Вашингтон, , 07:46 — REGNUM Американский президент Джо Байден предупредил лидера Китая Си Цзиньпина о последствиях, которые могут возникнуть, если выяснится, что Пекин поддерживает операцию на Украине. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США.

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"Байден ясно дал понять, что будут последствия, если Китай предоставит помощь России», — сказал он. При этом отмечается, что Байден обещал реакцию не только от США, «но и от всего мира».

Позже пресс-секретарь Белого Дома США Джен Псаки добавила, что Вашингтон рассматривает возможность введения ограничений против Пекина, если тот поддержит Москву. Никаких конкретных требований при этом Байден не выдвигал.