России

11:32 22.03.2022 Вооружённые формирования Украины совершили обстрел двух населённых пунктов Луганской Народной Республики. Об этом 22 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Об этом: Украинские военные обстреляли посёлок в ЛНР из «Урагана»

11:34 22.03.2022 В результате обстрела украинскими боевиками города Брянка в Луганской Народной Республике (ЛНР) два дома, газопровод и линия электропередачи получили повреждения. Об этом 22 марта сообщается на сайте администрации города. Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли город Брянка в ЛНР

11:36 22.03.2022 В Дагестане передали звезду Героя России родным офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. С его родителями и вдовой встретился 21 марта заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, сообщили в пресс-службе главы республики. Подробности в материале: В Дагестане передали Звезду Героя родным погибшего на Украине офицера

11:38 22.03.2022 Студенты педагогических вузов из разных регионов страны присоединились к волонтёрским программам помощи детям и взрослым, приехавшим из Донецкой и Луганской Yародных Hеспублик, сообщает Минпросвещения России 22 марта Волонтёры из Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского и Тульского государственного университета им. Л. Н. Толстого встретили беженцев из ДНР и ЛНР, приехавших в их города, помогли им с размещением и подготовили программы для детей. Третьекурсники центра «Вектор» Волгоградского государственного социально-педагогического университета провели для детей, проживающих в одном из пунктов временного пребывания, мастер-класс по пальчиковому рисованию в рамках программы арт-терапии. Они также помогают педагогам проводить учебные занятия и реализовывать программы дополнительного образования.

11:50 22.03.2022 В Мариуполе задержаны украинские военнослужащие, устроившие огневую точку в одном из многоквартирных домов. Кадры их допроса 22 марта показал RT. Читайте также: «Азов"* поставил нас сюда»: допрос боевиков из жилых домов Мариуполя

11:51 22.03.2022 Нежелание Украины и США услышать позиции России привело к тому, что украинский кризис затянулся на долгие годы. Такую точку зрения изложил профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро, обозреватель американского журнала The National Interest. По его словам, наиболее важен внутренний украинский конфликт — разногласия между населением восточной и западной частей страны. Иностранные игроки пользовались ими, чтобы разжечь противостояние, и устранение этого конфликта ослабило бы нарпряжённость. «Однако решить её можно только путём диалога, сострадания и взаимного примирения между самими украинцами», — полагает Петро. Об этом: Услышать Москву: в США увидели лишь одно решение украинского кризиса

11:52 22.03.2022 В Донецкой Народной Республике за последние 33 дня из-за обстрелов украинских боевиков погибли 58 мирных жителей, еще 378 пострадали, сообщило 22 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Читайте подробнее: В ДНР с начала эскалации из-за обстрелов ВСУ погибли 58 мирных жителей

12:04 22.03.2022 Последствия обстрела Донецка 21.03.2022 . dnr-sckk.ru

12:08 22.03.2022 Число случаев дистанционного мошенничества в Севастополе снизилось в десять раз за последний месяц — с момента начала специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом заявил 22 марта в ходе отчёта перед Заксобрание Севастополя начальник городского УМВД Павел Гищенко. Читайте подробнее: В Севастополе за месяц число случаев мошенничества снизилось в 10 раз

12:09 22.03.2022 В Белоруссию за прошедшие сутки прибыли 542 гражданина Украины, сообщили 22 марта в госпогранкомитете республики. Об этом: В Белоруссию за сутки 21 марта прибыли более 540 граждан Украины

12:15 22.03.2022 В настоящее время миграционные власти Дании пытаются справиться с «волной беженцев» с Украины, которые прибывают в страну каждый день. В этой связи в стране начался прием на работу дополнительного персонала в миграционные центры, чтобы обработать все заявления просителей убежища в короткие сроки. Об этом 22 марта сообщила шведская новостная служба TT. Читайте подробнее: В Дании нанимают дополнительный персонал для принятия беженцев с Украины

12:19 22.03.2022 Российское присутствие в мировом информационном поле устраняется, это сравнимо со страшной волной, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу «Россия 24». «Нас отрезают от каналов общения, нам запрещают высказывать нашу точку зрения, нам вырывают язык», — подчеркнул Небензя. Подробности в материале: России «вырывают язык», отрезают от каналов общения в мире — Небензя

12:25 22.03.2022 Украинские боевики обстреляли два населенных пункта в Луганской Народной Республике из РСЗО БМ-27 «Ураган», сообщило 22 марта представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом: ВСУ обстреляли два населенных пункта в ЛНР из «Урагана»

12:25 22.03.2022 Без энергоснабжения в Донецкой Народной Республики из-за обстрелов украинских военных остаются свыше 30 тыс. абонентов. Об этом 22 марта сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР. Об этом: Более 30 тыс. абонентов в ДНР остаются без энергоснабжения

12:31 22.03.2022 Шесть пунктов временного размещения для эвакуированных жителей Донбасса и Украины развёрнуто на территории Республики Крым на 22 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Читайте также: В Крыму развернули шесть пунктов временного размещения

12:32 22.03.2022 Населённый пункт Тарамчук Донецкой Народной Республики освобождён от украинских боевиков. Об этом 22 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Об этом: Силы ДНР освободили от боевиков населённый пункт Тарамчук

12:50 22.03.2022 Россия планирует выпустить в 2022 году один новый и один модернизированный ракетоносец Ту-160. Об этом сообщил 22 марта вице-премьер Юрий Борисов. Подробности в материале: Борисов раскрыл планы по выпуску ракетоносцев Ту-160

12:59 22.03.2022 Москва не видит желания Киева считаться с её требованиями по гарантиям безопасности. Об этом 22 марта заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1». Читайте подробнее: МИД не видит желания Киева считаться с требованиями Москвы по безопасности

13:00 22.03.2022 Американские биолаборатории на территории Украины действуют в крайне секретной обстановке, что существенно увеличивает опасность для России. Об этом 22 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Аслан Рубаев. Об этом: Эксперт: Биолаборатории США на Украине — огромная угроза для России

