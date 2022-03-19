Хьюстон, США, , 07:50 — REGNUM Нефтесервисная компания Schlumberger, являющаяся одним из крупнейших в отрасли поставщиков технологий и сервиса, объявила о прекращении своей деятельности в России. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба компании.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По словам генерального директора Schlumberger Оливье Ле Пёша, компания «с огромной тревогой» наблюдала за разрастанием конфликта на Украине.

Оливье Ле Пёш «По мере развития ситуации мы… решили немедленно приостановить новые инвестиции и развёртывание технологий для наших операций в России».

Ле Пёш подчёркивает, что Schlumberger «активно следит» за разворачивающейся динамичной ситуацией и будет действовать «в полном соответствии с применимыми международными законами и санкциями».

Оливье Ле Пёш «Безопасность и безопасность лежат в основе того, кем мы являемся как компания, и мы призываем к прекращению конфликта и восстановлению безопасности в регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, нефтесервисная корпорация Halliburton, ещё несколько недель назад остановившая поставки российским партнёрам запчастей и оборудования, объявила о прекращении своей деятельности в России.

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