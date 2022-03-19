Амстердам, 19 марта, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Ограничения на покупку подсолнечного масла стали вводить для покупателей в связи с назревающим дефицитом управляющие крупных магазинов в Нидерландах. Об этом 18 марта сообщает издание NLTimes.

ru.torange.biz Подсолнечное масло

Представитель зонтичной организации супермаркетов CBL уточнил, что руководству ретейла стали поступать сигналы о нарастающем дефиците растительного масла в стране. Именно по этой причине в магазинах была введена квота.

По мнению представителя CBL, запасы подсолнечного масла в стране могут быть полностью исчерпаны уже через пять-шесть недель, поэтому крупные магазины прорабатывают вопрос о замене подсолнечного масла другим растительным. Рассматриваются варианты замены на масло из виноградных косточек, льняное масло, пальмовое масло.

При этом специалисты пищевых технологий уточняют, что альтернативу подсолнечному маслу найти непросто в связи с тем, что логистические цепочки доставки других видов растительных масел проработаны не так тщательно. Также отмечается, что любой продукт, прежде чем его широко реализовывать, надо найти и протестировать. Всё это невозможно, по мнению специалистов, проделать в сжатые сроки.

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