13:01 22.03.2022 Войска Донецкой Народной Республики (ДНР) совместно с Вооруженными силами России освободили порядка 50% площади Мариуполя, заявил 22 марта первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. Подробности в материале: В ДНР заявили об освобождении половины Мариуполя

13:06 22.03.2022 Заместитель министра обороны России Сергей Рябков заявил, что начинается новая эпоха, которая подведет черту под незыблемостью принципов глобализации. Подробности в материале: Рябков заявил о начале новой исторической эпохи

13:09 22.03.2022 По меньшей мере половина площади Мариуполя освобождена российскими войсками и подразделениями ДНР. Об этом первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов заявил 22 марта в эфире Первого канала. «Насколько я понимаю, если брать по площади, то где-то, наверное, 50 процентов минимум освобождено», — уточнил Безсонов. Читайте также: Мариуполь освобождён как минимум наполовину, заявили в ДНР

13:10 22.03.2022 В Свято-Успенской Николо-Васильевской обители в Донецкой Народной Республике после обстрела из миномёта один человек погиб, ещё один получил ранение. Об этом 22 марта сообщает RT со ссылкой на рассказ местного жителя. Читайте также: Украинский боевик обстрелял из миномёта монастырь с мирными жителями

13:17 22.03.2022 Очередная группа добровольцев отправилась из Чечни для участия в денацификации и демилитаризации Украины. Перед бойцами с напутственными словами выступили спикер парламента Магомед Даудов и заместитель председателя правительства Абузайд Висмурадов. Подробности в материале: Еще одна колонна добровольцев из Чечни отправилась на Украину

13:18 22.03.2022 Российская Федерация выступила с призывом к международным агентствам активнее проработать возможности гуманитарного снабжения Украины, в том числе восточных регионов. Об этом 22 марта сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. Об этом: Россия призвала международные агентства помочь населению Украины

13:18 22.03.2022 Большинство населения России поддерживает проведение спецоперации по защите ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Подавляющее большинство граждан, об этом свидетельствует и статистика, и опросы, 75% поддерживают операцию и действия президента России. Мы надеемся, что те, кто не согласен [с проведением спецоперации по защите ДНР и ЛНР — прим. ИА REGNUM], поймут, что происходит», — сказал Песков. Читайте подробнее: Песков дал совет противникам спецоперации на Украине

13:21 22.03.2022 Госдума приняла обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину о возбуждении парламентского расследования обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта. Об этом: Госдума инициирует парламентское расследование биолабораторий на Украине

13:22 22.03.2022 Украина может проводить внутригосударственные процедуры, в том числе и референдумы, однако необходимо учитывать и те предложения, которые фигурируют в рамках российско-украинских переговоров. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Украина — суверенное государство, и могут быть внутригосударственные процедуры. Но есть и субстанции, которые находятся на столе переговоров двух делегаций. Не могу вторгаться в детали этих субстанций», — сказал Песков. Подробности в материале: Песков оценил возможность референдума на Украине

13:25 22.03.2022 В столице Киргизии Бишкеке проходит митинг в поддержку военной спецоперации России на Украине. Читайте подробнее: В Бишкеке проходит митинг в поддержку России

13:26 22.03.2022 Участники республиканского турнира по национальной тувинской борьбе «Хуреш» поддержали российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине. Об этом: Борцы в Туве поддержали российских военных, участвующих в спецоперации

13:26 22.03.2022 Задача Вашингтона, уверен ряд экспертов, будет заключаться в том, чтобы держать Россию в изоляции, а также не отвлекаться от противостояния с Китаем . Читайте также: Как быть США с Россией после операции на Украине? — Foreign Policy

15:11 22.03.2022 Российская сторона передала много дней назад Украине проекты документов в рамках переговорного процесса, заявил журналистам 22 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом: Песков: Москва давно передала Киеву документы по переговорам

15:14 22.03.2022 В Ростовской области проводили в последний путь военного лётчика Вячеслава Маклагина, погибшего в ходе специальной операции России по защите республик Донбасса. Об этом: Выпускник казачьего вуза погиб, защищая Донбасс

15:15 22.03.2022 Донецкий город Горловка подвергся обстрелу со стороны украинских войск. Об этом 22 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Подробности в материале: Украинские военные обстреляли Горловку

15:15 22.03.2022 Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка 21 марта 2022 года. Источник: dnr-sckk.ru

15:18 22.03.2022 Россия не создаёт никаких специальных структур на украинских территориях, освобождённых от националистов. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 22 марта журналистам. «Никаких структур не создается на этот счёт», — сказал Песков. Подробности в материале: Россия не создаёт властных структур на Украине — Песков

15:18 22.03.2022 В городе Горловка Донецкой Народной Республики вновь рвутся снаряды. Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, обстрел со стороны военных формирований Украины по населённому пункту был зафиксирован 22 марта в 13:20. Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли Горловку минами калибра 120 мм

15:19 22.03.2022 Власти Украины могут принимать решение о проведении референдума в стране по тому или иному вопросу, так как Украина — это суверенное государство. Об этом 22 марта, комментируя словах президента Украины Владимира Зеленского про референдум по теме гарантий безопасности и вопросу Донбасса и Крыма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте также: Песков прокомментировал планы Зеленского по референдуму на Украине

15:19 22.03.2022 Министерство обороны России показало видео уничтожения артиллерийской батареи ВСУ огневым налетом из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом: Минобороны РФ показало кадры уничтожения артиллерийской батареи ВСУ

15:19 22.03.2022 Вооружённые силы Украины обстреляли Донецк. Об этом 22 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Читайте также: Украинские военные обстреляли Донецк

15:20 22.03.2022 Никаких переговоров с западными странами по поводу выступления президента России Владимира Путина в зарубежных парламентах Москва не ведёт. Об этом 22 марта заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Подробности в материале: Песков ответил, планирует ли Путин выступить в зарубежных парламентах

