Москва, , 07:34 — REGNUM Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков открыли переходные люки и успешно перешли с корабля «Союз МС-21» на Международную космическую станцию. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

МКС

На МКС космонавты встретились с уже находящимися на станции Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым. Впервые на МКС находится сразу пять российских космонавтов. На американском сегменте МКС также работает пять человек: астронавты США Марк Ванде Хай, Радж Чари, Томас Маршберн, Кайла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

Общая продолжительность миссии МКС-67 составит 195 суток. За это время российским космонавтам предстоит выполнить семь выходов в открытый космос. Одними из главных задач внекорабельной деятельности станет завершение интеграции модулей «Наука» и «Причал».

Планируется, что 30 марта МКС покинет корабль «Союз МС-19». Он доставит на Землю космонавтов Антона Шкаплерова, Петра Дуброва и астронавта США Марка Ванде Хая

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