15:21 22.03.2022 В городе Горловка Донецкой Народной Республики, который подвергся обстрелу со стороны военных формирований Украины, есть новые жертвы. Об этом 22 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Читайте также: Два человека ранены в Горловке при обстреле ВСУ

15:22 22.03.2022 Село Весёлое в Ясиноватском районе ДНР подверглось обстрелу со стороны украинских силовиков, сообщает 22 марта представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК. В 13:30 в направлении села было выпущено шесть мин калибра 120 мм. Об этом: Украинские силовики выпустили мины по селу Весёлому в ДНР

15:23 22.03.2022 Всю информацию о проведении переговоров с Киевом и ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины постоянно получает президент России Владимир Путин. Об этом 22 марта рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Подробности в материале: Путин получает данные о спецоперации ВС РФ и переговорах с Киевом — Песков

15:23 22.03.2022 Парижский совет утвердил гуманитарный пакет на сумму один миллион евро, передает BFM TV. Подробности в материале: Парижский совет утвердил гуманитарный пакет для Украины

15:25 22.03.2022 Большая часть российских граждан поддерживает проводимую Россией спецоперацию по защите Донбасса и действия главы государства Владимира Путина. Об этом 22 марта сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Песков назвал долю граждан, поддерживающих спецоперацию России на Украине

15:25 22.03.2022 Госдума во втором и в третьем приняла закон о наказании за фейки об исполнении органами госвласти полномочий за пределами России и дискредитацию, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта. Читайте также: Госдума наказывает за дискредитацию работы органов власти за рубежом

15:26 22.03.2022 Никаких переговоров о возможном выступлении президента России Владимира Путина с темой Украины перед парламентами зарубежных стран не ведётся, об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 22 марта журналистам. Ранее стало известно, что перед иностранными парламентами намерен выступить с видеообращением президент Украины Владимир Зеленский. Пескова спросили, нет ли подобных планов в Кремле. «Никакие переговоры [на этот счет] не ведутся», — ответил Песков. Подробности в материале: Планов по выступлению Путина перед иностранными парламентами нет — Песков

15:26 22.03.2022 После того, как в Швецию стали прибывать беженцы с Украины, многие жители страны открыли свои двери и поселили нуждающихся людей у себя дома. В то же время граждане должны принимать подобное решение взвешенно, чтобы не причинить боль себе или людям, находящимся в бедственном положении. Об этом 22 марта в эфире телеканала SVT рассказала антикризисный менеджер из шведского отделения Красного Креста Сара Хедрениус. Подробности в материале: Жителей Швеции призвали хорошо подумать, прежде чем принимать беженцев

15:28 22.03.2022 Госдума во втором, основном чтении и в третьем приняла поправки, разграничивающие административное и уголовное наказание за фейки и дискредитацию действий органов государственной власти за границей, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта. Об этом: Госдума устанавливает штрафы за дискредитацию органов власти за границей

15:29 22.03.2022 Выступление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, посвящённое ситуации на Украине, прервал писатель и политический активист Ив Энглер. Видеозапись инцидента опубликована 22 марта в телеграм-канале «Известий». «Почему ни вы, ни НАТО не подтолкнули Киев к выполнению Минских соглашений? Позор вам! Вы толкаете нас к третьей мировой войне!» — заявил писатель в зале, где выступала Жоли. Читайте также: Канадский писатель прервал выступление главы МИД по Украине

15:30 22.03.2022 Распространение ложной информации о Вооружённых силах России требует противодействия, заявил 22 марта замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. Подробности в материале: Медведев заявил, что ложь о ВС РФ требует противодействия

15:35 22.03.2022 Украине очень обидно, что Россия получает деньги за экспорт газа, а прекратить транзит и стать виновникам экономического коллапса Евросоюза Украина опасается, так как ей за это могут сделать очень грустно вместо помощи. Таким мнением по поводу предложения главы правления «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко заморозить деньги от экспорта газа поделился с корреспондентом ИА REGNUM член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук. Подробности в материале: «Поучи Байдена щи варить» — эксперт об идее Киева заморозить газовые деньги

15:40 22.03.2022 Жители Украины и республик Донбасса, бежавшие в Россию, могут стать удобной мишенью для злоумышленников. Этих людей нужно максимально обезопасить, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 22 марта на совещании по криминогенной обстановке в России. «Понятно, что беженцы как люди, которые находятся в сложной жизненной ситуации, могут стать удобной мишенью для различного рода преступников. Поэтому нужно максимально оградить их от действий злоумышленников», — заявил Медведев. Об этом: Медведев призвал оградить беженцев с Украины от преступных посягательств

15:45 22.03.2022 22 марта министр сельского хозяйства Швеции Анна-Карен Сетерберг провела пресс-конференцию, в ходе которой рассказала о том, как именно события, происходящие в настоящее время на территории Украины, отразятся на ценах на продовольственные товары в стране, передает телеканал SVT. Читайте также: В Швеции опровергли слухи о нехватке продовольствия

15:48 22.03.2022 Администрация президента РФ не уполномочена оглашать данные о числе погибших военных в ходе спецоперации на Украине. Такие полномочия имеет исключительно Минобороны РФ. Об этом 22 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Подробности в материале: Песков назвал достоверный источник информации о погибших в ходе спецопераци

15:48 22.03.2022 В Краснохолме Оренбурга простились с погибшим 15 марта при выполнении боевого задания на Украине сержантом контрактной службы Антоном Торговиным. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Об этом: В Оренбурге простились с десантником, погибшим на Украине

15:56 22.03.2022 Венгерские истребители Gripen были подняты в воздух 21 марта из-за неопознанного летательного аппарата, вторгшегося в воздушное пространство страны со стороны Украины. Об этом сообщило министерство обороны страны. Подробности в материале: Неопознанный самолёт с Украины вторгся в воздушное пространство Венгрии

15:56 22.03.2022 «Я не раз говорил и буду говорить, что пензенская земля богата смелыми и решительными людьми. И я горжусь нашими ректорами, нашими научными работниками, которые прямо выступили против нацизма на Украине, против его варварской сути. Это позиция настоящих патриотов и людей широкой души, мечтающих не только о благополучии нашего края или страны, но и задумывающихся о будущем всего мира», — заявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ответ на возбуждение на Украине пяти уголовных дел в отношении ректоров пензенских вузов. Об этом: Против ректоров пензенских вузов на Украине возбудили пять уголовных дел

16:08 22.03.2022 Неопознанное воздушное судно 22 марта было зафиксировано в воздушном пространстве Венгрии: истребители венгерских ВВС Gripen были направлены на перехват, пишет Hungary Today. Читайте подробнее: Истребители Венгрии направились на перехват самолёта, залетевшего с Украины

16:09 22.03.2022 Президент России Владимир Путин принял правильное решение, начав военную специальную операцию на Украине, потому что там «нацисты взяли власть». Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM несовершеннолетний узник фашизма, руководитель общественной организации «Еврейская национально-культурная автономия города Чебоксары» 82-летний Михаил Лавин. Читайте также: Зеленский заварил «кашу» нацизма — глава еврейской автономии Чебоксар

16:13 22.03.2022 В ходе спецоперации на территории Украины погиб уроженец Сампурского района Тамбовской области, командир орудия самоходной артиллерийской установки сержант Даниил Абрамов. 21 марта состоялась траурная церемонии прощания, на которую пришли сотни жителей района. Подробности в материале: Власти Тамбовской области сообщили о гибели военного

16:23 22.03.2022 Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил военнослужащих и сотрудников Росгвардии в главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии РФ в Балашихе. Об этом 22 марта сообщается на сайте правительства Московской области. На базе медучреждения проходят лечение раненые участники специальной военной операции на Украине. Во время визита глава региона поблагодарил бойцов за отвагу, пожелал им скорейшего выздоровления и вручил ордена «За доблесть и мужество». Об этом: Губернатор Подмосковья встретился с ранеными бойцами Росгвардии

16:23 22.03.2022 В настоящее время важно, чтобы украинская сторона не затягивала переговорный процесс. От Киева на переговорах Москва ждёт, что украинская сторона проявит политическую волю и согласится на предложения России. Читайте также: Песков заявил, что от Киева ждут не референдума, а динамики на переговорах

16:26 22.03.2022 Британское военное ведомство отправило украинским нацистам более четырёх тысяч противотанковых ракетных комплексов (ПТУР) NLAW и готовит новые партии этого оружия, заявил министр обороны Британии Бен Уоллес украинскому премьер-министру Денису Шмыгалю, в роли которого выступали российские пранкерыЛексус иВован. Читайте также: Британия отдала нацистам Украины почти все свои ПТУРы — министр Уоллес

16:39 22.03.2022 Жители Нью-Йорка провели мирную акцию в поддержку России на фоне украинского конфликта. Демонстранты вышли с плакатами «Россия для нас не враг! НАТО и украинские нацисты нам враги». Читайте также: В Нью-Йорке прошла акция в поддержку России

16:55 22.03.2022 Среди 3,5 миллиона беженцев, которые покинули Украину с 24 февраля, может быть до 500 тысяч лиц с психическими расстройствами, заявила 22 марта на брифинге представитель Всемирной организации здравоохранения в Польше Палома Кучи. По её словам, на данный момент Польша уже приняла более двух млн украинских беженцев. Читайте также: Беженцы с Украины имеют психические расстройства — ВОЗ

16:58 22.03.2022 Российская сторона требует, чтобы арестованного в Латвии интернет-блогера Кирилла Фёдорова освободили, говорится в опубликованном 22 марта заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Читайте также: В МИД РФ арест российского блогера в Латвии назвали правовым беспределом

17:18 22.03.2022 Жители Киева боятся, что, если российские войска уйдут из Киева, остатки нацистских батальонов устроят «ночь длинных ножей», сообщает 22 марта телеграм-канал Коtsnews. Читайте также: Жители Киева боятся ухода российский войск

17:36 22.03.2022 Первомайский районный суд столицы Киргизии рассмотрел дело о незаконном митинге в поддержку Украины, прошедшем 17 марта возле здания посольства России. Читайте также: В Киргизии суд оштрафовал активистов, устроивших антироссийский пикет

17:40 22.03.2022 Уничтоженные объекты ВСУ за время спецоперации России на Украине ИА REGNUM

17:41 22.03.2022 Специальная военная операция России по защите Донбасса. 17:30 (Мск). 22.03.2022 ИА REGNUM

17:41 22.03.2022 Командование военно-морских сил (ВМС) Румынии отправило тральщик «Вице-адмирал Константин Бэлеску» для борьбы с угрозой, которую создают украинские морские мины в территориальных водах страны, сообщает 22 марта минобороны Румынии. «Командование румынских военно-морских сил приказало срочно усилить наблюдение за румынским морским пространством. Для этого тральщик «Вице-адмирал Константин Бэлеску» покинул военный порт Констанца 21 марта, начав выполнение задачи в морских районах румынских территориальных вод», — указано в сообщении на официальном сайте румынского военного ведомства. Читайте также: ВМС Румынии начали борьбу с украинскими морскими минами

17:51 22.03.2022 Специальная военная операция России по защите Донбасса. Восток. 17:30 (Мск). 22.03.2022 ИА REGNUM

17:51 22.03.2022 Специальная военная операция России по защите Донбасса. Юг. 17:30 (Мск). 22.03.2022 ИА REGNUM

17:51 22.03.2022 Одним из последствий военного конфликта на территории Украины стал стремительный рост цен на продукты питания, энергию и удобрения во всем мире, заявил 22 марта генсек ООН Антониу Гутерреш. По его утверждению, это может привести к глобальному кризису и дефициту продовольствия, а затем к голоду. Читайте также: Конфликт на Украине повлечёт голод мирового масштаба — генсек ООН

18:28 22.03.2022 Обращение руководства движения русинов к президенту России с просьбой поддержать образование русинской автономии в Закарпатье отражает реальность нынешнего состояния национальной политики на Украине, заявил 22 марта член Общественной палаты РФ Владимир Зорин. Комментируя обращение лидера движения русинов Петра Гецко к президенту России, он отметил, что нынешняя Украина проводит политику вытеснения не только русских, но и близкой им этнической группы русинов. Читайте также: В Общественной палате РФ поддержали идею автономии русинов Закарпатья

18:36 22.03.2022 Министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович заявил 22 марта, что на данный момент в Хорватию прибыло более 8300 беженцев из Украины, но худшая фаза противостояния еще впереди, сообщает Hina. Читайте также: В Хорватию прибыли более 8 тысяч беженцев с Укрианы

18:39 22.03.2022 Госсекретарь США Антони Блинкен и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили дальнейшие экономические и дипломатические меры в отношении России и Белоруссии, сообщает Госдепартамент. Читайте подробнее: Госдеп: США и Франция обсудили шаги по сдерживанию России

18:48 22.03.2022 Из аэропорта Сургута (ХМАО) тремя авиабортами Минобороны РФ будут доставлены 70 тонн гуманитарной помощи для эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщает оперативный штаб Югры. Об этом: Минобороны предоставило Югре три самолёта для доставки гуманитарной помощи

18:51 22.03.2022 Законопроект о признании участников спецоперации на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России» во главе с Андреем Турчаком, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта. Подробности в материале: ГД обсудит статус ветеранов боевых действий для участников спецоперации

19:14 22.03.2022 Резидентура Украины, действовавшая под дипломатическим прикрытием в Белоруссии, ликвидирована. По сообщению КГБ, в «действиях отдельных украинских дипломатов были признаки шпионажа, в связи с этим приняты меры по сковыванию разведдеятельности».

19:36 22.03.2022 Ещё 256 жителей Мариуполя эвакуировали в село Безыменное (Новоазовский район, ДНР) 22 марта, сообщает Штаб территориальной обороны республики. Подробности в материале: Из Мариуполя в Безыменное эвакуированы ещё 256 человек, включая 45 детей

19:41 22.03.2022 Официальный Бухарест заинтересован в увеличении иностранного воинского контингента на румынской территории в рамках программ НАТО. Об этом 22 марта заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, пишет бухарестская газета Jurnalul. Читайте подробнее: Румыния увеличит иностранное военное присутствие на своей территории

19:51 22.03.2022 Подразделения Вооруженных сил России, участвующие в спецоперации на Украине, за прошедший день с боями продвинулись на четыре километра и вышли на подступы к населённому пункту Новомихайловка, сообщил 22 марта на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Читайте также: Российские войска продвинулись к Новомихайловке — Минобороны РФ

19:52 22.03.2022 Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы. Об этом: СК возбудил уголовное дело в отношении Александра Невзорова

19:58 22.03.2022 Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что украинских беженцев не следует интегрировать в датское общество, поскольку через какое-то время они должны отправиться домой восстанавливать свою страну, — Associated Press.

20:09 22.03.2022 Наступающая группировка войск ДНР овладела населённым пунктом Верхнеторецкое, сообщил 22 марта на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Наступление войск ДНР продолжается, отметил он. Читайте также: Войска Донецкой Народной Республики взяли Верхнеторецкое — Минобороны РФ

20:12 22.03.2022 Заявление замглавы МИД Рябкова о том, что Западу не удастся поставить Россию на колени, активно комментируют в сети. Многие люди пишут, что врагам российского государства не хватает смелости признать: они уже сами стоят в такой позе. «Русские стоят на коленях только перед иконами. На одно колено — когда целуют знамя и когда шнуруют берцы», — напомнила Ольга Ломакина. «Сломают об нас зубы. С Россией лучше дружить, друзья мы хорошие, а как враги — страшны», — отметил Юрий Новиков. «Они сами уже стоят перед Россией на коленях, только смелости не хватает это признать!» — считает Анна. Об этом: Рябков: Запад не поставит Россию на колени. Сеть: «Сломают об нас зубы»

20:19 22.03.2022 Патриарх Сербский Порфирий призвал всех верующих Сербской православной церкви оказать помощь беженцам с Украины, независимо от того, являются ли они православными, католиками или атеистами. Об этом патриарх Порфирий заявил 22 марта во время встречи с семьёй Геращенко, которая прибыла в Сербию с Украины. Подробности в материале: Патриарх Сербский встретился в Белграде с семьёй беженцев с Украины

20:25 22.03.2022 Два жителя Кетовского района Курганской области награждены орденами Мужества посмертно за героизм, проявленный в ходе спецоперации российских войск на Украине. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. Об этом: Два воина из Курганской области награждены орденами посмертно

20:30 22.03.2022 По военным объектам украинских нацистов были нанесены ракетные удары с морских и воздушных носителей, сообщил 22 марта на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Целями ударов стали склады горючего и боеприпасов. Читайте также: Минобороны сообщило о ракетных ударах с моря и с воздуха по объектам ВСУ

20:38 22.03.2022 За прошедший день над территорией Украины российские войска уничтожили шесть БПЛА украинских нацистов, сообщил 22 марта на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. В том числе, уточнил он, в районе населенного пункта Мерефа Харьковской области уничтожен один БПЛА турецкого производства «Байрактар ТБ-2». Читайте также: За день над Украиной были сбиты шесть беспилотников нацистов

21:09 22.03.2022 Специальная военная операция России по защите Донбасса. 21:00 (Мск). 22.03.2022 ИА REGNUM

21:09 22.03.2022 Специальная военная операция России по защите Донбасса. Восток. 21:00 (Мск). 22.03.2022 ИА REGNUM

21:23 22.03.2022 Главная цель российских военных в Мариуполе — очищение города от националистических подразделений, — Дмитрий Песков.

21:24 22.03.2022 Правительство ФРГ проигнорировало просьбу украинских властей о предоставлении Киеву тяжелого вооружения, — немецкая газета Bild.

21:34 22.03.2022 Завершён процесс «полной денацификации» 36-й бригады Вооружённых сил Украины в окрестностях Мариуполя, сообщает 22 марта военное ведомство ДНР в своём Telegram-канале. На завершающем этапе уничтожения этой бригады подразделениями ДНР были захвачены четыре танка, две бронемашины, а также два комплекта тактической связи Harris. Читайте также: Военные ДНР заявили о «полной денацификации» 36-й бригады ВСУ

21:53 22.03.2022 Наталья Поклонская допускает действия, которые заставляют думать о ней как о проукраинском лоббисте. Подробности в материале: Наталья Поклонская — лоббист интересов Украины?

21:55 22.03.2022 Российская спецоперация на Украине идёт чётко в соответствии с заранее установленными планами и задачами, заявил 22 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Читайте также: Песков заявил, что спецоперация на Украине идёт по плану

22:03 22.03.2022 Реальная угроза для безопасности России явилась бы причиной применения ядерного оружия, заявил 22 марта пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков в интервью CNN. Подробности в материале: Песков ответил, станет ли Россия применять ядерное оружие

22:04 22.03.2022 В морских портах Украины до сих пор остаются заблокированными 67 судов из 15 стран мира, сообщил 22 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Такая ситуация сложилась из-за минных постановок, проведенных в феврале 2022 года украинскими военными, отметил он. Читайте также: В морских портах Украины блокированы минами 67 иностранных судов — МО РФ

22:16 22.03.2022 «Люди боятся, что власть вернётся. Даже те люди, которые готовы с нами сотрудничать и хотят поменять жизнь к лучшему, они боятся это делать. Боятся, что не будет защиты. Здесь война идёт на выживание. Не только в военном смысле, но и в этическом», — заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

22:20 22.03.2022 Специальная военная операция на Украине преследует цель очистить страну от националистических батальонов, заявил 22 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN. Об этом: Песков заявил, что Украина будет очищена от нацбатальонов

22:32 22.03.2022 Вопрос российско-украинских переговоров обсудили 22 марта по телефону президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, сообщили в пресс-службе Кремля. Читайте подробнее: Макрон позвонил Путину по поводу Украины

22:34 22.03.2022 В Латвии украинские беженцы ведут себя нагло и агрессивно. Об этом 22 марта ИА REGNUM сообщил житель Риги на условиях анонимности. Подробности в материале: Житель Риги: «Беженцы» с Украины ведут себя очень нагло и агрессивно

22:37 22.03.2022 Москва располагала прямыми указаниями на то, что Украина готовилась к военной операции против Донбасса. «В течение пары дней нам, нашим военным экспертам стало абсолютно понятно, что Украина намеревается начать наступление на Донбасс», — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN.

22:53 22.03.2022 Донецк подвергся вечером 22 марта обстрелу со стороны украинских вооружённых формирований, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня. Подробности в материале: ВСУ обстреляли Донецк из миномётов и артиллерии

22:59 22.03.2022 В настоящее время Украина «защищает» не только себя, но и «весь наш мир, свободу и безопасность», сказал во вторник, 22 марта, премьер-министр Италии Марио Драги. Он также заявил о «героическом сопротивлении (украинской армии), свирепости Владимира Путина во всех местах», где идут боевые действия. Читайте также: Премьер Италии рассказал, кого «защищает» Украина

23:06 22.03.2022 Сегодня, 22 марта, в 20:05 в результате обстрела были зафиксированы повреждения возле стадиона «Донбасс-Арена»: 10 фасадных оконных блоков, также во внутреннем периметре для посетителей осколками посечены ящики для хранения вещей, сообщает пресс-служба МЧС ДНР. Кроме этого, в Киевском районе на улице Левицкого в четырехэтажном жилом доме повреждения получили 1 балконный и 25 оконных блоков, посечены 4 легковых и 1 грузовой автомобили. В школе №54 и отдельно стоящем спортивном зале также нет остекления. Из-за попадания взрывоопасного предмета разрушен памятник В. И. Дегтярёву, зафиксирован обрыв проводов, поврежден фонарь уличного освещения.

23:07 22.03.2022 Специальная военная операция России по защите Донбасса. Киевская область. 23:00(Мск). 22.03.2022 ИА REGNUM

23:07 22.03.2022

23:09 22.03.2022 Сообщение Министерства иностранных дел Российской Федерации о том, что неприемлемые заявления, сделанные президентом США Джозефом Байденом о российском президенте Владимире Путине, которого американский лидер позволил себе назвать «военным преступником», ставят отношения двух стран на грань разрыва, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 22 марта в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Сеть: «Рухнул план десятилетия» — почему Байден погубил отношения с Россией

23:19 22.03.2022 Для обеспечения «беженцев» с Украины правительство Латвии расходует последние резервы. Об этом 22 марта ИА REGNUM заявил житель Риги на условиях анонимности. Об этом: Рижанин: Украинские «беженцы» напоминают бандитов 90-х

23:20 22.03.2022 Города Ясиноватая и Докучаевск (ДНР) обстреляны вечером 22 марта украинскими боевиками из артиллерийских орудий, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня. Подробности в материале: Украинские боевики обстреляли Ясиноватую и Докучаевск из артиллерии

23:28 22.03.2022 Отступающие украинские нацисты подорвали на территории ЛНР 22 моста, пытаясь задержать продвижение российских войск, сообщил 22 марта премьер-министр Луганской Народной Республики Сергей Козлов в эфире телеканала «Луганск 24». Он отметил, что теперь одной из главных задач правительства является восстановление этих жизненно важных сооружений. Читайте также: Правительство ЛНР: украинские нацисты взорвали 22 моста в республике

23:33 22.03.2022 Связь с Украиной полностью прервана, на некоторые товары в Приднестровье введены ограничения. Об этом 22 марта заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников. «В торгово-экономическом плане Приднестровье всегда очень плотно было связано с Украиной. Сейчас все контакты с соседним государством прекращены», — заявил эксперт. Об этом: Эксперт: Все контакты Приднестровья с Украиной прекращены

23:35 22.03.2022 Власти Италии намерены продолжать оказывать беженцам с Украины гуманитарную поддержку, заявил 22 марта премьер-министр Марио Драги. Вместе с тем он отметил, что Италия «должна помочь сопротивлению Украины, оказать в том числе военную помощь». Читайте подробнее: Премьер Италии хочет оказать Украине военную помощь

23:37 22.03.2022 Канцлер Германии находится полностью под влиянием украинской повестки. Об этом 22 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов. Об этом: Эксперт: Власти Германии находятся под влиянием Украины

23:41 22.03.2022 Беспорядочный огонь по центру Донецка был открыт вечером 22 марта украинскими боевиками, сообщает Штаб территориальной обороны республики. Об этом: ВСУ обстреляли центр Донецка, снаряды разорвались у школы и «Донбасс Арены»

01:27 23.03.2022 В Донецкую Народную Республику (ДНР) прибыла автомобильная колонна из Абхазии, доставившая в Донецк и Волноваху гуманитарную помощь. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Подробности в материале: Гуманитарная помощь из Абхазии прибыла в Донецк и Волноваху

01:57 23.03.2022 В Турции в настоящее время не обсуждается вопрос об отказе под давлением США от российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и передаче их Украине. Об этом со ссылкой на главу Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира 23 марта сообщает газета «Известия». Об этом: Турция не передаст Украине российские ЗРК С-400 под давлением США

04:14 23.03.2022 После освобождения Херсонской области от украинских националистов и карателей начнётся восстановление транспортных и железнодорожных магистралей, в том числе связывающих регион с Крымом. Об этом: В Крыму готовятся восстановить магистрали с Херсонской областью

04:23 23.03.2022 Увеличение поставок вооружений Украине со стороны Запада является безответственным и ведет к подрыву международной безопасности, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом сообщает пресс-служба российской дипмиссии. Читайте подробнее: Антонов заявил об угрозе мировой безопасности из-за Украины

04:54 23.03.2022 Более 30 тонн продуктов питания и непродовольственных товаров собрали жители Омской области для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик. Читайте подробнее: Омичи собрали для жителей Донбасса более 30 тонн гуманитарной помощи

05:55 23.03.2022 Россия может попросить международные финансовые институты сохранить средства за поставки газа транзитом через Украину, если не доверяет «Нафтогазу». Такое мнение высказал политолог из Якутии Андрей Данилов. Подробности в материале: Лучше разбираться с транзитом газа после завершения спецоперации — мнение

06:00 23.03.2022 Посол России в США Антонов пояснил, что удары российских ВС направлены исключительно на разрушение объектов военной инфраструктуры Украины. В то время как со стороны украинских карателей можно наблюдать тактику фашистов во времена Второй мировой войны. Читайте подробнее: Антонов заявил об использовании радикалами на Украине тактики фашистов

06:16 23.03.2022 Власти Японии плотно сотрудничали по украинскому вопросу с членами «Группы семи», и на встрече в Брюсселе планируется продвигать сплочённость G7. Читайте также: Премьер Японии посетит Брюссель и примет участие в саммите G7

06:18 23.03.2022 Спецслужбы Украины посоветовали президенту страны Владимиру Зеленскому «первым бежать с тонущего корабля». Об этом в своём телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Зеленский! Твои спецслужбы посоветовали тебе бежать из Украины? Таких советников врагу не пожелаешь, говорю без иронии. Иными словами, они посоветовали тебе первым бежать с тонущего корабля», — написал Кадыров. Читайте также: Кадыров посоветовал Зеленскому согласиться на условия Путина

06:25 23.03.2022 Президент Украины Владимир Зеленский должен «расстрелять» тех, кто советует ему бежать из страны. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Если не хочешь войти в историю президентом, который из-за слабохарактерности и недальновидности не справился с внутренней угрозой и внешними подстрекателями, проблемами страны и чуждой западной идеологией, то тебе нужно расстрелять таких советников как госизменщиков. Не к лицу такому главнокомандующему сначала прятаться в убежищах за сотни километров от боевых действий, а затем позорно бросать свою страну и народ. Это в Европе не стыдно потерять мужество. А в реальной жизни мужчина должен оставаться мужчиной, до последнего», — написал Кадыров. Об этом: Зеленский рассказал, каким местом Зеленскому нужно повернуться к России

06:27 23.03.2022 Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность упрощения условий въезда в страну для ряда граждан Украины, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Подробности в материале: США могут упростить въезд в страну для граждан Украины

06:32 23.03.2022 Глава Чечни Рамзан Кадыров готов ходатайствовать перед президентом РФ Владимиром Путиным о предоставлении убежища в Чечне для украинского президента Владимира Зеленского. Об этом он написал в своём телеграм-канале. «Если ты переживаешь за свою жизнь, то я готов обратиться к Владимиру Владимировичу [Путину], чтобы предложить тебе убежище в Чеченской Республике. Не бойся, сохраним твоё лицо. А самое главное, тебя никто не найдёт», — написал Кадыров. Читайте также: Кадыров предложил Зеленскому убежище в Чечне

06:37 23.03.2022 Глава Чечни Рамзан Кадыров проводил бойцов полка полиции спецназа имени Ахмата Кадырова на Украину, где они будут участвовать в спецоперации по защите ДНР и ЛНР. Об этом он написал в своём телеграм-канале. «Сегодня лично проводил на Украину бойцов из легендарного полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Они являются одними из самых подготовленных и боеспособных бойцов Чеченской Республики, которыми командует мой дорогой брат, Герой России Замид Чалаев», — написал Зеленский. Об этом: Кадыров отправил на Украину самых подготовленных бойцов Чечни

06:56 23.03.2022 Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка 21.03.2022, dnr-sckk.ru.

07:04 23.03.2022 ВМС Турции опубликовали предупреждение о высокой минной опасности для судов, находящихся в акватории Черного моря, из-за дрейфующих украинских мин.

07:20 23.03.2022 В Кемеровской области бойцы юнармейских отрядов и школьники Тисульского муниципального округа в ходе акции поддержали решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации и военнослужащих российской армии. Подробности в материале: Юные кузбассовцы выстроились в большую надпись «Zа наших»

07:29 23.03.2022 Более 1,2 тысячи жителей ДНР, ЛНР и Украины с 18 февраля получили временное убежище в России — МВД.

07:30 23.03.2022 Заявления посла РФ в США Анатолия Антонова: [[[list-39]]]

07:31 23.03.2022 Донецкий волонтер Андрей Лысенко помогает жителям прифронтовых районов с 2014 года. Теперь горизонты его помощи значительно расширились — добавились жители освобожденных сел. «Привез спасенным из Мариуполя все необходимое. Сейчас тут будут организовывать пункт приема, распределят между людьми и приготовят им покушать. Многие из них давно ничего не ели», — рассказал каналу «Донбасс решает» Андрей Лысенко, который доставил продовольственную помощь в село Виноградное под Мариуполем.

07:31 23.03.2022 Правовая система США продолжает деградировать, периодически от официальных лиц Вашингтона практически одновременно звучат два противоречащих друг другу заявления, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Читайте также: Володин: в США наступил хаос

07:36 23.03.2022 Сводка Представительства ЛНР в СЦКК по состоянию на 07:00 23 марта 2022 года. Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 8 обстрелов по 4 населенным пунктам Республики. [[[list-40]]]

07:37 23.03.2022 ЛНР 23 марта. Со стороны вооруженных формирований украины зафиксирован 1 обстрел: [[[list-41]]]

07:46 23.03.2022 Решение комиссии по этике Международной шахматной федерации (FIDE) дисквалифицировать на шесть месяцев российского гроссмейстера Сергея Карякина, который отказался осуждать действия Российской Федерации на Украине и, наоборот, поддержал военную спецоперацию России, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 22 марта в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: «Родину не предал» — сети о дисквалификации российского шахматиста Карякина

07:49 23.03.2022 ДНР 23 марта. Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: [[[list-42]]]

07:49 23.03.2022 Украинские формирования совершили обстрел посёлка Донецкий Луганской Народной Республики. Об этом 23 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Читайте также: ВСУ обстреляли посёлок Донецкий в ЛНР

07:54 23.03.2022 Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка и Пантелеймоновки. Об этом 23 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Подробности в материале: Украинские боевики обстреляли Донецк

07:58 23.03.2022 На заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса об истощении у страны запасов комплексов противотанковых управляемых ракет из-за отправки их Киеву отреагировали 22 марта читатели британской газеты Daily Mail. Об этом: Жителей Британии возмутили слова Уоллеса о нехватке запасов ракет у страны

08:02 23.03.2022 Последствия обстрела. Донецка 20.03.2022 . dnr-sckk.ru.

08:05 23.03.2022 Украинские боевики оборудовали опорный пункт в школе н.п. Верхнеторецкое. [[[video-6]]] В населенном пункте Верхнеторецкое прямо в местной школе ВСУ и нацбаты сделали опорный пункт. НМ ДНР при поддержке ВС РФ зачистили поселок от врага, после чего ВСУ начали наносит удары из артиллерии. Народная милиция ДНР.

08:06 23.03.2022 В ходе спецоперации России в защиту республик Донбасса погиб рядовой Анатолий Артамонов. Он был родом из села Ванкарем Иультинского района Чукотки, об этом в своём телеграм-канале написал губернатор автономного округа Роман Копин. Об этом: В ходе спецоперации в защиту Донбасса погиб военнослужащий с Чукотки

08:06 23.03.2022 В городок жизнеобеспечения в Донецкой Народной Республики (ДНР) колоннами МЧС России было доставлено почти 18 тонн гуманитарного груза. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба ведомства. Читайте также: МЧС РФ доставило в ДНР около 18 тонн гуманитарного груза

08:08 23.03.2022 Власти Соединенных Штатов уже забыли о недавних бомбёжках Пентагоном и американскими союзниками по НАТО Югославии, Ирака и Ливии. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Читайте подробнее: Антонов напомнил США о бомбежках Югославии, Ирака и Ливии

08:12 23.03.2022 Населённый пункт Первомайск в Луганской Народной Республике подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны вооружённых сил Украины. Как сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) 23 марта, повреждения получили несколько зданий. Об этом: Украинские снаряды попали в здание колледжа и отделения МЧС в Первомайске

08:15 23.03.2022 Вооружённые формирования Украины совершили обстрел гражданской инфраструктуры Донецка, сообщили 23 марта в штабе территориальной обороны ДНР. Читайте также: Стадион «Донбасс Арена» попал под удар украинских военных

08:20 23.03.2022 Для Японии существует угроза повторения ошибки властей Украины и превращения в «пешку» США. Такое мнение 23 марта высказал научный сотрудник международного института исследования проблем мира при Университете Мэйдзи Гакуин Рюдзи Исида во время онлайн-семинара аналитического центра «Тайхэ», посвященного вопросу влияния спецоперации ВС РФ по денацификации Украины на ситуацию в Восточной Азии. Читайте также: Япония может повторить ошибку Киева, став «пешкой» США — эксперт

08:22 23.03.2022 В Пентагоне забыли, как самолёты НАТО бомбили города Югославии, Ирака, Ливии. Об этом 23 марта заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Подробности в материале: Посол РФ в США напомнил Пентагону об ударах по Ираку и Ливии

08:31 23.03.2022 В Сахалинской области шесть местных жителей попали под административное преследование за дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе УМВД по Сахалинской области. Читайте также: Четверо жителей Сахалина оштрафованы за дискредитацию российских военных

08:31 23.03.2022 За период с 18 февраля по 16 марта временное убежище на территории России получили более 1,2 тыс. жителей Донбасса и Украины, заявили 23 марта в МВД РФ. Подробности в материале: В России временное убежище получили 1,2 тыс. жителей Донбасса и Украины